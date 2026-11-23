Los emprendedores de la startup valenciana han desarrollado un vehículo VTOL de 25 kilogramos capaz de volar hasta tres horas en eléctrico con un coste un 90% menor que un helicóptero. DISRUPTORES

Avión parece, dron es: la apuesta de Valyra para democratizar el uso de naves no tripuladas de alta autonomía

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves La 'spinoff' valenciana Valyra Aerospace desarrolla un dron híbrido (VTOL y ala fija) que despega en vertical y vuela con la eficiencia de un avión, reduciendo los costes operativos cerca de un 90% respecto a los helicópteros tradicionales. La empresa fabricará su modelo V-110 'Astor', una plataforma de 25 kg con tres horas de autonomía en su versión 100% eléctrica, cuyo primer vuelo de demostración comercial está programado para inicios de 2027. Surgida en la Universitat Politècnica de València (UPV) e integrada en la incubadora de la Agencia Espacial Europea (ESA BIC), el proyecto apuesta por la soberanía tecnológica fabricando con ingeniería 100% europea. Sus aplicaciones abarcan desde la respuesta ante catástrofes como DANA e incendios, hasta el control fronterizo y la inspección de infraestructuras críticas como líneas de alta tensión o plataformas en alta mar. Preguntas ¿Quiénes son los fundadores de Valyra Aerospace y qué experiencia aportan? Los fundadores son José Domingo Cerdán Torres, Joan Albert Such García y Mario Sepúlveda Sánchez; son ingenieros aeroespaciales formados en la UPV con más de siete años de investigación en UAVs y experiencia en el proyecto HORUS UPV. ¿Qué diferencia al V-110 "Astor" frente a los drones convencionales? El V-110 combina despegue y aterrizaje vertical (VTOL) con un ala fija para volar con eficiencia de avión, lo que le permite autonomías mucho mayores y operar desde espacios reducidos sin pistas. ¿Qué autonomía ofrece el V-110 "Astor" y cómo ha influido eso en la decisión tecnológica de Valyra? La versión eléctrica del V-110 tiene una autonomía de diseño de hasta tres horas continuas; la empresa mantiene la pila de hidrógeno como I+D para alcanzar autonomías de hasta seis horas cuando la regulación lo permita. ¿Qué pruebas y reconocimientos ha acumulado Valyra antes de comercializar el prototipo? Valyra acumuló más de 100 horas de vuelo en demostradores, participó en ejercicios operativos reales, firmó un contrato I+D privado y fue aceptada en la incubadora ESA BIC Valencia Region. ¿Qué aplicaciones civiles prioriza Valyra y qué impacto real puede tener en emergencias? Valyra prioriza respuesta ante emergencias, vigilancia marítima e inspección de infraestructuras; en catástrofes puede desplegar vigilancia continua a centenares de kilómetros para evaluar daños y localizar personas sin esperar medios pesados.

En el sector de las aeronaves no tripuladas (UAVs, por sus siglas en inglés), las fronteras operativas han estado históricamente marcadas por un dilema técnico insalvable: o se opta por la maniobrabilidad y versatilidad de los cuadricópteros convencionales —limitados por autonomías que raras veces superan la media hora debido al enorme consumo energético necesario para sustentarse— o se recurre a grandes aviones de ala fija que requieren complejas pistas de aterrizaje y trámites de autorización sumamente exigentes.

En este contexto, para afrontar misiones críticas de inspección de infraestructuras, vigilancia marítima o respuesta ante emergencias, la alternativa habitual ha sido desplegar helicópteros tripulados, con costes desorbitados por hora de vuelo y un riesgo inherente para los tripulantes. Hasta ahora.

La spinoff valenciana Valyra Aerospace ha irrumpido en el panorama emprendedor nacional con una propuesta disruptiva que desafía, a primera vista, la lógica aeronáutica: por su forma de vuelo se parece a un avión, aunque la aeronave desarrollada es a todas luces un dron.

¿Es esto posible? Categóricamente, sí. Su tecnología combina lo mejor de ambos mundos mediante un diseño híbrido de despegue y aterrizaje vertical (VTOL, por sus siglas en inglés) y arquitectura de ala fija, capaz de operar desde buques o espacios reducidos sin necesidad de infraestructura en tierra, pero manteniendo una alta eficiencia aerodinámica durante la fase de crucero.

Como explica en entrevista con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL, José Domingo Cerdán Torres, coCEO y responsable de Desarrollo de Negocio de Valyra Aerospace, el valor diferencial del proyecto reside precisamente en esa simbiosis operacional.

Equipo fundador de la spinoff de la UPV. DISRUPTORES

"Despega y aterriza como un dron normal, para tener la maniobrabilidad o la operativa de hacerlo donde tú quieras, pero luego vuela como un avión normal con la eficiencia de un avión convencional, lo que permite acceder a autonomías mucho más altas".

El impacto económico de esta arquitectura es incontestable. Al eliminar la necesidad de motores dedicados en exclusiva al empuje continuo durante el crucero, el vehículo reduce el coste operativo en torno a un 90% en comparación con un helicóptero tripulado tradicional, lo que democratiza el acceso a misiones aéreas de larga distancia y elevada complejidad técnica.

La validación en vuelo

Constituida formalmente en noviembre de 2024, Valyra inició su actividad en enero de 2025 y fue reconocida oficialmente como spinoff de la Universitat Politècnica de València (UPV) en marzo de 2026.

En estos últimos compases de 2026, se encuentra en una fase decisiva para escalar. Tras un ejercicio volcada en validar su tecnología con más de 100 horas de vuelo acumuladas en sus demostradores experimentales y la participación en ejercicios operativos reales, la firma ha firmado ya su primer contrato de I+D con un cliente privado y ha ingresado en la incubadora de la Agencia Espacial Europea (ESA BIC Valencia Region).

La empresa se encuentra en pleno proceso de fabricación del prototipo de aeronave destinado a cliente. Se trata de la familia V-110 "Astor", una plataforma aérea de 25 kilogramos de peso máximo al despegue, menos de tres metros de envergadura y capacidad para albergar hasta seis kilogramos de carga de pago (cámaras multiespectrales, sensores térmicos o equipos de comunicación avanzada).

El vuelo inaugural de este prototipo comercial en enero de 2027. Durante el primer trimestre de ese año se llevarán a cabo los ensayos de validación propios, para dar paso entre marzo y mayo a demostraciones operativas en entorno real con usuarios y potenciales compradores.

Valyra aporta un desarrollo de ingeniería 100% propio y europeo, garantizando la seguridad en la cadena de suministro, la confidencialidad en el tratamiento de datos sensibles y el cumplimiento estricto de las normativas de seguridad aérea. DISRUPTORES

La meta estratégica fijada por la compañía es cerrar la firma de los primeros contratos comerciales de producción en serie durante la segunda mitad de 2027.

Según explica el coCEO en la entrevista, para no frenar la tracción comercial durante esta etapa industrial, Valyra ya presta servicios de validación integrando su propia electrónica, aviónica y sensores en estructuras comerciales de menores prestaciones, recopilando de forma directa las necesidades de los clientes para asegurar que la aeronave final responda exactamente a la demanda del mercado.

El garaje de Fabraquer

La historia de Valyra encarna la de muchos otros emprendedores que un día decidieron sacar puertas afuera del laboratorio el conocimiento atesorado durante años. Sus tres cofundadores —José Domingo Cerdán Torres, Joan Albert Such García y Mario Sepúlveda Sánchez— son ingenieros aeroespaciales formados en la UPV que acumulan más de siete años de investigaciones en el ámbito de los UAVs.

El punto de partida se sitúa en HORUS UPV, propuesta integrada en el programa de Generación Espontánea de la universidad valenciana. En este grupo, más de 60 estudiantes diseñaron, fabricaron y volaron diversos drones para competiciones internacionales, lo que le permitió obtener el tercer puesto global en el prestigioso UAS Challenge británico del IMechE en 2022.

Tras culminar el grado y comenzar el máster en ingeniería aeronáutica, el equipo decidió llevar sus diseños experimentales más allá de la teoría. Y sí, la icónica imagen de un garaje donde un grupo de emprendedores transforman ideas en realidades también se dio en Valyra.

El equipo fundador instaló su primer taller de trabajo en un bajo situado en la localidad alicantina de Fabraquer, emulando el nacimiento de las grandes corporaciones tecnológicas.

"La típica escena de Google que se creó en un garaje, pues nosotros exactamente igual en un bajo en Fabraquer, diseñando y fabricando con nuestras manos la aeronave" José Domingo Cerdán Torres, coCEO y responsable de Desarrollo de Negocio de Valyra Aerospace

"La típica escena o historia esta que te dicen de Google que lo creó en un garaje, pues nosotros exactamente igual en un garaje en Fabraquer diseñando y fabricando con nuestras manos la aeronave".

El salto hacia la estructura empresarial se consolidó a través del proyecto HYDRONE, financiado por la Agencia Estatal de Investigación y liderado por el instituto de automática e informática industrial (ai2) de la UPV en colaboración con el instituto universitario CMT-Motores Térmicos.

Aquella investigación dio origen en 2023 al prototipo H200, que logró integrar con éxito una pila de hidrógeno para ampliar drásticamente la autonomía de vuelo, y sentó las bases tecnológicas que dieron origen a Valyra.

Aunque la integración de la pila de hidrógeno representa el ADN tecnológico fundacional de la spinoff y permite proyectar autonomías de diseño de hasta 6 horas con motores de combustión o arquitecturas avanzadas, Valyra ha demostrado un elevado pragmatismo empresarial al definir su estrategia de entrada en el mercado.

Pragmatismo empresarial

El uso comercial de las pilas de hidrógeno podía convertirse en un freno a la puesta en marcha de una empresa real ante los condicionantes regulatorios actuales impuestos por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (EASA) y la compañía optó en su día por priorizar la comercialización inmediata de una versión 100% eléctrica propulsada por baterías de alta densidad energética.

Esta variante eléctrica del V-110 "Astor" ofrece una autonomía de diseño de hasta tres horas continuas de vuelo, una cifra muy superior a la de los drones convencionales y plenamente operativa para cubrir las demandas actuales del sector civil e industrial.

"No queríamos estar otros cinco años desarrollando algo [en referencia a la pila de hidrógeno y el impacto de la normativa], sino desarrollarlo ya y lanzarlo al mercado" José Domingo Cerdán Torres, coCEO y responsable de Desarrollo de Negocio de Valyra Aerospace

La decisión respondió a la necesidad de poner la tecnología al servicio de los clientes de forma inminente: "No queríamos estar otros cinco años desarrollando algo, sino desarrollarlo ya y lanzarlo al mercado".

La empresa mantiene la tecnología de gestión de energía e hidrógeno como activo clave de I+D para incorporarla progresivamente en cuanto el marco normativo europeo lo habilite.

Tecnología de doble uso

Las aplicaciones prácticas de la tecnología de Valyra abarcan un amplio espectro en el ámbito civil de doble uso. Uno de los vectores prioritarios es la respuesta ante emergencias y catástrofes naturales, un terreno donde la inmediatez operacional resulta crítica.

Tras episodios de graves inundaciones como los vividos con la DANA o durante la campaña de incendios forestales estivales, disponer de naves de despegue vertical capaces de desplazarse a más de 100 o 200 kilómetros de la base operativa permite desplegar una vigilancia aérea continua a gran altitud, evaluando daños, detectando focos activos o localizando personas aisladas sin necesidad de aguardar horas al desplazamiento de medios aéreos pesados.

Asimismo, se puede aplicar en la inspección técnica de infraestructuras críticas en entornos de difícil acceso: supervisión de líneas de alta tensión, torres de telecomunicaciones, oleoductos y plataformas offshore en alta mar, así como tareas de patrullaje marítimo y control fronterizo.

A este valor operativo se suma un factor estratégico clave: la soberanía tecnológica europea. En un contexto de creciente tensión geopolítica donde se calcula que alrededor del 60% de los UAVs que operan en Europa proceden de importaciones chinas, Valyra aporta un desarrollo de ingeniería 100% propio y europeo, lo que garantiza la seguridad en la cadena de suministro, la confidencialidad en el tratamiento de datos sensibles y el cumplimiento estricto de las normativas de seguridad aérea.

El equipo de Valyra

Como en muchos otros proyectos emprendedores, el equipo es su capital más valioso. Ubicada en la sede de StartUPV dentro del campus de la UPV, Valyra Aerospace cuenta actualmente con una plantilla de siete personas a tiempo completo en la Comunidad Valenciana, en una propuesta que combina el talento de sus tres cofundadores con perfiles especializados en ingeniería aeroespacial, producción, aviónica y operaciones.

El proyecto cuenta asimismo con el respaldo activo de dos destacados académicos e investigadores que ejercen como asesores y socios: Sergio García-Nieto (catedrático del instituto ai2-UPV, experto en control y optimización) y Luis Miguel García-Cuevas (catedrático del instituto CMT-UPV, especialista en propulsión y aerodinámica).

A ellos se suma el asesoramiento estratégico de Juan Sebastián Montero, ex vicepresidente de Ingeniería de Servicios y Soporte de Airbus.

Forma parte, además, del clúster Espai Aero y del Grupo de Expertos de Drones del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España (COIAE).

La startup planea ampliar su equipo humano hasta alcanzar entre 10 y 13 trabajadores a lo largo de 2027, momento en el que prevé dar el salto desde sus actuales dependencias universitarias a una planta de fabricación e instalaciones industriales propias.

Sin duda, un claro exponente de cómo la investigación universitaria de vanguardia, combinada con la ejecución técnica precisa y la visión de mercado, puede transformar el ecosistema aeroespacial valenciano y español.