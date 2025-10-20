El hidrógeno verde, el combustible del viaje de innovación y sostenibilidad que marca el futuro de Enagás

A través de Enagás Emprende, la empresa ha invertido en 19 startups y promueve la innovación abierta, especialmente en foros como Al Andalus Venture Capital.

Enagás impulsa un modelo de innovación corporativo que incluye un Observatorio Tecnológico del Hidrógeno y un enfoque en la digitalización y ciberseguridad.

La compañía desempeñará un papel crucial en el proyecto H2Med, el primer corredor de hidrógeno verde de Europa, conectando la península ibérica con el noroeste de Europa.

No hay duda de que es uno de los sectores que más está invirtiendo en innovación y tecnología, obligado por la urgencia de la descarbonización, la transición hacia fuentes renovables, la digitalización de las infraestructuras y la necesidad de garantizar la seguridad y sostenibilidad del suministro.

El sector energético afronta estos retos que exigen una inversión constante en innovación tecnológica, tanto para optimizar los sistemas actuales como para desarrollar nuevas soluciones que permitan alcanzar los objetivos climáticos y energéticos globales. Un desafío y una oportunidad que Enagás quiere liderar apostando por la inversión en tecnologías limpias y digitales, promoviendo proyectos en hidrógeno renovable, biometano y redes inteligentes, además de la modernización de sus infraestructuras mediante herramientas de análisis de datos, automatización y eficiencia operativa.

“La innovación siempre ha estado en la esencia de Enagás, a lo largo de nuestros más de 50 años de experiencia operando infraestructuras energéticas pioneras en España y en Europa. Y ahora más que nunca innovar es clave para el avance de la transición energética, con el hidrógeno renovable como importante vector de la descarbonización y motor de crecimiento de nuestra compañía”, afirma Lola Storch de Gracia, coordinadora de Innovación en la compañía y una “apasionada” de la tecnología y la innovación “con enfoque a la sostenibilidad y la transición energética”, según se define ella misma.

El hidrógeno verde, promesa y compromiso de futuro de Europa con proyectos como H2med, el primer gran corredor de hidrógeno verde de Europa, un proyecto transnacional que busca interconectar las redes de hidrógeno de la península ibérica con el noroeste de Europa con el objetivo de suministrar hidrógeno renovable y asequible al continente para 2030, contribuyendo a la descarbonización y a la seguridad energética del continente y del que Enagás es protagonista.

“La innovación será uno de los aspectos clave para desplegar la infraestructura que haga posible un mercado europeo del hidrógeno. En este ámbito, Enagás ha sido designado Gestor Provisional de la Red de Transporte de Hidrógeno y va a desarrollar la Red Troncal Española del Hidrógeno y el corredor H2Med, con Natran y Terega (Francia), REN (Portugal) y OGE (Alemania) así como Proyectos de Interés Común (PCI) europeo por parte de la Comisión Europea”, explica Lola Storch.

Un proyecto que se enmarca, según sus palabras, en la política de innovación de la compañía que también ha dado lugar a iniciativas como el Observatorio Tecnológico del Hidrógeno que, desde su creación en 2024 ya cuenta con 70 socios, entre los que se encuentran nombres como Repsol, Moeve, Tecnalia, Siemens Energy o Airbus.

“El Observatorio pretende consolidar un espacio de reflexión y colaboración público-privada en el que compartir desarrollos tecnológicos en la materia, con la misión de ser un catalizador para el intercambio de conocimiento técnico en la cadena de valor del hidrógeno e impulsar los avances de la tecnología que aceleren el despliegue de este vector energético”, señala.

Un modelo de innovación corporativo

Pero más allá del hidrógeno como combustible y razón de muchas de las acciones innovadoras que está desarrollando la compañía, Enagás tiene un Plan de Transformación Digital que, según explica Lola Storch, busca “impulsar la modernización de sistemas críticos así como la digitalización del ciclo de vida de los activos, de la operación y de los procesos corporativos, junto con la evolución estratégica del puesto de usuario. Todo ello se apoya, entre otros, en el uso intensivo de los datos, en una inteligencia artificial ética, auditable y responsable y en nuestro Plan Estratégico de Ciberseguridad 2025-2027. Estas palancas son claves para avanzar hacia un modelo energético más seguro, eficiente y sostenible”.

Para llevar a buen término ese plan, Enagás ha desarrollado un Modelo de Innovación Corporativo que, afirma, “contempla la innovación como parte fundamental de la cultura de la empresa, promoviendo iniciativas con impacto en organización, procesos, nuevas formas de trabajo, el talento innovador y la inteligencia tecnológica compartida, en línea con la estrategia y objetivos de la compañía”.

Infraestructura de la red de hidrógeno de Enagás. Enagás.

Este modelo además tiene una metodología para identificar el estado de madurez de distintas tecnologías estratégicas dentro de la cadena de valor de distintos vectores energéticos (gas natural, hidrógeno, CO₂ y amoniaco, entre otros) a través de las matrices de tecnologías, “que sirven para monitorizar el estado del arte e identificar qué tecnologías, de interés para la compañía, tienen un nivel de madurez técnico-económico no suficientemente maduro para su implementación comercial, en base a documentos internacionales de referencia como la Agencia Internacional de la Energía y el conocimiento adquirido por los expertos de la compañía”, detalla la coordinadora de Innovación de Enagás.

Un análisis que les permite, junto con la propia estrategia de la compañía, identificar los GAPs tecnológicos que necesitan recursos para alcanzar la madurez tecnológica y que Enagás deberá priorizar para la participación en proyectos de I+D+i, pilotos o PoC (Proof of Concept) e inversión en startups o spin-offs, según aplique.

En búsqueda de ideas y startups

Otra de las patas del modelo de innovación de Enagás es el emprendimiento corporativo y la innovación abierta. “Para nosotros, son palancas estratégicas para acelerar la transición energética, diversificar el negocio y fortalecer su posicionamiento como actor global. Con esta visión, la compañía ha desarrollado un modelo sólido y estructurado que no solo busca captar talento y soluciones tecnológicas disruptivas, sino que también fomenta activamente la internacionalización de su actividad innovadora, conectando con redes globales de startups, centros tecnológicos y consorcios europeos de I+D+i”, afirma Lola Storch.

En ese sentido, la compañía creaba en 2016, Enagás Emprende que, a lo largo de su trayectoria, ha invertido en 19 startups, incubado 23 iniciativas y analizado más de 1,600 iniciativas, “demostrando una búsqueda constante de talento y oportunidades, con más de 300 empleos promovidos y una inversión de 125 millones de euros que refleja nuestro compromiso e impacto de nuestra actividad”, asegura.

Una estrategia que explica, por ejemplo, la presencia de la compañía en foros como Al Andalus Venture Capital, en Sevilla. “Para Enagás es fundamental ser parte activa del ecosistema emprendedor, especialmente en aquellos foros y eventos claves que nos ayuden a cumplir nuestros objetivos estratégicos. Para nosotros Al Andalus Innovation Venture es una parada fundamental ya que se ha erigido en el principal punto de encuentro para el ecosistema innovador del sur de España; una oportunidad única para conectar con startups, inversores y agentes del sector que, de manera colaborativa, están impulsando el emprendimiento en general y la transición energética en particular, en un contexto en el que Andalucía se ha consolidado como un actor de referencia”, reconoce Lola Storch.

Y es que Andalucía representa una región clave con un potencial significativo en energías renovables, en particular en gases renovables como el hidrógeno verde y el biometano. De hecho, la comunidad cuenta con más de 14,5 GW de energías limpias instaladas, lo que la convierte, según la directiva de Enagás, “en un enclave idóneo para el desarrollo de proyectos de descarbonización”.

Y añade: “Nuestro compromiso va más allá de la inversión: buscamos establecer alianzas estratégicas que aceleren la adopción de estas tecnologías. Aspiramos a identificar las startups, inversores, o socios con los que construir un futuro energético más sostenible y reforzar el liderazgo de España y Andalucía como una de las zonas principales europeas referentes en hidrógeno verde”.

Un viaje, de nuevo, marcado por el hidrógeno verde, con paradas en foros y eventos de innovación y la tecnología como compañera con un claro destino: la descarbonización del sector y la llamada economía verde.