Jean-Christophe Taunay-Bucalo, durante una conferencia en una imagen de archivo. DISRUPTORES

JC Taunay-Bucalo (Perk): "El rechazo a la IA ocurre cuando se usan 'bots' en todas partes y se elimina el factor humano"

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Jean-Christophe Taunay-Bucalo (Perk) advierte que el rechazo hacia la IA proviene del uso masivo de 'bots' que eliminan el factor humano en la atención al cliente. Perk prevé cerrar el año superando los 450 millones de dólares en ingresos anualizados y los 5.000 millones en volumen transaccionado. La compañía mantiene en Barcelona su principal centro de operaciones e ingeniería con unos 700 empleados, pese a compartir sede central entre Boston y Londres. El COO de Perk defiende que la IA automatiza el 'trabajo en la sombra' para permitir que los profesionales se concentren en las tareas centrales de su actividad. Preguntas ¿Quién es Jean-Christophe Taunay-Bucalo y qué papel tiene en Perk? Jean-Christophe Taunay-Bucalo es el COO y presidente de Perk y lidera operaciones y estrategia global. Dirige un equipo internacional con sede compartida entre Boston y Londres y mantiene en Barcelona un centro clave de ingeniería con cerca de 700 empleados. ¿Por qué Perk afirma que la IA debe usarse como "compañera" y no como sustituta? Perk sostiene que la IA automatiza tareas secundarias para devolver a los profesionales su foco productivo, pero deja humanos en el centro cuando se requiere criterio o empatía. Ese enfoque proviene de su experiencia operando con automatización masiva y soporte humano en casos complejos. ¿Qué pasó en Perk durante la crisis en Oriente Medio y qué demuestra sobre la combinación IA-humano? Durante la crisis, Perk envió sugerencias proactivas a miles de viajeros en 30 minutos gracias a la IA; noventa por ciento de las soluciones se aceptaron y el diez por ciento requirió intervención humana por mayor complejidad. El episodio muestra que la IA escala respuestas rápidas, pero la gestión crítica sigue necesitando juicio humano. ¿Qué impacto económico y operativo tiene Perk en Barcelona y en el ecosistema tech español? Perk emplea directamente alrededor de 700 personas en Barcelona, actúa como incubadora de talento y facilita a pymes herramientas antes solo accesibles a grandes corporaciones, según su dirección. Además declara ingresos anualizados próximos a 450 millones de dólares y un volumen transaccionado superior a 5.000 millones, lo que la sitúa entre las mayores tecnológicas europeas creadas en España. ¿Cómo aborda Perk los retos ambientales asociados al uso intensivo de IA? Perk reconoce el alto consumo energético actual de modelos no optimizados y apuesta por modelos más eficientes a futuro; además usa IA con fines medioambientales, como la fundación Canopi para mapear y monitorear arrecifes de coral. Esto refleja una doble vía: reducir costes energéticos y aplicar IA a conservación.

Empezamos a entender cada día más que la verdadera transformación que brinda la inteligencia artificial no va simplemente de máquinas -que también- sino de aflorar el lado más humano, creativo y eficiente de las personas.

Porque es precisamente en lo que nos hace e identifica como seres humanos donde más valor aportan los profesionales y donde la tecnología, en este caso la inteligencia artificial, se muestra como una gran aliada.

Esta palabra, aliada, se erige en uno de los conceptos clave del apasionante momento que vivimos. Compañera de viaje, sí, ¿sustituta? Nunca, al menos no en el corto plazo, ni con carácter general. La fase más madura en que se encuentra el aterrizaje de la IA en la economía real nos demuestra que allí donde la empatía y la cercanía de un humano son necesarias, las máquinas todavía tienen camino por recorrer para sustituirnos.

El caso del unicornio Perk evidencia con sumo detalle esta profunda transformación de la economía digital en marcha.

DISRUPTORES – EL ESPAÑOL conversa en un momento apasionante para el sector tecnológico con uno de los unicornios españoles de referencia que ha marcado el camino a seguir para muchas otras startups.

Jean-Christophe Taunay-Bucalo, COO y presidente de Perk, hace un hueco en su apretada agenda para conversar con esta redacción sobre la singularidad de esta nueva era y de las potencialidades y retos que brinda la inteligencia artificial.

La empresa fundada en Barcelona en 2015 por Avi Meir, Javier Suárez y Ron Levin alcanzó el estatus de unicornio en enero de 2022. Tres años después, pasó a llamarse Perk con un enfoque integral en viajes y gestión de gastos corporativos.

Un momento de la conversación de DISRUPTORES - EL ESPAÑOL con el COO de Perk. DISRUPTORES

Fue en ese momento cuando su sede central se trasladó desde Barcelona a una propuesta de sede compartida entre Boston y Londres. Pero Barcelona sigue estando muy presente en la esencia, filosofía y ADN de Perk.

De ahí que la Ciudad Condal albergue una de sus oficinas de mayor envergadura y sea un centro clave de operaciones e ingeniería para el unicornio, como explica con orgullo a DISRUTORES – EL ESPAÑOL Jean-Christophe Taunay-Bucalo.

"La tecnología en general permite construir líderes internacionales desde casi cualquier parte del mundo. Hemos creado una empresa formidable en Barcelona con un equipo sumamente internacional que abarca alrededor de 85 nacionalidades".

"La tecnología elimina las fronteras geográficas para dar servicio a mercados en EEUU, Europa y Asia, siempre que se cuente con el mejor talento y la metodología adecuada".

Jean-Cristophe Taunay Bucalo. DISRUPTORES

"En Barcelona contamos con unas 700 personas trabajando directamente para nosotros. Además de crear empleos directos e indirectos, Perk funciona como una incubadora de talento para el ecosistema tecnológico de Barcelona y España, ya que muchos empleados desarrollan su carrera con nosotros y luego fundan nuevas empresas", argumenta durante la entrevista Taunay-Bucalo.

Perk afronta una apasionante recta final del año con unos ingresos anualizados de cerca de 450 millones de dólares, como informa el presidente de la tecnológica a esta redacción, y una carta de presentación donde el 96% de las reservas de viaje y el 90% de los informes de gastos que pasan por su plataforma no requieren intervención humana.

(Informe Atomico)

Pero atención, que no requieran atención humana no significa que, de ser necesario, no haya un humano al otro lado. Puede parecer una pequeña diferencia, pero el salto cualitativo que conlleva es mayúsculo.

"El trabajo principal de nuestros clientes no es reservar viajes ni reclamar gastos; son arquitectos, ingenieros o periodistas, y los viajes son solo un elemento necesario para cumplir su función.

Por eso hablamos del 'trabajo en la sombra' (shadow work):para que las personas se concentren en el núcleo de su profesión".

El COO hace un análisis certero de dónde está el punto débil real de esta tecnología en la atención al cliente: "El rechazo ocurre cuando las empresas intentan implementar bots en todas partes eliminando el factor humano".

Un ejemplo reciente vivido en el seno de la compañía ilustra esta realidad. Durante la crisis en Oriente Medio, muchas personas se quedaron atrapadas sin poder conseguir vuelos de regreso a sus países de origen.

"Usamos la IA para automatizar la información rápida y el trabajo básico, pero cuando alguien está atrapado y necesita criterio, mantenemos al ser humano en el centro"

"La IA nos permitió enviar sugerencias proactivas a miles de viajeros en solo 30 minutos, algo imposible de realizar únicamente con personal humano. El 90% de esas soluciones fueron precisas e inmediatamente aceptadas".

Sin embargo, "el 10% restante requería una gestión mucho más compleja donde el criterio y la empatía humana eran indispensables. Usamos la IA para automatizar la información rápida y el trabajo básico, pero cuando alguien está atrapado y necesita criterio, mantenemos al ser humano en el centro".

Flexibilidad de las pymes

En un país como el español, con un tejido empresarial mayoritariamente conformado por pequeñas y medianas empresas, la transformación digital de la mano de lA despierta admiración y temores a partes iguales.

El representante de Perk se muestra optimista con el potencial que esta tecnología representa para las pymes y está convencido de que sabrán explotar las múltiples oportunidades que les brinda para ser más competitivas.

"Herramientas como Perk, que antes solo estaban al alcance de grandes corporaciones, ahora permiten a las pymes ser mucho más efectivas en viajes, gestión de gastos, CRM y contabilidad".

Ante la manida pregunta de si 'suprimirá empleos', Taunay-Bucalo se muestra contundente: "No los eliminará, sino que los devolverá a su verdadera esencia. Por ejemplo, antes de la IA un comercial pasaba solo el 50% de su tiempo vendiendo y el resto rellenando datos en sistemas; la IA le permite dedicarse plenamente a vender".

"La IA no eliminará empleos, sino que los devolverá a su verdadera esencia. También impulsará la creación de nuevas categorías que hace apenas dos años ni imaginábamos"

"Asimismo, la tecnología impulsará la creación de nuevas categorías de empleo que hace apenas dos años ni siquiera imaginábamos", subraya con pleno convencimiento.

No sólo en el empleo la implementación de la IA plantea grandes potencialidades todavía por brindar a la sociedad. Taunay-Bucalo cofundó Canopi, una fundación que utiliza IA para monitorear y salvar corales marinos.

Su visión sobre cómo la IA puede ayudar a luchar contra el cambio climático aflora de nuevo en nuestra entrevista, especialmente, al hablar del enorme consumo de energía y agua que requiere el desarrollo de la esta tecnología y los centros de datos.

"Existen dos vertientes en esta cuestión. Actualmente atravesamos el periodo más complejo, porque la demanda es altísima y los modelos aún no están optimizados, lo que exige mucha energía", relata.

IA contra el cambio climático

"Sin embargo, a medida que la tecnología evolucione, los modelos serán menos demandantes de recursos. Por otro lado, la IA ofrece capacidades increíbles: en Canopi hemos mapeado arrecifes de coral completos de forma similar a Google Maps y monitoreado la biomasa de peces. Confío profundamente en que podemos usar la IA para proteger la naturaleza y afrontar el desafío del cambio climático".

Cuando sólo falta mes y medio para acabar 2026, Perk dibuja un balance más que positivo del ejercicio.

"Terminaremos el año superando los 450 millones de dólares en ingresos anualizados y superaremos los 5.000 millones de dólares en volumen transaccionado", anuncia a esta redacción.

"Este crecimiento nos convierte en una de las mayores empresas tecnológicas de Europa y probablemente en la mayor creada en España. Apostamos por un crecimiento rápido pero también eficiente, gestionando los recursos de forma responsable para construir una compañía sostenible a largo plazo", concluye el representante de Perk.