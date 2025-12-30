De la promesa a la ejecución: 2025 afianza la transformación digital como infraestructura crítica en la gran empresa

Las claves nuevo Generado con IA La transformación digital ha pasado de ser una promesa a convertirse en una infraestructura crítica y estratégica para las grandes empresas en 2025. El dato y la inteligencia artificial son ahora elementos clave en la toma de decisiones, con ejemplos en sectores como industria, banca, salud y consumo. La modernización de infraestructuras, la migración a la nube y la integración de sensores y gemelos digitales permiten optimizar operaciones y anticipar necesidades. El impacto de la digitalización ya es visible para el cliente final, mejorando la experiencia en banca, retail, turismo y otros servicios gracias a la tecnología.

Durante años, la transformación digital se limitó a una modernización de herramientas, tan básica como sustituir el papel por una hoja de Excel. Se aludía a ella como un objetivo a futuro, pero no como un valor estratégico capaz de cambiar la forma en que operan las empresas.

Esa concepción empezó a cambiar hace apenas un par de ejercicios. Se dejó de hablar de planes o pilotos para pasar a su ejecución y, lo que resulta más relevante, a medir cuál era su impacto real en la eficiencia y en la actividad del día a día de las compañías.

Decisiones que, en 2025, empiezan a mostrar efectos tangibles. A lo largo del año, los reportajes y entrevistas publicados en DISRUPTORES – EL ESPAÑOL muestran cómo la tecnología se consolida como una infraestructura crítica y ya forma parte de la toma de decisiones y de los propios modelos de negocio.

Hemos contado cómo esa digitalización avanza apoyada en el dato y en una inteligencia artificial cada vez más presente, junto a la modernización de sistemas heredados y una conexión entre el mundo físico y el digital a través de sensores, plataformas y gemelos digitales.

Una digitalización que ya es visible en cualquier sector, pero cuya implantación no es sencilla. Detrás hay decisiones complejas que, aunque a menudo pasan desapercibidas, resultan determinantes para el futuro de las grandes empresas.

Del dato a la decisión

En este nuevo entorno, sin lugar a dudas, el dato se ha convertido en la materia prima de esa transformación digital. Su calidad, su gobernanza y la manera de utilizarlo determinan las decisiones en un contexto empresarial cada vez más intrincado.

Lo comprobamos en compañías industriales como Repsol, donde el interés se ha desplazado desde la acumulación de información hacia la capacidad de extraer conocimiento útil que guíe decisiones estratégicas.

Su CIO, Juan Manuel García, contaba a este medio cómo han integrado el dato en los procesos de negocio, con impacto directo en eficiencia, planificación y gestión del riesgo. Una estrategia que este 2025 le ha valido el galardón a Mejor CIO de los DISRUPTORES Innovation Awards.

Ese mismo cambio de enfoque se observa en Mahou San Miguel, donde el dato se ha convertido en un elemento transversal en las operativas de producción, logística y relación con el mercado. No se trata solo de disponer de información, sino de integrarla en la operativa diaria.

El actual director de Transformación y Sistemas de Información, Guillermo Arrieta, detallaba en esta entrevista el trabajo que han llevado a cabo durante años para construir una base sólida que permita escalar la analítica avanzada y preparar el terreno para la inteligencia artificial.

También en el ámbito del gran consumo, Danone es un ejemplo de cómo esa base de datos, combinada con cloud e inteligencia artificial, empieza a tener un impacto directo en ventas y previsiones. La información ha dejado de ser retrospectiva para convertirse en predictiva y anticiparse a posibles escenarios, conectando áreas de esta multinacional que tradicionalmente operaban de forma separada.

Cloud y modernización del core

Detrás de muchas de estas iniciativas hay un trabajo previo de modernización de la infraestructura tecnológica. Sin este proceso, ninguna estrategia basada en datos o inteligencia artificial podría sostenerse de forma sólida y a largo plazo.

Bankinter ilustra a la perfección este movimiento al trasladar su core bancario a la nube, logrando una reducción significativa de los tiempos de procesamiento y una mayor agilidad operativa. Más allá del impacto técnico, la decisión refleja un cambio en la forma de concebir la arquitectura como un activo para aumentar la competitividad.

Junto al financiero, otro de los sectores que lleva la delantera en cuanto a adopción tecnológica es el sanitario. Entre los casos de los que nos hemos hecho eco, destaca Asisa, que ha iniciado el camino para dejar atrás el mainframe y avanzar hacia una arquitectura más flexible y gobernada. El CTO de la aseguradora, José Pereira, reconoció a este medio que la transición no es inmediata ni sencilla, pero es necesaria para contar con sistemas capaces de adaptarse a la evolución del negocio.

FCC también inició hace unos meses un proceso de integración digital, en este caso de sus filiales y de sus sistemas de control remoto. Hoy es posible supervisar obras e infraestructuras en distintas localidades sin necesidad de una presencia física constante.

El crecimiento de una empresa obliga a revisar su estrategia, también la tecnológica.En esa tesitura se encontró Parques Reunidos cuando su expansión en diferentes regiones propició la convivencia de sistemas heterogéneos.

Para su unificación, el actual CIO, Sergio Vallejo, ha impulsado la implantación de plataformas unificadas que permiten monitorizar y coordinar sus parques temáticos, desde tareas de mantenimiento hasta atención al cliente. Una transición que hoy facilita la toma de decisiones en tiempo real y reduce costes operativos.

IA integrada en procesos reales

Con la infraestructura modernizada, la inteligencia artificial empieza a aterrizar en la gran empresa con casos de uso reales. En 2025 se ha puesto en evidencia que no hay marcha atrás: la IA -especialmente la generativa- es una capa más.

No hubo que esperar mucho para contarlo. A principios de año, DISRUPTORES se desplazó hasta uno de los tramos de la red eléctrica de UFD-Naturgy para comprobar cómo la compañía está cambiando sus métodos de inspección manual por otros basados en drones y análisis de datos, aplicando inteligencia artificial. El resultado es una operación más ágil, precisa y escalable.

En el ámbito industrial, Ecoembes ha demostrado que la combinación de visión artificial y big data permite optimizar la gestión de residuos en sus plantas, transformando la operación diaria a partir de datos capturados en tiempo real.

Una lógica similar a la que aplican equipos como el Ducati Lenovo en el campeonato mundial de MotoGP. Como pudimos comprobar en el circuito de Jerez, las motos se han convertido en “fábricas de datos”, con hasta 50 sensores por máquina que recogen información sobre la frenada, temperatura, inclinación o vibración, y se combinan con simulaciones avanzadas y la potencia de cálculo de Lenovo para decidir ajustes entre sesiones y optimizar el rendimiento en pista.

Sensores y gemelos digitales

Cuando los datos se integran en la operativa, la digitalización no se limita al software. Cada año son más las grandes empresas que conectan el mundo físico con el digital para monitorizar y optimizar infraestructuras complejas, integrando la tecnología en la propia operación.

Es el caso del Hospital del Henares, en Madrid, que se ha convertido en un banco de pruebas donde Sacyr combina sensores, gemelos digitales e inteligencia artificial para mejorar la gestión energética, el mantenimiento y la experiencia del paciente, trasladando la digitalización al día a día de una infraestructura crítica.

Aquí encaja también el enfoque de Alstom en los talleres de Old Oak Common, en Londres, encargados del mantenimiento de los 70 trenes de la Elizabeth Line. Procesos que antes dependían de papel y formularios manuales se han sustituido por sistemas digitalizados que permiten registrar información en tiempo real y planificar tareas, reforzando la fiabilidad de las operaciones y alargando el ciclo de vida de los trenes de la red ferroviaria más moderna del Reino Unido.

En proyectos como el Roig Arena, esa conexión entre lo físico y lo digital se incorpora desde el diseño, con sensores y sistemas pensados para gestionar iluminación, consumo y experiencia del usuario en tiempo real.

Cuando la transformación llega al cliente

Probablemente, el impacto más visible de la digitalización se produce cuando llega al cliente final. En 2025, varias grandes empresas han puesto el foco en cómo la tecnología modifica la relación con sus usuarios.

Es el caso de BBVA, que ha apostado por la banca conversacional como una nueva interfaz para relacionarse con sus clientes a través de la voz. El banco ha integrado datos e inteligencia artificial en un canal que busca interacciones más naturales, permitiendo consultar información, realizar operaciones o resolver dudas sin necesidad de navegar por menús complejos.

En el ámbito del retail, el CDO de Decathlon, Jordi Roda, explicaba a este medio cómo la compañía ha avanzado en la experiencia omnicanal apoyándose en analítica avanzada y automatización. El objetivo es anticipar la demanda, ajustar el inventario y coordinar mejor los canales físicos y digitales, de modo que el cliente encuentre el producto adecuado en el momento y el lugar que espera.

En el sector turístico, MSC Cruceros ha utilizado herramientas digitales para transformar la experiencia del pasajero, desde la planificación y la gestión de servicios a bordo hasta la relación posterior con el cliente. La digitalización permite optimizar procesos, pero también personalizar la experiencia más allá del propio trayecto.