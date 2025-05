Marcos De Santiago (Synology): "Los datos no solo deben estar disponibles y protegidos, sino que deben aportar un valor real"

A principios de 2025, Marcos de Santiago fue nombrado Business Unit Director de Synology para el sur de Europa, “un paso muy importante, como él mismo dice, no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal. No obstante, su relación con la empresa no es nueva, sino que se remonta a casi una década atrás, cuando entró a formar parte de la misma, donde ha desempeñado posiciones como la de director de ventas. “He tenido la oportunidad de crecer con la compañía”, resume.

En esta nueva etapa, De Santiago afronta la tarea de liderar parte del territorio comunitario, con mercados “tan diversos y estratégicos” como Italia, Portugal, Grecia, Chipre o España, donde han crecido una media del 30% anual. “Es un reto apasionante”, afirma en una entrevista con DISRUPTORES-EL ESPAÑOL. “Lo afronto con mucha ilusión, pero también con un gran sentido de responsabilidad”, precisa.

El responsable de la unidad de negocio de Synology para el sur de Europa señala que una de sus principales prioridades es mantener la senda de crecimiento que ha experimentado la firma en los últimos ejercicios. Actualmente, explica, la compañía se encuentra en un “momento de gran madurez”, unida a una “constante transformación” que viene asociada al mercado de las nuevas tecnologías. Eso, precisa, les ha permitido pasar de ser solo un fabricante a convertirse en un proveedor de soluciones orientadas a la seguridad (tanto de almacenamiento, como en entornos locales, híbridos o en la nube).

De Santiago insiste en que este buen desempeño no habría sido posible sin los cuatro pilares sobre los que se sustenta la estrategia de la empresa, entre los que menciona la apuesta por una innovación constante para anticiparse a las necesidades de los diferentes mercados o el desarrollo de una experiencia de usuario accesible y útil en sus productos que no implique conocimientos técnicos muy avanzados. También, señala el despliegue de una visión global, pero con foco local, lo que ayuda a atender las necesidades concretas en cada punto en el que operan y el posicionamiento de la ciberseguridad como un eje transversal, una rama que ha cobrado relevancia especial con la multiplicación de los ciberataques.

El experto de Synology hace especial hincapié en este punto y señala que el actual contexto de las ciberamenazas, cada vez más sofisticadas, frecuentes y dirigidas, ha puesto en jaque a compañías de todos los tamaños y sectores. Esto, sumado al incremento exponencial de los datos o la generalización de herramientas como la inteligencia artificial (IA), ha cambiado por completo la forma en la que las compañías gestionan y protegen su información. “Ahora, la copia de seguridad no es solo una parte del proceso, sino una estrategia en sí misma”, añade. “En Synology estamos trabajando siempre intensamente para poder dar respuesta a estos nuevos escenarios”.

El foco en Europa y en España

Dentro de la estrategia global de la firma, De Santiago precisa que Europa representa una parte estratégica dentro del mercado global. A pesar de la diversidad del territorio, no solo en lo que respecta a la cultura, sino también a la madurez tecnológica, el responsable de la Unidad de Negocio para el Sur de Europa señala que existe un “factor común”: la creciente preocupación por la soberanía del dato, la protección de la privacidad y la necesidad de infraestructuras más fiables.

Por ello, explica, el plan de la firma para la parte sur de esta región pasa por reforzar la presencia local con equipos más especializados, un soporte técnico cercano y una red de socios cada vez más robusta. “También, estamos enfocados en mercados verticales específicos donde nuestra solución tiene un gran encaje”, añade, entre los que menciona el lujo y el marítimo, ambos en los que la firma tiene importantes clientes.

En concreto, en España, De Santiago cuenta que Synology ha experimentado un crecimiento constante en los últimos años, tanto en cuota de mercado como en visibilidad, lo que les ha permitido trabajar con “cientos de empresas” que pertenecen desde el sector educativo al público, entre otros. Según precisa, esto ha sido posible gracias a una estrategia basada en tres ejes: la concienciación del mercado, un canal robusto gracias a una buena red de partners y distribuidores y la diversificación gracias al desarrollo de soluciones adaptadas a nuevas problemáticas.

Sobre esto último, el experto señala que, recientemente, dentro del evento tecnológico Computex que se celebra en Taiwán, la empresa ha presentado varios lanzamientos que, avanza, se convertirán en productos clave para la firma, por ejemplo, Synology Active Protect, una solución de protección de datos centralizada, el modelo 925+ dentro de la gama NAS o la cámara CC400W, dentro del terreno de la videoprotección. “Esto no son productos aislados, sino que forman parte de un ecosistema completo donde tenemos hardware, software y servicios en la nube, que todo funciona de forma conjunta”, apunta.

La mirada en el futuro

Preguntado por los planes de la compañía para los próximos años, De Santiago explica que, por un lado, la firma tiene entre sus prioridades seguir siendo el socio tecnológico “de referencia” en la gestión de datos y en la seguridad.

Así, con el objetivo de reforzar esta idea, su primera línea de trabajo se centrará en el fortalecimiento de su oferta cloud a través de soluciones escalables que tengan como ‘core’ la protección de la información en cualquier escenario. En relación a esto último, también avanza que otra de sus líneas de trabajo para los siguientes meses pasa por la seguridad de los datos, no solo en la parte de recuperación ante desastres, sino con herramientas proactivas de defensa, de análisis de comportamiento e incluso de monitorización y de prevención ante posibles problemáticas.

En tercer lugar, el experto menciona la inteligencia artificial. Según cuenta, el objetivo de la empresa es incorporar las funciones relacionadas con esta tecnología para optimizar recursos como la predicción o una gestión más eficiente. “Lo que viene es muy apasionante, es un orgullo poder ocuparme de ello en un momento en el que los datos no solo deben estar disponibles y protegidos, sino que deben aportar un valor real”, concluye. “Ahí es donde creo que Synology marca la diferencia.