Pabellón donde, bajo el paraguas del ICEX, se exhiben las propuestas de las empresas españolas en Web Summit Liboa 2026. DISRUPTORES

Web Summit revela la voluntad de España y Portugal para replicar el modelo de los países nórdicos en el sur de Europa

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LO ESENCIAL Las claves España y Portugal buscan alinear sus ecosistemas tecnológicos e innovadores en el sur de Europa para replicar las sinergias del modelo de los países nórdicos. Web Summit reúne a más de 70.000 asistentes en Lisboa con la inteligencia artificial física y las delegaciones de China y España como grandes protagonistas. El ICEX impulsa la presencia de 36 empresas españolas para fomentar la atracción de capital y consolidar la alianza tecnológica transfronteriza e iberoamericana. Referentes del sector, como el CEO de Factorial, señalan que el ecosistema español debe ganar ambición para crear compañías líderes a nivel global e integrar la IA de forma clara. Preguntas ¿Por qué ICEX quiere “consolidar el ecosistema ibérico” según José María Blasco? Blasco sostiene que unir los ecosistemas de España y Portugal permitiría mostrar una imagen internacional más parecida a la de los países nórdicos y aprovechar sinergias complementarias para escalar tecnologías disruptivas. ¿Qué consecuencias tiene para las startups españolas la mayor presencia en Web Summit Lisboa? Ya ocurrido: la presencia creciente ha permitido a 36 empresas españolas, incluidas 21 startups, acceder a clientes, socios e inversores y reforzar la imagen internacional del ecosistema español. Potencial: puede facilitar más operaciones transfronterizas y atraer inversión extranjera si se mantienen estas actividades de networking. ¿Qué desafíos señaló Jordi Romero sobre el ecosistema español en su intervención en Web Summit? Romero dijo que España necesita dar un paso en ambición para crear empresas que lideren globalmente, mejorar el acceso al capital y atraer talento con experiencia internacional. También alertó sobre gestionar agentes de IA dentro de las empresas. ¿Cómo plantea el “puente Iberia-Latam” reforzar la internacionalización de las scaleups? La estrategia consiste en aprovechar la fortaleza de Portugal en mercados de habla portuguesa y de España en mercados hispanohablantes para facilitar la internacionalización, intercambiar talento e integrar scaleups latinoamericanas en programas como España LATAM Scaleup. ¿Qué medidas prácticas recomienda Jordi Romero para integrar los agentes de IA en las empresas? Romero propone no prohibir esos agentes, sino incorporarlos con un propósito claro, límites definidos y supervisión humana para mantener visibilidad y control sobre qué datos usan y qué decisiones toman.

Lisboa se ha convertido esta semana en el epicentro del sector tecnológico e innovador de Europa con una nueva edición de Web Summit que está llamada a revalidar su impacto en el ecosistema con una elevada asistencia con más de 70.000 visitantes.

En una convocatoria con una fuerte presencia de China -tanto en empresas asistentes como en top speakers- y con la IA como tecnología hegemónica -especialmente en sus aplicaciones en la conocida como inteligencia artificial física- las empresas españolas han exhibido músculo de nuevo y han mostrado las oportunidades que brinda aunar sinergias con el mercado luso.

DISRUPTORES - EL ESPAÑOL ha recogido las valoraciones del sector y el análisis es unánime: España se erige como un actor destacado en el sector tecnológico del sur de Europa, con una gran evolución de su aportación al evento en los últimos años.

Pero la novedad no la encontramos -que también- en ese avance sostenido, sino en todo lo que está por llegar gracias a una estrategia que avanza a paso firme de la mano del país vecino. Según confirma a esta redacción José María Blasco, director ejecutivo de Crecimiento y Competitividad de ICEX: "Consolidar el ecosistema ibérico permitiría que dos ecosistemas muy complementarios mostrasen una imagen internacional que se acercaría a la de nuestros vecinos los nórdicos, que ya llevan años explotando sus sinergias".

Es claramente la hoja de ruta para los próximos años. "Las capitales del Sur de Europa en materia de emprendimiento son Barcelona, Madrid, Lisboa, Milán y Valencia, y la Península Ibérica ha de ser referencia en un nuevo orden mundial europeo de fomento de la escalabilidad de las tecnologías más disruptivas", ha añadido.

José María Blasco, director Ejecutivo de Crecimiento y Competitividad de ICEX (primero por la izquierda), junto a miembros del ecosistema durante la edición de este año en Web Summit Lisboa. DISRUPTORES

Bajo el paraguas del ICEX han participado en Web Summit Lisboa 2026 un total de 36 empresas españolas, 21 de ellas startups. Desde la institución se destaca el efecto tractor del evento para favorecer el acceso a clientes, socios estratégicos, inversores y oportunidades de crecimiento internacional.

"Web Summit ha incorporado este año acciones de mayor valor añadido, principalmente el día del 'pre Summit', al igual que el seminario Sinergias tecnológicas en Iberia organizado por tercer año consecutivo por ICEX, Red.es, Cuatrecasas y la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lisboa, esta vez con Unicorn Factory como coorganizador", ha relatado José María Blasco.

"Consolidar el ecosistema ibérico permitiría que dos ecosistemas muy complementarios mostrasen una imagen internacional que se acercaría a la de nuestros vecinos los nórdicos" José María Blasco, director ejecutivo de Competitividad y Crecimiento de ICEX

"Se ha congregado a más de 80 asistentes sobre temas de máxima actualidad en Europa sobre financiación, escalabilidad e innovación abierta, incluyendo algunas de las recientes operaciones de escalado transfronterizo España-Portugal y viceversa, y la recepción al ecosistema en la Residencia del Embajador de España en Portugal ha sido un nuevo éxito con 100 invitados españoles y portugueses asistiendo al networking".

Coincide con el análisis Jordi Romero, CEO de Factorial, uno de los principales unicornios españoles y uno de los pocos speakers españoles presente sobre el escenario luso.

"Web Summit se ha consolidado como uno de los grandes encuentros tecnológicos de Europa, y creo que su principal valor está en la capacidad de reunir en un mismo lugar a fundadores, inversores y empresas de todo el mundo", afirma Jordi Romero a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL.

"Esta edición ha vuelto a demostrar la importancia de tener espacios así en Europa. No solo para generar oportunidades de negocio, sino también para compartir experiencias, aprender de otros ecosistemas y construir relaciones que van mucho más allá de los días que dura el evento".

Respecto a la evolución de España en Web Summit, Romero considera que "el ecosistema tecnológico español ha dado un salto enorme en los últimos años. Hemos demostrado que desde España se pueden construir empresas tecnológicas con ambición global, y cada vez tenemos más referentes que lo confirman".

"En esta edición me ha llamado especialmente la atención la fuerte presencia institucional de España y de Barcelona, con algunos de los espacios más grandes del evento dedicados a atraer inversión tecnológica y empresas al país y a la ciudad".

Jordi Romero, CEO de Factorial, en su conferencia en Web Summit Lisboa 2026. DISRUPTORES

Sin embargo, el representante del unicornio español también apunta a las asignaturas pendientes.

"Todavía nos falta dar un paso más en términos de ambición. No deberíamos conformarnos con tener un buen ecosistema de startups. Hay que aspirar a crear compañías que lideren sus categorías a nivel internacional", ha defendido a esta redacción.

"No deberíamos conformarnos con tener un buen ecosistema de startups. Hay que aspirar a crear compañías que lideren sus categorías a nivel internacional" Jordi Romero, CEO de Factorial

"Y para eso necesitamos seguir mejorando el acceso al capital, atraer talento con experiencia internacional y pensar en grande desde el primer día".

Romero ve en eventos como Web Summit "una oportunidad para dar visibilidad a lo que estamos construyendo y conectar con otros mercados". "Tenemos talento, buenas empresas y capacidad para competir a nivel global. Ahora se trata de seguir elevando el nivel de nuestras aspiraciones", ha concluido.

Gestionar agentes de IA

Romero ha impartido la conferencia titulada Double Agents, donde se ha centrado en un reto que ya está presente en las empresas: cómo gestionar los agentes de inteligencia artificial que los empleados utilizan para trabajar.

"Estos agentes ya pueden ejecutar tareas, acceder a información y tomar decisiones en nombre de las personas. Sin embargo, muchas organizaciones todavía no saben cuántos operan dentro de sus equipos, a qué datos acceden o bajo qué reglas actúan. El riesgo es que estén diseñados para responder a quien los utiliza, pero no necesariamente alineados con los intereses de la empresa", ha expuesto en su charla.

El emprendedor español ha insistido en que "la cuestión ya no es si vamos a adoptar la IA, porque ya está ocurriendo, sino cómo hacerlo sin perder visibilidad ni control. La respuesta no pasa por prohibir estos agentes, sino por incorporarlos con un propósito claro, límites definidos y supervisión humana cuando sea necesaria".

El puente Iberia-Latam

Con esta foto fija, España y Portugal están condenados a estrechar todavía más sus sinergias para optimizar su liderazgo en el mercado en habla hispana y portuguesa.

"Es claro que Portugal ofrece fortalezas en la internacionalización de ecosistemas de habla portuguesa, mientras que España en los más avanzados de habla española", ha aseverado José María Blasco al respecto.

"Un próximo paso es el refuerzo entre España y Portugal y los países latinoamericanos. El puente Latam-Iberia fortalecería cultura de emprendimiento tecnológico muy vinculada. En el reciente programa España LATAM Scaleup de ICEX, Endeavor y BID Lab han llegado a España las mejores scaleups no solo de Colombia, México, Chile, Brasil o Argentina, sino que scaleups de Bolivia y El Salvador también están despuntando".

En ese fortalecimiento de las redes de emprendedores a ambos lados del Atlántico se circunscribe la acción en la que han participado miembros de Startup Valencia, la entidad organizadora de VDS, uno de los eventos tecnológicos internacionales de referencia también en el calendario europeo.

Participantes en la sesión “Uniting and Expanding Ecosystem Alliances Across the Atlantic" dentro del Foro Iberoamericano de Startups: El encuentro ha reunido a Nacho Mas, CEO de Startup Valencia y VDS y vicepresidente del Foro Iberoamericano de Startups; Gil Azevedo, director ejecutivo de Unicorn Factory Lisboa y Startup Lisboa; José María Blasco Ruiz, director ejecutivo de Crecimiento y Competitividad de ICEX; y Krloos Rivera, asesor estratégico de Startup Valencia. DISRUPTORES

Dentro del Foro Iberoamericano de Startups, han participado en la sesión bajo el título Uniting and Expanding Ecosystem Alliances Across the Atlantic.

El encuentro ha reunido a Nacho Mas, CEO de Startup Valencia y VDS y vicepresidente del Foro Iberoamericano de Startups; Gil Azevedo, director ejecutivo de Unicorn Factory Lisboa y Startup Lisboa; José María Blasco Ruiz, director ejecutivo de Crecimiento y Competitividad de ICEX; y Krloos Rivera, asesor estratégico de Startup Valencia.

La sesión ha abordado cómo fortalecer la cooperación entre los ecosistemas emprendedores de Europa y América Latina, facilitar la internacionalización de las startups y promover nuevas alianzas entre organizaciones, inversores y empresas a ambos lados del Atlántico.

La presencia valenciana en Web Summit se completa con la participación de Valencia Innovation Capital, la estrategia de innovación del Ayuntamiento de Valencia, que ha acudido a Lisboa acompañada de 16 startups valencianas.

Miembros de Startup Valencia y Valencia Innovation Capital en Web Summit 2026. DISRUPTORES

Cabe recordar que la cita de Lisboa da continuidad al trabajo del Foro Iberoamericano de Startups, presentado oficialmente el pasado 22 de octubre durante VDS 2026 en Valencia, y forma parte de la apuesta de Startup Valencia por ampliar las conexiones internacionales del ecosistema emprendedor valenciano.

Su próxima sesión está prevista para el 21 de noviembre en Santiago de Chile, en el marco de EtM Day.

La convocatoria de este año en Lisboa demuestra el punto de inflexión del ecosistema emprendedor español y la imagen más unificada y estructurada de sus empresas. "Es un éxito en sí mismo la proliferación actual de delegaciones de startups españolas más allá de la propia delegación oficial del Pabellón de España", lo que viene a refrendar la visión de Jordi Romero de la presencia española en Lisboa este año.

"Acciones como las que se ejecutan ya en Web Summit, que permitan converger a los integrantes de estas delegaciones, brindan una imagen más unificada de ecosistema español como el tercer ecosistema tecnológico de la UE que somos, y además, mostrarlo en cada evento internacional", concluye Blasco.