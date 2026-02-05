Cómo anticiparse al deterioro y a la corrosión invisibles: sensores y datos para proteger infraestructuras críticas

El puente metálico de Treto (Cantabria) ha sido uno de los casos de uso reales utilizados en el proyecto Macic.

Puentes, viaductos, torres de comunicación y otros elementos industriales forman parte del imaginario colectivo de la era industrial. Sobre estas infraestructuras, muchas de ellas construidas en hierro, se apoya gran parte del progreso que ha experimentado la humanidad en los últimos dos siglos.

Estructuras críticas diseñadas no solo pensando en su utilidad, sino también en su durabilidad frente a factores difícilmente controlables como la humedad, la temperatura, los contaminantes e, inevitablemente, el paso del tiempo.

Todos ellos influyen en la degradación de los materiales y obligan a realizar inspecciones periódicas para evaluar su envejecimiento y actuar en consecuencia.

El problema es que muchas de esas decisiones se toman cuando el daño (la corrosión) ya es visible y con un margen de maniobra limitado. Es entonces cuando se disparan los costes que, en el caso de la Unión Europea, se estiman por encima de los 300.000 millones de euros anuales, según la Comisión Europea.

A pesar de este impacto, la corrosión se sigue abordando en la mayoría de los casos con métodos tradicionales, basados en inspecciones periódicas y puntuales que no siempre detectan el estado real de las infraestructuras.

Anticiparse al deterioro

Es en ese punto donde empezó a tomar forma Macic (Monitorización Avanzada de la Corrosión en Infraestructuras Críticas), un proyecto que plantea anticiparse a los efectos de la corrosión cuando todavía permanecen ocultos y dar un salto cualitativo en la forma de gestionarla para prevenir riesgos y reducir los costes de mantenimiento.

“Se podrá mejorar la seguridad de infraestructuras críticas, así como planificar de manera más eficiente los mantenimientos, interviniendo en el momento óptimo, ni demasiado tarde ni con una periodicidad tan alta que resulte innecesaria”, explica Desireé Ruiz, especialista en Ciencia de Datos del centro tecnológico CTC, en entrevista con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL.

CTC es uno de los tres miembros del consorcio constituido para sacar adelante esta propuesta. El objetivo es integrar capas que hasta ahora habían operado de forma casi independiente: conocimiento del comportamiento de materiales, sensórica y diseño de algoritmos capaces de interpretar grandes volúmenes de datos.

La responsabilidad sobre esas dos primeras capas recae en la empresa Idonial, el desarrollo de los modelos de IA corresponde a CTC, y de la coordinación e integración de la solución se ocupa la compañía de ingeniería Chatu Tech. Los tres son asturianos.

Del dato al algoritmo

Para que los modelos predictivos sean fiables, es necesario capturar datos con información sobre cada uno de esos elementos.“Son determinantes tanto los factores ambientales, como la humedad relativa, la temperatura o la presencia de contaminantes; como las propias características de la infraestructura”, detalla Ruiz, de CTC.

En este sentido, el tipo de material o la existencia de protecciones condicionan la velocidad y el comportamiento de la corrosión. “Aquí entra en juego el conocimiento experto, porque no se trata solo de medir más, sino de medir lo que realmente importa”, subraya.

Laboratorios del centro tecnológico CTC.

Sobre esa base, la inteligencia artificial permite identificar patrones que no son evidentes a simple vista y proyectarlos en el tiempo. Para ello, CTC trabaja con modelos basados en redes neuronales, como LSTM o CNN. “Estos modelos suelen ofrecer mejores resultados porque incorporan de forma natural la dinámica temporal del fenómeno y son capaces de capturar relaciones complejas y no lineales entre variables”, señala Ruiz.

El valor real aparece cuando el algoritmo se conecta con el resto de la operativa. “Una predicción algorítmica se traduce en decisiones concretas cuando se vincula directamente con umbrales técnicos y reglas de actuación previamente definidos”, asevera.

De este modo, es posible planificar las intervenciones en el momento adecuado a partir de indicadores como la tasa de corrosión o la pérdida de espesor.

Una anticipación que depende en gran medida del histórico disponible. “Cuantos más registros representativos y fiables existan, mayor será el horizonte temporal de predicción”. A lo que añade que “siempre es preferible que los datos sean correctos desde su origen”, especialmente cuando están en juego infraestructuras críticas.

Del laboratorio al despliegue real

Actualmente, las inspecciones se realizan de forma rutinaria cada uno o dos años, y las principales cada cinco o seis. Introducir elementos de monitorización fija que evalúen el estado de la infraestructura día a día permitiría cambiar esa dinámica. “Ahí es donde estos sistemas pueden marcar la diferencia”, explica a este medio Manel Torrentallé i Cairó, CEO y cofundador de Witeklab, la marca bajo la que opera Chatu Tech.

El reto técnico se complica cuando el desarrollo se despliega en un entorno real. “Los sistemas deben funcionar de forma continua en exteriores, expuestos a condiciones climáticas variables y a ruido ambiental, pero también enfrentarse a limitaciones prácticas como el acceso a la red eléctrica o la conectividad entre nodos sensores”.

“Todo eso condiciona tanto el diseño electrónico como la arquitectura del sistema”, añade. Y la calidad y diversidad de los datos se convierten en la materia prima fundamental.

Esos datos ambientales e históricos, procedentes de múltiples sensores, deben integrarse como entrada de algoritmos multiparámetro. La solución tiene que ser capaz de relacionarlos con estados de corrosión definidos por la propia normativa. “Esto implica conocer bien los estándares, los procesos de calibración y cómo interpretar los datos según norma”, apunta Torrentallé.

Colaborar para escalar

El proyecto cuenta con un presupuesto de 380.420 euros financiados a través de la Convocatoria de Proyectos en colaboración público-privada 2024 y un tiempo de ejecución de 36 meses, de los que ya se han cubierto la mitad.

Entre los casos de uso industrial que guían el trabajo del consorcio destacan los puentes y viaductos metálicos, tanto en entornos urbanos con contaminación como en zonas costeras, donde la salinidad acelera el deterioro.

La llegada al mercado se apoya en la experiencia de Witeklab. Esta firma lleva seis años desarrollando soluciones para la monitorización de corrosión en estructuras de hormigón armado y prevé utilizar la misma red comercial para extender estos sistemas a elementos metálicos.

En España existen, según el CEO de esta empresa, unas 23.000 estructuras de este tipo, de las cuales alrededor del 15% son metálicas. “De ellas, el 93% requieren algún tipo de intervención y mantenimiento, con 66 en estado realmente crítico”, advierte Torrentallé.

El objetivo de Macic es cubrir el conjunto de infraestructuras y contribuir a un mantenimiento más eficiente de una red que envejece y exige inspecciones más inteligentes, no solo más frecuentes.