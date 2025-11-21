Ciberseguridad y agentes de IA, protagonistas en el gran día de Cense, la startup ganadora del Mastercard for Fintechs 2025

Los representantes de las startups finalistas escoltan al ganador, de Cense (tercero por la derecha).

Van subiendo ponentes al escenario y más de uno y más de dos asistentes al evento toman notas en sus móviles y bucean en internet buscando más información sobre las compañías que protagonizan la mesa redonda de turno; llega el turno de los pitch de las startups finalistas y el patio de butacas se vuelve a iluminar porque ahora lo que toca es buscar en LinkedIn el perfil del portavoz que explica las soluciones disruptivas que propone su empresa emergente.

Estamos en el salón de actos de la espectacular Torre Glòries de Barcelona y aquí predominan el rojo, el naranja y el amarillo, los colores de Mastercard, que ha elegido este emplazamiento para celebrar la final de la competición Mastercard for Fintechs 2025, un evento que ya va por su segunda edición y que pone en valor la labor de las startups de este sector en su división de Europa Occidental.

La intensa pero dinámica jornada arranca después de comer y se prolonga hasta las siete de la tarde. Pasa en un suspiro. Porque no sólo ha consistido en escuchar los pitch de las startups finalistas, sino que el evento también ha incluido paneles y ponencias de alto nivel que han servido para pasar revista al sector y a temas del momento como la ciberseguridad o los agentes de IA.

En cualquier caso, ha sido la gran noche de una startup neerlandesa llamada Cense -más adelante iremos con el concurso-.

Pero antes, insistimos, hubo debate y del bueno. Arrancó la tarde con la intervención de Brice van de Walle, vicepresidente ejecutivo de Core Payments para Mastercard Europa. El directivo introdujo el concepto de "comercio agéntico". A través de un ejemplo -comprar una bici para su hijo-, Van de Walle explicó cómo los agentes de IA mejoran la experiencia de usuario, que puede pasar de la recomendación a la compra en una misma plataforma, no como ahora.

Comercio, banco e inteligencia artificial agéntica crean un único entorno que ahorra al usuario mucho tiempo y convierte la experiencia de compra en algo infinitamente más eficiente. El directivo de Mastercard afirmó que "se trata de un tema muy emocionante", con resultados en el "corto plazo" y que, en el medio, implicará a más de la mitad de compradores on line de todo el mundo.

El propio Van de Walle moderó un panel sobre agentes de IA, en el que subieron al escenario Ashley Paulus (VP Commercial en la startup Checkout) y Riccardo Argenta (Global Payment, Risk & Onboarding Senior Lead en Back Market).

400 personas se dieron cita en la final.

Paulus ahondó en la idea de que "el comercio agéntico aún es incierto, pero potencialmente masivo". Fue muy gráfica al afirmar que "nuestra bola de cristal aún está un poco opaca ahora mismo". Habló de interoperabilidad y también de que "los usuarios están preparados, pero la adopción por parte de los comerciantes será más lenta".

Argenta fue el encargado de hablar claramente de ciertos desafíos, como el de la visibilidad de marca, la presión de los precios, el contexto de la compra o la adaptación tecnológica.

Otra de las mesas redondas seguidas con gran interés fue la protagonizada por Juan Pablo Vivas (Country Manager Spain en Mastercard ), Jorge Fernández Cascán (VP & Head of Innovation, Partnerships & Digital Solutions, Global Cards Division en Banco Santander) y Andy Sacre (Payments Director en Monzo).

En este caso se trataba de ver cómo las nuevas generaciones afrontan los retos del sector. Como explica Sacre, matices del lenguaje como que los jóvenes "piden dinero prestado al banco", mientras que en generaciones anteriores "era el banco el que prestaba dinero", marcan la diferencia en la era de los LLMs de la IA.

Por supuesto, se habló del cambio de patrones, algo que tiene que ver con la socialización o la necesidad de inmediatez. Y también, como explicaba el directivo del Santander, la banca clásica tiene que transformarse "casi desde cero" con productos y servicios nuevos.

También hubo espacio en el evento para conocer casos de éxito y cómo se vive el después de ese éxito, como el de Enrique Linares, cofundador de Plus Partners & Letgo. Su idea de ampliar el mercado del comercio de segunda mano a través de la tecnología, allá por el año 2014, fue revolucionaria. Su expansión fue meteórica y vino seguida de una venta cuyos meses posteriores "no fueron fáciles".

Una de las mesas redondas del evento, con la participación de responsables del Banco Santander, Monzo y Mastercard.

Ahora, como inversor, aconseja a las nuevas startups que "utilicen la IA (particularmente la agéntica) como si estuvieran locos".

La última mesa redonda estuvo protagonizada por Elena González-Blanco (Head of Artificial Intelligence for Digital Natives en Microsoft EMEA), Philipp Kolobkov (Principal en Plug&Play), Friso Roscam (Partner en Finch Capital) y Luis Garay (Partner en Samaipata).

En ella el tema principal no fue otro que la necesidad de los inversores y de los buscadores de talento de separar la exageración en torno a la IA (el hype) de las ideas verdaderamente fundamentadas.

La ponencia que puso fin al evento la pronunció Alissa 'Dr. Jay' Abdullah (Deputy Chief Security Officer & Senior Vice President of Emerging Corporate Security Solutions en Mastercard). El tema principal, la ciberseguridad.

Algunas de sus ideas marco tienen que ver con el hecho de que "en ciberseguridad, el que se defiende tiene que acertar cada vez, pero al que ataca le vale con estar cerca". En este sentido, términos como identidad, autonomía o integridad, deben estar a la orden del día de las empresas.

Estas últimas ponencias y mesas redondas ya se celebraron mientras un jurado formado por 15 expertos deliberaba para elegir al ganador del Mastercard for Fintechs 2025.

Por el escenario había pasado Aria (Francia), que ofrece opciones de financiación innovadoras y soluciones de pago basadas en API diseñadas específicamente para plataformas SaaS y operadores de marketplaces, facilitando transacciones más fluidas y eficientes.

Desde Bélgica y Luxemburgo aparecía Auric , que permite a comerciantes, comunidades y clubes de fútbol ofrecer tarjetas de débito personalizadas, integrando servicios financieros y analítica avanzada para potenciar programas de fidelización y la interacción con clientes.

Así ha sido la edición de 2025 La edición 2025 del Mastercard for Fintech generó un interés significativo: 244 fintechs se postularon al programa. De ellas, 140 se registraron formalmente para la competición, lo que llevó a la identificación de 100 candidatas y 67 fintechs preseleccionadas. En total, 23 fintechs llegaron a las semifinales, participando en eventos locales celebrados en Madrid, Milán, París y Ámsterdam. Sus proyectos abarcaron áreas diversas, como soluciones de pago inmobiliario, TPV digital, educación financiera, energía renovable, salud digital, economía colaborativa, soluciones para pymes, programas de fidelización y Web3. La magnitud de los eventos de preselección fue notable, reuniendo a más de 400 profesionales de diferentes mercados. El éxito de Mastercard For Fintechs se evidencia en su capacidad para fomentar y ampliar las conexiones dentro del ecosistema. Una prueba de esta fortaleza es la creciente colaboración: 68 empresas se sumaron a la iniciativa como partners en esta segunda edición, 10 más que el año pasado.

Paynest (Portugal) explicó su idea, centrada en mejorar el bienestar financiero, que ofrece herramientas para ayudar a los empleados a gestionar mejor sus finanzas personales y mejorar su salud financiera global.

Jugaba en casa la española Silkpay, que enfatizó la manera en la que simplifican los pagos en el sector inmobiliario mediante la automatización del cobro de alquileres, ofreciendo una solución fluida tanto para propietarios como para inquilinos.

Los italianos de Subbyx explicaron, asimismo, su plataforma de economía circular basada en modelos de suscripción. Ofrecen acceso flexible y sostenible a productos tecnológicos mediante planes mensuales personalizados, sin compromiso.

Sin embargo, el jurado eligió ganadora a la neerlandesa Cense, que opera en la intersección de Web3 y el cumplimiento normativo, automatizando procesos regulatorios para instituciones financieras y garantizando una conformidad fluida en múltiples redes blockchain.

Hugo Leijtens (cofundador y CSO de la startup) declaró que "estamos muy agradecidos por este reconocimiento y por la oportunidad que Mastercard nos brinda para seguir creciendo". Este premio, añadió, "representa no solo un impulso para nuestro proyecto, sino también una motivación para seguir innovando y aportando valor al ecosistema fintech. Creemos firmemente que la colaboración y el acceso a nuevos recursos nos permitirán escalar nuestro impacto y contribuir a un sector financiero más inclusivo y sostenible en Europa".

Según Paloma Real, presidenta de la división de Europa Occidental de Mastercard, "me siento profundamente orgullosa del impacto que Mastercard For Fintechs está logrando en Europa Occidental. Esta segunda edición ha mostrado el talento innovador de nuestras fintechs y su potencial para transformar el sector con propuestas disruptivas. La participación y la calidad de los proyectos han sido extraordinarias. En Mastercard, seguimos comprometidos a apoyar a las startups con recursos, formación y conexiones estratégicas para ayudarles a escalar sus soluciones. Felicito a Cense por este reconocimiento, que sin duda les dará mayor visibilidad y fortalecerá su posición en el sector".