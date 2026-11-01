De fundador de éxito en renovables a inversor: la metamorfosis de Ignacio López para un nuevo emprendimiento

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LO ESENCIAL Las claves Ignacio López Martín, cofundador de Cable Energía, prepara su regreso al sector de las renovables tras finalizar la cláusula de no competencia que mantenía con la petrolera Shell. El emprendedor e inversor busca captar 100 millones de euros con fondos internacionales para construir y operar una gran plataforma de energía fotovoltaica y almacenamiento con baterías. Durante su restricción legal, López impulsó Vida Sustainable Ventures, venture builder con el que ha cofundado y financiado proyectos en sectores como el deportivo, el náutico y el de baterías. Preguntas ¿Por qué Ignacio López vendió Cable Energía a Shell en 2022? Shell ofreció comprar el 100% de la compañía tras ver que Cable Energía desplegaba infraestructuras cuatro veces más rápido y con mucho menores costes que sus intentos locales, lo que hizo inviable una alianza minoritaria. ¿Qué le impidió a Ignacio López operar en renovables tras la venta a Shell? La desvinculación pactada a finales de 2023 incluyó una cláusula internacional de no competencia que le prohibió operar en el sector renovable hasta su vencimiento en julio de 2026. ¿Qué hizo López mientras no podía participar en renovables y cómo influyó en su regreso? Con el capital del exit creó Vida Sustainable Ventures y cofundó empresas fuera del núcleo renovable —Supercubo y The Seafolk— además de presidir Capflex Energía en almacenamiento, experiencia que ahora complementa su plan de plataforma solar + baterías. ¿En qué consiste la nueva plataforma que quiere liderar Ignacio López tras vencer el non‑compete? Planea montar una IPP que combine generación fotovoltaica y almacenamiento BESS, comprando proyectos Ready‑to‑Build, construyéndolos, hibridándolos con baterías y operándolos a largo plazo con una inversión inicial de unos 100 millones. ¿Qué consecuencias ha tenido para Cable Energía y el mercado que López decidiera seguir activo durante la pandemia? Durante la pandemia López mantuvo la actividad y aceleró despliegues, lo que permitió a Cable Energía pasar de un 5% a un 40% de representación de mercado y cerrar acuerdos con grandes grupos e infraestructuras, fortaleciendo su posición estratégica antes del exit.

El ecosistema español de emprendimiento ha alcanzado una fase inédita de madurez. Lejos de los años en los que el panorama startup estaba dominado por primeros fundadores en busca de su primera ronda seed, la escena actual cuenta con una sólida hornada de emprendedores en serie que acumulan exits industriales de envergadura, experiencia en la gestión de equipos internacionales y la capacidad de reinyectar capital y conocimiento en el tejido productivo. Este es el caso del ingeniero industrial sevillano Ignacio López Martín.

Su perfil encarna este salto cualitativo del sector español. Tras una dilatada carrera internacional gestionando proyectos e inversiones en infraestructuras y energías renovables en Europa, Oriente Medio y América, López Martín regresó a España en 2019 para emprender por su cuenta. Cofundó Cable Energía, la red de carga rápida para vehículos eléctricos que terminó siendo adquirida por la petrolera Shell en 2022 y, posteriormente, por Acciona Energía en 2025.

Tras cumplir la integración en la multinacional y atravesar una etapa como inversor y creador de empresas desde su venture builder Vida Sustainable Ventures, el empresario sevillano encara ahora un nuevo punto de inflexión: liberado del acuerdo de no competencia con Shell que le apartó temporalmente del sector de las renovables, está listo para su reaparición como primer ejecutivo al frente de una gran plataforma de energía solar y baterías. ¿Salto a la piscina de nuevo? Efectivamente, pero esta vez con el salvavidas que concede la experiencia y el conocimiento atesorado en estos años.

La trayectoria de Ignacio López Martín se forjó en el ámbito internacional de las infraestructuras energéticas. "Empecé en renovables construyendo como project manager en eólica, luego pasé al desarrollo y más tarde a un vehículo de inversión en Holanda que compraba empresas con pipeline, construía y vendía". En 2018 decidió preparar su vuelta a España, tras detectar un nicho incipiente pero desatendido en la movilidad eléctrica.

En 2019, junto a su socio Jesús Nieto —profesor de la London Business School—, constituyó Cable Energía con la visión de desarrollar una red de electrolineras de carga rápida. La compañía operaba bajo el modelo de Charging Point Operator (CPO): identificaba y captaba ubicaciones estratégicas, firmaba contratos de arrendamiento a 25 años y gestionaba la compleja permisística con los gestores de red.

"En pandemia todo el mundo iba a parar, me planté y dije al inversor que no. Los grandes competidores como Iberdrola, Endesa o Repsol mandaron a sus equipos a ERTE. Acerté, pasamos de un 5% de representación de mercado al 40%"

Apenas tres semanas después de cerrar la entrada de su primer socio inversor, el Grupo Cuerva, en febrero de 2020, la pandemia de la covid paralizó la economía mundial. Mientras el inversor proponía parar la actividad y aplicar un ERTE, López Martín tomó una decisión ejecutiva firme que cambiaría el destino de la startup.

"Me planté y dije que nosotros seguíamos. Lo vendí como una oportunidad: todo el mundo iba a parar, nosotros teníamos caja y recursos, y era el momento de acelerar. Los grandes competidores como Iberdrola, Endesa o Repsol mandaron a sus equipos a ERTE. Nosotros pasamos de tener un 5% de representación de mercado al 40% al terminar la pandemia".

Durante ese periodo de confinamiento, la compañía cerró acuerdos clave con grupos de infraestructuras como Globalvia, marcas de automoción como Porsche para España y Portugal, y grandes gestores de centros comerciales.

'Exit' ante el gigante Shell

A finales de 2021, Cable Energía abrió una ronda de financiación de 50 millones de euros para acometer las obras de su pipeline firmado. En mitad del proceso, la petrolera Shell entró en escena con la intención inicial de participar como socio minoritario. Sin embargo, tras analizar las tripas operativas de la startup española, la multinacional anglo-holandesa cambió de planes. Así lo relata López a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL.

"Shell llevaba dos años intentando montar un CPO en España con un equipo local sin lograr avances. Nos dijeron que les encantaba la empresa y la velocidad a la que íbamos, pero siendo minoritarios esto iba a chocar con sus frenos. Vieron que construíamos por una cuarta parte de lo que le costaba a Shell, entre tres y cuatro veces más rápido y con muchísimos menos recursos. Ahí plantearon comprar la empresa entera".

El 7 de julio de 2022 se formalizó la venta del 100% de Cable Energía a Shell. Ignacio López Martín permaneció durante año y medio como directivo CEO con poderes ejecutivos temporales —un privilegio inusual dentro de la burocracia de Shell— y se incorporó al equipo de estrategia global de nuevas energías de la petrolera.

Sin embargo, el cambio de CEO en Shell en 2023 y el giro estratégico de la corporación hacia la maximización del dividendo recortaron drásticamente los presupuestos para infraestructura de recarga.

"En Shell cuando vi que el presupuesto anual caía de 70 a apenas unos millones, levanté la mano y acordé mi salida"

"Yo había vendido con el propósito de liderar un despliegue de casi 1.000 millones en Iberia, pero cuando vi que el presupuesto anual caía de 70 a apenas unos millones, levanté la mano y acordé mi salida". La desvinculación se pactó a finales de 2023 bajo una estricta cláusula de no competencia (non-compete) internacional que le impedía operar en el sector renovable.

Con el capital obtenido en el exit de Shell, López Martín constituyó en Sevilla en 2024 Vida Sustainable Ventures, una sociedad holding y venture builder destinada a cofundar empresas aportando recursos propios, visión estratégica y acompañamiento operativo a nuevos emprendedores.

Había un 'pero' que salvar para afrontar libre de cargas esta nueva etapa que le apasionaba y en la que había depositado grandes expectativas. Debido a las restricciones legales impuestas por Shell, el empresario tuvo que dirigir su foco inversor hacia sectores ajenos a la energía.

Supercubo es uno de esos proyectos. Cofundada junto a Jorge Vega, comenzó adaptando contenedores marinos como gimnasios de alta eficiencia para entrenadores personales. Tras varios pívots, la firma fabrica instalaciones deportivas de alto nivel para universidades, el Ejército y residencias privadas de lujo.

The Seafolk es otro ejemplo. Se trata de un club de intercambio de embarcaciones de recreo cofundado junto a Soco Núñez de Cela para poner en valor barcos amarrados la mayor parte del año.

A esta lista se suma Capflex Energía, la única excepción dentro del ámbito energético. Al tratarse de un segmento naciente no contemplado en su contrato de no competencia, López Martín asumió la presidencia de esta compañía dedicada al desarrollo y venta de proyectos de almacenamiento con baterías (BESS) en España.

El emprendedor-inversor

El paso de López Martín por el consejo de administración y su faceta de inversor reflejan las lecciones aprendidas durante sus años de fricción societaria y crecimiento acelerado. Para el ecosistema emprendedor español, el valor de estos perfiles sénior no radica únicamente en la inyección financiera, sino en el traspaso de criterio y disciplina operativa.

"De todo este camino aprendes que el capital no se puede aceptar a cualquier precio. El dinero a toda costa se paga muy caro: te puedes cargar el proyecto y tu patrimonio personal. Ahora en Vida Ventures digo mucho que ya me he ganado el derecho de trabajar con quien me apetece. Con quien no hay alineación estratégica o de valores, directamente no trabajo".

"De todo este camino aprendes que el capital no se puede aceptar a cualquier precio. El dinero a toda costa se paga muy caro: te puedes cargar el proyecto y tu patrimonio personal"

Asimismo, López Martín subraya la complejidad psicológica y organizativa que enfrentan los fundadores cuando escalan o cambian de rol:

"Lo más difícil de mi trayectoria son las transiciones. Cada vez que saltas de ser un emprendedor al frente de 60 personas a entrar en una multinacional como Shell o a ser inversor, pierdes la infraestructura que te rodea y tienes que reprogramar tu cerebro por completo. El primer año de cada etapa es muy complicado", argumenta.

Un vehículo de 100 millones

El punto de inflexión definitivo ha llegado en julio de 2026, fecha en la que ha expirado oficialmente la cláusula de no competencia que le vinculaba a Shell. Con el camino despejado, Ignacio López Martín ha decidido regresar al terreno de juego operativo en el sector que mejor domina: las energías renovables.

Su objetivo es estructurar una plataforma IPP (Productor Independiente de Energía) que combine generación fotovoltaica con almacenamiento en baterías a gran escala.

"He lanzado una estrategia de inversión que requiere unos 100 millones de euros iniciales para comprar proyectos en estado 'Ready-to-Build', iniciar la construcción, hibridarlos con baterías y operarlos a largo plazo"

"Como ya acabó el non-compete, me quiero dedicar de verdad a la energía otra vez. He lanzado una estrategia de inversión que requiere unos 100 millones de euros iniciales para comprar proyectos en estado Ready-to-Build (RTB), iniciar la construcción, hibridarlos con baterías y operarlos a largo plazo. Estamos hablando con fondos institucionales internacionales. Quiero volver a hacerme CEO y ponerme al frente de un proyecto grande", anuncia con un brillo especial en la mirada que delata sus ganas por liderar de nuevo este tipo de proyectos.

El regreso de López Martín a la primera línea ejecutiva ilustra la consolidación de una clase empresarial en España capaz de reutilizar su bagaje técnico y financiero para acometer proyectos industriales de mayor escala. Su viaje —de la navegación a vela al despliegue de infraestructuras eléctricas, el exit multinacional y la inversión privada— resume el nuevo paradigma del ecosistema: la experiencia es un grado y la gasolina del círculo virtuoso del emprendimiento español.