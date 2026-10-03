DISRUPTORES Innovation Awards 2026: estos son los cinco finalistas en Centros o Parques Tecnológicos

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LO ESENCIAL Las claves Tekniker, CTC, Ikerlan, CTIC RuralTech y Aitiip son los cinco finalistas a Mejor Iniciativa de Centros Tecnológicos y Parques Científicos. Tekniker desarrolla espejos de alta precisión para telescopios astronómicos; CTC crea sensores predictivos contra la corrosión en infraestructuras críticas. Ikerlan impulsa visión artificial para que robots reaccionen en microsegundos, mientras CTIC RuralTech convierte el Valle de Peón en un sandbox de innovación rural. Aitiip permite programar robots industriales con gestos, sin código, una tecnología ya empleada por Airbus en el montaje de helicópteros.

El próximo 15 de octubre, y después del éxito de las pasadas ediciones, se celebrará en Madrid una nueva edición de los DISRUPTORES Innovation Awards 2026.

Estos premios, elegidos por un jurado independiente, reconocen los proyectos y profesionales que están impulsando la transformación digital en sectores clave de la economía y se han consolidado como un punto de encuentro para el ecosistema de innovación.

La gala tendrá lugar en el Palacio de Neptuno, en Madrid, donde se conocerán los ganadores de las distintas categorías. Tras reunir a más de 350 personas en la pasada edición, los premios volverán a congregar a representantes de empresas, startups, inversores y otros actores del ecosistema tecnológico

DISRUPTORES INNOVATION AWARDS 2025 Cristina Villarino

Así se elige a los ganadores Los DISRUPTORES Innovation Awards pasan por un doble filtro. El primer cribado lo realiza el equipo editorial de DISRUPTORES, que selecciona los finalistas a partir de los trabajos publicados durante los últimos 12 meses. Sobre esta selección, la decisión final corresponde a un jurado independiente formado por profesionales del ecosistema de innovación y transformación digital, que será quien determine los ganadores de cada categoría.

Además, los asistentes recibirán en papel una nueva edición del anuario ‘Los 50 más disruptores’, que reúne una selección de los principales temas publicados durante el último año sobre los finalistas de los premios, junto a tribunas de expertos, infografías exclusivas y análisis que repasan las principales tendencias y retos del sector.



La investigación y la innovación tecnológica avanzan desde centros que desarrollan soluciones para algunos de los grandes retos de la industria y la sociedad. Estos son los cinco proyectos finalistas a Mejor Iniciativa de Centros Tecnológicos y Parques Científicos en los DISRUPTORES Innovation Awards 2026.

Tekniker

Tekniker participa en algunos de los proyectos científicos más ambiciosos del mundo con el desarrollo de espejos de altísima precisión para la próxima generación de telescopios astronómicos. Estos componentes son críticos para infraestructuras que permitirán ampliar el conocimiento sobre el universo durante las próximas décadas.

El proyecto combina diseño, fabricación y validación tecnológica con la colaboración de centros de investigación y organizaciones científicas internacionales, y demuestra la capacidad de la ingeniería española para afrontar proyectos de gran complejidad tecnológica y relevancia estratégica.

Centro Tecnológico de Componentes (CTC)

CTC trabaja en una nueva generación de sensores capaces de detectar de forma temprana procesos de corrosión invisibles que afectan a infraestructuras estratégicas de sectores como la energía, el transporte o las infraestructuras hidráulicas.

La iniciativa combina sensórica avanzada, análisis de datos y modelos predictivos para anticipar problemas antes de que se conviertan en fallos estructurales. Una tecnología que abre la puerta a nuevos modelos de mantenimiento predictivo, capaces de optimizar recursos, reducir costes y mejorar la resiliencia de infraestructuras críticas.

Ikerlan

Ikerlan participa en un proyecto europeo que desarrolla una nueva generación de sistemas de visión artificial capaces de permitir que los robots reaccionen en microsegundos ante los cambios de su entorno. La iniciativa combina inteligencia artificial, sensores avanzados y procesamiento de datos de alta velocidad.

El objetivo es mejorar la capacidad de respuesta de los sistemas robóticos en escenarios donde la precisión, la productividad y la seguridad resultan críticas. Sus aplicaciones abarcan ámbitos como la fabricación avanzada, la logística y la industria automatizada.

CTIC RuralTech

El Valle de Peón, en Villaviciosa (Asturias), se ha convertido en un laboratorio de innovación en un entorno rural donde empresas, emprendedores, investigadores y administraciones pueden probar tecnologías emergentes en condiciones reales.

La iniciativa impulsa un modelo de sandbox rural vinculado a la conectividad, la digitalización, la sostenibilidad y los servicios avanzados para el territorio. El proyecto combina transferencia de conocimiento, atracción de talento y generación de oportunidades económicas para demostrar el potencial del medio rural como espacio para la innovación.

Aitiip

Aitiip ha desarrollado una tecnología que permite programar robots industriales mediante gestos y movimientos naturales, sin necesidad de escribir código. La solución facilita la interacción entre personas y máquinas y reduce las barreras de acceso a la automatización industrial.

La tecnología ya se aplica en entornos industriales de alta exigencia, como las líneas de montaje de helicópteros de Airbus. Su propuesta busca avanzar hacia fábricas más flexibles y accesibles, en las que los trabajadores puedan adaptar los sistemas robóticos a nuevas tareas de una forma más sencilla.