AstraZeneca abre un nuevo frente para transformar la salud en España: nace “Acción”, su aceleradora para startups

Las claves nuevo Generado con IA AstraZeneca lanza "Acción", una aceleradora para startups y profesionales sanitarios en España, enfocada en proyectos tecnológicos y clínicos con impacto en salud. La iniciativa, en colaboración con Wayra (Telefónica) y Kunsen, busca conectar el conocimiento hospitalario con la innovación de startups del sector salud. Acción presenta cuatro grandes retos alineados con sus áreas terapéuticas estratégicas: Cardio-Renal-Metabólico, Respiratorio e Inmunología, Oncología y Sistema Sanitario. El programa seleccionará 12 proyectos ganadores, ofreciendo mentoría, formación, acceso a redes y la posibilidad de validar pilotos en centros de referencia, con potencial de escalado internacional.

AstraZeneca ha convertido España en uno de los motores de su estrategia mundial de innovación científica y transformación sanitaria.

Lo ha hecho construyendo dos polos complementarios: el AstraZeneca Global Hub (AZGH) en Barcelona, que desde 2023 agrupa capacidades de investigación biomédica, ciencia de datos, tecnología y excelencia comercial, y el Healthcare Innovation Hub de Madrid, que articula colaboración con hospitales, universidades, startups y agentes del ecosistema para acelerar soluciones clínicas reales.

Ambos centros ya funcionan como plataformas de trabajo con áreas estratégicas que van desde la Oncología y las Enfermedades Raras hasta las patologías Cardiovasculares, Renales y Metabólicas o del ámbito respiratorio y de la Inmunología.

Esta infraestructura es el contexto en el que ahora nace “Acción”, una nueva plataforma diseñada para identificar, acompañar y escalar proyectos tecnológicos y clínicos con impacto directo en la salud.

Concebido en colaboración con Wayra (Telefónica) y Kunsen, el programa aspira a servir de puente entre el conocimiento que nace en los hospitales y la energía innovadora que generan las startups del sector salud.

Desde AstraZeneca insisten en que esta iniciativa no surge para señalar “carencias”, sino para activar oportunidades. “Nos gusta hablar de oportunidades de transformar el sistema sanitario, más que de carencias. Oportunidades de aprovechar mejor los datos, la tecnología y el talento clínico para hacer el sistema más sostenible y mejorar la vida de los pacientes”, subrayan a DISRUPTORES – EL ESPAÑOL.

Desde la multinacional recuerdan, además, que el Hub de Innovación ya trabaja con más de 200 soluciones de innovación en salud, desarrolladas junto a más de 20 startups y con el apoyo de 900 profesionales sanitarios en 90 hospitales de referencia en toda España.

Cuatro grandes retos

Coincidiendo con su presentación, Acción ha lanzado al ecosistema cuatro grandes retos (Cardio-Renal-Metabólico, Respiratorio e Inmunología, Oncología y Sistema Sanitario) alineados con las áreas terapéuticas estratégicas de la compañía.

La convocatoria estará abierta del 25 de noviembre de 2025 al 7 de enero de 2026, y seleccionará 12 proyectos ganadores: ocho startups y cuatro profesionales sanitarios, con un reparto equilibrado por retos (dos startups y un profesional por cada uno). Los ganadores se anunciarán el 4 de febrero de 2026.

Para las startups, Acción ofrece un programa de seis meses que combina mentoría experta, formación estratégica, sesiones personalizadas, análisis de producto, talleres de innovación, desayunos de networking con líderes del sector e inversores y acceso preferente a herramientas y partners del ecosistema.

Uno de los elementos diferenciales es la posibilidad de que una de las ocho startups pueda realizar un piloto real en un centro de validación de referencia, con acompañamiento clínico y apoyo estratégico de AstraZeneca.

En paralelo, los cuatro profesionales sanitarios seleccionados recibirán un premio de 10.000 euros destinado al desarrollo de su proyecto en su centro, además de mentoría personalizada, acceso a redes de expertos, apoyo en scouting, participación en eventos sectoriales y visibilidad a través de los canales de innovación de AstraZeneca y sus socios.

Iniciativa con vocación global

La compañía ha diseñado el proceso para evitar sesgos hacia ideas demasiado maduras o vinculadas a la industria. La evaluación será colegiada y multidisciplinar, con comités Organizador, Clínico y Multidisciplinar.

En el caso de las startups, los criterios clave serán: el encaje con los retos definidos, el grado de innovación, la relevancia clínica, la viabilidad de implementación en hospitales, el potencial de escalabilidad y la solidez del equipo.

Para los profesionales clínicos, se valorará la relevancia asistencial, el enfoque innovador y la capacidad de impacto en la práctica diaria y la experiencia del paciente, además de su posible replicabilidad.

La integración de los proyectos seleccionados no empezará de cero: Acción se apoya en una infraestructura ya operativa de los dos hubs en Madrid y Barcelona. Además, AstraZeneca forma parte de la A.Catalyst Network, una red global de más de 25 hubs que permite compartir conocimiento y escalar soluciones internacionalmente.

En ese sentido, la compañía ya ha demostrado esta capacidad de escalado global con casos como TUCUVI e IDOVEN, dos startups que han evolucionado desde colaboraciones locales hacia proyectos con alcance más amplio. Ahora, Acción pretende que ese camino esté abierto también para nuevas soluciones emergentes.

La iniciativa culminará en septiembre cuando se anunciará la startup seleccionada para la fase piloto. Este cierre marcará el inicio de un proceso de validación clínica que podrá abrir puertas a su integración en el ecosistema de innovación de AstraZeneca y, potencialmente, en otros mercados internacionales.