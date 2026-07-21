Cómo transformar materiales forestales sin valor añadido en productos de alta rentabilidad industrial

Las claves

Las claves Generado con IA El proyecto BIOTER-Lab busca transformar materiales forestales sin valor añadido en productos de alta rentabilidad industrial, apostando por la bioeconomía circular en zonas rurales. La iniciativa, liderada por la Mancomunidad Reserva del Saja junto a CTC, CTAG y CEDER-CIEMAT, trabajará durante 30 meses en Cantabria, Castilla y León y Galicia. Se desarrollarán técnicas innovadoras para extraer y valorizar matorrales y recursos forestales, produciendo biocompuestos, fertilizantes naturales y compuestos bioactivos. El proyecto incluye el uso de biochar y nanopartículas para mejorar la sostenibilidad agrícola mediante la liberación controlada de nutrientes, apoyado por fondos europeos y el Ministerio para la Transición Ecológica.

El proyecto BIOTER-Lab(Laboratorio de Bioeconomía Circular en Territorios Rurales mediante la Valorización de los Recursos AgroForestales) definirá e implementará un modelo integral de bioeconomía circular autosostenible para las áreas rurales. Se trata de una iniciativa que alinea conservación del medio ambiente y desarrollo económico rural y que persigue transformar un problema, como es la degradación de los ecosistemas por los incendios y la acumulación de matorral sin valor económico, en una oportunidad mediante una extracción sostenible y su posterior conversión en productos de alto valor añadido

La Mancomunidad Reserva del Saja (MRS) lidera el consorcio de esta propuesta en la que también participan el Centro Tecnológico CTC, el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG) y el Centro de Desarrollo de Energías Renovables (CEDER-CIEMAT). Los cuatro socios del proyecto han participado en la reunión de lanzamiento del proyecto, celebrada en el municipio de Ruente.

Durante 30 meses, trabajarán en un modelo que, entre otros beneficios, mitigará el riesgo de incendios y otras catástrofes naturales; fomentará el empleo verde y la fijación poblacional; preservará la calidad del suelo; y potenciará los servicios socioeconómicos vinculados al turismo rural y los usos agropecuarios.

Desde un enfoque de bioeconomía circular, BIOTER-LAB optimizará la extracción de recursos forestales no aprovechados y matorrales de especies leguminosas para su valorización y conversión en productos muy apreciados por la industria como materiales biocompuestos, fertilizantes naturales o compuestos bioactivos. Para ello se emplearán técnicas de tracción animal y maquinaria portátil para tratar la madera antes de su transporte. La posibilidad de triturar, peletizar y compactar el material en el lugar de extracción reduce las necesidades de volumen en un 500% y aminora el coste del transporte.

El proyecto contempla la ejecución de actuaciones piloto en distintos territorios, en donde se aplicarán técnicas innovadoras y sostenibles de gestión forestal, junto con tecnologías avanzadas para la valorización de la biomasa. En Cantabria, las actuaciones se desarrollarán en el ámbito de la Mancomunidad Reserva del Saja, dentro del entorno del Parque Natural Saja-Besaya y de los municipios de Mazcuerras, Ruente, Cabuérniga y Los Tojos. En Castilla y León, las pruebas serán en Sanabria (Zamora), mientras que en Galicia tendrán lugar en El Barco de Valdeorras (Ourense) y en Barbanza (La Coruña),

Estas zonas, de alto valor natural y ecológico, presentan importantes desafíos asociados a la acumulación de matorral, el riesgo de incendios y la necesidad de impulsar nuevas oportunidades económicas sostenibles. Asimismo, se realizará una evaluación integral del impacto ambiental, social y económico, para garantizar su viabilidad y la posibilidad de ser replicado en otras regiones.

Con un presupuesto de 1.191.940 euros, BIOTER-LAB cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), a través de la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Dentro de esta investigación, CTC aprovechará los conocimientos adquiridos en una investigación similar, denominada Fortexval, para dar un nuevo uso a los productos resultantes del proceso de valorización.

Así, mientras en el proyecto anterior, los matorrales, las astillas y otros elementos de escaso valor se empleaban para producir biochar (un carbón vegetal, con múltiples propiedades y numerosas aplicaciones de alto valor, considerado como el ‘oro negro’ de la naturaleza), en esta ocasión se va un paso más allá para utilizar este material como un fertilizante natural de alta eficiencia.

Con el objetivo de mejorar la sostenibilidad agrícola e impulsar modelos basados en la circularidad, el equipo de Materiales Avanzados y Nanomateriales empleará nanopartículas de biochar como transportadoras de los fertilizantes. Un proceso que permite una liberación más lenta y controlada de nutrientes para las plantas.

En concreto, el equipo que dirige Ángel Yedra trabajará para optimizar la liberación controlada de fertilizantes en base nitrógeno, fósforo y potasio. Una estrategia que emplea exclusivamente materiales sostenibles que, por sus características estructurales y de composición, aportan un beneficio extra al sustrato.

La liberación controlada es un sistema que propicia una dosificación más lenta de los fertilizantes albergados en el interior de las nanopartículas. Gracias a la nanotecnología, las plantas reciben una cantidad constante de nutrientes durante un período más largo, que evita la pérdida de nutrientes y mejora la eficiencia en la nutrición de las plantas.