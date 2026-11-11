El ecosistema emprendedor exige al futuro Gobierno reformar una Ley de Startups que se queda corta para crecer

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LO ESENCIAL Las claves Las principales asociaciones del sector (Adigital, AMETIC, APTE y Fundación I+E) exigen al futuro Gobierno una reforma profunda de la Ley de Startups tras casi cuatro años de vigencia. El ecosistema critica que los beneficios regulatorios se limiten solo a los primeros cinco o siete años de actividad, impidiendo el crecimiento y consolidación de las empresas emergentes. Entre las propuestas destacan la creación de la figura legal de 'scaleup innovadora', la simplificación administrativa y la mejora de los incentivos fiscales y para las 'stock options'. Advierten del impacto del fin de los fondos Next Generation y reclaman mecanismos estables de coinversión público-privada, así como mayor apoyo a las startups industriales. Preguntas ¿Por qué Adigital pide crear una categoría legal de "scaleup innovadora" en la reforma de la Ley de Startups? Adigital propone esa categoría para que los incentivos fiscales y regulatorios acompañen a las empresas que superan la fase inicial y siguen necesitando inversión, evitando que pierdan beneficios justo cuando crecen. Esto facilitaría una transición automática desde la condición de startup y una retirada gradual de ventajas. ¿Qué consecuencias tiene para las startups que la Ley de Startups limite sus beneficios a los primeros cinco años de actividad? Ya ocurre que muchas empresas pierden ventajas fiscales cuando aún requieren financiación para consolidarse, lo que dificulta su escalado; en el futuro podría aumentar el número de compañías que abandonan el mercado por falta de apoyo en fases de crecimiento. ¿Cómo afecta el final de los fondos Next Generation a la financiación de las startups según Adigital y AMETIC? El fin de esos fondos reduce una fuente clave de financiación pública, por lo que Adigital reclama mecanismos estables de coinversión público-privada y mejor coordinación entre ENISA, SEPIDES y COFIDES para sostener la inversión en fases tempranas y de crecimiento. ¿Qué problemas concretos señalan APTE y Fundación I+E sobre las startups industriales en España? Señalan que hay alrededor de ocho centenares de startups industriales que necesitan financiación para pasar de investigación a industrialización; reclaman infraestructuras como laboratorios, bancos de prueba y líneas piloto y ayudas administrativas más accesibles. ¿Qué soluciones fiscales y laborales propone Adigital para atraer talento e inversión internacional? Adigital propone un régimen fiscal de stock options más competitivo y medidas que faciliten la atracción de talento internacional, además de impulsar la participación española en el régimen europeo EU Inc para simplificar la expansión en la Unión.

Pedro Sánchez convirtió la Ley de Startups en una de las grandes apuestas de su política económica y digital. Casi cuatro años después de su aprobación, España cuenta con un ecosistema emprendedor más numeroso, pero no todas se han acogido a las supuestas ventajas de esta norma. Por si fuera poco, las startups patrias siguen encontrando serias dificultades para crecer, atraer financiación y competir internacionalmente.

Ante este resultado, cuanto menos agridulce, es normal e imperativo que la norma que debía impulsar el desarrollo del ecosistema startup esté sometida ahora al examen de las propias organizaciones del sector, que reclaman al Gobierno que salga de las elecciones del 29-N una reforma de mayor calado.

El balance oficial presume de cerca de 5.000 startups en 2025, casi un 40% más que el año anterior, y de más de 2.100 empresas certificadas hasta marzo de 2026. Pero la legislación vigente limita sus beneficios a los primeros cinco años de actividad, ampliables a siete en determinados sectores, y deja sin ese tratamiento a compañías que todavía necesitan importantes inversiones para consolidarse.

Adigital, AMETIC, Fundación I+E Innovación España y APTE coinciden en señalar a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL las carencias de financiación, las dificultades administrativas y los obstáculos para transformar las innovaciones en negocios competitivos.

Impulsar las scaleups

César Tello, director general de Adigital, reclama una revisión de la norma impulsada por el Gobierno socialista para que los incentivos acompañen también a las empresas que superan sus primeras etapas.

La asociación propone, en ese sentido, crear una categoría legal de scaleup innovadora, establecer una transición automática desde la condición de startup y retirar gradualmente los beneficios fiscales, evitando que las compañías pierdan las ventajas regulatorias cuando todavía afrontan fuertes necesidades de inversión.

"Es momento de evaluar y actualizar la Ley de Startups hacia un nuevo marco para empresas de alto crecimiento e innovación", reclama Adigital en sus propuestas. La organización también exige un régimen fiscal de stock options más competitivo, facilidades para atraer talento internacional y una mayor implicación española en el régimen europeo EU Inc, destinado a simplificar la creación y expansión de compañías en el mercado comunitario.

Francisco Hortigüela, presidente de AMETIC, comparte las exigencias de simplificación y seguridad jurídica. Su asociación advierte además de que la acumulación de obligaciones derivadas del Reglamento Europeo de IA, NIS2 y otras normas digitales puede resultar especialmente perjudicial para startups y pymes.

"Pedimos un marco claro, estable y proporcionado, que proteja derechos sin poner barreras innecesarias a la innovación, la inversión y el crecimiento empresarial", sostiene Hortigüela.

Más financiar, menos papeleo

El final de los fondos Next Generation agrava a su vez las dificultades para financiar el crecimiento empresarial. Ante ello, Adigital reclama mecanismos estables de coinversión público-privada, una mejor coordinación entre ENISA, SEPIDES y COFIDES e incentivos fiscales para que las grandes corporaciones inviertan en startups.

También pide César Tello flexibilizar el criterio de "empresa en crisis" aplicado a determinadas ayudas, que puede excluir a compañías tecnológicas todavía sin ingresos pese a disponer de proyectos viables.

AMETIC insiste en simplificar las convocatorias, mejorar las deducciones fiscales a la I+D+i y convertir la contratación pública en una oportunidad de negocio para las empresas innovadoras.

Hortigüela reclama aquí presupuestos estables tras el agotamiento de las ayudas europeas, cuyo efecto ya se aprecia, según su patronal, en una caída del 7,2% de la inversión TIC de las administraciones durante 2025.

¿Y la industria y la ciencia?

Las dificultades se acentúan en las startups industriales. Inés Bermejo, vicepresidenta de la Fundación I+E Innovación España y directora general de HP Iberia, recuerda que España dispone de algo más de 800 empresas emergentes de este tipo, necesitadas de financiación para fabricar y comercializar sus desarrollos.

"El desafío que afrontan es el de saltar de la fase de investigación a la de industrialización y salida al mercado, ya que, por lo general, necesitan elevada financiación para consolidarse en empresas de largo recorrido", advierte.

Soledad Díaz, directora gerente de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), reclama precisamente infraestructuras para superar esas dificultades: laboratorios, bancos de pruebas, líneas piloto y espacios de fabricación que permitan validar tecnologías antes de afrontar grandes inversiones.

APTE pide también ayudas más accesibles, procedimientos administrativos ágiles y contratos públicos que faciliten a las startups conseguir sus primeros clientes comerciales.