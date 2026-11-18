España es el cuarto país europeo en número de nuevos fundadores, lo que supone un crecimiento del 29%. DISRUPTORES Imagen generada por IA.

España 'escala' en Europa: suma tres unicornios y ocupa ya el cuarto puesto en número de nuevos fundadores de startups

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves España suma tres nuevos unicornios (HappyRobot, Multiverse Computing y Xoople) alcanzando los 15 en total, según el informe 'State of European Tech' de Atomico. Se prevé un crecimiento del 26% en la inversión tecnológica en España, alcanzando los 2.500 millones de dólares en 2026 y posicionándose como el sexto mercado europeo. El país asciende al cuarto puesto en Europa en número de nuevos fundadores de startups, tras experimentar un incremento del 29% con cerca de 3.000 nuevos emprendedores. Sectores estratégicos como los semiconductores y el ámbito espacial lideran las mayores rondas de financiación en el ecosistema emprendedor español. Preguntas ¿Por qué Atomico sitúa a España como cuarto país europeo en número de nuevos fundadores tecnológicos? Atomico basa su clasificación en su informe State of European Tech 2026, que registra cerca de tres mil nuevos emprendedores tecnológicos en España en el último año, un crecimiento del 29%. Ese dato refleja la actividad de creación de startups medida por la firma. ¿Qué consecuencias tiene para el ecosistema español que se sumen tres nuevas 'unicornios' (HappyRobot, Multiverse Computing y Xoople)? Lo ya ocurrido: la entrada de esos tres unicornios eleva a quince el número de empresas españolas valoradas en más de 1.000 millones, reforzando la percepción de madurez del ecosistema. Lo que podría ocurrir: atraer más inversión en rondas grandes y mejorar la visibilidad internacional de fundadores españoles. ¿Cómo afecta a los inversores y a los fundadores la concentración de capital y las megarrondas que describe Atomico? La concentración se traduce en rondas más grandes pero menos operaciones en total, lo que dificulta que nuevos fundadores consigan sus primeras rondas de capital inicial. Para los inversores, implica competir por participaciones en empresas más maduras y apostar por «winner takes most». ¿Qué sectores españoles están tirando del crecimiento y qué operaciones lo ejemplifican? Sectores como semiconductores y espacio lideran la atracción de capital; ejemplos recientes incluyen a PLD Space (serie C por 316,8 millones), OpenChip (127 millones), iPronics (125 millones) y Sateliot (110 millones). ¿Qué frenos regulatorios y de financiación apunta Atomico que deben resolverse para que España escale más empresas a nivel global? Atomico identifica un entorno regulatorio percibido como restrictivo y la debilidad de la financiación en fases iniciales; propone facilitar la captación transfronteriza (ej. EU Inc.) e incentivar business angels e institucionales para cerrar la brecha de capital.

Tres nombres propios se suman a la categoría de unicornio en España: HappyRobot, Multiverse Computing y Xoople, que entran ya por méritos propios en el selecto grupo ampliado ahora a quince miembros.

Así lo estipula la firma de capital riesgo Atomico en su informe anual State of European Tech que este 2026 llega ya a su decimosegunda edición. La exhibición de músculo español es evidente, pues el informe, uno de los termómetros que cada otoño pulsa la salud del sector emprendedor y tecnológico europeo, tan sólo sumó en 2025 un nuevo nombre, el de vlex, la plataforma española de inteligencia artificial aplicada al sector jurídico.

Atomico suma un dato más que refrenda el momento alcista del ecosistema español: se prevé un crecimiento del 26% de la inversión tecnológica en España durante este año.

"Los datos reflejan un claro avance de España en las clasificaciones continentales. Se ha posicionado como el cuarto país europeo en número de nuevos fundadores, sumando cerca de 3.000 nuevos emprendedores tecnológicos en el último año, lo que supone un crecimiento del 29%", explica a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL Tom Wehmeier, socio y responsable de Inteligencia de la firma de capital riesgo.

En materia de inversión, España se consolida como el sexto mercado europeo. "Observamos una notable maduración en el tejido empresarial. Las empresas españolas cuentan cada vez con mayor capacidad para alcanzar la fase de escalado (scaleup) y cerrar rondas de financiación de gran envergadura".

Sexto país en inversión

Según las estimaciones del estudio, nuestro país alcanzará los 2.500 millones de dólares en inversión, frente a los 1.900 millones registrados en 2025, unos números que lo consagran como el sexto mercado europeo por volumen de financiación, por encima de la que ocupaba en 2025.

"El valor de las empresas tecnológicas españolas no cotizadas también continúa aumentando y se estima que alcanzará los 66.700 millones de dólares, un 17% más que en 2025".

"Sin embargo, al incluir las compañías cotizadas, el valor total del ecosistema tecnológico español se eleva a 95.000 millones de dólares, un 1% menos que el año anterior", precisa el informe.

En el conjunto de Europa, ya son más de 450 las empresas tecnológicas que alcanzan esta valoración de unicornio, de las que 53 superan los 10.000 millones de dólares y diez los 50.000 millones.

Las tecnologías críticas, como los semiconductores y el sector espacial, han sido categorías fundamentales "que no solo están impulsando la actividad emprendedora en España, sino que también están logrando atraer volúmenes muy significativos de inversión", detalla Wehmeier.

"Los fundadores españoles están desarrollando tecnologías consecuentes e infraestructuras críticas para hacer más resiliente a España y a Europa".

Tom Wehmeier, socio y responsable de Inteligencia de Atomico. DISRUPTORES

"PLD Space, OpenChip, iPronics y Sateliot, junto a LACE Lithography, son claros ejemplos de esta nueva generación de empresas españolas que están asumiendo los retos tecnológicos más complejos, escalando con éxito y posicionando a España a la vanguardia europea de sectores estratégicos".

Son estas compañías las que han acaparado en el último año las mayores rondas de inversión en España en el último año.

PLD Space ha captado 316,8 millones de dólares en una ronda de serie C, mientras que OpenChip & Software Technologies e iPronics han conseguido 127 y 125 millones, respectivamente.

También sobresale Sateliot, con 110 millones de dólares. A estas operaciones se suman las de Factorial, que ha levantado 150 millones y alcanza una valoración de 2.500 millones de dólares, y Xoople, con una ronda de 130 millones.

La tecnología europea

Este acelerón en el ecosistema español no se entendería sin su correlación con el buen momento que atraviesa el sector en Europa y que refleja Atomico. El informe State of European Tech 2026 señala que la región atraviesa "uno de los periodos de mayor actividad emprendedora de su historia".

Se espera que cerca de 40.000 personas creen nuevas empresas tecnológicas en el continente durante este año, un 36% más que en 2025 y un 80% por encima de 2024. Europa concentra así el 29% de los nuevos fundadores tecnológicos del mundo, por delante de Estados Unidos (28%) y Asia-Pacífico (24%).

Según sus cifras, la inversión también está experimentando una importante recuperación. Atomico prevé que el capital destinado a empresas tecnológicas europeas alcance los 81.000 millones de dólares en 2026, un 62% más que los 50.000 millones registrados el año anterior.

Se trata de la segunda cifra más elevada de su historia, solo superada por los 94.000 millones de dólares invertidos en 2021. El valor del ecosistema tecnológico europeo asciende ya a 4,4 billones de dólares, un 19% más que hace un año.

"Tras doce ediciones de nuestro informe, los datos han dejado de ser ambiguos: la tecnología europea pasó de ser residual a convertirse en un motor principal de la economía de Europa" Tom Wehmeier, socio y responsable de Inteligencia de Atomico

"Durante mucho tiempo Europa ha sido vista como un actor prometedor pero secundario en la tecnología global. Se cuestionaba constantemente su capacidad para producir empresas líderes a nivel mundial, atraer talento o competir a escala", afirma en entrevista con DISRUPTORES el socio de la firma de capital riesgo.

"Tras doce ediciones de nuestro informe, los datos han dejado de ser ambiguos: la tecnología europea pasó de ser residual a convertirse en un motor principal de la economía de Europa, esencial para su seguridad y su posición en el mundo".

Regulación, un freno

Sin embargo, también detecta los claroscuros del sistema. En la encuesta anual realizada para el informe, la mayoría de los fundadores sigue percibiendo el entorno regulatorio como restrictivo.

"Por ello, es necesario seguir haciendo cambios que faciliten operar y captar inversión a nivel transfronterizo en la región. La iniciativa del EU Inc. se presenta como un primer paso fundamental hacia un entorno operativo más sencillo, ágil y rápido para escalar empresas", indica Wehmeier.

Otro aspecto a mejorar: la inversión en computación e IA. "Aunque la inversión en Europa se ha duplicado, Estados Unidos sigue captando 14 veces más capital en estas tecnologías. Asimismo, Tom destaca la necesidad de construir confianza y apoyo público hacia la tecnología".

"Esto no se logra prometiendo beneficios abstractos a futuro, sino demostrando con ejemplos reales su impacto positivo en la vida cotidiana, como la reducción de facturas energéticas a través de empresas como TEM, el uso de infraestructuras satelitales para proteger fronteras o innovaciones en salud que salvan vidas", detalla el representante de Atomico.

"Hay una concentración de capital sin precedentes: rondas más grandes con un menor número de operaciones en total, lo que dificulta que los fundadores consigan sus primeras rondas" Tom Wehmeier, socio y responsable de Inteligencia de Atomico

Y como tercer punto en el capítulo de asignaturas pendientes: la necesidad de mejorar la financiación en etapas tempranas.

"Se observa una concentración de capital sin precedentes: las rondas en etapas tempranas (y en todas las fases) son cada vez más grandes, pero hay un menor número de operaciones en total, lo que dificulta que los fundadores consigan sus primeras rondas de capital inicial (inception rounds)".

Para solucionar este problema, Tom señala que se debe profundizar y escalar los mercados de capitales de manera integral (full-stack), desde incentivar a los business angels en las fases iniciales hasta los mercados públicos.

"Resulta clave movilizar el capital institucional (fondos de pensiones y aseguradoras), donde Europa aún va por detrás. En este sentido, están surgiendo iniciativas nacionales clave como TIBI en Francia, WIN en Alemania o la Scale Act en Italia, sumadas a iniciativas regionales como la European Tech Champions Initiative (ETCI), que crean las estructuras e incentivos para encauzar dicho flujo de capital", concluye.