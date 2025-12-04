El "GPS clínico" de Route2Spain: así es la puntera tecnología que automatiza y mejora la atención del asma grave

Integrantes del consorcio de Route2Spain en la presentación del proyecto este 3 de diciembre en Madrid.

Que la tecnología per se no tiene sentido es una máxima que hemos defendido desde DISRUPTORES en incontables ocasiones. Tan sólo cuando tendencias con un gran potencial transformador se alían con el ser humano y lo ponen en el centro del relato se alcanza la cuadratura del círculo.

Es ahí, en el impacto en la vida de las personas, cuando la transformación digital logra su verdadera razón de ser y convierte tecnologías como la inteligencia artificial o el machine learning en compañeros de viaje para construir una sociedad y una economía más competitivas, que brindan una mejor calidad de vida a las personas y se comportan de forma más respetuosa con su entorno.

En el área de la salud, esta confluencia de tecnología, ciencia y factor humano tiene, si cabe, más sentido. El proyecto Route2Spain, impulsado por un consorcio internacional y cofinanciado por EIT Health, es el último caso paradigmático de este profundo proceso de cambio en marcha.

La propuesta supone un paso más en la mejora de la atención sanitaria que reciben los pacientes de asma grave en España, que representa un reto clínico y económico considerable.

Los datos hablan por sí mismos. Casi una cuarta parte de los pacientes con asma moderada o grave en nuestro país son hospitalizados cada año, muchas veces debido a un seguimiento insuficiente o falta de herramientas que permitan una atención continuada.

Mejores cuidados y menos hospitalizaciones

Route2Spain supone una esperanza de primera magnitud para estas personas. Impulsado por un consorcio europeo que incluye a la tecnológica UpHill, la compañía GSK, el Institut Català de la Salut (ICS) y el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), esta iniciativa cofinanciada por EIT Health se centra en la orquestación y automatización de procesos asistenciales para mejorar la continuidad del cuidado y tratar de reducir las hospitalizaciones evitables. La inversión total del proyecto alcanza los 1,2 millones de euros.

Eva Mora, responsable de la Unidad de Respiratorio, Inmunología e Inflamación (RI&I) de GSK España, ha señalado que "hoy en día el asma grave sigue siendo una enfermedad con retos y necesidades no cubiertas para los pacientes. En GSK estamos comprometidos con la innovación para seguir dando respuesta a estos desafíos y poder hacerlo a través de iniciativas colaborativas como esta, de la mano de otros agentes del ecosistema sanitario, nos llena de orgullo y da sentido a nuestro compromiso diario con los pacientes".

Pero bajemos al detalle de su propuesta tecnológica, ¿cómo puede imprimir un salto cualitativo para profesionales y pacientes en la atención sanitaria de esta patología?

El núcleo tecnológico de Route2Spain es una solución digital desarrollada por UpHill, descrita como un "GPS clínico" para los profesionales sanitarios. Esta herramienta está diseñada para acompañar y guiar a los médicos en cada paso del proceso asistencial y, crucialmente, automatiza parte de la jornada del paciente, logrando una atención más estructurada y eficiente.

La solución no es solo una plataforma de gestión; se trata de un Dispositivo Médico CLASS IIA con una amplitud de funciones y conformidad que permite una orquestación fiable.

Está diseñada para integrarse con la HCE/HIS (Historia Clínica Electrónica/Sistema de Información Hospitalaria) y asegura la protección de datos. Además, según explican fuentes del proyecto, está basada en guías clínicas internacionales, lo que asegura que la toma de decisiones sea coherente independientemente del profesional o el punto del sistema donde se atienda al paciente.

Un 'sistema de navegación integrado' muy especial

Una metáfora muy gráfica puede ayudar a entender su valor tecnológico. Si la atención sanitaria fuera una compleja autopista de varios carriles, el "GPS clínico" del proyecto Route2Spain actuaría como el sistema de navegación integrado. No solo informa al conductor (el profesional sanitario) sobre el mejor camino (las guías clínicas) y lo mantiene en el carril correcto (coherencia en la toma de decisiones), sino que también monitoriza constantemente el estado del vehículo (el paciente) y automáticamente envía alertas al personal de mantenimiento (especialistas y atención primaria) antes de que un fallo menor se pueda convertir en un accidente grave (una hospitalización evitable), asegurando que el flujo de tráfico sea continuo y eficiente.

De este modo, para abordar el reto del asma grave, la plataforma implementa vías clínicas digitales, automáticas e interoperables. La Vía Clínica Asma Grave orquesta el proceso clínico paso a paso, automatizando solicitudes, comunicaciones con los pacientes y resúmenes clínicos.

Miembros del consorcio que ha impulsado Route2Spain durante los primeros pasos del proyecto.

Entre las capacidades de automatización que mejoran la detección temprana y la gestión proactiva, destacan, en primer lugar, una pre-consulta automatizada que permite una revisión anticipada de síntomas, adherencia, biomarcadores y visitas a urgencias antes de la cita médica.

En segundo lugar, se atiende la estratificación en tiempo real que facilita a los equipos de salud la preparación de la consulta con información relevante y actualizada, ofreciendo una visión general del fenotipo del paciente, pruebas respiratorias, tratamiento y antecedentes.

Cuidados continuos y menos visitas a urgencias

Por otra parte, se activan alertas automáticas de deterioro, o lo que es lo mismo, el sistema emite alertas automáticas ante signos de descompensación clínica, como el aumento del uso de medicación o cambios en el flujo espiratorio.

Por último, brinda una gestión post-crisis, al ayudar en la identificación de pacientes prioritarios tras una crisis y aconseja sobre el momento y el tipo de revisión necesaria.

El impacto es directo en la calidad asistencial prestada. Esta tecnología refuerza la continuidad del cuidado, logrando que el mismo nivel de calidad asistencial se mantenga tanto en la atención especializada como en la atención primaria.

La tecnología es especialmente eficaz en la detección de aquellos casos con alto riesgo de exacerbaciones. El propósito principal de la gestión proactiva y personalizada es reducir las visitas a urgencias y las hospitalizaciones no planificadas. Los beneficios esperados apuntan a una reducción de hasta el 50% de los episodios de urgencia.

Primeros pasos de la iniciativa internacional que añade valor a la gestión de la atención sanitaria del asma grave.

Al mismo tiempo, el enfoque de la plataforma en la optimización de la asistencia mediante la orquestación basada en procesos puede optimizar la eficacia y la asignación de profesionales. Se prevé que esta solución brinde grandes beneficios de eficiencia, incluyendo un ahorro anual de tiempo de gestión para los profesionales sanitarios de dos horas por paciente.

En términos de resultados clínicos, UpHill aspira a mejorar el control y la calidad de vida de los pacientes. "Estamos muy satisfechos de reforzar la presencia de UpHill en el mercado español con un proyecto de gran relevancia clínica y social. Esta iniciativa responde a una necesidad real, tanto para los médicos como para los pacientes, y contribuye a mejorar el manejo del asma a través de la ciencia, la tecnología y la cercanía. Es un paso importante en nuestro compromiso con la innovación en salud y con la mejora continua de la atención sanitaria", comenta Mariana Bandeira, Territory Manager, UpHill.

El proyecto se implementará en centros de referencia del Sistema Nacional de Salud, incluyendo el Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda (Madrid), el Hospital Universitario Joan XXIII (Tarragona) y el Hospital Universitario Arnau de Vilanova (Lleida).

Carlos Almonacid Sánchez, MD, PhD, Jefe de Servicio de Neumología, Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, Madrid, destaca sobre el objetivo del orquestador de procesos del proyecto, su capacidad "para monitorizar a distancia a los pacientes, para que de forma remota podamos tener bien controlados a los pacientes, y para que, ante una pérdida de control, nos permita adelantarnos y citar de forma precozmente al paciente y atenderle antes de que sufra una exacerbación, acuda a urgencias o consuma más recursos".

De izquierda a derecha: Dra. Mariana Muñoz Esquerre, MD, PhD, Coordinadora de la Unidad Funcional de Asma, Hospital Universitario de Bellvitge; el Dr. Carlos Almonacid Sánchez, MD, PhD, Jefe de Servicio de Neumología, Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda y el Dr. Salvador Perelló i Aragonés, MD, Coordinador del Servicio de Neumología, Hospital Universitario de Tarragona Joan XXIII.

En esta línea, Salvador Perelló i Aragonés, MD, Coordinador del Servicio de Neumología, Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona, añade: "Lo que más me atrae es la posibilidad que tiene de conexión con mi sistema de historia clínica. Esta aplicación, al poderse conectar directamente con nuestro sistema informático con un acceso directo desde la historia clínica a la aplicación, agiliza el proceso de intervención y el proceso de consulta".

Por último, Mariana Muñoz Esquerre, MD, PhD, Coordinadora de la Unidad Funcional de Asma, Hospital Universitario de Bellvitge, Barcelona, pone el foco en uno de los factores diferenciales del orquestador de procesos de UpHill: "Una de las características diferenciales es la estratificación del riesgo, y tener datos bastante visuales y rápidos de los criterios que ahora mismo nos hacen tomar decisiones terapéuticas. No solamente nos da el dato recogido del paciente, sino que nos clasifica este dato y agiliza la toma de decisiones".

Sin lugar a dudas, un caso de éxito de la colaboración en el sector salud que marcará un punto de inflexión en la gestión de la atención sanitaria del asma grave en España y que demuestra cómo cuando ciencia, tecnología y factor humano se alinean, el impacto en la vida de las personas está asegurado.