Las claves del resurgir de Marc Márquez: sensores, datos e inteligencia artificial para seguir liderando en MotoGP

Este domingo, el Campeonato del Mundo de MotoGP llega a Europa con una de sus citas más esperadas: el Gran Premio en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. Tras cuatro carreras fuera del continente, la temporada 2025 llega cargada de emoción en la lucha por el título.

Marc Márquez lidera la clasificación con tres victorias consecutivas, seguido de su hermano Álex y Francesco (Pecco) Bagnaia, que regresa a un circuito en el que ha ganado en tres ocasiones. En medio de esta batalla, Ducati vuelve a ser protagonista con estos pilotos y, además, por su capacidad para poner la tecnología al servicio de la competición.

Ducati nació en 1926 en Bolonia (Italia) como empresa especializada en radios y proyectores de cine. Pero tras la Segunda Guerra Mundial, y con su fábrica destruida, tuvo que dar un giro a su negocio y reinventarse. En 1946 presentó el cucciolo, un pequeño motor que podía adaptarse a cualquier bicicleta. Solo tres años después lanzó su primera moto: la Ducati 60, con capacidad para recorrer 90 kilómetros con un solo litro de gasolina.

Hoy, compite en la élite del motociclismo en los circuitos mundiales de MotoGP. Y la velocidad ya no solo depende de la mecánica y de la destreza del piloto, también de los datos, la simulación y la inteligencia artificial. La escudería italiana ha apostado por una estrategia de mejora continua basada en la recopilación y análisis de grandes volúmenes de información.

“Gracias a Lenovo, hemos podido acelerar nuestras simulaciones y proponer nuevas soluciones con mayor agilidad. “La aerodinámica, la geometría de la moto o la elección del neumático se testean primero en un entorno virtual antes de trasladarse a la pista”, afirma el director de Desarrollo de Vehículo en Ducati Corse, Nicoló Mancinelli, a un reducido grupo de medios, entre los que se encuentra DISRUPTORES - El ESAÑOL

Una conversación distendida, en una espaciosa sala donde, como no podía ser de otra manera, predomina el color rojo. En una de sus paredes está pintado un gran 93, el dorsal que luce Márquez, la estrella del equipo, quien hace su apareción poco después para explicar cómo la tecnología le ayuda a mejorar su conducición y sus tiempos, con un matiz: "El piloto sigue siendo decisivo", defiende con una amplia sonrisa.

El encuentro tiene lugar instantes antes de viistar el box del equipo italiano en el Circuito de Jerez, justo el día antes de los entrenos y de la carerra que se celebra este fin de semana.

Cada dato suma

Desde 2021, el nombre oficial del equipo técnico es Ducati Corse Lenovo Team. Un patrocinio de la firma china que no se limita a hacer figurar su logo. También pone a disposición su tecnología más innovadora y puntera para transformar esos datos en decisiones tácticas y que los pilotos de Ducati se suban al podio.

“En cada carrera del Campeonato, el procesamiento de datos es crucial”, adelanta Mancinelli. “En cuestión de minutos, descargamos toda la información de la moto, la procesamos, y decidimos qué cambios aplicar antes de la siguiente sesión. Es un proceso que requiere servidores potentes y muy fiables”.

Las Ducati GP están equipadas con 20 sensores que recogen datos sobre cada parámetro que influye en el comportamiento de la moto, como inclinación, frenada, temperatura, vibración o consumo de combustible

”Cada fin de semana, las cuatro motos del equipo (dos de Marc Márquez y dos de Francesco Bagnaia) pueden generar entre 20 y 30 GB de datos”, concreta Yuri De Cassan, director de marketing operativo de Ducati Corse, a preguntas de DISRUPTORES EL ESPAÑOL, durante la visita al box del equipo italiano.

"Cuando corres, no piensas"

Una información se combina con el feedback del piloto para traducirse en ajustes electrónicos y mecánicos. “Se trabaja curva por curva: si un piloto señala que la moto no frena lo suficiente en la curva 3, los ingenieros pueden reprogramar el freno motor o la entrega de potencia en ese tramo específico”, añade.

“Cuando estás corriendo no piensas, simplemente pilotas. Pero detrás de cada vuelta hay un equipo que analiza todos los datos. Ellos interpretan lo que ven en los sensores, lo traducen para los técnicos de puesta a punto, y también para mí”, explica Marc Márquez durante el encuentro que tiene con el reducido grupo de periodistas españoles.

Las pantallas donde se visualizan los datos que recogen los sensores de las motos para que los analice el equipo de ingenieros.

Todo esto se traduce en decisiones concretas. “Por ejemplo, en Qatar detectaron que degradábamos mucho el neumático delantero en ciertas curvas. Gracias a los datos me indicaban: ‘vigila aquí, no fuerces todavía, espera a esta vuelta para empezar a empujar’. Toda esa información me llega filtrada y, cuando estoy encima de la moto, tengo que acordarme”, asegura.

A diferencia de la Fórmula 1, en MotoGP no está permitido que el piloto reciba datos en tiempo real. La única telemetría permitida es la que ofrece Dorna, la empresa que gestiona el campeonato. De ahí que la clave en el uso de esa información está en lo que ocurre antes y después de cada sesión.

Ingeniería y emociones

En todo este proceso es clave el viernes, cuando hay dos sesiones de entrenamientos, una por la mañana y otra por la tarde. Tras la primera sesión, los pilotos se reúnen con sus ingenieros para comentar sus sensaciones. Después, esas impresiones se cruzan con los datos y se generan nuevos ajustes electrónicos. En la segunda sesión de la tarde, ya se prueban esos cambios sobre el asfalto.

También se realiza un minucioso chequeo de la moto después de cada salida. Todos los componentes —desde el embrague hasta los cables de sensores— los revisa el equipo técnico para garantizar que soporta las exigencias de la pista. En este caso, las del Circuito de Jerez-Ángel Nieto.

“Es un trabajo de afinamiento constante”, explica Mancinelli. “Mostramos a los pilotos comparaciones con sus compañeros o con los rivales más rápidos para ayudarles a ajustar su estilo de conducción. A veces usamos incluso análisis de video con inteligencia artificial para identificar qué gestos o líneas pueden mejorar”.

Para conseguir esas imágenes, “un técnico especializado se ubica en la service road con cámaras 4K para grabar trayectorias en las curvas clave. Luego, con software avanzado se comparan estilos de pilotaje entre compañeros y rivales”, nos explican en el box. Estas imágenes les ayudan a entender mejor lo que los sensores no captan: cómo frena un piloto, qué línea sigue o si una trazada es más eficiente que otra.

Márquez también destaca el valor del trabajo colectivo dentro de Ducati: “Tenemos seis motos en pista y todos compartimos datos. Yo tengo los de Álex, él tiene los míos, y lo mismo con los del equipo VR46. Eso nos permite aprender y avanzar todos juntos. Luego, claro, está en manos del piloto marcar la diferencia”, afirma entre risas.

Y aunque los simuladores han ganado terreno en el automovilismo, el de Cervera lo tiene claro: “En MotoGP no hay una simulación perfecta. Incluso dentro de un mismo día de entrenamientos, si estás más cansado y tu cuerpo se adelanta un centímetro sobre la moto, ya cambia todo: suspensiones, balance, motores. La masa más importante de la moto es el piloto, por eso seguimos siendo decisivos”.