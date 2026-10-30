Naria trasciende fronteras contra la desnutrición: el Corredor Seco, ‘laboratorio’ de su futura internacionalización

Integrantes de Naria durante su visita el año pasado al Corredor Seco para conocer a los socios, empresas alimentarias y autoridades locales implicadas, y sobre todo, a las familias que se beneficiarán de la iniciativa.. DISRUPTORES

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LO ESENCIAL Las claves La startup española Naria implementa su tecnología blockchain en el Corredor Seco de Guatemala para combatir la desnutrición de 1.000 familias vulnerables. El proyecto DIGIXIM conecta a gobiernos locales, empresas alimentarias y ONGs en una plataforma para facilitar la donación e intercambio transparente de alimentos. Financiado por la AECID junto a CODESPA y la Universidad Rafael Landívar, el plan sirve a Naria como aprendizaje operativo para su futura expansión internacional. Las pruebas piloto se desarrollarán durante 2026 para alcanzar la consolidación plena del modelo de economía circular en la región guatemalteca en 2027. Preguntas ¿Por qué Naria ha elegido el Corredor Seco de Guatemala para pilotar DIGIXIM? Naria eligió el Corredor Seco por su alta vulnerabilidad al cambio climático, la degradación de suelos y el encarecimiento de la cesta básica, que limitan el acceso a alimentos nutritivos en comunidades indígenas. La región ofrece un entorno operativo extremo ideal para validar la tecnología antes de una expansión comercial. ¿Qué es DIGIXIM y cómo utiliza la tecnología de Naria en Guatemala? DIGIXIM es un ecosistema colaborativo financiado por AECID que usa una plataforma blockchain para conectar gobiernos locales, empresas agroalimentarias y ONG y registrar donaciones, intercambios y ventas de alimentos con trazabilidad en tiempo real. Naria aporta la arquitectura digital y la gestión de transacciones. ¿Qué resultados concretos busca DIGIXIM en las comunidades de Chiquimula, Jocotán, San Juan Ermita y Cabañas? El proyecto pretende transformar la nutrición de mil familias mediante donación y venta a bajo coste de alimentos aptos, y combinar pilotos con programas de agricultura regenerativa y formación institucional. Las pruebas piloto con usuarios se completarán en 2026. ¿Qué obstáculos normativos y culturales ha tenido que resolver Naria en Guatemala? Naria ha afrontado marcos legales y bloqueos administrativos distintos a los españoles, que exigieron adaptar profundamente la plataforma y apoyarse en entidades y gobiernos municipales para asegurar la operativa local. ¿Cómo sirve la experiencia de DIGIXIM para la futura internacionalización comercial de Naria? DIGIXIM funciona como laboratorio operativo que permite a Naria aprender a salvar barreras normativas, culturales y administrativas en contextos extremos; ese aprendizaje facilitará su escalado comercial posterior, especialmente en Europa y Francia.

La digitalización del Tercer Sector en España tiene desde hace años sello castellonense. Naria, la startup de impacto social fundada por Kilian Zaragozá, se ha consolidado como un actor imprescindible en la trazabilidad y gestión inteligente de los excedentes alimentarios en nuestro país.

Tras coordinar la redistribución social de alimentos junto a los Bancos de Alimentos españoles y asesorar al Gobierno central en la redacción de la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, la compañía da un salto cualitativo trascendiendo fronteras para poner su tecnología al servicio del derecho a la alimentación.

El escenario elegido es una de las geografías más golpeadas por la crisis climática e hídrica del planeta: el Corredor Seco de Guatemala. Allí, Naria se ha erigido en el soporte tecnológico de DIGIXIM, un proyecto pionero diseñado para garantizar la seguridad alimentaria en comunidades indígenas vulnerables mediante tecnología blockchain.

Sin embargo, lejos de plantear esta incursión como el primer paso oficial de aventura más allá de nuestro país, la startup lo concibe como el campo de pruebas definitivo que sentará las bases operativas de su futura salida al exterior, según explica en conversación con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL, Nacho Latre, director de Comunicación de la startup española.

El proyecto DIGIXIM no nace como una mera plataforma aislada, sino como un ecosistema colaborativo e integral. Financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y ejecutado en alianza con la Fundación CODESPA, Naria y la Universidad Rafael Landívar (IARNA-URL), la iniciativa busca transformar la nutrición de 1.000 familias en los municipios guatemaltecos de Chiquimula, San Juan Ermita, Jocotán y Cabañas.

La región sufre de forma recurrente los impactos del cambio climático, la degradación de los suelos y el encarecimiento desmedido de la cesta básica de la compra. Esta combinación limita drásticamente el acceso a productos nutritivos, lo que afecta especialmente a las comunidades indígenas de la región.

Para revertir esta crisis, DIGIXIM despliega una arquitectura digital basada en blockchain que conecta a gobiernos locales, empresas agroalimentarias y entidades sociales en un modelo de economía circular. La plataforma facilita la donación, el intercambio y la venta a bajo coste de alimentos aptos para el consumo, registrando cada transacción en tiempo real con total transparencia y trazabilidad.

Nutrición en el Corredor Seco

Para comprender la llegada de Naria a Centroamérica es necesario echar la vista atrás. En marzo de 2023, la startup selló una alianza estratégica con la Red de Bancos de Alimentos de México (Red BAMX). Aquella acción, orientada a integrar su plataforma en una red que atiende a casi dos millones de personas en más de 50 bancos del país azteca, representó la primera gran toma de contacto de Naria con Latinoamérica.

Aquel proyecto sirvió para constatar las enormes posibilidades de la tecnología en mercados emergentes, aunque se mantuvo en una escala de pilotaje inicial. "Hicimos un acercamiento a trabajar en México que se quedó en una pequeña prueba y un aprendizaje interesante. Ahora, Guatemala es el primer proyecto práctico y profundo, la primera vez que afrontamos una implicación real de desarrollo fuera de España", explica Nacho Latre. Si la experiencia mexicana de 2023 demostró que el modelo conceptual funcionaba, DIGIXIM representa el paso hacia la madurez técnica en contextos operacionales de altísima complejidad.

Un reto normativo y cultural

Uno de los principales desafíos que ha afrontado Naria en este despliegue no reside en la programación del código, sino en la adaptación al entorno local. Según relata Latra, mientras que en España el ecosistema de donaciones cuenta con un marco legal asentado —como los incentivos fiscales previstos en la Ley de Mecenazgo o la Ley de Desperdicio Alimentario—, el contexto administrativo y normativo de Guatemala es radicalmente distinto.

La estructura de la iniciativa DIGIXIM en Guatemala se organiza con AECID (Gobierno de España) al frente de la financiación; la coordinación social y sobre el terreno de CODESPA; el desarrollo y arquitectura digital a cargo de Naria, y la investigación e impacto se abordará por parte de la Universidad Rafael Landívar (IARNA), en Ciudad de Guatemala.

"Hemos encontrado con bloqueos administrativos y marcos legales complejos. No podíamos trasladar el proyecto y la plataforma de España tal cual sin una adaptación profunda a la realidad del terreno" Nacho Latre, director de Comunicación de Naria

"A nivel tecnológico no hemos tenido problemas, porque hoy las tecnologías trascienden océanos y los avances en IA acercan enormemente los espacios geográficos", detalla Nacho Latre. "Sin embargo, nos hemos encontrado con bloqueos administrativos y marcos legales complejos. No podíamos trasladar el proyecto y la plataforma de España tal cual sin una adaptación profunda a la realidad del terreno".

La solución ideada por Naria ha sido actuar como coordinador y proveedor tecnológico, integrando no solo a la industria alimentaria y a las ONGs, sino apoyándose de forma prioritaria en las entidades y gobiernos municipales. "Las entidades locales tienen que estar ahí porque son las más próximas a las familias. Si el proyecto no se apoya sobre los organismos del territorio, queda totalmente desbalanceado", enfatiza Latre.

Un laboratorio "indispensable"

A pesar de la envergadura de DIGIXIM, en Naria son tajantes al calibrar la naturaleza de la iniciativa. Al tratarse de un proyecto articulado mediante cooperación internacional e inversión de fondos públicos de desarrollo, la compañía no lo computa como un desembarco comercial directo.

"No lo contemplamos como una internacionalización de Naria al uso porque no estamos ante una realidad mercantil, sino ante un proyecto de cooperación con un volumen de subvención alto", aclara Nacho Latre.

Reuniones con el ecosistema de Guatemala por parte de miembros de Naria durante el año pasado, como paso previo a la preparación de su participación en el proyecto. DISRUPTORES

"Pero lo que nos genera es un aprendizaje valiosísimo sobre el terreno. Nos demuestra que nuestra herramienta tiene la versatilidad de viajar a contextos operacionales extremos y que somos capaces de ser el brazo tecnológico en proyectos de gran impacto", insiste.

En su presente más inmediato, el mercado de la startup sigue estando firmemente anclado en Europa. España continúa siendo el centro del 100% de su actividad comercial. De hecho, la ruta de expansión de Naria contemplaría horizontes más inmediatos en el continente europeo, con Francia como principal objetivo de la mano de socios estratégicos.

"Guatemala nos sirve de caso de estudio para que, cuando llegue el momento de escalar comercialmente a otros continentes, sepamos exactamente cómo salvar la entrada en esos mercados" Nacho Latre, director de Comunicación de Naria

"En España disponemos aún de recorrido y madurez para seguir elevando nuestros productos", apunta Latre. "Guatemala nos sirve de caso de estudio: absorbemos todas las barreras normativas, culturales y administrativas para que, cuando llegue el momento de escalar comercialmente a otros continentes, sepamos exactamente cómo salvar la entrada en esos mercados".

Tras los trabajos sobre el terreno en Guatemala, iniciados en 2025 con misiones presenciales del equipo técnico de Naria, la plataforma blockchain entra ahora en su fase crucial de validación técnica y pilotaje con usuarios reales.

Otra de las imágenes del viaje a Guatemala del equipo de Naria en 2025. DISRUPTORES

El calendario previsto contempla que durante 2026 se completen las pruebas piloto con las familias, pequeños productores e industrias participantes. Todo ello se combinará con programas de agricultura regenerativa y capacitación institucional que ejecutan los socios del consorcio.

De cumplirse los plazos previstos, la iniciativa alcanzará su fase de consolidación e implantación plena en 2027. Un hito que demostrará cómo la innovación tecnológica nacida en las startups españolas puede convertirse en un aliado indispensable para salvaguardar el derecho humano a la alimentación en las regiones más golpeadas del planeta.