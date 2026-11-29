El equipo de UARX Space participó en la campaña de integración de Ossie en Vandenberg Space Force Base en California el pasado agosto. DISRUPTORES

La startup española que aspira a transportar los vehículos espaciales de las próximas misiones a la Luna y Marte

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La startup gallega UARX Space ha validado con éxito su vehículo de transferencia orbital Ossie (Ossie-D), tras ser lanzado al espacio a bordo de una misión de SpaceX. El hito convierte a la empresa española en una de las únicas cinco compañías privadas a nivel mundial con capacidad para operar este tipo de 'taxis espaciales'. La compañía ha conseguido desarrollar y probar su tecnología propia con 3,5 millones de euros de financiación, frente a los cientos de millones invertidos por sus competidores. Tras recibir más de 20 propuestas comerciales, UARX Space planea adaptar su plataforma logística para futuras misiones interplanetarias con destino a la Luna y Marte. Preguntas ¿Qué es Ossie, la nave que ha lanzado UARX Space desde Transporter-18? Ossie es un vehículo de transferencia orbital (OTV) de 200 kilos y un metro cúbico diseñado y operado íntegramente en España para mover cargas pequeñas entre órbitas tras separarse del cohete principal. ¿Por qué la llegada de Ossie facilita la "última milla" orbital para satélites europeos? Ossie realiza maniobras de precisión tras el lanzamiento colectivo, depositando CubeSats y microsatélites en órbitas y planos concretos, lo que evita depender de trayectorias rígidas de grandes lanzadores y reduce costes y tiempos de despliegue. ¿Qué repercusiones comerciales ha tenido para UARX Space el éxito de la misión Ossie? Tras seis semanas en órbita y despliegue de cargas, UARX Space ha recibido más de veinte propuestas comerciales internacionales para contratar transporte orbital. ¿En qué se diferencia la financiación y la estrategia de UARX respecto a otras empresas que desarrollan OTV? UARX ha alcanzado la validación en vuelo con 3,5 millones de euros de financiación externa y un enfoque de integración vertical y facturación recurrente, frente a competidores que han levantado entre 100 y 300 millones. ¿Cómo puede UARX Space contribuir a misiones a la Luna y a Marte en la próxima década? UARX planea adaptar Ossie con tanques y paneles para operaciones cislunares y trayectorias lunares/martianas, y desarrollar servicios como reposicionar satélites, extender vidas útiles o retirar basura espacial para apoyar la logística interplanetaria.

Hace algo más de un mes y medio, el sector aeroespacial español firmó una de las páginas más decisivas de su historia reciente. El pasado 1 de octubre de 2026, a bordo de la misión Transporter-18 de SpaceX impulsada por un cohete Falcon 9, despegaba hacia el espacio exterior la nave Ossie (Ossie-D).

No se trataba de un satélite convencional ni de un simple experimento académico, sino del primer vehículo de transferencia orbital (OTV, por sus siglas en inglés) diseñado, fabricado y operado de manera íntegra en España por la empresa gallega UARX Space.

Transcurridas más de seis semanas de operaciones continuadas a más de 500 kilómetros de altitud, el vehículo no solo ha demostrado su madurez tecnológica al desplegar pequeños satélites de entre 250 gramos y seis kilos procedentes de clientes internacionales y albergar siete experimentos científicos en curso, sino que la startup ya ha notado el empuje del acontecimiento en su actividad comercial.

Desde su centro de control en Nigrán (Pontevedra), la CEO de UARX Space, Yanina Hallak, confirma en entrevista con DISRUPTORES – EL ESPAÑOL que ya han recibido más de una veintena de propuestas comerciales internacionales interesadas en contratar sus servicios de transporte orbital. Un nuevo tiempo toca sin duda a la puerta de esta prometedora startup.

Este éxito sitúa a UARX Space en un tablero geopolítico e industrial extraordinariamente restringido. Según explica la emprendedora a esta redacción, únicamente existen cinco compañías privadas en todo el mundo capaces de desarrollar y poner en vuelo vehículos de transferencia orbital con tecnología propia.

OSSIE lanzamiento

Esta exclusividad convierte a la firma española en una pieza codiciada para el futuro de la exploración espacial y en un bastión de la autonomía estratégica europea.

Para comprender el alcance e impacto de la tecnología de UARX Space es necesario adentrarse en la arquitectura de la logística espacial de nuestro tiempo.

Revolución de la última milla

Los grandes cohetes comerciales —como los Falcon 9 de SpaceX o los lanzadores europeos— actúan como ‘autobuses’ de larga distancia: depositan decenas de satélites en una órbita compartida estandarizada.

Sin embargo, la inmensa mayoría de los operadores satelitales necesitan ubicar sus dispositivos en altitudes, inclinaciones o planos orbitales muy específicos para cumplir sus misiones de telecomunicaciones, observación terrestre o investigación.

Space x con Ossie en la parte inferior derecha montado. Vuelo de Transporter 18. DISRUPTORES

Es en esta brecha operativa donde el vehículo Ossie marca la diferencia al resolver el complejo reto de la "última milla espacial".

Actuando como un auténtico remolcador o 'taxi espacial', la plataforma modular de 200 kilos y un metro cúbico de volumen toma el control tras separarse del cohete principal, ejecuta maniobras orbitales de precisión y deposita cada carga útil en su destino exacto.

Esta capacidad de maniobra a la carta no solo abarata drásticamente los costes y acorta los tiempos de despliegue para constelaciones de CubeSats y microsatélites, sino que responde a un imperativo geopolítico urgente: la soberanía y flexibilidad logística.

Depender en exclusiva de las trayectorias rígidas de los grandes lanzadores internacionales limitaba la capacidad operativa de Europa. Con la tecnología desarrollada en Nigrán, la industria europea gana la autonomía necesaria para situar sus activos en órbitas a medida sin peajes de terceros.

Cinco gigantes globales

El posicionamiento de UARX Space resulta aún más insólito al analizar los parámetros financieros con los que se mueve el sector aeroespacial global. Mientras que los competidores internacionales que integran el reducidísimo grupo de los cinco desarrolladores de OTV han requerido volúmenes astronómicos de capital riesgo para validar sus naves, la firma gallega ha firmado un hito sin precedentes en materia de eficiencia operativa.

"Las otras cuatro empresas que tienen OTV han levantado entre 100, 150 o 300 millones de euros. Nosotros hemos hecho lo mismo con 3,5 millones de euros de financiación externa", remarca Yanina Hallak con respecto a la estricta gestión de recursos con la que han llevado su nave al espacio.

"Las otras cuatro empresas que tienen OTV han levantado entre 100, 150 o 300 millones de euros. Nosotros hemos hecho lo mismo con 3,5 millones de euros de financiación externa" Yanina Hallak, CEO y cofundadora de UARX Space

Lejos de la dinámica habitual del ecosistema emprendedor basada en presentaciones conceptuales y rondas sucesivas de financiación 'quemando caja', UARX Space ha apostado desde su fundación en abril de 2020 por una integración vertical progresiva y una facturación recurrente.

Con un 75% de subsistemas críticos desarrollados internamente —destacando la aviónica Pandora y los secuenciadores Serena— y un equipo de 20 profesionales donde las mujeres representan el 60% de la plantilla técnica, la startup ha demostrado que la solvencia industrial va más allá del ruido mediático puntual.

Para Hallak, la visión de negocio de la compañía se resume en una premisa muy clara: "Siempre tuvimos claro que una empresa tiene que sobrevivir por lo que produce y cuando una empresa no tiene un producto… no product, no business".

Esta filosofía de desarrollo basada en el cumplimiento estricto de los hitos de ingeniería se refleja en su cultura de comunicación corporativa: "Nunca nos van a ver a nosotros presentando un CAD –‘diseño asistido por computadora’ por sus siglas en inglés–; siempre es cuando ya el hardware está sobre la mesa, testeado. Así es como lo hicimos siempre".

Destino: la Luna y Marte

El éxito de la misión Ossie en órbita terrestre baja es solo el primer escalón de un plan estratégico mucho más ambicioso. La hoja de ruta tecnológica de UARX Space contempla la evolución de la plataforma Ossie hacia servicios orbitales avanzados y la exploración del espacio profundo, lo que nos hace atisbar su posible participación en las misiones interplanetarias de la próxima década. ¿Por qué no pensar a lo grande?

La versatilidad de la nave permite adaptar sus tanques de propelente y paneles solares para operar en trayectorias no tradicionales alrededor de la Luna y en misiones con destino a Marte.

UARX Space trabaja actualmente en dos proyectos específicos orientados al entorno cislunar, donde la plataforma actuará como elemento logístico clave para el transporte y posicionamiento de naves de exploración, satélites de comunicaciones lunares y vehículos de transferencia de carga.

Asimismo, las futuras iteraciones del vehículo están diseñadas para asumir misiones de servicios en órbita (In-Orbit Servicing), un mercado emergente valorado en miles de millones de euros. Ossie estará capacitado para reposicionar satélites comerciales activos, extender su vida útil mediante maniobras de mantenimiento e incluso capturar y retirar basura espacial, lo que contribuirá a todas luces a la sostenibilidad de las órbitas terrestres y lunares.

La logística del futuro

En este horizonte de exploración interplanetaria, la colaboración entre los escasos actores capaces de operar maniobras orbitales complejas resulta inevitable. Aunque el mercado de los vehículos de transferencia orbital es sumamente competitivo, existe un contacto fluido y una comunicación directa entre las cinco compañías que dominan la especialidad en todo el mundo, según reconoce Hallak en nuestra conversación.

De cara a los futuros programas lunares y a las complejas arquitecturas de transporte necesarias para llegar a Marte, la complementariedad técnica y las alianzas estratégicas entre estas firmas multinacionales serán la llave para garantizar la logística de la presencia humana duradera más allá de la Tierra.

Con la tecnología ya validada en el espacio y más de 20 propuestas comerciales sobre la mesa de sus oficinas en Nigrán, UARX Space no solo ha demostrado la madurez del polo aeroespacial gallego, sino que ha consolidado a España como un actor imprescindible en la logística que conectará la Tierra con las misiones hacia la Luna y Marte en los próximos años.