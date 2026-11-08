Alberto Zamora (Osapiens): "La IA va a cambiarlo todo; nunca en la historia ha sido tan fácil ser emprendedor como ahora"

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LO ESENCIAL Las claves osapiens, cofundada por el español Alberto Zamora, alcanza la categoría de unicornio tras levantar una ronda de 100 millones de dólares con Decarbonization Partners (BlackRock y Temasek). La tecnológica cuenta con más de 550 empleados, 2.500 clientes globales y sedes de desarrollo técnico en Múnich y Madrid, esta última con entre 130 y 150 profesionales. Zamora defiende el uso de la inteligencia artificial como el mayor catalizador de democratización empresarial y sostiene que la regulación es necesaria para garantizar la transparencia y evitar la competencia desleal. Tras adquirir Metrio a Nasdaq, la compañía se consolida en Estados Unidos aprovechando la tecnología de IA para la trazabilidad, cumplimiento normativo y sostenibilidad en cadenas de suministro. Preguntas ¿Por qué ha comprado osapiens la plataforma Metrio de Nasdaq? Osapiens ha adquirido Metrio para incorporar capacidades de elaboración de informes no financieros y contabilidad de carbono y acelerar su entrada en EEUU, integrando a los clientes de Metrio en osapiens HUB y reutilizando datos para distintos requisitos regulatorios. ¿Qué consecuencias tiene para osapiens la compra de Metrio ya consumada? La operación ya amplía la presencia de osapiens en Estados Unidos, añade clientes de referencia locales y fortalece sus capacidades de contabilidad de carbono e informes no financieros. Cómo afectará la integración de Metrio a las empresas que ya usan osapiens HUB? La integración permitirá centralizar y reutilizar datos una sola vez para distintos requisitos regulatorios, aumentar la automatización y reducir el trabajo manual en informes y trazabilidad. Qué aporta Metrio en términos regulatorios y auditoría que interesa a osapiens? Metrio aporta cobertura de marcos como las leyes climáticas de California, CDP, GRI, IFRS y SASB y gestión de datos con estándares de auditoría para mantener cumplimiento en un entorno regulatorio cambiante. Por qué esta compra refuerza la estrategia de osapiens en el mercado estadounidense? Porque Metrio tiene una base consolidada de clientes en Norteamérica que ofrece referencias locales y porque osapiens usa esa adquisición para acelerar su entrada y consolidar cuota en un mercado donde la compañía ya invierte.

Hay emprendedores que construyen empresas para acumular activos y riqueza -las empresas deben ser rentables, nada que añadir- y otros que lo hacen, además, impulsados por una convicción ética inapelable. El español Alberto Zamora pertenece al segundo grupo.

Natural de Huesca, este oscense estudió Periodismo en Salamanca hace dos décadas y, tras terminar sus estudios universitarios, obtuvo una beca Erasmus en Alemania. Aunque el mercado laboral no le abrió las puertas de las redacciones —"tenía menos talento que otros o no tuve la oportunidad", bromea—, Zamora canalizó esa vocación por la justicia y la equidad hacia el emprendimiento tecnológico.

Su vocación por el emprendimiento y por mantener esa filosofía empática con el más vulnerable no es reciente. Hace veinte años, en 2006, abandonó la seguridad corporativa de SAP para fundar su primera startup. Desde entonces acumula la creación de cuatro compañías, lo que le ha permitido experimentar todas las fases de la innovación europea. Sin embargo, no fue hasta el 2 de julio de 2018 cuando nació el proyecto de su vida: osapiens.

Cofundada en Mannheim (Alemania) junto a Stefan Wawrzinek y Matthias Jungblut, osapiens nació para poner la tecnología al servicio del impacto social positivo. Zamora siempre ha sentido un firme compromiso con la equidad: "Lo que me fastidia mucho es que la gente quiera trabajar y no tenga oportunidades. Y muchas de esas cosas pasan por la corrupción". Para él, los marcos normativos sobre medio ambiente o derechos humanos no son burocracia infundada (red tape), sino reglas de sentido común para proteger a la sociedad y preservar la democracia.

En la actualidad, osapiens es un unicornio valorado en más de 1.000 millones de dólares tras levantar una Serie C de 100 millones liderada por Decarbonization Partners (BlackRock y Temasek), que se suma a la Serie B de 120 millones con Goldman Sachs y a la Serie A con Armira Growth. "Tenemos los mejores inversores del mundo", puntualiza con orgullo en varios puntos de la entrevista que concede a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL por videollamada.

La compañía, con más del 50% del capital en manos de sus fundadores, cuenta con más de 550 empleados y da soporte a más de 2.500 clientes corporativos globales, como Coca-Cola, Lidl, Carrefour, Acciona-Nordex y Boehringer Ingelheim.

Tras la compra en agosto de 2026 de Metrio —plataforma de reporting no financiero y contabilidad de carbono de Nasdaq—, Alberto Zamora se ha instalado en Nueva York. Desde la Gran Manzana posee una visión completa del emprendimiento español visto desde fuera y calibra cómo osapiens se posiciona para cuando la sostenibilidad vuelva a la primera línea en EEUU tras la era Trump, emulando el movimiento de un péndulo. "En algún momento volveremos al punto donde se aborden estas cuestiones de otra forma", sostiene.

Nuestra conversación se desarrolla en una soleada mañana en la Gran Manzana -ya entrada la tarde en España-. Por la ventana situada detrás de Alberto se cuela una gran luminosidad. Pero es su ímpetu, ilusión y energía al hablar de osapiens y del ecosistema tecnológico la que resplandece durante la casi una hora que nos concede.

Desde su despacho en Nueva York, Alberto Zamora contempla la irrupción de la inteligencia artificial como el mayor catalizador de democratización empresarial de la historia moderna.

Alberto Zamora, durante la entrevista concedida por videollamada a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL el pasado 30 de octubre desde Nueva York. DISRUPTORES

"La inteligencia artificial va a cambiarlo todo, ya lo está cambiando y esto no es nada comparado con lo que viene en los próximos cuatro o cinco años". Zamora destaca la ventaja de contar con modelos de código abierto (open source) y anticipa una convergencia acelerada entre el software inteligente y la robótica física mediante autómatas humanoides.

Para Zamora, el impacto directo de la IA en la creación de empresas es radical: "Nunca ha sido tan fácil hacer una empresa, crear un proyecto como ahora. Eso es una realidad. Antes necesitabas un montón de gente, de capital y de infraestructura".

"Para lo que antes necesitabas 30 desarrolladores, ahora necesitas uno que, mientras ve un partido de fútbol, le dice a la máquina: 'prográmame esto'. Estamos democratizando el acceso para la gente creativa que tiene ideas y capacidad de emprender. Hoy puedes hacer cosas increíbles con solo dos o tres personas".

"Para lo que antes necesitabas 30 desarrolladores, ahora necesitas uno que, mientras ve un partido de fútbol, le dice a la máquina: 'prográmame esto'. Estamos democratizando el acceso para la gente creativa"

Sobre qué consejo le daría a sus propios hijos o a cualquier joven que contemple emprender, el ejecutivo aragonés no duda: "Yo a mis hijos les digo que sean empresarios. Hay un riesgo percibido que no es real. El único riesgo verdadero es perder el tiempo, porque el dinero va y viene, pero el tiempo no vuelve. Pensar que estás más seguro trabajando por cuenta ajena en una gran corporación es una ilusión; si a la empresa le va mal, a ti te va a ir mal. Y hoy las barreras de entrada han desaparecido por completo".

Estar instalado en el centro financiero mundial y gestionar una firma nacida en Alemania le otorga a Alberto Zamora una visión singular sobre el ecosistema innovador español, en la que combina admiración con crítica constructiva.

El emprendimiento español

"El gran problema de España es que se vive muy bien", afirma con una sonrisa. "En España, si creas una empresa, la fundas, la vendes y ganas dinero, lo que hace la mayoría de la gente es comprarse una casa bonita, un coche majo o un velero y disfrutar de la vida".

"En países como Alemania o Estados Unidos, el éxito económico define tu estatus social; la primera pregunta que te hacen al conocerte es a qué te dedicas o qué hace tu familia. En España, el éxito económico es menos importante socialmente, y eso me parece positivo y humano. Sin embargo, para el emprendimiento no es tan positivo, porque la gente que ha tenido éxito una vez tiene mucha más probabilidad de volver a tenerlo en una segunda o tercera empresa".

Pese a esa menor reincidencia empresarial respecto al modelo anglosajón, Zamora recalca que España cuenta con casos excepcionales: "Estoy muy orgulloso de lo que están haciendo empresas como Factorial, con Jordi Romero a la cabeza, o Perk. Son proyectos espectaculares que atraen capital riesgo internacional y demuestran que en España se pueden construir gigantes tecnológicos".

Sin embargo, al analizar qué elementos han frenado históricamente a más fundadores españoles, Zamora apunta a "la falta de ambición de escala global inicial y, sobre todo, al idioma".

El inglés como barrera

"A los hispanos nos cuesta muchísimo el inglés, y eso nos ha limitado enormemente", reflexiona. "He conocido a emprendedores españoles extraordinarios con proyectos brillantes y cuotas de mercado del 95% en su nicho que, si hubieran sabido hablar inglés con fluidez y hubieran salido a vivir fuera unos años, habrían creado unicornios mundiales sin ninguna duda. El idioma es un obstáculo cultural que afortunadamente se está superando, pero que ha pesado mucho".

En contraposición a este freno, Zamora ensalza la mayor fortaleza diferencial del talento español: la capacidad de improvisación y la creatividad pura.

"Los españoles tenemos una ventaja enorme que no tiene nadie más en el mundo: somos infinitamente más creativos que nadie. ¿Por qué? Porque en España nunca funciona nada exactamente como estaba planeado", recalca con cierto tono de resignación.

"Estamos acostumbrados a que las cosas se tuerzan y a buscar soluciones creativas de forma natural. Eso no lo ves ni en los americanos ni en los ingleses. A un alemán le llega el tren con diez minutos de retraso y se bloquea; nosotros estamos curados de espanto".

"Estamos acostumbrados a que las cosas se tuerzan y a buscar soluciones creativas de forma natural. Eso no lo ves ni en los americanos ni en los ingleses. A un alemán le llega el tren con diez minutos de retraso y se bloquea"

"Por eso la combinación de fundadores alemanes y españoles funciona tan bien en osapiens: nosotros aportamos esa creatividad e intuición desbordante, y ellos aportan la metodología de ejecución impecable. Para ser empresario, lo más importante es la creatividad. Y ahora que tenemos agentes de inteligencia artificial para ser metódicos y trabajar por nosotros, el futuro para los creadores españoles es extremadamente brillante".

Esta fe en el talento español se traduce en hechos dentro de osapiens. La tecnológica ha organizado su ingeniería global en torno a "las tres Ms": Múnich, Madrid y Manhattan. Mientras Nueva York, París o Londres se enfocan en labores comerciales, las tareas técnicas se concentran en Múnich y Madrid.

Alberto Zamora en otra foto de archivo. DISRUPTORES

"Abrimos la oficina de Madrid en 2021 de la mano de Mikel, un gran amigo, y hoy es la segunda sede más grande de osapiens", explica Zamora. Ubicada junto a Atocha, alberga entre 130 y 150 empleados —con capacidad para 200— y destaca por su diversidad: "Tenemos profesionales de más de 50 nacionalidades. Madrid se ha vuelto una ciudad increíblemente cosmopolita, superando a Barcelona en atracción de talento internacional tras el procés. Hay ingenieros americanos que prefieren vivir en Madrid por la calidad de vida y trabajar con EEUU desde aquí".

Además del acceso a talento internacional, Zamora destaca una ventaja competitiva clave: la flexibilidad laboral en la contratación.

Flexibilidad laboral de Madrid

"Para una compañía como la nuestra, que levanta rondas de 100 millones de dólares con fondos como BlackRock o Goldman Sachs, el tiempo de ejecución (time to market) lo es todo. No le puedes decir a tus inversores que vas a tardar seis meses en montar un equipo. En Alemania, por ley y convenio, el periodo de preaviso (notice period) de un empleado cualificado es de seis meses; cuando me fui de SAP tuve que avisar a mi jefe con medio año de antelación".

"Eso paraliza la contratación rápida. En España, la ley establece dos semanas de preaviso. Eso me permite llamar a mis cazatalentos en Madrid y tener a un equipo técnico contratado en tres semanas. Esa flexibilidad es una ventaja competitiva brutal para atraer centros tecnológicos".

Por su parte, Múnich alberga el desarrollo en análisis geoespacial e imágenes satelitales debido a la cercanía con la Universidad Técnica de Múnich (TUM), "una de las tres mejores universidades tecnológicas del mundo".

Uno de los ejes de la visión de Alberto Zamora —y el núcleo del modelo de osapiens— es la defensa del marco regulatorio como garante del bienestar social y de la lealtad competitiva.

"Hablar de la regulación en términos generales es el peor error que podemos cometer, porque hay leyes que son estúpidas y carecen de sentido, pero hay otras que son absolutamente necesarias"

Frente a los discursos que abogan por la desregulación masiva calificando las leyes ambientales de burocracia, Zamora se muestra categórico: "Hablar de la regulación en términos generales es el peor error que podemos cometer, porque hay leyes que son estúpidas y carecen de sentido, pero hay otras que son absolutamente necesarias. Decir que toda regulación es mala es una mentira que solo beneficia a quienes quieren competir haciendo trampas".

Para el cofundador de osapiens, la regulación impide que "productos hechos en condiciones infrahumanas o destruyendo la naturaleza" invadan el mercado arrasando a las empresas responsables:

"A todos nos gusta la democracia, pero la democracia necesita la protección de los denunciantes (whistleblower protection). Si no proteges a quien denuncia una corrupción o un acoso, la democracia se desmorona. Del mismo modo, ¿tiene sentido que sigamos talando miles de hectáreas de bosque primario en el Amazonas para cultivar café?".

"Es totalmente lógico que exista una normativa de cadenas de suministro libres de deforestación (EUDR) para que el consumidor sepa lo que está comprando. O que exista la directiva de diligencia debida en sostenibilidad (CSDDD) para evitar que una camiseta esté confeccionada con trabajo forzoso. Es sentido común", recalca con rotundidad.

Automatizar con agentes de IA

Ante la dificultad histórica de implementar estas normas, osapiens aporta la solución tecnológica. A través de osapiens HUB (con más de 25 soluciones modulares), automatiza el cumplimiento mediante agentes de IA y procesamiento masivo de datos: "Lo que antes era imposible de implementar manualmente, ahora lo hacemos automáticamente con IA", detalla Zamora.

"Analizamos datos satelitales de todas las parcelas agrícolas del mundo para verificar cuándo se taló el último árbol. O rastreamos millones de noticias en 92 idiomas para alertar si un proveedor incurre en vertidos ilegales o violaciones laborales. Hacemos que cumplir la ley sea tan fácil que las empresas obtienen una ventaja competitiva de esa transparencia".

A pesar de su defensa de la regulación social y ambiental, Alberto Zamora se muestra también crítico con los excesos normativos que estrangulan la innovación frente a la agilidad de Estados Unidos o China.

"Hay que saber diferenciar", advierte. "No tiene sentido que en Europa se tarde tres años en conceder licencias para instalar un parque eólico cuando se podría resolver en tres meses".

"Es imprescindible exigir que cualquier vídeo o fotografía generado mediante IA lleve un marcado indeleble. Si no distinguimos entre una imagen real y una 'fake news' sintética de un golpe de Estado, el sistema democrático colapsará"

"O fijémonos en la industria farmacéutica: agencias como la FDA estadounidense o la EMA europea imponen ensayos clínicos que demoran dos años y cuestan 1.000 millones de euros para probar nuevos fármacos. Si pretendemos crear una 'FDA de la inteligencia artificial' en Europa que tarde un año en autorizar un nuevo modelo informático mientras que en Estados Unidos tardan una semana y en China un día, habremos perdido la carrera tecnológica global. Esa regulación burocrática sí sería devastadora".

Asimismo, Zamora aboga por el uso pragmático de la tecnología para proteger la convivencia democrática: "Es imprescindible exigir que cualquier vídeo o fotografía generado mediante IA lleve un marcado indeleble. Si no podemos distinguir entre una imagen real y una fake news sintética de un golpe de Estado, el sistema democrático colapsará. Hay normas que defienden la verdad y otras que frenan el progreso; el reto es no confundirlas".

Metrio: punto de inflexión

La adquisición de Metrio a Nasdaq el 19 de agosto de 2026 supuso el mayor hito corporativo de osapiens. La operación incorporó capacidades de auditoría de carbono e informes ESG adaptados a las exigencias norteamericanas (leyes climáticas de California, CDP, GRI, IFRS, SASB) e integró a cientos de corporaciones estadounidenses en osapiens HUB, alcanzando más de 2.500 clientes globales.

Instalado en Nueva York, Zamora analiza la coyuntura del mercado estadounidense en plena era Trump, donde los criterios ESG sufren un rechazo ideológico.

"El mercado norteamericano se mueve por dinámicas pendulares", explica Zamora. "En este momento, la corriente ha oscilado hacia un extremo en el que muchas empresas temen hablar públicamente de sostenibilidad o huella de carbono. Pero la historia demuestra que la economía es cíclica".

"Esto es un péndulo: va hacia un extremo con fuerza y luego regresa con un impulso todavía mayor hacia el extremo opuesto. Es solo cuestión de tiempo que las exigencias de transparencia y descarbonización vuelvan a imponerse en EEUU, impulsadas por el mercado global y el relevo político".

El 'efecto péndulo' en EEUU

Mientras dure esa fase pendular en EEUU, osapiens ejecuta una maniobra de posicionamiento dominante. Mientras competidores tradicionales (SAP, Microsoft, Oracle, Salesforce) han reducido inversiones en este nicho para centrarse en IA generativa pura, osapiens corre en solitario en el mercado estadounidense.

"Nuestra gran ventaja táctica es que estamos supercapitalizados, respaldados por fondos como BlackRock, Temasek y Goldman Sachs, y tenemos a más de 2.500 clientes corporativos utilizando nuestra tecnología", destaca Zamora. "Mientras los competidores no prestan atención a este segmento fascinados por la IA genérica, nosotros consolidamos una cuota de mercado imbatible en inteligencia de cadena de suministro y cumplimiento normativo".

"Cuando el péndulo político en Estados Unidos vuelva a girar a favor de la sostenibilidad y las exigencias ESG regresen, los gigantes tecnológicos querrán entrar a competir, pero se encontrarán con que osapiens ya ha conquistado el mercado y nuestra maquinaria estará funcionando a pleno rendimiento sin rival que nos haga sombra", pronostica con orgullo.

La solidez del modelo impulsado por Alberto Zamora se mide en su implantación real en cadenas de producción de máxima exigencia industrial. Un ejemplo preclaro de esta disrupción se fragua en suelo español.

Osapiens en España

La multinacional biofarmacéutica alemana Boehringer Ingelheim ha seleccionado a sus plantas en España (con centro neurálgico en Sant Cugat del Vallés) como la primera planta piloto a nivel mundial para digitalizar íntegramente su mantenimiento industrial crítico. En un sector hiperregulado donde cualquier fallo en la trazabilidad del procesamiento de medicamentos pone en riesgo vidas humanas, Boehringer Ingelheim ha integrado la solución móvil osapiens HUB for Mobile Maintenance con su columna vertebral digital basada en SAP S/4HANA.

Del mismo modo, empresas del sector moda como la firma española Silbon o gigantes de la distribución mundial como Coca-Cola, Carrefour o Lidl utilizan osapiens HUB para verificar la trazabilidad de sus materias primas, calcular su huella hídrica y de carbono y adelantarse a las inspecciones regulatorias internacionales.

"Para crecer de forma sostenible, las empresas ya no pueden permitirse el lujo de comprar cinco herramientas informáticas desconectadas para resolver cada nueva regulación que aprueba Bruselas o Washington"

A sus 20 años de trayectoria como emprendedor en serie, Alberto Zamora contempla el futuro con el entusiasmo con el que fundó su primera empresa en 2006. Desde Nueva York, al frente de un unicornio europeo de raíz alemana y corazón español, encarna la figura de un líder tecnológico diferente: pragmático en la gestión financiera, visionario en la adopción de la IA y firme en sus valores éticos.

"Para crecer de forma sostenible, las empresas ya no pueden permitirse el lujo de comprar cinco herramientas informáticas desconectadas para resolver cada nueva regulación que aprueba Bruselas o Washington", concluye Zamora.

"Con menos presupuesto y menos personal, necesitan una única plataforma hiperescalable en la nube que les resuelva el cumplimiento, la ciberseguridad, la calidad y la resiliencia operativa de una sola vez. En osapiens construimos primero la plataforma y luego las soluciones. Nuestra misión es poner la tecnología más avanzada al servicio de un mundo más transparente, ético y eficiente. Y esa es una carrera que solo acaba de empezar", concluye el emprendedor español.