DISRUPTORES Innovation Awards 2025: estos son los finalistas a Mejor CIO del año

El próximo 23 de octubre, y después del éxito de las pasadas ediciones, se celebrará en Madrid la quinta edición de los DISRUPTORES Innovation Awards 2025.

Estos premios, elegidos por un jurado independiente, son un reconocimiento a los proyectos y profesionales que están marcando el futuro de la digitalización en sectores clave de nuestra economía, y se han consolidado como un referente en la innovación y la transformación digital en el ámbito hispanohablante.

Se fallarán diez categorías, en una ceremonia de entrega que se celebrará en el Palacio de Neptuno, en Madrid (con acceso sólo para profesionales, previo registro). Un evento que además servirá de punto de encuentro para los profesionales del sector. El pasado año, más de 350 personas acudieron a la cita.

A los asistentes también se les entregará una nueva edición en papel del anuario ‘Los 50 más Disruptores’. En esta tercera edición se recogen los 50 proyectos finalistas, junto a opiniones de representantes y figuras destacadas del sector, y un resumen de lo ocurrido en el panorama digital en los últimos meses.

Hoy damos a conocer los que optan al premio en la categoría a Mejor CIO del año. Cada uno de estos profesionales no solo ha liderado la transformación digital dentro de sus compañías, también son ejemplo del impacto que la tecnología está teniendo en la competitividad de las industrias en las que operan y en la sociedad.

Gabriel Ramis (Ávoris)

El CIO que orquesta la transición digital del gigante de los viajes español, heredero de Globalia y Barceló. Desde Palma de Mallorca, Ramis dirige la transformación digital de Ávoris, con una arquitectura multicloud, más de 7.000 microservicios en producción y un modelo DevOps transversal.

Gabriel Ramis, CIO de Ávoris

Ramis ha desplegado chatbots en WhatsApp que han aumentado la conversión en un 12% y reducido costes en un 20%, al tiempo que impulsa la gobernanza del dato y la inteligencia artificial generativa para poner al viajero en el centro de la estrategia.

Juan Manuel García (Repsol)

Repsol avanza hacia una nueva era energética de la mano de su CIO y Chief Digital Officer, que impulsa eficiencia, inteligencia artificial y nuevos modelos digitales. García ha creado un hub de inteligencia artificial con más de 400 casos de uso, siendo uno de los mayores usuarios de Copilot a escala nacional, al mismo tiempo que potencia la formación y las comunidades de práctica y ha impulsado plataformas propias para mejorar eficiencia y reducir emisiones.

Juan Manuel García, CIO y CDO de Repsol.

En el área comercial, ha evolucionado hacia un modelo de gestión basado en datos con Waylet, que ya cuenta con más de cinco millones de usuarios activos.

Enrique Ávila (Banco Sabadell)

Con un enfoque basado en la confianza, la seguridad y el pragmatismo, Banco Sabadell consolida su modelo digital sin dejarse arrastrar por modas pasajeras. Desde 2022, Ávila ha reforzado la ciberseguridad con inteligencia artificial aplicada a la analítica avanzada y prevención del fraude, además de pilotos de IA generativa para empleados.

Enrique Ávila Gómez, subdirector general de Banco Sabadell y director de Transformación Digital y Planificación IT&Ops Laura Mateo

Bajo su liderazgo, el 90% de los clientes particulares utilizan la app móvil del banco, sustentada en una arquitectura tecnológica robusta y segura.

Luis Miguel Martín (Sercotel)

Sin ‘legacy’, Sercotel ha encontrado en la nube y en la gestión avanzada del dato las claves de su transformación digital. Desde finales de 2023, Martín ha desplegado un nuevo software gestionar sus hoteles en 48 establecimientos en menos de un año, ha creado un data lake común y un proyecto de datos maestros que armoniza la información en todas las áreas.

Luis Miguel Martín, CIO de Sercotel.

Luis Miguel Martín también ha impulsado un hub de innovación con Seidor y startups, con foco en utilidad y retorno real de la inteligencia artificial.

José A. López (Tous)

Tradición artesanal y vanguardia tecnológica conviven en la transformación digital de Tous. Desde 2023, López ha consolidado la omnicanalidad —con un 23% de las ventas online—, ha desplegado un CRM de Salesforce, un ERP de SAP y soluciones propias para tiendas físicas.

José A. López, CIO de Tous.

El plan GEM pone los datos en el centro con una plataforma de big data que estandariza métricas y prepara la integración de capacidades predictivas e inteligencia artificial. Además, Tous ha incorporado blockchain para certificar origen y composición de cada pieza.

La jornada contará con el patrocinio de Mapfre, GTT, Comunidad de Madrid, Gobierno de Aragón, Junta de Extremadura, Comunitat Valenciana, Xunta de Galicia, Región de Murcia y Gobierno de Cantabria, además de los ayuntamientos de Madrid, Salamanca, San Sebastián y Las Rozas Innova.