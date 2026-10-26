VDS genera más de 30.000 oportunidades de negocio entre startups, inversores y corporaciones

Vista general de asistentes durante la edición de VDS 2026 en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. DISRUPTORES

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LO ESENCIAL Las claves VDS cierra su novena edición en Valencia generando más de 30.000 oportunidades de negocio, con 6.444 reuniones y cerca de 24.000 conexiones mediante su plataforma oficial. Entre los principales hitos destacan la hoja de ruta valenciana de semiconductores, el estreno de la iniciativa VDS Defense y la creación del International Advisory Board de Startup Valencia. La biotecnológica Nanogrow ha sido proclamada 'Best Startup of VDS 2026' por sus terapias basadas en nanocuerpos contra el cáncer, en una edición que reunió a 1.560 candidatas de 87 países. Startup Valencia confirma la décima edición del evento para el 20 y 21 de octubre de 2027 y adelanta que la edición de 2028 se trasladará a la primavera, celebrándose en mayo. Preguntas ¿Por qué Startup Valencia presentó una hoja de ruta de semiconductores en VDS 2026? La hoja de ruta busca coordinar administraciones, universidades y empresas para aumentar la participación valenciana en las cadenas de valor europeas y apoyar la Chips Act 2.0. ¿Qué consecuencias tiene la hoja de ruta valenciana de semiconductores para las empresas valencianas? Ya favorece la coordinación entre investigación, formación y empresas; en el futuro podría atraer proyectos industriales, aumentar inversión y facilitar el acceso a cadenas europeas de valor. ¿Quiénes participan en la iniciativa valenciana de semiconductores presentada en VDS? Participan la Generalitat Valenciana, Valencia Silicon Cluster, Ayuntamiento de Valencia, Valencia Innovation Capital, Universitat de València, la UPV, Startup Valencia y agentes como AVIA, Espai Aero, Clúster Digital y Plug and Play. ¿Qué es el International Advisory Board que ha creado Startup Valencia y para qué sirve? Es un consejo asesor internacional integrado por líderes globales para facilitar acceso a capital, clientes y socios estratégicos y reforzar la proyección internacional de las empresas valencianas. ¿Cómo ha contribuido VDS 2026 a posicionar a Valencia como hub tecnológico internacional? VDS 2026 reunió a más de doce mil profesionales, impulsó acuerdos institucionales y presentaciones estratégicas (semiconductores, VDS Defense, International Advisory Board) que amplían conexiones y oportunidades de inversión desde Valencia.

VDS ha cerrado su novena edición en Valencia con más de 30.000 oportunidades de negocio registradas a través de la plataforma oficial del evento tecnológico internacional organizado por Startup Valencia. En concreto, se han contabilizado 6.444 reuniones y 23.951 conexiones de negocio gestionadas a través de la plataforma, cifras que ponen de manifiesto la capacidad del encuentro para conectar startups, inversores y grandes corporaciones, generar nuevas oportunidades de negocio y reforzar el posicionamiento de Valencia como centro tecnológico internacional.

Celebrado los días 21 y 22 de octubre en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, VDS 2026 ha combinado esta actividad empresarial con la presentación de nuevas iniciativas en ámbitos estratégicos para la industria tecnológica.

La hoja de ruta valenciana de semiconductores, la primera gran activación de VDS Defense y la creación del International Advisory Board de Startup Valencia figuran entre los principales hitos de una edición que ha puesto el foco en el desarrollo de tecnologías críticas, la colaboración empresarial y la apertura de nuevos mercados.

Bajo el concepto “GENESIS. Origin of What’s Next”, el encuentro ha abordado una nueva etapa de transformación tecnológica marcada por el avance de la inteligencia artificial, la creciente importancia de la autonomía industrial europea y la necesidad de convertir la innovación en actividad económica, inversión y nuevas empresas.

Para Juan Luis Hortelano, presidente de Startup Valencia, el balance de esta edición "refleja la madurez alcanzada por el ecosistema tecnológico valenciano y su creciente capacidad de conexión internacional".

En este sentido, destaca que “el encuentro ha permitido estrechar relaciones con empresas, inversores y referentes de los principales mercados globales, ampliando las oportunidades para que las compañías tecnológicas puedan crecer desde Valencia y competir internacionalmente".

Por su parte, Nacho Mas, CEO de Startup Valencia y VDS, ha destacado la evolución del encuentro desde su nacimiento en 2018 y su capacidad para generar oportunidades empresariales que trascienden los dos días de celebración. Como señaló durante la inauguración, “no queremos que sea únicamente un lugar donde se hable de lo que viene. Queremos que sea un lugar donde empiece”.

Semiconductores, defensa e inteligencia artificial

Uno de los anuncios más relevantes de VDS 2026 ha sido la presentación de la hoja de ruta valenciana de semiconductores y de las contribuciones técnicas de la Generalitat Valenciana a la estrategia europea Chips Act 2.0. La iniciativa busca reforzar la participación de la Comunidad Valenciana en las cadenas de valor europeas de una industria esencial para sectores como la inteligencia artificial, la automoción, las telecomunicaciones y la defensa.

La propuesta reúne a administraciones públicas, universidades, centros de investigación, empresas y organizaciones sectoriales para avanzar hacia una estrategia compartida que abarque la formación de talento especializado, la investigación, la transferencia tecnológica y el desarrollo industrial. El objetivo es aprovechar las capacidades existentes en la región para atraer nuevos proyectos y aumentar su peso en un sector clave para la competitividad y la autonomía tecnológica de Europa.

La novena edición de VDS ha vuelto a situar a Valencia en el epicentro del sector tecnológico internacional con el evento celebrado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. DISRUPTORES

La defensa, el espacio y las tecnologías de doble uso también han adquirido un protagonismo especial a través de VDS Defense, la iniciativa estratégica impulsada desde España, Finlandia y Países Bajos que ha celebrado su primera gran activación durante el encuentro. Concebida para conectar a los 27 Estados miembros de la Unión Europea y 14 aliados estratégicos, busca facilitar la colaboración entre startups, grandes compañías industriales, inversores e instituciones para acelerar el desarrollo, la validación y la aplicación de tecnologías críticas.

La inteligencia artificial ha sido otro de los grandes ejes de esta edición, con especial atención a su integración en los procesos productivos, el desarrollo de agentes autónomos y las infraestructuras necesarias para su despliegue a gran escala. Los debates han abordado cómo estas tecnologías están transformando los modelos de negocio y abriendo nuevas oportunidades en sectores como la salud, la educación, las finanzas y la industria.

Valencia amplía sus conexiones con los mercados internacionales

Otro de los grandes anuncios de VDS 2026 ha sido la creación del International Advisory Board de Startup Valencia, un consejo asesor internacional que nace para fortalecer las relaciones de la industria tecnológica valenciana con los principales centros de innovación e inversión del mundo.

El nuevo órgano ha sido presentado durante el evento con la participación de tres de sus miembros fundadores: Ann Hiatt, antigua jefa de gabinete de Eric Schmidt en Google y colaboradora de Jeff Bezos en Amazon; Laura Urquizu, CEO y presidenta de Red Points; y Christian Teichmann, CEO de Burda Principal Investments y miembro del Consejo Ejecutivo de Hubert Burda Media.

A través de este consejo, Startup Valencia busca facilitar el acceso de las empresas tecnológicas a capital internacional, clientes, socios estratégicos y nuevos mercados, reforzando el papel de Valencia como puente de negocio entre Europa, Latinoamérica y Estados Unidos.

La colaboración entre los distintos territorios también ha dado un paso adelante con la presentación de la Federación Comunitat Startup, impulsada por Startup Valencia, XarxaTEC y Alicantec para estrechar la cooperación entre las comunidades emprendedoras de las tres provincias valencianas.

Asimismo, durante VDS se ha anunciado la ampliación de la colaboración entre Startup Valencia y CaixaBank DayOne para fomentar la innovación abierta y promover proyectos conjuntos entre startups y grandes corporaciones.

Nanogrow, reconocida como la mejor startup

La novena edición ha culminado con la proclamación de Nanogrow como Best Startup of VDS 2026. La compañía, que desarrolla terapias basadas en nanocuerpos dirigidas al tratamiento del cáncer y de enfermedades relacionadas con el sistema inmunitario, ha resultado ganadora de la VDS Startup Competition, organizada en colaboración con Plug and Play.

La competición ha recibido 1.560 candidaturas procedentes de 87 países, de las que se seleccionaron 25 startups finalistas. Los proyectos participantes han presentado soluciones en ámbitos como la inteligencia artificial, la biotecnología, la sostenibilidad, la movilidad inteligente, la robótica y las tecnologías industriales ante inversores y representantes del sector tecnológico internacional.

La ceremonia de clausura también ha reconocido a Saeed Amidi, fundador y CEO de Plug and Play, con el City of Valencia Award, y a José Carmena, científico sénior y pionero en neurotecnología, distinguido con el VDS Honorary Award por su contribución al desarrollo de las interfaces cerebro-computadora.

Además, Prisma Clima ha recibido el premio NextTalent Challenge, Mitiga Solutions ha sido galardonada en la categoría Startups x Climate y Mentelem se ha proclamado ganadora de la Pitch Battle.

El impulso al talento joven también ha tenido un espacio destacado a través de VDS NextTalent, desarrollado junto a la Universitat de València y la Universitat Politècnica de València. Entre sus actividades ha destacado The Challenge, un hackatón que ha reunido a más de 50 participantes para desarrollar soluciones tecnológicas a retos reales de innovación.

Referentes internacionales

La programación de VDS 2026 ha reunido a destacados líderes empresariales, fundadores, inversores y referentes del deporte internacional. Uno de los momentos más destacados de la primera jornada fue la intervención de Carl Lewis, ganador de nueve oros olímpicos y reconocido como World Athlete of the Century, quien compartió su experiencia sobre liderazgo, resiliencia y alto rendimiento.

En el ámbito tecnológico, Chris Cunningham, cofundador de ClickUp; David Shim, cofundador y CEO de Read AI; y Dong-Su Kim, CEO de LG Technology Ventures, abordaron algunos de los grandes retos relacionados con la inteligencia artificial, el crecimiento empresarial y la inversión internacional.

La segunda jornada contó con la participación de Saeed Amidi, fundador y CEO de Plug and Play, que analizó las claves para transformar los ecosistemas tecnológicos regionales en plataformas capaces de impulsar compañías globales. También destacó la intervención de Dmytro Voloshyn, cofundador y CTO de Preply, centrada en el potencial de la inteligencia artificial para transformar el aprendizaje y la educación.

El deporte y su relación con la tecnología y el emprendimiento tuvieron asimismo presencia con Víctor Claver, exjugador de la NBA y campeón del mundo de baloncesto, y César Azpilicueta, futbolista y ganador de la UEFA Champions League, que compartieron sus experiencias sobre inversión, innovación y alto rendimiento.

La agenda se completó con sesiones dedicadas a la ciberseguridad, las infraestructuras digitales, la energía, la salud, las finanzas digitales y las tecnologías espaciales, además de encuentros especializados como la cuarta edición del Port Entrepreneurship International Congress, impulsado por Opentop de Fundación Valenciaport.

Décima edición para octubre de 2027 y adelanto las fechas de 2028

Durante la ceremonia de clausura, Startup Valencia anunció que VDS regresará a Valencia los días 20 y 21 de octubre de 2027 para celebrar su décima edición. La organización prepara una cita especial con motivo de esta celebración, que incluirá nuevos formatos, sorpresas y más oportunidades de conexión y negocio entre los principales actores de la industria tecnológica internacional.

Para celebrar este hito, VDS ha abierto ya la posibilidad de solicitar un Community Pass gratuito y ha lanzado una oferta Super Early Bird con un 75% de descuento en los pases Business e Investor.

La clausura también sirvió para confirmar las fechas de VDS 2028, que se celebrará los días 17 y 18 de mayo en Valencia. Con este anuncio, la organización anticipa sus dos próximas ediciones y confirma el traslado del encuentro a la primavera en 2028, tras varios años de celebración en octubre.

Respaldo institucional y empresarial

La novena edición de VDS ha contado con una destacada representación institucional, encabezada durante su inauguración por María José Catalá, alcaldesa de Valencia; Susana Camarero, vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana; Juan Luis Hortelano, presidente de Startup Valencia; y Nacho Mas, CEO de Startup Valencia y VDS.

La segunda jornada estuvo marcada, además, por la visita de la infanta doña Elena de Borbón, directora de Proyectos de Fundación MAPFRE, que acudió al encuentro de la mano de MAPFRE para conocer la actividad desarrollada por startups, grandes corporaciones e inversores y el alcance internacional del evento.

VDS también ha recibido a representantes del Gobierno de España, la Generalitat Valenciana y otras instituciones, entre ellos Jordi García Brustenga, secretario de Estado de Industria; José Luis Díez, vicepresidente segundo y conseller de Presidencia de la Generalitat Valenciana; y José Antonio Rovira, conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública.

Apoyo de grandes corporaciones e instituciones

VDS 2026 ha contado con el respaldo de grandes corporaciones, empresas tecnológicas e instituciones nacionales e internacionales. Banco Santander ha participado como Diamond Sponsor, mientras que Valencia Innovation Capital, del Ayuntamiento de Valencia, lo ha hecho como Host Partner. Por su parte, la Generalitat Valenciana ha sido VDS Defense Partner, Plug and Play ha participado como VDS Competition Partner y la Universitat de València y la Universitat Politècnica de València como NextTalent Partners.

Entre los Supporting Sponsors destacan la República de Estonia, Work in Estonia, Tallinn, Fundación LAB, CaixaBank DayOne, Malta Enterprise, OVHcloud Startup Program, IBM, Lãberit, Opentop de Valenciaport, BStartup de Banco Sabadell, EY, Burda Principal Investments, Suma Capital, PropHero, Wayra Telefónica, Aquaservice, MAPFRE, Microsoft, TEMU, OMN Hub, RRHH Digital y Orange, entre otras organizaciones.

El evento también ha contado con la participación de empresas vinculadas al Corporate Innovation Club de Startup Valencia, entre ellas HP, BBVA Spark, Marina de Empresas, Naturgy, Sesame, Zinco y Santalucía Impulsa, además de compañías ya presentes entre los patrocinadores.

En el ámbito institucional, VDS ha recibido el apoyo del Ayuntamiento de Valencia, Valencia Innovation Capital, la Generalitat Valenciana, la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, el Parc Científic de la Universitat de València, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), la Ciudad de las Artes y las Ciencias, CDTI, ENISA, Red.es, ICEX, Madrid Innovation y el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández, junto con organismos del Gobierno de España.

Con esta novena edición, VDS refuerza su papel como plataforma internacional de conexión entre tecnología, capital e industria, con el objetivo de que las relaciones que nacen durante el encuentro se traduzcan en nuevas inversiones, acuerdos empresariales y proyectos de colaboración más allá de sus dos jornadas de celebración.

Entre las grandes citas internacionales de Europa

VDS es una de las grandes citas tecnológicas internacionales de Europa y una plataforma clave para posicionar Valencia como centro global de innovación tecnológica y puente de negocio entre Europa, Latinoamérica y Estados Unidos.

Organizado por Startup Valencia desde 2018, reúne cada año a startups y scaleups internacionales de alto potencial, grandes corporaciones, inversores y líderes tecnológicos e institucionales. VDS impulsa conexiones profesionales de alto valor y nuevas oportunidades de negocio, inversión y colaboración que contribuyen al crecimiento de la industria tecnológica.

Startup Valencia es la organización privada sin ánimo de lucro fundada en 2017 que impulsa el desarrollo y la proyección internacional de la industria tecnológica valenciana, conectando empresas innovadoras con capital global, talento y alianzas estratégicas.

Las compañías de su ecosistema generan un volumen de negocio anual de más de 2.000 millones de euros y contribuyen a la creación de más de 22.000 empleos. Respaldada por una comunidad de más de 50.000 profesionales, Startup Valencia trabaja para fortalecer el tejido tecnológico valenciano y facilitar el crecimiento internacional de sus empresas.

Entre sus Supporters se encuentran GoHub Ventures, Global Omnium, BStartup de Banco Sabadell, Wayra Telefónica, Plug and Play, HP, BBVA Spark, Marina de Empresas, Banco Santander, Innsomnia, CaixaBank DayOne, Naturgy, Sesame, Zinco y Santalucía Impulsa, entre otros.