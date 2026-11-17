Los ingenieros del olfato que protegen a los perros detectores de explosivos y sus guías tras la tragedia de Oviedo

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL escuchar / Las claves La spin-off de la Universidad del País Vasco, Auziker, aplica la ciencia y la química verde para crear dispositivos seguros de entrenamiento para perros detectores de explosivos y sus guías. La empresa nació en 2020 a petición de la Ertzaintza para lograr un método seguro de entrenamiento con el explosivo inestable TATP, sin exponer a agentes ni a canes a riesgos. Los dispositivos de Auziker caracterizan químicamente los aromas reales, como explosivos o restos humanos, permitiendo el adiestramiento canino sin necesidad de manipular materiales peligrosos directamente. La startup, que ha sido finalista de los eAwards de la Fundación NTT Data, prioriza la seguridad técnica y el bienestar animal en sus investigaciones para las fuerzas de seguridad. Preguntas ¿Quién es Auziker y qué hace para entrenar a los perros detectores? Auziker es una spin-off de la Universidad del País Vasco que desarrolla cebos y dispositivos de entrenamiento olfativo para perros detectores. Estudian y caracterizan químicamente los aromas objetivo y los depositan en soportes seguros para que los perros entrenen sin manipular sustancias peligrosas. ¿Por qué Auziker creó un dispositivo específico para el explosivo TATP a petición de la Ertzaintza? La Ertzaintza solicitó un método seguro para entrenar con TATP porque ese peróxido es inestable y las alternativas no ofrecían simultáneamente seguridad y eficacia. Auziker desarrolló un soporte que permite usar el explosivo en estado sólido sin riesgo. ¿Qué consecuencias prácticas tiene para las unidades caninas y sus guías el uso de cebos y dispositivos de Auziker? Ya ocurrido: permite entrenar con el olor real de sustancias peligrosas sin manipularlas, lo que reduce riesgos inmediatos en pruebas y entrenamientos. Posible: facilita entrenamientos más frecuentes y estandarizados que podrían elevar la eficacia operativa de las unidades. ¿Cómo protege Auziker el bienestar físico y emocional de los perros durante el entrenamiento? Diseñan productos libres de sustancias tóxicas y promueven descansos adaptados y refuerzo positivo para mantener la motivación y evitar fatiga. También ofrecen formación en odorología para que los guías apliquen técnicas respetuosas con el animal.

"En toda la historia del mundo, solo hay una cosa que el dinero no puede comprar: el movimiento de la cola de un perro”, acuñó Walt Disney. Llevado a nuestro terreno, hay muy pocas cosas que la tecnología no puede replicar a día de hoy, pero una de ellas es la capacidad olfativa de un perro.

Poseen una sensibilidad extraordinaria: su olfato les permite detectar cantidades ínfimas en concentraciones que los instrumentos de detección convencionales pueden no llegar a identificar. A esto se suman su capacidad para discriminar olores o la rapidez de análisis. Es una combinación de capacidades naturales que resulta muy difícil de igualar por parte de un dispositivo tecnológico actual.

La reciente explosión de un artefacto en Villafría (Oviedo) se ha cobrado la vida de 'Jota', subinspector de la Policía Nacional, y de su compañero canino, Deny, un pastor alemán especializado en este tipo de intervenciones policiales.

El suceso, que también ha dejado herido de gravedad a otro agente de los TEDAX, ha puesto de relieve, una vez más, los riesgos a los que se enfrentan los profesionales en el desarrollo de un trabajo que resulta esencial a la hora de detectar amenazas y proteger a la ciudadanía.

Ahora bien, cabe preguntarse quién refuerza la integridad personal de las fuerzas de seguridad y sus unidades caninas. El problema existe y, como tal, la tecnología puede ofrecer una solución, como la que tiene entre manos Auziker.

Kit desarrollado por Auziker. DISRUPTORES Auziker.

El proyecto nace como una spin-off de la Universidad del País Vasco, especializada en la investigación y desarrollo de herramientas para mejorar el entrenamiento de perros detectores.

“Nuestro trabajo consiste en aplicar la ciencia en un ámbito tan extraordinario como el olfato de los perros. Desarrollamos dispositivos de entrenamiento canino que permiten a las unidades entrenar de manera segura, eficaz y adaptada a sus necesidades. Combinando estudio de nuevos materiales, conocimiento de compuestos orgánicos volátiles que conforman el aroma, instrumentación analítica de alta gama, análisis de datos multivariante y principios de química verde, desarrollamos dispositivos de entrenamiento efectivos, seguros y fáciles de usar”, explica Ainhoa Isla López, CEO y cofundadora de Auziker.

La química detrás del olor

Trabajan, principalmente, en tres líneas principales de investigación. Primero, la forense: donde se reúnen los cebos para la seguridad (explosivos, drogas, cadáveres). Después, la línea salud, con los cebos para detectar biomarcadores que tienen el objetivo de mejorar la calidad de vida de los enfermos y sus familiares. Y, por último, la biodetección, a partir de esos mismos cebos que tienen como objetivo la protección de los animales.

“Lo que nos diferencia es nuestra apuesta por la ingeniería del olfato: estudiamos y caracterizamos químicamente los aromas que los perros deben aprender a detectar y los depositamos en dispositivos de entrenamiento. De esta manera, conseguimos que puedan entrenar con el olor real de la sustancia objetivo, sin necesidad de manipular directamente materiales peligrosos o de difícil acceso”, amplía la CEO.

Precisamente, su modelo de negocio se basa en la comercialización de dichos cebos y dispositivos de entrenamiento olfativo, dirigidos principalmente a cuerpos y fuerzas de seguridad, unidades policiales, organismos de salud pública y organizaciones vinculadas a la conservación medioambiental.

Combinan la venta directa con acuerdos de distribución a través de colaboradores especializados y, en determinadas líneas de producto, trabajan también con un modelo de suscripción anual, mediante el cual suministran periódicamente kits de entrenamiento adaptados a las necesidades de cada cliente.

Además, ofrecen asesoramiento y consultoría técnica especializada para garantizar que los dispositivos se utilicen correctamente y que los profesionales puedan sacar el máximo partido. Asimismo, realizan formaciones especializadas en odorología, dirigidas a profesionales del ámbito de la detección canina, para que entiendan la química que hay detrás del olor y puedan aplicar lo aprendido en los entrenamientos.

A petición de la Ertzaintza

La idea surgió en 2019, tras una petición explícita de la Ertzaintza de crear un dispositivo para entrenar a los perros a la hora de detectar un explosivo casero muy inestable, peligroso y habitualmente utilizado en atentados terroristas, el TATP. Las alternativas disponibles no ofrecían, al mismo tiempo, las condiciones de seguridad y eficacia precisadas.

Auziker consiguió crear un dispositivo que permitía trabajar con el propio explosivo real TATP en estado sólido, pero incorporado a un soporte, de tal manera que no suponía ningún riesgo. De hecho, ya está desclasificado como explosivo de clase 1.

Hoy, más allá de este producto comercializado destinado al entrenamiento para la detección del explosivo TATP, trabajan otro para la detección de restos humanos en los primeros estadios de putrefacción, es decir, durante las primeras 24 horas.

Luis Bartolomé, doctor en química y director tecnológico (CTO), es el responsable de la supervisión científica y del desarrollo tecnológico de los productos de la compañía. Por su parte, Ainhoa es química y cuenta con un máster en análisis forense. Ambos fundadores coinciden: “Los resultados de las primeras pruebas con las unidades caninas fueron muy satisfactorios y nos hicieron ver que aquello podía tener una aplicación mucho más amplia".

Fueron los propios guías caninos quienes nos animaron a dar el paso y convertir aquella investigación en una empresa. Así nació Auziker, en 2020.

En noviembre de 2026 ha resultado finalista de los eAwards de la Fundación NTT Data, que celebra su 25 aniversario y que ha apoyado, hasta la fecha, a más de 13.000 emprendedores y acercado la tecnología a más de 32.000 niños y jóvenes en 15 países de Europa y Latinoamérica.

Bienestar animal en el centro

La CEO hace hincapié en garantizar que la composición de sus productos no suponga riesgos para la salud de los perros ni de los profesionales que trabajan con ellos. “Por eso, evitamos incorporar sustancias tóxicas o peligrosas que puedan comprometer su seguridad. Para nosotros, la protección tanto del animal como de su guía es una prioridad desde el propio diseño del producto".

"Por otro lado, también es fundamental cuidar la parte emocional del animal. Para los perros, la detección es, en cierto modo, como un juego. Saben que están realizando una tarea, pero la viven como una actividad divertida en la que, cuando localizan el olor que buscan, reciben su recompensa. El refuerzo positivo está siempre presente (puede ser un juguete, caricias o hasta comida) y es imprescindible, ya que hace que el perro trabaje motivado y asocie el entrenamiento con una actividad que disfruta realizándola”, añade.

Además, los tiempos de trabajo y descanso están muy regulados. Los guías conocen muy bien a sus perros, saben interpretar sus señales y detectar cuándo empiezan a mostrar fatiga o necesitan parar. Por eso, entre pruebas y sesiones de entrenamiento se establecen descansos adecuados, adaptados a cada animal y a las exigencias de cada actividad.

“Creemos que la eficacia en el trabajo que realizan y el bienestar animal no son conceptos contrapuestos, deben ir de la mano. Nuestro objetivo es aportar herramientas que permitan a los profesionales trabajar con las máximas garantías, sin comprometer en ningún momento la seguridad, la salud y el bienestar de sus compañeros caninos”, culmina la cofundadora, que adelanta su intención de impulsar la internacionalización de sus productos y ampliar su catálogo de soluciones, en distintos países.