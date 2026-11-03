Los tres catedráticos de la Universidad de Murcia que han impulsado Bleecker Technologies; Alberto Ruiz García, Pedro Enrique López de Teruel Alcolea y Félix J. García Clemente. DISRUPTORES

La tecnología de esta spinoff gestiona en tiempo real cientos de cámaras para la logística de gigantes como DHL o GXO

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LO ESENCIAL Las claves Bleecker Technologies es una 'spinoff' nacida en la Universidad de Murcia que utiliza inteligencia artificial y visi#243;n por computador para optimizar la trazabilidad y gesti#243;n de mercanc#237;as en centros log#237;sticos. La tecnolog#237;a sustituye a los tradicionales c#243;digos de barras y sistemas RFID mediante el uso de etiquetas geom#233;tricas no frecuenciales que permiten lecturas autom#225;ticas y en movimiento a trav#233;s de c"52;maras est"52;ndar. Su sistema logra reducir m"52;s de un 20% los tiempos de carga y descarga, elimina el error humano en inventarios y ya opera en m"52;s de 30 centros log#237;sticos de gigantes como DHL, GXO, PcComponentes o Carrefour. La 'startup' fue recientemente galardonada con el tercer premio en la final internacional del certamen Glovo Startup Campus tras haberse alzado con el primer puesto en la fase nacional celebrada en Madrid. Preguntas ¿Por qué los fundadores de Bleecker Technologies dejaron la Universidad de Murcia para crear la spinoff? Porque detectaron que su patrón visual y algoritmos podían convertirse en un producto comercial con impacto directo en logística; optaron por lanzar la spinoff para controlar la ejecución y comercialización en lugar de limitarse a patentar y licenciar. ¿Qué diferencia al sistema de Bleecker frente al RFID y al código de barras en centros logísticos? Bleecker usa una etiqueta visual propietaria leída por cámaras en movimiento, lo que evita errores de lectura por metales o líquidos del RFID y la lectura manual bulto a bulto del código de barras. Qué resultados operativos ha logrado Bleecker en los centros donde está implantado? Según la empresa, su plataforma reduce más del veinte por ciento los tiempos de carga y descarga, elimina casi por completo el error humano en inventario y ha reducido a cero la tasa de rechazo por errores de expedición. Cómo escala técnicamente la solución de Bleecker para gestionar grandes centros logísticos? La compañía ha optimizado algoritmos para procesar video fotograma a fotograma y controlar de forma simultánea cientos de cámaras IP, con instalaciones en producción que superan las ciento veinte cámaras en tiempo real.

España goza de un excelente talento investigador y científico. Sin embargo, trasladar al mercado -y en última instancia impactar en la vida de las personas- tan valioso conocimiento ha sido una de sus asignaturas pendientes.

Durante décadas, miles de descubrimientos de vanguardia concebidos en las universidades españolas han quedado atrapados en artículos científicos (los conocidos como papers) o en patentes licenciadas a terceros que no siempre llegaban a despegar. Romper esa inercia requiere una dosis inusual de audacia: la de aquellos científicos que deciden salir de su zona de confort para bajar a la siempre compleja arena empresarial.

Bleecker Technologies representa uno de los ejemplos más clarificadores de esta transformación en deeptech. Nacida en el seno de la Facultad de Informática de la Universidad de Murcia, la spinoff ha sido capaz de trasladar más de un cuarto de siglo de investigación puntera en visión por computador e inteligencia artificial a una solución comercial disruptiva que ya optimiza la operativa de más de 30 grandes centros logísticos en España y prepara su salto definitivo a mercados internacionales como Estados Unidos o Francia.

El proyecto, impulsado por los profesores e investigadores Félix J. García Clemente, Pedro Enrique López de Teruel y Alberto Ruiz, no solo resuelve un cuello de botella histórico en la identificación y trazabilidad de mercancías industriales, sino que encarna el verdadero espíritu de la transferencia de conocimiento: convertir la ciencia aplicada en un motor económico capaz de mejorar la productividad industrial y la vida cotidiana de las personas.

La génesis de Bleecker Technologies no surgió puertas adentro de la universidad, sino de la llamada de la propia industria. Nos remontamos al año 2018. Una importante empresa del sector agroalimentario de la Región de Murcia acudió al Grupo de Investigación de Computación Móvil y Visión Artificial de la Universidad de Murcia planteando un problema operativo crítico que lastraba su logística diaria.

Los cofundadores de Bleecker en otra foto de archivo. DISRUPTORES

En aquel momento, según explican en entrevista con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL Félix J. García Clemente y Pedro Enrique López de Teruel, la compañía utilizaba etiquetas de identificación por radiofrecuencia (RFID) para intentar controlar la trazabilidad de sus palés.

Sin embargo, la tecnología RFID mostraba graves limitaciones operativas: "Registraba constantes errores de lectura, sufría frecuentes interferencias en presencia de metales o contenidos líquidos, e implicaba la instalación de aparatosos y costosos arcos de lectura que no permitían 'ver' la mercancía real. Como alternativa tradicional, el código de barras resultaba aún más ineficiente, al requerir lecturas manuales bulto a bulto, ralentizar los tiempos de carga y depender por completo del factor humano", indica Félix J. García Clemente.

Uno de los momentos de la conversación de DISRUPTORES - EL ESPAÑOL con dos de los cofundadores de Bleecker Technologies: Félix J. García Clemente y Pedro Enrique López de Teruel. DISRUPTORES

Esta falta de fiabilidad se traducía en costes económicos directos para las empresas: envíos incompletos, rechazos de mercancía en muelle de destino y pérdidas incesantes de palés.

"Una empresa agroalimentaria nos planteó un reto que surgía de una necesidad real", rememora el cofundador Félix J. García Clemente a esta redacción. "Nos dijeron que utilizaban RFID para su mercancía y que tenía muchos problemas de fiabilidad. No querían usar código de barras porque requiere lectura uno a uno y causa aún más fallos. Nos propusieron si podíamos darles una solución por visión artificial".

El desafío fascinó al equipo de científicos murcianos. Gasolina pura para poner en marcha su máquina de la creatividad. Tras analizar las carencias del mercado, comprendieron que para resolver el problema no bastaba con modificar los algoritmos existentes; era necesario inventar una forma completamente nueva de codificar la información visual.

La respuesta del equipo investigador fue la creación de un patrón visual propietario totalmente innovador. A diferencia de los códigos de barras lineales o de los códigos QR tradicionales —que almacenan la información en matrices estáticas de puntos—, Bleecker diseñó una etiqueta no frecuencial con un patrón geométrico único que permite ser leída a distancia, con cámaras de vídeo estándar, masivamente y en pleno movimiento.

Código de barras: el reto

"Diseñamos una etiqueta que para codificar información es totalmente disruptiva", explica García Clemente. "Tiene la enorme ventaja de que se puede leer en movimiento, y a partir de ahí empezamos a construir un sistema de identificación completo apoyado en algoritmos de visión artificial e inteligencia artificial".

Conscientes del valor de su hallazgo, los investigadores procedieron a patentar la tecnología. Sin embargo, en ese punto crítico fue donde tomaron una decisión que rompió con el molde habitual del entorno académico español. En lugar de archivar la patente en el catálogo universitario o licenciar la propiedad intelectual a una multinacional para despreocuparse de su ejecución, el equipo decidió constituir Bleecker Technologies a finales de 2019 como spinoff y liderar ellos mismos el proyecto empresarial.

"La mayoría de los profesores lo que hacen es patentar. Nosotros vimos el potencial tan grande que había y decidimos lanzarnos y crear la spinoff para comercializarlo directamente" Félix J. García Clemente, cofundador de Bleecker

"Esto no es muy habitual en el mundo universitario", reconoce Félix J. García Clemente. "La mayoría de los profesores lo que hacen es patentar y a lo mejor licenciar a otra empresa o vender la idea. Nosotros vimos el potencial tan grande que había y decidimos lanzarnos y crear la spinoff para comercializarlo directamente".

Apenas unos meses después de constituir la compañía a finales de 2019, la covid se cruzó en su camino. Lejos de ser un freno a su desarrollo, para Bleecker Technologies se convirtió en una ventana de oportunidad crucial para madurar un software que hasta entonces solo había funcionado en condiciones de laboratorio.

El impacto de la covid

Y es que llevar una solución desarrollada en la universidad hasta un nivel de madurez industrial que permita su funcionamiento ininterrumpido ("24 horas al día, siete días a la semana") dentro de un almacén logístico real exige un aprendizaje metodológico abismal.

"Esos dos años (2020 y 2021) nos vinieron muy bien para madurar nuestra tecnología", señala García Clemente. "Como profesores universitarios no teníamos ese feedback directo del mercado. Durante ese tiempo realizamos pruebas piloto intensivas, aprendimos la parte operativa y llevamos el producto a un nivel de madurez suficiente para garantizar que funcionaba 24/7 en producción".

Cuando la startup se lanzó definitivamente al mercado en 2022, lo hizo con una solución madura, robusta y probada en entornos exigentes.

El producto que Bleecker comercializa en la actualidad ha dejado atrás la mera lectura automatizada de códigos. Lo que la spinoff murciana ofrece a la industria es una plataforma integral de inteligencia visual capaz de monitorizar todo lo que ocurre en la cadena de logística de entrada y salida.

"La optimización de los algoritmos para controlar cientos de cámaras en un gran centro logístico de forma simultánea es el verdadero potencial de la tecnología que hemos desarrollado" Félix J. García Clemente, cofundador de Bleecker

A través de cámaras IP convencionales instaladas en las puertas de expedición, en los muelles de carga o en el techo de las naves (visión cenital), el software de Bleecker analiza continuamente el flujo de imágenes en tiempo real y aporta capas avanzadas de valor añadido que tecnologías como el RFID jamás podrían ofrecer.

Toda esta riqueza semántica y visual se procesa con una capacidad de escalado inédita en la industria logitudinal. "Donde está el verdadero potencial que hemos desarrollado en estos cuatro años es en la optimización de los algoritmos para controlar cientos de cámaras en un gran centro logístico de forma simultánea". "Tenemos instalaciones en producción gestionando más de 120 cámaras analizando vídeo fotograma a fotograma en tiempo real".

Tiempos de carga y descarga

"Donde reside el verdadero potencial que hemos desarrollado en estos cuatro años es en la optimización de los algoritmos para controlar cientos de cámaras en un gran centro logístico de forma simultánea". "Tenemos instalaciones en producción gestionando más de 120 cámaras analizando vídeo fotograma a fotograma en tiempo real".

El impacto operativo de esta tecnología se resume en cifras contundentes: reducción de más del 20% en los tiempos de carga y descarga de camiones, una tasa de rechazo de mercancía por errores de expedición reducida al 0% y una eliminación casi total del error humano en las tareas de inventario y preparación de pedidos.

Félix J. García Clemente, catedrático de la Universidad de Murcia y cofundador de Bleecker. DISRUPTORES

Los grandes operadores logísticos de primer nivel mundial confían en su propuesta. GXO, DHL, ID Logistics, Airpharm y Garvasa son operadores logísticos que cuentan con Bleecker en sus centros donde cuenta con clientes como Carrefour, MediaMarkt o Ybarra.

Además, también disponen de su tecnología empresas murcianas como PcComponentes, El Ciruelo y El Dulze Growers.

"En muchos casos es el propio cliente final, como Carrefour, el que exige a su operador logístico (GXO o DHL) que instale la tecnología de Bleecker en sus plataformas para garantizar un error cero en las entregas". "Y una vez que el operador comprueba la eficiencia del sistema, lo replica para el resto de sus clientes en otros almacenes".

En la actualidad, la compañía gestiona con su software más de 30 grandes plataformas logísticas en España, manteniendo una senda de crecimiento constante dentro del territorio nacional.

Glovo Startup Campus

Aunque la dirección de Bleecker reconoce que en el mercado español existe todavía "un gran océano por explorar y copar" en el ámbito de los centros logísticos, la propia escala global de sus clientes multinacionales ha comenzado a catapultar la tecnología murciana fuera de nuestras fronteras.

El espaldarazo definitivo a la visibilidad e impacto de Bleecker Technologies en el ecosistema emprendedor español ha llegado con su participación en la última edición del certamen internacional Glovo Startup Campus.

La iniciativa impulsada por Glovo —compañía que ha generado una de las redes de emprendimiento más dinámicas de Europa, con más de 35 startups fundadas por sus ex-empleados valoradas en 461 millones de euros— reunió a más de 50 startups emergentes de toda España en una exigente competición de aceleración.

En la primera fase celebrada en Madrid, Bleecker se alzó con el primer puesto nacional, y logró pasaporte directo a la clasificación para la gran final internacional en Barcelona. Allí, compitiendo contra empresas ganadoras procedentes de múltiples países de Europa, el Norte de África y Asia donde opera Glovo, la spinoff de la Universidad de Murcia conquistó el tercer premio del programa.

Más allá del galardón, los fundadores destacan el valor estratégico de la experiencia. "A nivel organizativo y de gestión ha sido la mejor experiencia que hemos tenido". "Pudimos visitar instalaciones de innovación de referencia como el centro de HP en Barcelona y, sobre todo, tuvimos una mentoría privada y muy intensa con el propio fundador de Glovo, Oscar Pierre. Lo que iba a ser una sesión de media hora se prolongó mucho más porque estuvimos enormemente cómodos intercambiando visiones sobre la escala del negocio. Fue una verdadera máster clase para nosotros".

Sin duda, los tres catedráticos de la Universidad de Murcia son el claro ejemplo de este talentoso capital investigador en España que está impulsando un nuevo tiempo en el emprendimiento al más alto nivel. Un proyecto para seguir de cerca desde DISRUPTORES - EL ESPAÑOL.