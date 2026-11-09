De romper el estigma del 'botón rojo' a salir a la conquista de Europa: el salto cualitativo de la teleasistencia de Durcal

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La startup española de teleasistencia Durcal cierra una ronda de financiación de tres millones de euros con la incorporación de Adrián Cheb Terrab como nuevo inversor. La compañía inicia su expansión internacional con Italia como mercado prioritario en Europa y planea su desembarco en Latinoamérica a través de alianzas locales. La inversión impulsará la teleasistencia proactiva basada en inteligencia artificial y algoritmos predictivos para anticipar emergencias y analizar patrones de salud. Durcal refuerza su ciberseguridad para cumplir con el RGPD y ultimar las certificaciones ISO 9001, UNE 158401 y el Esquema Nacional de Seguridad. Preguntas ¿Por qué Durcal ha levantado tres millones de euros en esta ronda? La ronda busca financiar la expansión internacional y el desarrollo de teleasistencia proactiva basada en inteligencia artificial, además de incorporar a un inversor de referencia para fortalecer la estructura financiera. ¿Qué cambios introduce Durcal para convertir la teleasistencia en un servicio “proactivo”? Durcal incorpora análisis de datos y algoritmos predictivos que generan informes de actividad y detectan anomalías en hábitos y constantes antes de que se produzca un incidente. ¿Cómo afectará la salida de Durcal a Italia a los usuarios y operadores locales? En Italia se ofrecerá la misma plataforma multilingüe que integra smartwatch, geolocalización y conexión con centrales receptoras, lo que permitirá a operadores y familias acceder a teleasistencia no intrusiva sin rehacer infraestructuras. ¿Qué medidas de protección de datos y certificaciones garantiza Durcal para la teleasistencia? Durcal dice cumplir RGPD, almacenar datos en servidores en la UE cifrados, restringir accesos y está en proceso de obtener ISO 9001, UNE 158401 y la certificación ENS para reforzar ciberseguridad. ¿Por qué Durcal considera a Latinoamérica un mercado estratégico y cómo piensa actuar allí? Durcal señala el rápido envejecimiento poblacional y la afinidad cultural e idiomática con España, por eso pretende crecer mediante alianzas con socios locales que operen como distribuidores y CRA en cada país.

La historia de la innovación tecnológica está repleta de soluciones que nacieron para resolver un problema extremo en un entorno concreto y terminaron transformando la vida cotidiana de millones de personas.

Ocurrió en 2013 cuando la tecnología de Alpify, concebida para geolocalizar a excursionistas y montañeros perdidos en cumbres remotas, acumuló más de un millón de descargas. Tras el fallecimiento de su abuelo, su fundador, Guillem Viladomat, comprendió que aquella misma precisión satelital tenía una aplicación aún más urgente y humana a nivel de calle: velar por la seguridad de las personas mayores que desean mantener su independencia al vivir solas sin preocupar a sus familias.

Así nació Durcal, la plataforma española que se propuso democratizar la teleasistencia eliminando el estigma social de los tradicionales colgantes de emergencia. En la actualidad, tras consolidar un modelo respaldado por más de 16.000 familias y gestionar cerca de 300 emergencias mensuales en España, la compañía da un salto cualitativo definitivo en su trayectoria.

Durcal ha cerrado una nueva ronda de financiación de tres millones de euros, una operación que marca el inicio de una ambiciosa etapa de crecimiento centrada en su expansión internacional y la evolución hacia una teleasistencia proactiva basada en inteligencia artificial.

La ronda ha propiciado la incorporación de Adrián Cheb Terrab (CEO de Brava Investments Management Corp.) como nuevo inversor de referencia, quien suma su músculo financiero a socios históricos como Atresmedia o Prosegur.

Primera salida al exterior

La primera consecuencia de esta nueva etapa es la salida al exterior. En el ámbito europeo, Durcal ha identificado a Italia como su primer mercado prioritario. El país transalpino comparte con España el reto demográfico de una población fuertemente envejecida que demanda soluciones no intrusivas para preservar la autonomía en el hogar.

Para ello, la startup ha preparado previamente su arquitectura tecnológica, de forma que su plataforma funcione en múltiples idiomas e integrándose de forma fluida con centrales receptoras de alarmas (CRA) y operadores de conectividad locales sin necesidad de rehacer la infraestructura desde cero.

Sin embargo, los planes de la compañía trascienden las fronteras continentales. Su mirada está ya puesta al otro lado del Atlántico, donde la compañía ya ejecuta los primeros pasos estratégicos.

En declaraciones a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL, el CEO de Durcal, Fran Lucena, subraya el valor estratégico del continente americano.

"Latinoamérica es un mercado estratégico para Durcal por el rápido envejecimiento de su población y la afinidad cultural e idiomática con España. Estamos manteniendo conversaciones con diferentes compañías en varios países" Fran Lucena, CEO de Durcal

"Latinoamérica es un mercado estratégico para Durcal por el rápido envejecimiento de su población y la afinidad cultural e idiomática con España. Ahora mismo estamos manteniendo conversaciones con diferentes compañías en varios países de la región para que se conviertan en nuestros socios locales, que es el modelo con el que queremos crecer allí. Preferimos no concretar países ni fechas hasta que estos acuerdos estén cerrados".

Este modelo de alianzas locales permitirá a Durcal escalar su operativa en Latinoamérica respaldado por actores asentados en cada país, replicando la visión global trazada por sus inversores para consolidar presencia en Europa y América.

Como enfatizan desde la propia compañía, "hemos validado nuestro producto y nuestro modelo en España y ahora queremos dar un paso más, llevando a nuevos mercados nuestra visión de una teleasistencia más tecnológica, efectiva, humana y menos estigmatizante".

El segundo pilar de la inversión de tres millones de euros es el desarrollo tecnológico, con especial foco en la inteligencia artificial aplicada a la salud preventiva. La teleasistencia tradicional ha sido históricamente un servicio reactivo: un sistema inactivo que solo se dispara cuando el usuario sufre una caída o pulsa un botón tras producirse el percance.

Un servicio proactivo

Durcal busca romper este paradigma mediante el uso del dato y los algoritmos predictivos. "Durcal es el primer servicio de teleasistencia que ofrece un informe de actividad que permite hacer seguimiento de la vitalidad y los hábitos del usuario del reloj, de forma que las familias pueden detectar cambios y actuar antes de que surja un problema".

"Además, utilizamos la IA para mejorar la detección de emergencias y para optimizar nuestros procesos internos, lo que nos permite dar una atención más rápida y eficiente. Y estamos trabajando en nuevas funcionalidades que todavía no podemos desvelar", añade el responsable de la empresa.

"Utilizamos la IA para mejorar la detección de emergencias y para optimizar nuestros procesos internos, lo que nos permite dar una atención más rápida y eficiente" Fran Lucena, CEO de Durcal

El entorno físico que sustenta esta inteligencia combina una aplicación móvil familiar gratuita y un smartwatch de diseño minimalista.

El reloj, conectado a un servicio de atención 24 horas (en España coordinado con la central de emergencias de Movistar Prosegur Alarmas), integra botón SOS de auxilio inmediato, geolocalizador GPS continuo, micrófono y altavoz para llamadas, recordatorios de medicación y sensores inteligentes de constantes vitales como pulso o nivel de oxígeno en sangre. Gracias a la IA, el sistema no solo registra estos parámetros, sino que analiza patrones de conducta para identificar anomalías antes de que deriven en un incidente grave.

Soberanía del dato

En una etapa en que la IA está en plena cresta de la ola, la confidencialidad y la gestión de la privacidad de un colectivo vulnerable como nuestros mayores se convierte en un punto crítico del proyecto.

Ante esta responsabilidad, Durcal sitúa la ciberseguridad y el cumplimiento normativo en el centro de su arquitectura de software, de forma que aplica estándares estrictos de soberanía digital europea.

"En cuanto a la protección de datos, es una prioridad absoluta para nosotros, más aún tratándose de personas mayores y de información sensible. Cumplimos con el RGPD, los datos se almacenan en servidores ubicados en la Unión Europea, se transmiten y guardan cifrados, y el acceso está restringido únicamente al personal autorizado y a los familiares que el propio usuario designa", afirman con contundencia.

Para respaldar institucionalmente este compromiso, la startup se encuentra culminando los procesos de auditoría para la obtención de las certificaciones internacionales y nacionales más exigentes del sector sanitario y tecnológico.

"Además, estamos en los últimos pasos de la certificación ISO 9001 y UNE 158401, la norma específica de servicios de teleasistencia, así como la certificación ENS (Esquema Nacional de Seguridad) de gobernanza de la ciberseguridad", añade el CEO.

Longevidad activa

La propuesta de Durcal se enmarca en un cambio sociocultural profundo en la gestión de la longevidad. Las nuevas generaciones de seniors rechazan los dispositivos intrusivos que los etiquetan como dependientes y demandan soluciones que les permitan seguir disfrutando de sus rutinas con plena libertad.

Al mismo tiempo, las herramientas de geolocalización familiar han extendido su utilidad a otros perfiles como deportistas o menores de edad, demostrando que la tranquilidad digital es una demanda intergeneracional.

Con tres millones de euros disponibles en caja, un modelo probado en España, la puerta de Europa abierta en Italia y el puente hacia Latinoamérica en construcción, Durcal encara los próximos meses con el reto de demostrar que la teleasistencia del siglo XXI se escribe con sello español: tecnológica, preventiva, cibersegura y, ante todo, humana.