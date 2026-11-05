EDEM beca a uno de cada tres alumnos de grados para facilitar el acceso a la formación universitaria

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LO ESENCIAL Las claves EDEM destina 1,5 millones de euros a becas este curso, beneficiando a más de 200 estudiantes de grado, lo que representa a uno de cada tres alumnos. La escuela ofrece modalidades como la Beca Fundación y la Beca Excelencia, que pueden cubrir desde una parte de la matrícula hasta el 100 % de los estudios universitarios. Como novedad, los universitarios con perfil emprendedor podrán acceder a mentorías con directores de proyecto de Lanzadera para orientar y validar sus proyectos empresariales. EDEM cuenta con más de 1.000 estudiantes en los grados de ADE e Ingeniería y Gestión Empresarial (IGE), de los cuales más de 250 son alumnos internacionales. Preguntas ¿Por qué EDEM ha destinado 1,5 millones de euros a becas este curso? EDEM ha destinado 1,5 millones para facilitar el acceso a la formación universitaria a jóvenes con talento y reducir el impacto de la situación económica familiar en la matrícula. La partida busca cubrir desde parte de la matrícula hasta el 100 % según la modalidad de beca. ¿Qué modalidades de beca ofrece EDEM y a quién van dirigidas? EDEM ofrece, entre otras, la Beca Fundación y la Beca Excelencia; la primera se orienta a estudiantes con limitaciones económicas y la segunda reconoce esfuerzo y resultados académicos. Según la modalidad, la ayuda puede cubrir desde una parte del coste hasta la totalidad de los estudios. ¿Qué impacto tiene la política de becas de EDEM en el alumnado este curso? Este curso más de 200 estudiantes, alrededor de uno de cada tres alumnos de grado, cursarán becados, lo que amplía la diversidad socioeconómica del campus y facilita prácticas y experiencias internacionales para beneficiarios como el alumno Víctor Ketterer Molina. Cómo se relaciona EDEM con Lanzadera y qué ventajas ofrece eso a los estudiantes? EDEM forma parte de Marina de Empresas junto a Lanzadera y Angels Capital, lo que permite sinergias entre formación y emprendimiento; los estudiantes acceden a prácticas, procesos de selección y mentorías con directores de proyecto de Lanzadera para orientar iniciativas empresariales.

EDEM Escuela de Empresarios refuerza su apuesta por facilitar el acceso a la formación y por preparar a sus alumnos y alumnas para su futuro profesional desde el inicio de la carrera. Más de 200 estudiantes cursarán sus estudios becados este curso, lo que supone uno de cada tres alumnos de grado.

La escuela destina 1,5 millones de euros a becas para que los jóvenes con talento puedan acceder a una formación de calidad, independientemente de la condición económica de sus familias.

EDEM apuesta por un talento que merece oportunidades para crecer. Por ello, cuenta con diferentes modalidades de becas, adaptadas a las necesidades y al potencial de cada estudiante.

La Beca Fundación y la Beca Excelencia responden a distintas circunstancias y reconocen tanto la situación económica como el esfuerzo y los resultados académicos. En función de la modalidad, las ayudas pueden cubrir desde una parte de la matrícula hasta el 100 % de los estudios.

"Una beca puede cambiar una vida. En EDEM, como fundación sin ánimo de lucro, llevamos más de 20 años becando a alumnos, convencidos de que el talento, el esfuerzo y la actitud merecen oportunidades, independientemente de los recursos de cada persona", señala Hortensia Roig, presidenta de EDEM Escuela de Empresarios.

Víctor Ketterer Molina, estudiante de cuarto curso del Grado en Administración de Empresas (ADE), tras cursar un grado superior de Formación Profesional, pudo acceder a la escuela gracias a una Beca Fundación, dirigida a estudiantes con talento cuyas circunstancias económicas dificultan asumir el coste de sus estudios. La beca cubrió el 100 % de su formación, lo que le ha permitido completar sus estudios en EDEM, realizar prácticas en distintas multinacionales y vivir una enriquecedora experiencia internacional.

"Han sido unos años muy intensos y enriquecedores. Estudiar en EDEM me ha permitido formarme, conocer de cerca el mundo empresarial y trabajar desde el primer curso. También he tenido la oportunidad de vivir una experiencia internacional en Alemania, durante mi intercambio en la Cologne Business School. Solo puedo dar las gracias a todo el equipo de EDEM por apoyarme y acompañarme en el camino hacia mi sueño. Y también a aquel chico que, hace cuatro años, pese a las dudas, decidió intentarlo y aspirar siempre a llegar un poco más lejos", cuenta Víctor Ketterer Molina.

"Queremos que nuestros alumnos comprendan cómo funcionan las empresas y estén preparados para aportar valor desde el inicio de su trayectoria profesional".

"Tanto ADE como IGE combinan una sólida preparación académica con una visión práctica y empresarial. En el caso de la ingeniería, este enfoque se traduce además en un perfil híbrido, capaz de conectar la parte técnica con la gestión y la empresa, una combinación cada vez más demandada", explica Elena Fernández, directora general de EDEM.

Sinergias con Lanzadera

Formar parte de Marina de Empresas permite a EDEM generar sinergias entre formación, emprendimiento e inversión. Este ecosistema reúne a más de 400 startups que están siendo aceleradas en Lanzadera, la aceleradora de Marina de Empresas, y fomenta el intercambio de experiencias y conocimientos, al tiempo que conecta a los estudiantes con el tejido empresarial a través de prácticas, procesos de selección y encuentros con profesionales.

Como novedad este curso, los estudiantes con inquietud emprendedora podrán acceder a mentorías con directores de proyecto de Lanzadera. A través de estas sesiones, podrán recibir orientación y conocer de primera mano las claves para desarrollar, validar y hacer crecer una empresa.

EDEM cuenta este curso con más de 1.000 estudiantes de grado, de los que más de 250 son internacionales. Sus dos titulaciones, el Grado de ADE, Creación y Dirección de Empresas, adscrito a la Universitat de València, y el Grado de Ingeniería y Gestión Empresarial (IGE), adscrito a la Universitat Politècnica de València, preparan a los estudiantes para desenvolverse en un entorno empresarial cada vez más exigente.

EDEM es una fundación sostenible económicamente cuya misión es formar empresarios, directivos y emprendedores, promoviendo el liderazgo, la cultura del esfuerzo y el espíritu emprendedor. Fundada en 2002 y presidida por Hortensia Roig, su formación se divide en cuatro áreas: Preuniversitaria, Universitaria, Executive Education y Alta Dirección

EDEM Escuela de Empresarios forma parte, junto a Lanzadera y Angels Capital, de Marina de Empresas, iniciativa impulsada por Juan Roig en la Marina de València para fomentar el emprendimiento y el desarrollo empresarial.