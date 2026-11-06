Fetalife es un "proyecto de proyectos" que ha requerido integrar múltiples sistemas: el entorno líquido, la circulación extracorpórea, las cánulas, la monitorización y los procedimientos clínicos para realizar la transición desde el útero materno.. DISRUPTORES

La incubadora líquida que reproduce las funciones del útero materno para neonatos de 22 a 26 semanas de gestación

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LO ESENCIAL Las claves La spinoff barcelonesa Fetalife ha desarrollado un soporte vital líquido que recrea las condiciones del útero materno para salvar a neonatos nacidos entre la semana 22 y 26 de gestación. El proyecto nace de la colaboración entre el Hospital Sant Joan de Déu, el Hospital Clínic y la Universitat de Barcelona, combinando la medicina y la ingeniería con el apoyo de la Fundación la Caixa. El sistema ha alcanzado un hito científico al mantener a un feto animal durante 21 días en soporte líquido con una posterior transición exitosa a la vida neonatal. La compañía busca una financiación de ocho millones de euros y prevé iniciar los primeros ensayos clínicos de esta tecnología en humanos entre finales de 2028 y principios de 2029. Preguntas ¿Qué es la incubadora líquida de Fetalife y cómo funciona? Es un sistema de soporte vital líquido compuesto por una cápsula denominada Amnioshell llena de líquido amniótico sintético y una placenta artificial que oxigena y nutre al neonato vía cordón umbilical. Mantiene al bebé sumergido para proteger la piel y evita la respiración aérea mientras los órganos maduran. ¿Por qué Fetalife ha desarrollado este sistema para neonatos de 22 a 26 semanas? Porque los nacidos entre esas semanas tienen órganos inmaduros que sufren daños al respirar aire; la incubadora busca reproducir las condiciones del útero para darles tiempo de madurar y reducir displasia broncopulmonar, secuelas neurodesarrollativas e infecciones. ¿Qué avances preclínicos ha logrado el equipo de Barcelona que respaldan la viabilidad del proyecto? El equipo ha mantenido un modelo fetal de oveja en soporte líquido durante veintiún días continuos y logró la transición a vida neonatal sin daño neurodesarrollativo, el hito preclínico más prolongado comunicado hasta la fecha. ¿Qué recorrido falta antes de aplicar la tecnología en bebés humanos y dónde será el primer ensayo? Queda completar la verificación regulatoria, desarrollo industrial y validación clínica; el primer ensayo en humanos está previsto en el Hospital Sant Joan de Déu a finales de 2028 o principios de 2029 para evaluar seguridad y factibilidad. ¿Cómo se financia Fetalife y qué modelo usan para facilitar su adopción en hospitales públicos? La investigación preclínica sumó más de once millones de euros, con ocho millones aportados por CaixaResearch y otras partidas; la compañía busca ocho millones para la fase clínica mediante subvenciones, capital riesgo y una campaña de crowdfunding para reducir barreras de acceso y diseño hospitalario.

En un mundo dominado por la velocidad vertiginosa que imprimen tecnologías muy disruptivas y transformadoras como la inteligencia artificial o la computación cuántica, reconcilia con el ser humano encontrar proyectos con una componente ética y de impacto real en la vida de los más vulnerables indiscutible.

Democratizar el acceso a la medicina fetal de alta complejidad. Éste es el ambicioso -e inspirador- proyecto de la spinoff barcelonesa Fetalife que no busca llevar al mercado un dispositivo de lujo restringido a clínicas minoritarias, sino diseñar un sistema concebido desde el primer día para su plena integración en los hospitales públicos. Poner lo último en ciencia y tecnología al servicio de toda la ciudadanía, en especial, de aquellos que ahora no siempre tienen una segunda oportunidad.

Para el equipo, esto supone resolver una ecuación técnica y económica crítica: evitar que la implantación de la incubadora exija reformas arquitectónicas millonarias en las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) o que los costes operativos se transformen en una barrera insalvable para los sistemas de salud.

Entre 500 y 600 bebés nacen de forma prematura en España cada año entre la semana 22 -donde se sitúa el límite de viabilidad del feto- y la semana 26 de gestación. Favorecer la maduración de sus órganos fuera del útero materno y brindarles "un poco más de tiempo" para luchar por la vida es una de las motivaciones de la spinoff.

Fetalife nace del trabajo conjunto del Hospital Sant Joan de Déu, el Hospital Clínic de Barcelona y la Universitat de Barcelona, en el marco de BCNatal, con el apoyo de la Fundación "la Caixa" a través del programa CaixaResearch.

"Hospitales europeos nos han expresado su interés para adoptar esta tecnología pionera en sus unidades neonatales una vez superadas las fases de validación clínica" Elisenda Bonet, cofundadora de Fetalife

"Nuestra decisión desde el inicio ha sido diseñar el sistema pensando en su futura integración en los hospitales y en los sistemas sanitarios públicos. Queremos evitar que su incorporación exija grandes transformaciones en las instalaciones o que el coste se convierta en una barrera para su uso", subraya en entrevista con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL la Dra. Elisenda Bonet, cofundadora de la compañía.

"Nuestra ambición no es únicamente desarrollar una tecnología pionera, sino conseguir que, cuando llegue a los pacientes, pueda beneficiar al mayor número posible de bebés que la necesiten".

Esta vocación de impacto social escalable ha traspasado fronteras. Actualmente, diversos hospitales públicos europeos ya se están sumando a la red de colaboración médica impulsada por Fetalife. "Nos han expresado de manera formal su interés para adoptar esta tecnología pionera en sus unidades neonatales una vez superadas las fases de validación clínica".

El nacimiento prematuro extremo representa uno de los desafíos más angustiosos y complejos de la pediatría moderna. Cuando un feto nace entre las semanas 22 y 26 de gestación, sus órganos vitales —especialmente los pulmones, el cerebro y el sistema digestivo— se encuentran en una fase anatómica y funcional sumamente inmadura.

Nacimiento prematuro extremo

En la incubadora tradicional, estos bebés se ven forzados a iniciar una respiración aérea para la que sus alvéolos no están preparados, lo que deriva con frecuencia en displasia broncopulmonar, secuelas neurodesarrollativas graves o infecciones sistémicas derivadas del daño en su frágil piel.

Para dar respuesta a esta barrera biológica, en 2019 se puso en marcha un ambicioso programa de investigación en el seno de BCNatal, la alianza de medicina fetal de referencia internacional constituida por el Hospital Sant Joan de Déu, el Hospital Clínic de Barcelona y la Universitat de Barcelona. El proyecto ha estado liderado por el Dr. Eduard Gratacós, la Dra. Elisenda Eixarch y la propia Dra. Elisenda Bonet.

Cofundadores de Fetalife: Elisenda Bonet, Eduard Gratacós y Elisenda Eixarch. DISRUPTORES

Desde 2020, el proyecto ha contado con el respaldo financiero y estratégico de la Fundación "la Caixa" a través del programa CaixaResearch, a través de una inyección económica de ocho millones de euros que, sumados a otras partidas institucionales, superan los 11 millones de euros invertidos en la fase de investigación preclínica.

Un elemento diferencial en la génesis del proyecto ha sido la integración multidisciplinar. Desde 2008, los grupos médicos de BCNatal incorporaron ingenieros a sus equipos de trabajo, lo que ha facilitado la construcción de un lenguaje común y un flujo de iteración rápida que se ha visto potenciado en el ecosistema biomédico de Barcelona mediante tecnologías como el prototipado 3D.

"En nuestro grupo llevamos trabajando médicos e ingenieros unidos desde 2008, lo que ha permitido acordar un lenguaje común para convertir la investigación en soluciones reales" Elisenda Bonet, cofundadora de Fetalife

"Lo más difícil en este ámbito es la alta barrera de entrada y entender por qué existen tan pocos proyectos en el mundo intentando solucionar este problema", explica la Dra. Bonet.

"La clave es encontrar un equipo que aúne diferentes disciplinas dentro de la medicina y de la ingeniería con un mismo foco y empujando hacia el mismo sitio. En nuestro grupo llevamos trabajando médicos e ingenieros unidos desde 2008, acordando un lenguaje común para convertir la investigación en soluciones reales".

Proyecto pionero en el mundo

La tecnología de Fetalife trasciende la definición convencional de una incubadora: se trata de un sistema fisiológico completo de soporte vital líquido. La propuesta no busca acelerar artificialmente la maduración del feto para adaptar al bebé a la vida fuera del vientre, sino extender temporalmente las condiciones protectoras del útero materno. "Queremos darle la oportunidad de tener un poco más de tiempo para que sus órganos maduren".

El sistema se compone de dos arquitecturas tecnológicas clave. Por un lado, Amnioshell, una cápsula hermética con un entorno de líquido amniótico sintético en recirculación continua que mantiene al neonato sumergido, protegiendo su barrera cutánea frente a deshidratación, sepsis y lesiones mecánicas.

"Fetalife es un 'proyecto de proyectos' porque no se trata simplemente de construir una incubadora; implica desarrollar un sistema completo de incubadora líquida, donde múltiples tecnologías y procedimientos deben funcionar de manera coordinada" Elisenda Bonet, cofundadora de Fetalife

Por otro, una placenta artificial, que funciona como un circuito de circulación extracorpórea conectado directamente al cordón umbilical del bebé mediante cánulas especializadas. Este sistema asume la función de oxigenar la sangre y aportar nutrientes y hormonas, permitiendo que los pulmones y el sistema digestivo permanezcan en reposo fisiológico y continúen su desarrollo natural sin estrés funcional.

Por la magnitud de su arquitectura, los fundadores definen la tecnología como un "proyecto de proyectos".

"Decimos que Fetalife es un 'proyecto de proyectos' porque no se trata simplemente de construir una incubadora; implica desarrollar un sistema completo de incubadora líquida, desde la Amnioshell hasta el circuito de circulación extracorpórea y sus componentes, donde múltiples tecnologías y procedimientos deben funcionar de manera coordinada".

En todo el mundo existen únicamente dos proyectos competidores que persiguen un soporte fetal líquido similar. Por un lado, una spinoff del Children's Hospital of Philadelphia (CHOP) en Estados Unidos y un consorcio de investigación académico conjunto entre Australia y Japón.

Hito preclínico

Según explica con orgullo Elisenda Bonet, a pesar del músculo financiero de estas iniciativas internacionales, Fetalife ha logrado posicionarse "a la cabeza de la carrera científica global".

No en vano, el equipo de Barcelona ostenta el hito preclínico más relevante registrado hasta la fecha: haber mantenido a un modelo animal fetal de oveja durante 21 días continuos en soporte vital líquido, logrando posteriormente una transición exitosa a la vida neonatal sin daños en el neurodesarrollo.

Sala de la placenta artificial. DISRUPTORES

"Ninguno de los otros grupos en EEUU o Australia-Japón ha conseguido demostrar una supervivencia y estabilidad fisiológica tan prolongada y reproducible", puntualiza.

Tras consolidar los hallazgos preclínicos, en 2025 se constituyó formalmente Fetalife Technologies como empresa spin-off.

La empresa cuenta actualmente con un equipo nuclear de 10 profesionales con perfiles mixtos en medicina, ingeniería de biomateriales, regulación y gestión corporativa, respaldados por la red de más de 35 investigadores y hasta 150 colaboradores científicos que han intervenido en el programa.

La hoja de ruta marcada por la Dra. Elisenda Bonet proyecta el hito histórico de la compañía: iniciar el primer estudio en humanos a finales de 2028 o principios de 2029.

Validación clínica e inversión

El primer ensayo en humano se llevará a cabo en el Hospital Sant Joan de Déu y estará centrado estrictamente en validar la seguridad y factibilidad de la transferencia tecnológica.

Para abordar la fase de desarrollo industrial, la verificación regulatoria y la preparación del primer ensayo en humanos, la empresa ha estructurado una estrategia de financiación por un importe total de ocho millones de euros.

El primer tramo de esta ronda está compuesto por dos millones de euros -un 25% del total-, procedentes de subvenciones, ayudas públicas y programas competitivos internacionales, con partidas tanto ya aseguradas como en proceso de tramitación.

El núcleo de la inversión privada asciende a cinco millones de euros -el 62,5% de la inyección presupuestaria-, canalizado hacia fondos de capital riesgo (venture capital) especializados en el sector de la salud y el impacto social (Impact Healthtech). Para este bloque principal, la compañía busca socios financieros estratégicos que compartan la sensibilidad hacia proyectos de desarrollo biomédico a largo plazo y entiendan la necesidad de proteger el rigor regulatorio frente a la inmediatez comercial.

Más de 150 profesionales de la medicina, la ingeniería y los biomateriales alinean sus voluntades, estrategias y conocimientos durante más de una década para alumbrar este inspirador proyecto científico-tecnológico. DISRUPTORES

Por último, el tramo restante de un millón de euros -representativo del 12,5%- se ha reservado para una campaña participativa de crowdfunding a través de la plataforma especializada Capital Cell, con una entrada accesible a partir de 1.000 euros. Con esta fórmula, según explica Elisenda Bonet, se busca ofrecer "un espacio de participación directa a la comunidad médica, los investigadores y las familias que han respaldado el proyecto de la placenta artificial desde sus primeras fases preclínicas".

En una era donde el capital tecnológico fluye masivamente hacia algoritmos intangibles y soluciones digitales de consumo masivo, el caso de Fetalife marca un punto de inflexión en el ecosistema emprendedor.

Demuestra que la investigación que traspasa las paredes de los laboratorios universitarios e instalaciones hospitalarias sigue siendo el verdadero motor de los avances biomédicos de ruptura.

Cuando más de 150 profesionales de la medicina, la ingeniería y los biomateriales alinean sus voluntades, estrategias y conocimientos durante más de una década, la tecnología alcanza su máxima expresión: salvar la vida de los seres más frágiles de nuestra sociedad, los bebés nacidos entre las semanas 22 y 26 de gestación.

Con un largo camino aún por delante, la determinación del equipo demuestra que cada vez más, la transferencia de conocimiento en España continúa ganando terreno y se erige en uno de nuestros activos más valiosos.