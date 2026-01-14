Anna Sánchez Simó , CIO de Volkswagen: “El coche conectado es el mayor emisor de datos que existe”

Datos, inteligencia artificial, ciberseguridad, electrificación y nuevas cadenas de suministro están marcando el futuro del automóvil. Un sector en el que el grupo Volkswagen ocupa la segunda posición del mundo en volumen de ventas y producción, por detrás de la japonesa Toyota. Una carrera que ya no se libra únicamente en el terreno industrial.

Durante años, la digitalización fue una capa más. Pero hoy ya no importa solo el motor del automóvil: el software que lo gobierna y los datos que genera son determinantes para redefinir productos, procesos y modelos de negocio.

Un cambio que en el conglomerado alemán están articulando bajo la estrategia global Accelerate, cuyo objetivo es acelerar la electrificación, la digitalización y el desarrollo de nuevos productos.

En España, este plan lo lidera Anna Sánchez Simó, CIO de Volkswagen Group España Distribución, con quien DISRUPTORES - EL ESPAÑOL conversó durante una de sus visitas a Madrid desde Barcelona, donde está su lugar de trabajo habitual.

“Entendemos la digitalización como la aplicación de la tecnología en todos los ámbitos”, explica, “desde la optimización de procesos en el área de diseño de coches hasta los procesos de fabricación y su comercialización”.

IA para el cambio

Un enfoque que en los últimos años se ha concentrado especialmente en datos e inteligencia artificial, “y en cómo generamos insights de valor”. El objetivo final lo tiene claro: “Queremos aplicar IA en todos los procesos de la compañía para optimizarlos, hacerlos más rápidos, más óptimos y que tengan valor para nuestros clientes”.

En esta aproximación, el coche conectado se ha convertido en una pieza central por ser, asegura, “el mayor emisor de datos que existe”. Una fuente de información que también les está ayudando a redefinir el producto.

"La tecnología es negocio y el negocio es tecnología”

Para ilustrarlo, hace referencia a uno de sus logros: “Somos capaces de predecir cuándo un coche tendrá una avería y enviar un aviso al conductor o al taller para concertar una cita antes de que se produzca”. Este ejemplo resume a la perfección lo que apuntaba al principio: “Eso es tecnología y también es negocio”.

La directiva tiene claro cuál es su rol: “La tecnología es negocio y el negocio es tecnología”. Una convicción que explica su defensa de que el CIO forme parte de los órganos de decisión de las empresas: “Cada vez más el negocio se va a ver impactado por las decisiones tecnológicas que se tienen que tomar”.

El rol del CIO

Una visión que adquirió tras 17 años en Seat, diez de ellos al frente del área de TI de Producción. Allí lideró algunos de los primeros proyectos de digitalización de la fábrica de Martorell. “Todavía no hablábamos de inteligencia artificial, hablábamos de cómo eliminar el papel y digitalizar los procesos en las líneas de producción”, recuerda.

Un cambio que considera decisivo hacia dinámicas que hoy se dan por asentadas. Estanterías de picking que se iluminaban al paso de los vehículos, información digital en el puesto de trabajo y dispositivos móviles para facilitar la labor de los operarios empezaron a formar parte del día a día hace más de una década.

Noelia Hernández Nieto (DISRUPTORES - EL ESPAÑOL) y Anna Sánchez Simó (Volkswagen) en un momento de la entrevista.

Otro proyecto clave de esa etapa en Seat ya anticipaba lo que vendría en la consolidación del dato. La información existía, pero estaba fragmentada. La solución fue definir un diccionario común.

“Creamos un diccionario en el que describimos qué quiere decir, por ejemplo, ‘un coche fabricado’, porque cada persona y cada departamento lo entendía de forma diferente”, explica. Gracias a ello, consiguieron que todos los actores implicados conocieran “el estado real de la producción frente al teórico” y accedieran a la información de forma transversal.

El valor del dato

Ese aprendizaje sobre el valor del dato y la necesidad de su gobernanza sigue marcando su agenda como CIO de Volkswagen en España, cargo que asumió hace algo más de cuatro años.

Aunque la estrategia del grupo es global, su ejecución tiene un claro componente local. En España, uno de los proyectos más relevantes es el desarrollado junto al área comercial para aplicar inteligencia artificial a los contact centers. Se han integrado voz, email y WhatsApp para tener información en tiempo real de las interacciones de los clientes y ofrecer una atención mucho más personalizada.

"Antes lo llamábamos transformación digital, ahora hablamos de datos y liderazgo"

Esta transformación digital también alcanza a los concesionarios, socios clave para cualquier firma de automoción. Sánchez Simó adelanta que ya han puesto en marcha iniciativas que optimizan sus procesos de venta y posventa, “centradas especialmente en acortar tiempos, aumentar la transparencia y mejorar la experiencia”.

Iniciativas, todas ellas, en las que hay una prioridad clara: la protección de la información personal y el cumplimiento de la normativa de protección de datos, que “se sitúan en el centro de nuestra estrategia de seguridad”.

Ciberseguridad y resiliencia tecnológica

Más allá de la protección del dato, la responsable de tecnología de Volkswagen en España subraya la importancia de reforzar la resiliencia tecnológica ante el actual escenario de incertidumbre. El aumento de las tensiones geopolíticas ha incrementado los ataques “considerablemente”, lo que obliga a las empresas no solo a prevenir, también a saber responder.

Por eso, detalla, “trabajamos en planes de resiliencia que incluyen simulacros anuales de ciberataque, la activación de comités de crisis y el entrenamiento en la toma de decisiones ante escenarios extremos”.

"La pandemia fue una prueba de estrés sin precedentes para cualquier responsable de tecnología"

Una preparación que se impulsó tras la pandemia, una etapa que define como “una prueba de estrés sin precedentes” y “muy dura para cualquier responsable de tecnología”. Años en los que la implantación masiva del teletrabajo evidenció carencias, pero también aceleró aprendizajes para avanzar en planes de contingencia y continuidad del negocio.

Algo que se puso a prueba hace unos meses con el apagón que afectó a gran parte del país. Ante esa situación crítica, el centro de datos de Martorell siguió operativo, lo que permitió mantener la continuidad del servicio.

Cultura, talento e inversión

Desde el inicio, la hoja de ruta de Sánchez Simó incluyó iniciativas que van desde la automatización inteligente de procesos y la inteligencia artificial aplicada a ventas y centros de atención al cliente, hasta programas de impulso al talento STEM en entornos rurales.

Una parte esencial de ese liderazgo pasa por la organización interna. La CIO ha impulsado iniciativas dentro del plan Citizen Development para acercar la tecnología al puesto de trabajo, convencida de que “las competencias digitales dependen de la formación académica, pero también de la capacidad de las organizaciones para activarlas”.

"Las competencias digitales dependen de la capacidad de las organizaciones para activarlas"

En materia de inversión, desde el grupo prefieren no dar cifras concretas, por lo que la conversación se desplaza hacia el papel de España dentro de la multinacional. Lo define como “destacado y estratégico”.

Y lo argumenta a renglón seguido: en nuestro país existen dos centros desde los que se están exportando soluciones tecnológicas ya probadas a otros mercados europeos, como Irlanda. “Se trata de soluciones de punto de venta y de inteligencia artificial que ayudan al asesor comercial a generar ofertas de forma automática y optimizar su tiempo”.

Una dinámica que, concluye, va más allá de la tecnología. “Exportar talento y conocimiento desarrollado en España al resto del grupo se ha convertido en uno de los proyectos más motivadores”, afirma, situando al país como uno de los motores de la transformación digital de Volkswagen.