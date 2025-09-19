DISRUPTORES Innovation Awards 2025: estos son los finalistas en Gran Empresa

El próximo 23 de octubre, y después del éxito de las pasadas ediciones, se celebrará en Madrid la quinta edición de los DISRUPTORES Innovation Awards 2025.

Estos premios, elegidos por un jurado independiente, son un reconocimiento a los proyectos y profesionales que están marcando el futuro de la digitalización en sectores clave de nuestra economía, y se han consolidado como un referente en la innovación y la transformación digital en el ámbito hispanohablante.

Se fallarán diez categorías, en una ceremonia de entrega que se celebrará en el Palacio de Neptuno, en Madrid (con acceso sólo para profesionales, previo registro). Un evento que además servirá de punto de encuentro para los profesionales del sector. El pasado año, más de 350 personas acudieron a la cita.

INNOVATION AWARDS 2025 Descubre quienes son los finalistas de este año que ya se han dado a conocer en las categorías: Mejor startup

Mejor proyecto de aceleración

Mejor inversor o inversora

Mejor gran empresa

A los asistentes también se les entregará una nueva edición en papel del anuario ‘Los 50 más Disruptores’, donde se recogen los proyectos de todos los finalistas junto a opiniones de representantes y figuras destacadas del sector.



Hoy damos a conocer los que optan al premio en la categoría Mejor Proyecto de Digitalización en Gran Empresa. Cada una de estas iniciativas no solo refleja los avances dentro de las propias compañías, también son ejemplo del impacto que la digitalización está teniendo en la competitividad de las industrias en las que operan y en la sociedad.

Axa

Axa España está inmersa en una profunda transformación digital liderada por su CIO, Carolina de Oro, con la migración de la infraestructura al cloud híbrido como eje central. Con más de dos siglos de historia, Axa ha acelerado su evolución tecnológica: actualmente, el 75% de sus sistemas ya operan en la nube y el objetivo es alcanzar el 100% en 2026. Este paso permitirá a la aseguradora ganar agilidad, escalar capacidades operativas y responder con mayor eficacia a los cambios del mercado.

La adopción del cloud habilita la integración de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial. La digitalización interna optimiza tareas administrativas y fortalece el teletrabajo, mientras que el 80% de las interacciones clave con clientes ya se realizan de forma digital. Además, Axa ha reforzado su estrategia de ciberseguridad y gobernanza del dato, aplicando IA en asistencia y análisis predictivo para mejorar servicios y anticiparse a riesgos.

Decathlon

Decathlon España ha iniciado una transformación digital intensa liderada por Jordi Roda, CIO y CDO, que aplica la misma filosofía del deporte al mundo tecnológico: progresar paso a paso, con dedicación y constancia. Un pilar clave ha sido la automatización de precios mediante etiquetas electrónicas y sistemas de monitorización de mercado en tiempo real, mejorando la eficiencia operativa y la experiencia de compra.

La compañía ha reforzado su ciberseguridad e impulsado modelos de negocio circulares como el alquiler y la suscripción de productos. De cara al futuro, apuesta por la inteligencia artificial para personalizar la experiencia de cliente, prever la demanda y optimizar inventarios, manteniendo siempre la pasión por el deporte en el centro de su estrategia.

FCC

FCC ha iniciado una ambiciosa modernización de su puesto de trabajo digital, liderada por Claudio Escudero, para transformar el soporte técnico tradicional en una gestión remota vía nube en más de 25 países. Adoptaron una solución basada en Intel EMA sobre dispositivos Intel vPro, con un despliegue que comenzó en 2023 y ya abarca más de 300 dispositivos industriales.

La iniciativa ha reducido desplazamientos, mejorado la sostenibilidad y aumentado el cumplimiento de políticas de seguridad del 75% al 95%. La estrategia continúa con la actualización de 15.000 PC a Windows 11 y el objetivo de unificar la gestión global de dispositivos bajo un modelo cloud.



UFD (Naturgy)

Naturgy, a través de UFD, ha transformado la inspección de su red eléctrica con drones híbridos que operan sin línea visual, desarrollados junto a la startup FuVeX. Estos dispositivos permiten crear un gemelo digital de las líneas eléctricas y detectar automáticamente defectos mediante algoritmos en tiempo real.

El despliegue de drones ha crecido de 1.000 km en 2022 a 9.000 km en 2024, con previsión de 12.000 km en 2025. El proyecto mejora la seguridad, reduce costes y emisiones, y sienta las bases para aplicar IA predictiva y expandir su uso a otros países e infraestructuras.

Parques Reunidos

Parques Reunidos ha desplegado una profunda transformación digital bajo el liderazgo de su CIO, Sergio Vallejo. Tras años con sistemas disgregados por fusiones, la compañía consolidó su infraestructura mediante una estrategia multicloud en 63 parques de 11 países, sin interrumpir la operativa diaria.

La experiencia del visitante también ha sido renovada con una app móvil unificada, IA para recomendaciones y encuestas en tiempo real. La ciberseguridad ha ganado peso con un nuevo CISO, mientras se preparan para aplicar IA en predicción de demanda y optimización de recursos como una “capa neuronal” de sus sistemas.