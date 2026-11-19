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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Con motivo del Día Internacional de la Mujer Emprendedora, Ana González (Protiberia) y Blanca Miñano (Skinvity) analizan las diferencias y similitudes de liderar una startup desde un pueblo y una gran ciudad. El entorno rural de Villamalea facilita la conciliación y los desplazamientos de apenas tres minutos, mientras que el ritmo de Madrid exige adaptarse a múltiples eventos presenciales y al uso diario de transporte. Ambas empresarias coinciden en recurrir al canal online para gestionar reuniones con inversores y colaboradores, optimizando sus agendas durante las mañanas. Las dos fundadoras lidian con la presión del negocio ampliando su jornada laboral durante la noche y el fin de semana para sostener la exigencia que implica emprender. Preguntas ¿Quién es Ana González, la CEO de Protiberia, y qué hace su empresa? Ana González es la fundadora y CEO de Protiberia, una biotech que cría Tenebrio molitor y gestiona una red de granjas para la producción de larvas destinadas a alimentación y subproductos. Su modelo vincula actividad industrial con oportunidades en municipios pequeños y lucha contra la despoblación. ¿Por qué Ana González dice que vivir en Villamalea facilita la conciliación familiar? Ana subraya que la proximidad del colegio y la cercanía entre vecinos hacen más fáciles las rotaciones para llevar y recoger hijos, y que los desplazamientos muy cortos permiten atender averías o imprevistos en minutos. ¿Qué diferencias prácticas señala Blanca Miñano entre emprender en Madrid y en un pueblo? Blanca destaca que en Madrid hay más eventos y reuniones presenciales frecuentes, lo que obliga a desplazarse o usar taxis para ahorrar tiempo, mientras que en un pueblo la red profesional es más reducida y exige planificación para acceder a recursos. ¿Qué limitaciones tiene emprender desde un pueblo en relación con inversores y networking? Desde un pueblo, los primeros contactos con inversores suelen ser telemáticos y las visitas presenciales requieren organización y desplazamiento, por eso construir red y colaboración resulta esencial para acceder a formación y oportunidades. ¿Cómo gestionan Ana y Blanca las horas nocturnas y qué coste personal atribuyen al emprendimiento? Ambas prolongan la jornada hasta la noche para avanzar tareas pendientes; reconocen que esa dedicación extra y la presión por pagar nóminas y sacar adelante la empresa tienen un coste personal y familiar.

Villamalea es un pueblo de poco más de 4.000 habitantes en la provincia de Albacete. Madrid no necesita presentación. En el pueblo manchego, disfrutar del entorno natural junto al río Cabriel o de su gastronomía sería obligado para cualquier turista, como lo sería entrar a un museo, asistir a un musical o pasear por el Retiro en la urbe madrileña.

Pero el día a día no es solo turismo. La vida cotidiana, tanto en un pueblo pequeño como en una gran ciudad, también la conforma la rutina de la gente que acude cada mañana a trabajar y la de aquellos que emprenden y levantan a primera hora de la mañana la persiana de su negocio.

A nadie escapa que emprender en un pueblo y en una gran ciudad, más si cabe un proyecto innovador con un importante peso de la tecnología, entraña diferencias, aunque... ¿quizá no tantas?

La única manera de comprobarlo es pasar un día con dos ejemplos de emprendimiento. Y qué mejor que hacerlo en el Día Internacional de la Mujer Emprendedora. Porque, además de la variable geográfica, servirá también para sumar la componente de género. Nuestras protagonistas son Ana González, CEO de Protiberia desde el pueblo albaceteño, y Blanca Miñano, CEO de Skinvity desde la capital del país.

Conviene dejar claro, en cualquier caso, que este minuto a minuto corresponde a dos emprendedoras concretas, que nos cuentan sus propias experiencias. Ni ellas con su relato ni nosotros con el artículo pretendemos generalizar, pero a buen seguro que en una efeméride como la de este 19 de noviembre logramos que muchas otras mujeres se vean reflejadas. ¿Arrancamos?

Hora de levantarse

Madrid amanece más bullicioso que Villamalea, como no podía ser de otra manera. Quizá podría pensarse que es necesario levantarse más temprano para asumir los retrasos que amenazan las principales arterias de circulación. Pero no. Ana suele arrancar el día más pronto, a las 6.00 h. Blanca lo hace a las 7.30 h.

Ambas abordan el inicio del día de forma parecida. "Las distancias cortas de un pueblo permiten ahorrar mucho tiempo en desplazamientos, aunque la organización familiar sigue exigiendo madrugar".

"Lo primero es atender a mi bebé y a las 8.00 h. llega la persona que nos ayuda en casa. Por eso me cuesta llegar a cualquier sitio antes de las 9.30, y lo tengo asumido" Blanca Miñano, CEO de Skinvity

"En una actividad como el emprendimiento, además, los horarios se adaptan a lo que va surgiendo. Empezar temprano permite dedicar las primeras horas al trabajo y tener algo de margen después para las necesidades familiares o los imprevistos", analiza Ana.

La organización de Blanca también prioriza a su familia: "Lo primero es atender a mi bebé, pasar algo de tiempo juntos y, a las 8.00 h. llega la persona que nos ayuda en casa y empieza a preparar el desayuno. Por eso me cuesta llegar a cualquier sitio antes de las 9:30, y lo tengo asumido".

Compatibilidad con el colegio

"Vivir en un pueblo facilita mucho esta parte de la vida familiar. El colegio está cerca y existe una relación cotidiana entre vecinos y familias que permite ayudarse: un día lleva alguien a los niños y otro día se encarga otra persona". Una preocupación menos para Ana.

El caso de Blanca, con un hijo de 20 meses, es diferente: "Decidí que quería tenerlo conmigo en casa hasta los dos años. Creo que en esta primera etapa es importante y el momento en el que está Skinvity, con algún que otro sacrificio, me permite hacerlo".

Y añade: "Generalmente los emprendedores no desconectamos nunca pero podemos adaptar nuestro día a día si nos lo proponemos". Y para eso dará igual vivir en un pueblo que en una ciudad.

Los desplazamientos

Qué suerte, dirán algunos, que el trayecto al trabajo viviendo en Madrid sea de 20 minutos. Pero claro, es que en el pueblo, es de tres minutos y porque Protiberia desarrolla una actividad ganadera (cría de insectos) a las afueras de Villamalea.

El caso es que la palabra conciliar, en el caso de Ana, adquiere todo el sentido, ya que "la cercanía también facilita resolver cualquier asunto doméstico: Si hay una avería, tiene que venir un técnico o surge una necesidad familiar, volver a casa supone unos minutos".

Blanca Miñano (Skinvity) durante su intervención en un evento. DISRUPTORES

La ciudad es otra historia en este sentido y ya no solo por lo que cueste hacer un trayecto. "Casi todas las semanas hay algún evento, comida o encuentro por la tarde en Madrid, y para esos me muevo en taxi para invertir el mínimo tiempo posible", explica la fundadora de Skinvity.

Al contrario de lo que sucede en el pueblo, estar en Madrid implica tomar decisiones drásticas si, por ejemplo, hay que priorizar asuntos familiares. "Cuando mi hijo está malito, me quedo con él en casa. Una amiga me dijo 'tener un hijo es como tener algo en el fuego, siempre estás alerta'. A mí con la empresa me pasa exactamente lo mismo, así en mi caso tengo dos cosas en el fuego, y hay que equilibrarlas muy bien", analiza Blanca.

Las gestiones y las reuniones

Si algo tienen en común estos dos emprendimientos a pesar de estar en mundos tan diferentes, son las reuniones y las gestiones que se realizan. De eso, no se salva ningún fundador, en el pueblo ni en la ciudad. Tanto Blanca como Ana usan exactamente la misma frase: "Buena parte de esas gestiones se resuelven online".

Cada una, eso sí, aporta su matiz. La CEO de Protiberia admite que "estar en un pueblo implica que los interlocutores no suelen encontrarse cerca; y en el caso de los potenciales inversores, las primeras reuniones suelen ser telemáticas a no ser que ya exista un interés más concreto y entonces se les propone visitar las instalaciones y conocer al equipo".

Ana González, CEO de Protiberia. DISRUPTORES

Y ahí surge un pequeño problema: "Si es en Villamalea no suele ser una reunión que pueda encajarse entre otras citas cercanas. Esa distancia obliga a planificar más".

Su homóloga de Skinvity vuelve a incidir en que el hecho de que en la capital haya más eventos hace que la presencialidad esté más normalizada en su día a día. Aun así, "intento concentrarlo todo por la mañana".

Hemos llegado al mediodía y, sí, las emprendedoras también comen. "Hay que encajar la recogida de los niños, preparar la comida y atender las gestiones personales o familiares que correspondan", recalca la emprendedora de pueblo.

"Intento comer en casa, aunque se me haga tarde porque quiero pasar el resto de la tarde en casa con mi hijo", añade la emprendedora de ciudad. Eso sí, estamos en Madrid y "casi todas las semanas tengo alguna comida de trabajo a la que tengo que ir". Eso en el pueblo no pasa.

Ambas reconocen que, si las circunstancias lo requieren, el trabajo continúa por la tarde, la mayor parte del tiempo en casa –y, en el caso de Blanca, como insiste de nuevo, siempre que no haya eventos a los que asistir-.

La recta final del día

Llega una pregunta interesante cuando empezamos a encarar la recta final de la jornada laboral. ¿Tiene una emprendedora tiempo para sí misma? Y, en caso afirmativo, como dice la canción, ¿a qué dedica el tiempo libre? Y, más aún, ¿se puede tener el mismo tipo de tiempo libre en un pueblo que en una ciudad?

Responde primero la vecina de Villamalea. "Hay gimnasio, pádel, actividades culturales, club de lectura, bares y comercios. También está el campo al lado para salir a correr o hacer una ruta en bicicleta. Vivir en un pueblo permite acceder a muchas de estas actividades con desplazamientos muy cortos", resume.

"Aprovecho la siesta de mi hijo para agendar cosas, y es cuando suelo entrenar, o bien a primera hora de la mañana, después del desayuno. Entreno unas tres veces por semana", concede la madrileña.

El deporte es común en ambos escenarios, pero Ana barre para casa. "En un pueblo, la vida social tiene mucho peso. Al conocerse la gente, resulta fácil formar grupos y organizar actividades compartidas".

Hora de dormir o ¿trabajar?

"La jornada de una persona emprendedora se prolonga muchas veces hasta la noche y también puede ocupar parte del fin de semana", explica Ana. Pues sí que empezamos bien.

A esta frase suma otra: "La responsabilidad de sacar adelante una empresa pesa más allá de las horas que se pasan delante del ordenador. Hay que atender muchos frentes, llegar a final de mes y pagar nóminas... Esa presión acompaña al trabajo y tiene un coste personal y familiar por la dedicación que exige".

Momento de tranquilizar al lector. Aunque esta emprendedora de Villamalea no lo diga expresamente, también duerme.

Blanca también reconoce que por las noches, antes de dormir, se trabaja. "Cuando mi hijo se duerme, sobre las 20.00 horas, ceno y me pongo a trabajar. Suelo sacar un par de horas de trabajo, aunque dependiendo de las necesidades del momento pueden ser más", admite.

"En un pueblo una de las diferencias más claras es el acceso a recursos y contactos profesionales, de ahí que construir una red resulta especialmente necesario" Ana González, CEO de Protiberia

Al menos es consciente de que "no es muy bueno acabar el día después de dos horas de trabajo intenso porque afecta al descanso, pero bueno, es una etapa".

Con las dos emprendedoras abrazando a Morfeo, es momento de resaltar alguna que otra afirmación que ha ido surgiendo durante el día y que resume muy bien lo que, a juicio de Ana, la emprendedora de Villamalea, es la principal diferencia entre ambos mundos.

"Una de las diferencias más claras es el acceso a recursos y contactos profesionales. En una ciudad hay más oportunidades cercanas de formación, encuentros con otras empresas y reuniones que pueden dar lugar a colaboraciones. Desde un pueblo, acceder a todo ello exige más planificación y, en muchos casos, desplazarse".

"Por eso, construir una red resulta especialmente necesario. Colaborar con otros emprendedores, empresas y administraciones permite acceder a conocimientos, recursos y oportunidades que no están disponibles en el entorno inmediato".

No solo en un pueblo. El emprendimiento femenino se ha fortalecido en los últimos años de la mano de redes de mujeres fundadoras que contribuyen a cerrar la brecha que todavía existe a la hora de dar vida a una startup. Porque son muchas las mujeres que como Ana y Blanca aportan con su talento y su esfuerzo una diversidad enriquecedora sin la que sería imposible entender la madurez del ecosistema español.

Pero faltan todavía que otras muchas Anas y Blancas den el paso. De ahí que jornadas como este Día Internacional de la Mujer Emprendedora sean todavía muy necesarias.