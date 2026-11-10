Viva in Vitro se alía con Aska Biotech para avanzar en su solución de biomarcadores para reducir las muertes por sepsis

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Viva in Vitro Diagnostics, 'spinoff' del IMIB, se alía con la alemana ASKA Biotech para acelerar la industrialización de su solución VIVA Elisa, enfocada inicialmente en reducir las muertes por sepsis. ASKA Biotech actuará como CDMO aportando su experiencia en el desarrollo de inmunoensayos y fabricación biotecnológica para escalar la tecnología propia de la firma española. El acuerdo contempla el lanzamiento de un primer producto de uso en investigación ('Research Use Only') para el segundo trimestre de 2027. La tecnología de la compañía se basa en los descubrimientos del Grupo de Inflamación Molecular para evaluar la vía del inflamasoma NLRP3 como biomarcador funcional en la sepsis. Preguntas ¿Qué es VIVA Elisa y para qué la está desarrollando Viva in Vitro Diagnostics? VIVA Elisa es un ensayar inmunoquímico derivado de la plataforma de biomarcadores NLRP3 de Viva in Vitro; se desarrolla como herramienta RUO para identificar la capacidad funcional del inflamasoma NLRP3 y, de momento, tiene la sepsis como primera indicación clínica en investigación. ¿Por qué se ha aliado Viva in Vitro con ASKA Biotech para VIVA Elisa? La alianza busca combinar la tecnología propia de Viva in Vitro con la capacidad de ASKA como CDMO en desarrollo de inmunoensayos, fabricación biotecnológica y gestión de calidad para avanzar la industrialización del producto. Qué hitos concretos esperan alcanzar con la alianza y en qué plazo. El primer hito anunciado es avanzar hacia un producto Research Use Only (RUO) durante el segundo trimestre de 2027, sujeto a completar el desarrollo, cumplir requisitos de calidad y liberar el producto. Cómo puede afectar esta solución a la gestión de la sepsis en hospitales si llega al mercado de investigación. Si VIVA Elisa cumple su objetivo, podría identificar pacientes con riesgo de agravamiento por sepsis y orientar decisiones clínicas tempranas; ese uso en investigación facilitaría estudios que evalúen su impacto en mortalidad y manejo clínico. Quiénes son los actores clave detrás de Viva in Vitro y qué experiencia aportan. Viva in Vitro nace del Grupo de Inflamación Molecular del Dr. Pablo Pelegrín en el IMIB y su CEO, Toni Vilaplana, lidera la transición hacia la industrialización; ASKA Biotech, con sede en Hennigsdorf (Berlín), aporta experiencia en producción de proteínas recombinantes, anticuerpos e inmunoensayos ELISA.

La biotecnología es uno de los ámbitos del emprendimiento español de mayor potencial e impacto real en la vida de las personas, pero también exige sus propios tiempos, protocolos y arduos procedimientos de investigación y tramitación administrativa.

El gran conocimiento atesorado puertas adentro del laboratorio en España va avanzando poco a poco hacia el mercado de la mano de prometedores proyectos y, en este largo camino es necesario rodearse de aliados -dentro y fuera de nuestro país- para sortear todos los obstáculos que van apareciendo.

Viva in Vitro Diagnostics, spinoff del Instituto de Investigación Biomédica de Murcia (IMIB), es un caso paradigmático de esta realidad.

La génesis de la biotecnológica española se remonta a los descubrimientos del Grupo de Inflamación Molecular dirigido por el Dr. Pablo Pelegrín, y ha permitido desarrollar una plataforma de biomarcadores funcionales NLRP3 para inmunología de precisión. Su tecnología evalúa la capacidad de respuesta funcional de la vía del inflamasoma NLRP3 mediante estimulación ex vivo y detección de ASC specks.

VIVA Elisa es una de las primeras soluciones que se están desarrollando a partir de esta plataforma, con la sepsis como primera indicación clínica en investigación y aplicaciones potenciales en otras enfermedades inflamatorias e inmunomediadas.

Hacia la industrialización

El reciente acuerdo sellado con ASKA Biotech GmbH, empresa alemana especializada en desarrollo y fabricación biotecnológica, supone un salto cualitativo del proyecto para avanzar en la industrialización de Viva Elisa.

Gracias a esta alianza estratégica, ASKA actuará como CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization, organización de desarrollo y fabricación por contrato) de Viva in Vitro Diagnostics, de forma que combine su experiencia en desarrollo de inmunoensayos, fabricación biotecnológica y gestión de calidad con la tecnología propia de la compañía española.

"Al combinar nuestra tecnología propia con la experiencia de ASKA Biotech en desarrollo y fabricación, damos un paso concreto para acercar VIVA Elisa al mercado de investigación" Toni Vilaplana, CEO de Viva in Vitro Diagnostics

El primer hito previsto es avanzar hacia un producto Research Use Only (RUO) durante el segundo trimestre de 2027, "sujeto a la finalización satisfactoria del desarrollo, el cumplimiento de los requisitos de calidad y la liberación del producto", precisan desde la spinoff española.

ASKA Biotech, con sede en Hennigsdorf (Berlín), está especializada en el desarrollo y fabricación de proteínas recombinantes, anticuerpos e inmunoensayos diagnósticos, incluidas las tecnologías basadas en ELISA. Su experiencia en producción biotecnológica y gestión de calidad aporta capacidades complementarias para esta etapa del desarrollo de VIVA Elisa.

"Esta alianza representa un hito fundamental en la transición de Viva desde la innovación científica hacia la ejecución industrial. Al combinar nuestra tecnología propia con la experiencia de ASKA Biotech en desarrollo y fabricación, damos un paso concreto para acercar VIVA Elisa al mercado de investigación", ha precisado Toni Vilaplana, CEO de Viva in Vitro Diagnostics.

"También refleja nuestro compromiso con la construcción de alianzas europeas sólidas que permitan acelerar la transformación de la ciencia innovadora en soluciones escalables".

Por su parte, Anke Holzinger, directora general de Desarrollo de Negocio de ASKA Biotech GmbH, han indicado que "transformar la investigación innovadora en biomarcadores en soluciones diagnósticas robustas y escalables es precisamente donde reside nuestra pasión y nuestras principales fortalezas".

El camino por delante aún es largo, pero Viva in Vitro acaba de dar un paso de gigante hacia su objetivo. Sin duda, la suma de fuerzas del talento europeo en investigación y biotecnología es la mejor estrategia para hacerlo con garantías.