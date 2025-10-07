DISRUPTORES Innovation Awards 2025: estos son los cinco finalistas al mejor Centro o Parque Tecnológico

En apenas tres semanas llegará uno de los momentos más esperados del año en el ecosistema digital de nuestro país: la celebración de la gala de entrega de los DISRUPTORES Innovation Awards 2025.

Tras del éxito de años anteriores, ese día se darán a conocer los ganadores de unos galardones que ya se han consolidado como un referente en la innovación y la transformación digital en el ámbito hispanohablante. Ese mismo día, a los asistentes también se les entregará una nueva edición en papel del anuario ‘Los 50 más Disruptores’.

Se fallarán diez categorías, en una ceremonia de entrega que tendrá lugar el 23 de octubre en el Palacio de Neptuno, en Madrid (con acceso sólo para profesionales, previo registro). Un evento que además servirá de punto de encuentro para los profesionales del sector. El pasado año, más de 350 personas acudieron a la cita.

Como hemos contado en sucesivas ediciones, estos premios son elegidos por un jurado independiente, y son un reconocimiento a los proyectos y profesionales que están marcando el futuro de la digitalización en sectores clave de nuestra economía.



Hoy damos a conocer los que optan al premio en la categoría Mejor Proyecto Impulsado por los Centros o Parques Tecnológicos. Cada una de estas iniciativas no solo refleja los avances dentro de las propias compañías, también son ejemplo del impacto que la digitalización está teniendo en la competitividad de las industrias en las que operan y en la sociedad.

Eurecat

La spin-off Aracne, en colaboración con el centro tecnológico Eurecat, ha desarrollado un sistema de visión artificial que reduce errores en la industria textil al detectar fallos en las máquinas de tejer en tiempo real. Apoyados en IA y aprendizaje automático, utilizan sensores y cámaras de alta precisión que actúan en el momento, minimizando el desperdicio de material en uno de los sectores más contaminantes de España.

Actualmente, la solución está en fase beta en 80 instalaciones industriales y planean ampliar su despliegue comercial en junio, apuntando a ventas de 6 millones de euros. Este avance marca un paso significativo hacia una producción textil más sostenible y eficiente, evitando defectos antes de que se conviertan en residuos.

Gradiant

Investigadores de un centro tecnológico español han desarrollado una solución de cicatrización inteligente para tratar heridas crónicas, que combina materiales avanzados y sensores integrados capaces de monitorear el estado de la herida en tiempo real. Esta tecnología permite una gestión personalizada del tratamiento, reduciendo infecciones y favoreciendo una recuperación más rápida y eficaz.

La iniciativa, ya validada en varios hospitales de Europa, posiciona a esta innovación como un nuevo estándar en el cuidado de heridas crónicas. Su enfoque combina tecnología médica de vanguardia con una clara orientación clínica, ofreciendo una alternativa disruptiva para mejorar la calidad de vida de los pacientes. La investigación española promueve cicatrización inteligente de heridas crónicas en pacientes de toda Europa

Parque Científico UMH

Prompsit nació hace casi veinte en la Universidad de Alicante, cuando la traducción automática de código abierto daba sus primeros pasos. Sus fundadores comenzaron con encargos de traducción personalizada. Ahora, con sede en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) y como especialistas en la creación y limpieza de corpus masivos, forman parte de OpenEuroLLM.

Este consorcio paneuropeo, formado por 20 instituciones, busca desarrollar una familia de modelos de lenguaje (LLM) abiertos, multilingües y compatibles con los estándares del Reglamento de IA de la UE. La función de Prompsit es liderar la recopilación y limpieza de datos para un conjunto de 37 lenguas europeas.

Parque Tecnológico Espaitec

Este centro reúne a más de 60 empresas de ámbitos tan diversos como las tecnologías de la información y la comunicación, la química o las energías renovables. Cuenta con varios laboratorios, algunos de ellos pioneros, en áreas que abarcan desde el tratamiento de aguas residuales hasta la robótica, la realidad virtual o la fabricación digital, dando respuesta a algunos de los restos energéticos y medioambientales más urgentes.

Entre estas instalaciones, el Centro de Investigación en Tecnologías Robóticas Subacuáticas (Cirtesu) alberga un tanque de agua que permite ensayar a escala real los sistemas de aireación y agitación que se emplean en estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR); y en el Instituto de Nuevas Tecnologías (Init) unas de las aplicaciones más destacadas es un simulador de prácticas médicas, como la intubacion o la punción lumbar.

Tecnalia

El centro tecnológico Tecnalia, en colaboración con la Fundación Down del País Vasco, ha desarrollado espacios inmersivos que simulan situaciones cotidianas para reforzar la autonomía de personas con síndrome de Down. Estos entornos virtuales, como estaciones de tren o supermercado, permiten entrenar habilidades prácticas en escenarios realistas y seguros, adaptados a cada usuario.

La iniciativa, ya implantada en centros especializados, combina realidad virtual y gamificación para fomentar la toma de decisiones, la orientación y la independencia personal. Validado por expertos, el proyecto demuestra cómo la tecnología inmersiva puede tener un impacto directo en la inclusión y el desarrollo de capacidades. Refuerzan la autonomía de personas con síndrome de Down con espacios inmersivos que simulan tareas cotidianas

La jornada contará con el patrocinio de Mapfre, GTT, Comunidad de Madrid, Gobierno de Aragón, Comunitat Valenciana, Xunta de Galicia, Región de Murcia y Gobierno de Cantabria, además de los ayuntamientos de Madrid, Salamanca y San Sebastián.