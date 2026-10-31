La tecnología se ha convertido en un aliado de las mujeres para visibilizar el proceso vital de la menopausia, aminorar los efectos y afrontarla de forma preventiva. DISRUPTORES

La disrupción silenciosa que convierte el (hasta ahora) tabú de la menopausia en un prolífico mercado de precisión

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LO ESENCIAL Las claves La atención a la menopausia pasa del estigma social a un mercado 'femtech' en auge impulsado por la innovación, la prevención integral y la tecnología. El auge de contenidos comerciales e 'influencers' genera 'infoxicación' e hipótesis sin validar, lo que exige responder con rigor científico y evidencia clínica. Startups españolas como Domma, Madequa, Maia Care y Olira abordan esta etapa mediante inteligencia de datos, medicina de precisión y atención multidisciplinar. Estudios del sector advierten que la mayoría de mujeres sufre síntomas en el entorno laboral y sufre soledad o falta de atención médica adecuada. Preguntas ¿Qué aporta Domma a la atención de la menopausia y por qué su base de datos importa? Domma combina suplementación natural con una IA conversacional llamada Luna y un registro propio de más de 100.000 perfiles para personalizar el cuidado; esa base de datos permite medir patrones reales de síntomas y orientar investigaciones clínicas publicables. ¿En qué se diferencia el enfoque de Madequa respecto a otras marcas de suplementos para la menopausia? Madequa apuesta por medicina de precisión y acompañamiento médico a largo plazo, simplifica la pauta en un único sobre diario y valida su propuesta con el estudio Menomade que recoge percepciones de mejora en más del 70% de las participantes. ¿Qué revela el estudio de Olira sobre el acceso al tratamiento y el impacto laboral de la menopausia en España? El estudio propio de Olira, con más de 3.000 mujeres, detecta que el 85% declaró síntomas, menos del 10% recibió tratamiento adecuado, un 42% afirmó que los síntomas afectan su productividad y un 35% oculta sus molestias en el trabajo. ¿Cómo aborda Maia Care la soledad y la fragmentación asistencial que sufren muchas mujeres en la menopausia? Maia Care ofrece una primera autoevaluación gratuita basada en la Escala Cervantes de la AEEM y un itinerario clínico multidisciplinar que integra ginecología, nutrición, psicología y fisioterapia, además de crear comunidad para reducir la soledad declarada por muchas usuarias.

La atención médica y social a las mujeres que se adentran en la etapa vital de la menopausia está experimentando en España una transformación sin precedentes. Lo que históricamente supuso una etapa marcada por el silencio, la invisibilización y el estigma social se ha convertido en un floreciente ecosistema de emprendimiento donde la innovación, la tecnología y el rigor clínico especializado son sus compañeros de viaje.

Para llegar a este punto ha sido necesario que la sociedad y el mercado hayan abordado una necesaria transición. Tan sólo así se ha pasado de considerar el climaterio como un proceso doloroso que debía soportarse resignadamente en la esfera privada a abordarlo desde la prevención integral y la salud cognitiva, cardiovascular y emocional que está redefiniendo el sector de la salud digital (femtech).

La covid ejerció como punto de inflexión de este proceso. La crisis sanitaria situó la salud en el centro de las prioridades -fue determinante para visibilizar también la importancia de la salud mental- e impulsó la conversación pública sobre asuntos antes relegados al ámbito doméstico o privado.

Sin lugar a dudas, hablar de depresión, ansiedad o trastornos del sueño de forma abierta, aceptar que ir al psicólogo es una necesidad al mismo nivel que recurrir al fisioterapeuta cuando nos hacemos un esguince o se nos sobrecarga la espalda ha sido un antecedente clave para entender el cambio que después llegaría también con la menopausia.

Sofocos, niebla mental, cambios de ánimo, alteraciones de la libido o insomnio son conceptos que comienzan a sonar con fuerza. Y no sólo en ámbitos restringidos sólo para mujeres. A esta apertura sociocultural se ha sumado el florecimiento de una generación de mujeres entre los 45 y los 55 años que atesoran unos mayores niveles de autonomía e información.

"Infoxicación" y saturación

Sin embargo, este avance ha generado en los últimos tiempos un fenómeno colateral complejo, marcado por la actual ola de la IA y la supremacía de las redes sociales. En sólo cinco años, se ha pasado de la desinformación y el vacío asistencial a un entorno saturado por la "infoxicación" o sobrecarga de mensajes de mercado.

El rápido crecimiento de marcas e influencers que ofrecen consejos comerciales, tratamientos milagrosos e hipótesis sin validar corre el riesgo de convertir el autocuidado en una nueva fuente de exigencia, presión y malestar para la paciente, lo que daña emocionalmente a quienes ya sufren alteraciones del descanso o niebla cognitiva.

En este nuevo contexto, el verdadero desafío industrial y sociosanitario ya no es visibilizar esta realidad, sino abordarla con rigor científico y evidencia clínica.

Este es, precisamente, el foco de cuatro prometedoras startups españolas que se están abriendo un hueco en el ecosistema femtech en el sur de Europa. DISRUPTORES - EL ESPAÑOL conversa con ellas en el mes en que se ha celebrado el Día Mundial de la Menopausia -el pasado día 18-, una efeméride que demuestra el interés que suscita esta etapa de la mujer.

De la mano de Domma, Madequa, Maia y Olira radiografiamos el impacto positivo de su disruptora tecnología sin obviar los riesgos del "excesivo ruido" con el que conviven sus proyectos.

Domma: inteligencia de datos

Nacida en 2021, sus orígenes están enraizados con la experiencia directa de una de sus fundadoras, quien al comenzar a experimentar las primeras manifestaciones de la perimenopausia no halló información clara ni soluciones adaptadas a sus necesidades.

La startup se ha posicionado en la primera línea del cuidado de la menopausia en el sur de Europa. Bajo la dirección de Mireia Roca, cofundadora y coCEO de Domma, su propuesta de valor se basa en la suplementación natural libre de hormonas, formulada y fabricada íntegramente en España y dirigida a síntomas específicos.

Mireia Roca (izquierda) y Cristina Martínez (derecha), coCEOs y cofundadoras de Domma. DISRUPTORES

El aval técnico de la firma se apoya en cinco estudios clínicos propios, de los cuales dos cuentan con diseño metodológico de doble ciego. La segunda pata operativa radica en el acompañamiento continuo articulado a través de Luna, una inteligencia artificial conversacional que aprende dinámicamente de cada interacción para personalizar el tratamiento de una comunidad que ya supera las 350.000 mujeres. El modelo se completa con Domma Pro, un canal profesional diseñado para integrar la gestión diagnóstica e interconsulta con farmacias y profesionales sanitarios.

Su principal seña de identidad es su capacidad de procesamiento de datos sanitarios y de comportamiento. La firma ha consolidado un registro propio de más de 100.000 perfiles reales de mujeres y cientos de miles de conversaciones directas, dando lugar a la denominada Radiografía de la Menopausia en España. Se trata de una herramienta que une el conocimiento científico con la escucha social para medir y parametrizar de forma individualizada las necesidades fisiológicas y emocionales del segmento maduro.

"La menopausia ha sido una de las etapas menos estudiadas de la salud de la mujer. Por primera vez esta etapa se puede medir, entender y mejorar con datos propios" Mireia Roca, cofundadora y coCEO de Domma

"Cuando lanzamos Domma en 2021 la menopausia no existía en la conversación pública. Hoy se habla de perimenopausia en redes, en consulta, en el trabajo y en la sobremesa", explica a esta redacción.

"La menopausia ha sido una de las etapas menos estudiadas de la salud de la mujer. Por primera vez esta etapa se puede medir, entender y mejorar con datos propios."

Frente a la eclosión de actores de dudoso rigor científico, desde Domma se alerta del riesgo del "emborrachamiento" informativo y se aboga por un modelo donde los "macrodatos alimenten investigaciones científicas publicables" en lugar de simples campañas promocionales.

Esta apuesta por transformar grandes volúmenes de datos e interacciones en soluciones tangibles encuentra una perfecta complementariedad clínica en modelos centrados en la medicina de precisión y la simplificación de las pautas terapéuticas, como el que abandera Madequa.

Madequa: simplificar con rigor

Madequa se erige en contrapeso a la saturación comercial de la industria del bienestar. Frente a la acumulación de múltiples productos e ingestas diarias, la startup propone un modelo fundamentado en la medicina de precisión, el acompañamiento médico de largo plazo y el rigor normativo en la divulgación de contenidos de salud.

Liderada por Sofía Francés, coCEO y CMO de Madequa, la firma desarrolló su abordaje clínico de la mano de un consejo asesor de 50 médicos especialistas. Su visión científica sostiene que el descenso estrogénico no genera meramente sofocos o alteraciones estéticas, sino que impacta de manera sistémica en la salud de prácticamente todos los órganos del cuerpo humano.

"No se trata de tomar más productos, sino de elegir los adecuados para las necesidades de cada etapa... la suplementación debe acompañar, pero no sustituir, unos buenos hábitos de vida" Sofía Francés, coCEO y CMO de Madequa

Por ello, priorizan la protección interna a largo plazo durante las tres etapas fisiológicas diferenciadas de esta etapa vital de la mujer: premenopausia, perimenopausia y posmenopausia. Para evitar el abandono prematuro —muy habitual debido a la fatiga de ingerir múltiples frascos y suplementos—, Madequa ha simplificado la pauta en un único sobre diario que concentra cuatro cápsulas de alta biodisponibilidad y respaldo científico.

Su propuesta ha sido validada mediante el estudio Menomade, liderado por la ginecóloga Dra. Maite Cusidó sobre una muestra de más de 90 mujeres. Los hallazgos del ensayo, presentados en congresos ginecológicos de ámbito nacional, concluyen que más del 70% de las pacientes percibe mejoras de salud significativas desde el primer mes de pauta.

"Hemos pasado de apenas tener información a una saturación de mensajes. La menopausia no es una tendencia, un negocio ni una moda, estamos hablando de la salud de millones de mujeres."

"No se trata de tomar más productos, sino de elegir los adecuados para las necesidades de cada etapa, la suplementación debe acompañar, pero no sustituir, unos buenos hábitos de vida", añade.

Sofía Francés, coCEO y CMO de Madequa. DISRUPTORES

Bajo el lema institucional de "comunicar menos pero mejor", la startup está ejerciendo una ardua labor divulgativa y formativa. Esta filosofía sitúa a Paula, la nutricionista del equipo, en el centro del soporte directo y de la resolución de consultas de las clientas, lo que consigue que el acompañamiento en nutrición, descanso y ejercicio físico mantenga un rostro humano.

Mientras Madequa enfoca su innovación en la simplificación de fórmulas clínicas y la protección orgánica interna, otras aristas de la salud femenina miran hacia plataformas digitales integradas que resuelven la fragmentación asistencial y la soledad como defiende Maia Care.

Maia, contra el aislamiento

Impulsada bajo el paraguas corporativo de GCO Ventures, Maia Care responde a la problemática de la fragmentación de la atención médica tradicional. Mientras la práctica habitual tiende a dispersar las manifestaciones del climaterio en consultas aisladas de ginecología, nutrición o psicología, Maia Care consolida un modelo de ventanilla única en una plataforma digital adaptada a la diversidad de síntomas.

Dirigida por Nora Viladomiu Cusí -CEO y socia fundadora-, la propuesta tecnológica se inicia con un proceso de autoevaluación médica gratuita accesible desde su plataforma sin necesidad de registro previo, lo que elimina barreras de entrada para las usuarias que buscan orientación.

La herramienta se fundamenta en la Escala Cervantes de la AEEM (Asociación Española para el Estudio de la Menopausia), lo que permite a la paciente parametrizar sus síntomas en relación con su calidad de vida.

Su propuesta responde a una preocupante brecha analítica entre el impacto fisiológico de la menopausia y "el deficiente nivel de tratamiento médico y apoyo profesional que reciben las mujeres en España", explican desde la compañía.

Según se desprende del Estudio EADA (2025), la abrumadora mayoría de las trabajadoras en nuestro país —un 93,5%— manifiesta sufrir síntomas asociados a esta transición vital; sin embargo, más de la mitad de ellas, en concreto un 53%, admite ocultar por completo su condición en el entorno laboral por temor al estigma o a la falta de comprensión.

A esta barrera sociocultural se suma "una preocupante falta de atención sanitaria continuada". Los datos del Barómetro STADA (2025), elaborado conjuntamente con la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM), revelan que apenas un 57% de las mujeres de entre 40 y 70 años consulta la aparición de sus síntomas con un profesional de la salud.

Nora Viladomiu Cusí, CEO y socia fundadora de Maia Care. DISRUPTORES

De hecho, la propia investigación cualitativa desarrollada por Maia Care sobre una muestra de más de medio millar de mujeres reafirma esta radiografía de aislamiento, y constata que dos de cada tres encuestadas (un 66%) declaran sentir soledad durante el proceso, mientras que un 74% reclama asistencia asistencial multidisciplinar y un 51% prioriza contar con un acompañamiento clínico continuado frente a soluciones puntuales o de choque.

Ante ello, la startup ha diseñado un itinerario de acompañamiento clínico progresivo que guía a la paciente a lo largo de todo el proceso. La puerta de entrada al sistema se efectúa a través de una primera evaluación sintomática gratuita, accesible directamente en la web sin necesidad de registro previo y fundamentada en la rigurosa Escala Cervantes de la AEEM.

A partir de la radiografía inicial que arroja esta prueba, la plataforma procede al diseño e implantación de un plan integral personalizado que adapta las recomendaciones al perfil sintomático y a los objetivos específicos de cada usuaria.

La ejecución de esta pauta personalizada se basa en un cuadro médico multidisciplinar que permite conectar, dentro de un mismo entorno digital, con especialistas de la ginecología, la nutrición, la psicología, la sexología y la fisioterapia del suelo pélvico.

Finalmente, el modelo asistencial se completa con el desarrollo de una comunidad de usuarias, itinerarios de educación médica continua, lo que brinda un espacio seguro de interacción entre mujeres que erradica la soledad y garantiza la continuidad asistencial en esta etapa de la vida.

"Hemos roto el silencio, pero todavía no la soledad... Que un síntoma sea frecuente no significa que sea inevitable, y la menopausia no debería significar conformarse con menos ni poner la vida en pausa".

"Hemos roto el silencio, pero todavía no la soledad. Que un síntoma sea frecuente no significa que sea inevitable y la menopausia no debería poner la vida en pausa" Nora Viladomiu Cusí, CEO y socia fundadora de Maia Care

Asimismo, la ejecutiva delimita la frontera entre la mera digitalización de trámites y la disrupción organizativa en la atención médica: "La verdadera innovación no es digitalizar consultas, sino cambiar la forma de abordar la etapa; conectar esas piezas y ofrecer un acompañamiento continuo en lugar de puntual".

La perspectiva laboral y social de Maia Care se alinea con la creciente exigencia de coberturas corporativas e intervenciones preventivas de largo plazo, un ámbito en el que Olira articula su propuesta B2B y su gestión de parámetros biométricos.

Olira: anticiparse a Europa

El equipo fundador de Olira aporta al mercado español un bagaje previo de primer nivel en el diseño de soluciones femtech, tras crear la plataforma de fertilidad WOOM (adquirida en 2022). Olira se posiciona en la intersección de la salud corporativa en entornos empresariales, el cumplimiento normativo comunitario y la medicina preventiva longitudinal para la madurez femenina.

Bajo el liderazgo de su cofundadora Clelia Morales, Olira ofrece un esquema de planes adaptados que integran tratamientos de abordaje natural, terapias farmacológicas hormonales o esquemas mixtos bajo la supervisión de un cuadro facultativo multidisciplinar: ginecología, endocrinología, enfermería, nutrición, entrenamiento de fuerza, psicología y sexología.

La unidad corporativa B2B de la empresa diseña e implementa programas de salud específicos para plantillas empresariales, lo que anticipa el marco regulatorio europeo -toma como referencia el mandato laboral en Reino Unido para la primavera de 2027, que exigirá a las organizaciones de más de 250 empleados publicar planes de acción para atajar la brecha salarial de género y respaldar la menopausia-.

Su modelo asistencial se enraíza en los hallazgos de su propio estudio epidemiológico, elaborado a partir de una muestra representativa de más de 3.000 mujeres en España. Este trabajo de investigación radiografía una brecha asistencial de enorme calado en nuestro país, ya que, si bien el 85% de las encuestadas declara padecer síntomas recurrentes vinculados a la menopausia, menos del 10% llega a recibir un tratamiento farmacológico o un soporte médico adecuado.

Clelia Morales, cofundadora y CEO de Olira, y Blanca Fernández, cofundadora y CMO, de la compañía. DISRUPTORES

Este desamparo clínico proyecta además una clara sombra sobre el terreno profesional: un 42% de las trabajadoras constata un impacto negativo directo en su productividad laboral, mientras que un 35% opta por ocultar los síntomas sufridos en el puesto de trabajo por temor a sufrir sesgos profesionales o discriminación.

A este muro de silencio y estigma corporativo se añade una notable desorientación en el acceso a la salud, dado que un 40% de las mujeres reconoce desconocer cuáles son las vías clínicas adecuadas para obtener asistencia especializada.

"En el estudio de Olira, realizado con más de 3.000 mujeres, el 85 % declaró tener síntomas y menos del 10 % estar tratada; un 42 % decía que estos afectaban a su productividad y un 35% ocultaba sus síntomas en entornos laborales".

Respecto al papel asistencial de las aplicaciones digitales frente a la labor directa de los profesionales de la medicina, la cofundadora remarca: "La tecnología aporta valor cuando está integrada en una atención clínica rigurosa y cercana; no sustituye la escucha ni el criterio de los profesionales".

"La tecnología aporta valor cuando está integrada en una atención clínica rigurosa y cercana; no sustituye la escucha ni el criterio de los profesionales" Clelia Morales, cofundadora y CEO de Olira

Analizados sus propuestas, resulta inevitable interpelar a las emprendedoras por el impacto de la IA en la transformación digital de la salud de la mujer. La foto fija que dibujan es unánime: la inteligencia artificial actúa como un amplificador del conocimiento científico y la eficiencia asistencial, pero la responsabilidad del diagnóstico, la prescripción farmacológica y la empatía del cuidado continúan residiendo en los profesionales sanitarios humanos. De nuevo, el valor humano y la supervisión de los especialistas sigue siendo la clave para un uso ético, responsable y riguroso de esta tecnología tan disruptiva y transformadora.

Domma, Madequa, Maia y Olira son la prueba fehaciente de la madurez del ecosistema emprendedor e innovador en España en el ámbito de la salud de la mujer.

La convergencia entre capital privado, investigación clínica de vanguardia, arquitecturas de software escalables y la implicación de grandes grupos de seguros e iniciativas corporativas ha permitido convertir una fase vital históricamente invisibilizada en un vector de desarrollo económico, personal y profesional. Sin duda, un mercado con un futuro prometedor donde España ha demostrado atesorar un gran talento emprendedor.