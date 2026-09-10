DISRUPTORES Innovation Awards 2026: los 5 finalistas a mejor startup del año

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Las claves Generado con IA Los DISRUPTORES Innovation Awards 2026 celebran su sexta edición el 15 de octubre en el Palacio Neptuno de Madrid. Cinco startups españolas han sido seleccionadas como finalistas a 'Mejor startup o scaleup': Legit.Health, Qilimanjaro Quantum Tech, Shakers, Embat y Umoa. Las empresas finalistas destacan por su uso innovador de tecnologías como inteligencia artificial, computación cuántica y soluciones digitales para salud, finanzas, talento y cosmética. El evento es un referente anual para el ecosistema innovador español y premia en diez categorías la excelencia en innovación y transformación digital.

El viaje hasta el Palacio Neptuno de Madrid comienza a coger velocidad. El próximo 15 de octubre el escenario del icónico espacio en el centro de la capital acogerá la sexta edición de la gala de fallo y entrega de los DISRUPTORES Innovation Awards 2026, una cita que promete tras el éxito de las anteriores convocatorias.

Los protagonistas del sector innovador, científico, tecnológico y de emprendimiento en España se reunirán en uno de los eventos que cada año marca tendencia en el ámbito de la transformación digital en habla hispana y que sirve de punto de encuentro para los miembros del ecosistema.

Se trata de unos premios de prestigio que pasan un doble filtro. El primer cribado lo realiza el equipo editorial de DISRUPTORES eligiendo 50 finalistas. La votación final corre a cargo de un jurado ajeno al medio formado por 15 reputados miembros del ecosistema, entre los que figuran analistas independientes, directivos de primer nivel, representantes de patronales del sector y académicos.

DISRUPTORES INNOVATION AWARDS 2025 Cristina Villarino

Se premian diez categorías, incluyendo Mejor startup o scaleup, Mejor iniciativa de impulso al ecosistema, Mejor inversor, Mejor proyecto de digitalización en gran empresa, Mejor proyecto de digitalización en pyme, Mejor iniciativa impulsada por los centros tecnológicos o parques científicos, Mejor CIO, Mejor proyecto de investigación, Mejor proyecto público de apoyo a la digitalización y Mejor iniciativa digital en Latinoamérica.

A los asistentes también se les entregará una nueva edición en papel del anuario 'Los 50 más Disruptores', donde se recogen los proyectos de todos los finalistas junto a opiniones de representantes y figuras destacadas del sector tecnológico y digital.

Ha llegado la hora de conocer los nombres de las empresas que este próximo 15 de octubre se medirán por ser la 'Mejor startup o scaleup' del año.

El emprendimiento español ha atesorado un nivel de madurez y solvencia que vislumbra un futuro prometedor en un momento de eclosión del ecosistema al calor de tecnologías muy disruptivas y transformadoras como la inteligencia artificial o la computación cuántica. Estos son los cinco finalistas de 2026:

Legit.Health

La startup española liderada por Andy Aguilar es uno de los nombres propios del sector emprendedor español que está demostrando cómo es posible aterrizar la IA en el sector salud. Sus algoritmos son capaces de detectar y medir la severidad de más de 323 patologías dermatológicas a partir de una simple fotografía móvil.

La propuesta tecnológica no ha hecho más que consolidarse y crecer en los últimos años. Fruto de ello, se produjo la adquisición por parte de Legit.Health de un grupo polaco, anunciada a principios de este año, para expandir su puntera tecnología por toda Europa.

La compañía ha desarrollado un software como dispositivo médico -con marcado CE y certificación ISO 13485- que utiliza inteligencia artificial y visión por computador para asistir a los profesionales sanitarios.

A partir de una simple fotografía tomada con un teléfono móvil y solo en cuestión de segundos, su plataforma ofrece una distribución de las patologías detectadas, señala sospechas de malignidad y estima automáticamente la gravedad de la afección.

Qilimanjaro Quantum Tech

El Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) presentaba esta pasada primavera su tercer ordenador cuántico, completando su puesta en marcha Marenostrum-Ona.

Qilimanjaro Quantum Tech es la spinoff del BSC detrás de esta nueva infraestructura cuántica que exhibe desarrollo español y tecnología 100% europea.

Marta Estarellas, CEO de Qilimanjaro, es una defensora a ultranza de la oportunidad que España y Europa aún tienen ante sí para liderar el sector de la computación cuántica, un nicho donde la compañía catalana está llamada a ejercer un papel protagonista en los próximos años.

Qilimanjaro está inmersa en una política de expansión sustentada en una ronda de inversión de aproximadamente 50 millones de euros que la compañía tiene en marcha en la actualidad. Esta inyección de capital tiene como objetivo principal llevar la tecnología cuántica de la empresa más allá de Barcelona, explorando mercados nacionales e internacionales de forma paralela.

Shakers

La scaleup responde a la evolución natural del ecosistema innovador, tecnológico y emprendedor español, más maduro y con nuevas necesidades alrededor del talento, uno de los desafíos de esta era de la IA.

Su plataforma conecta a empresas con talento freelance especializado en tecnología, inteligencia artificial, diseño y marketing digital. Utiliza algoritmos e IA para formar equipos híbridos y gestionar proyectos de forma rápida, superando el escollo de abordar largos y costosos procesos de selección.

Su nueva sede, ubicada en el castizo barrio madrileño de Chamberí, aspira a convertir este polo de la capital en un nuevo hub tecnológico. Pese a su reciente apertura durante este último año, la presencia de la compañía fundada en 2021 por Héctor Mata, Nico de Luis, Adrián de Pedro y Jaime Castillo ya se ha abierto un hueco en la prolífica vida 'tecnológica' de Madrid.

La inauguración del nuevo espacio se circunscribe en la etapa de expansión internacional que atraviesa la scaleup, un proceso impulsado por la ronda Serie A de 14 millones de euros liderada por Partech y Kfund.

Embat

La fintech española se ha convertido en un nombre propio en la llegada de la inteligencia artificial a la gestión de tesorería de empresas medianas y grandes con un componente tecnológico como Wallapop, Vicio o Grupo Construcía.

Fundada por exejecutivos de JP Morgan, su tecnología se ha abierto un hueco en un área de las finanzas donde las alucinaciones y el error no tienen cabida. El caso de éxito con Vlex, reflejado en el reportaje publicado por esta redacción en el último año, explica el valor añadido de esta startup clave para llevar de forma real el potencial de la IA a la economía digital.

Meses después, Embat levantaba una ronda de 30 millones de euros liderada por Cathay Innovation, el mayor fondo de capital de riesgo de la Unión Europea dedicado a inteligencia artificial.

La fintech española está centrando esta liquidez en acelerar su expansión internacional y llevar su disruptiva tecnología al núcleo de las finanzas corporativas.

Umoa

La emprendedora Mafalda Soto lucha desde su ONG, Beyond Suncare, contra los dos mayores enemigos de los "hijos blancos" de África: el cáncer de piel y la discriminación. Fruto de esta férrea voluntad, creó en 2021 Umoa, una marca de cosmética natural que apuesta por el consumo con propósito.

Esta firma está pensada para las pieles más delicadas y, al mismo tiempo, con cremas para atraer a todo tipo de público. Su propósito no es otro, según afirma Soto, que generar ingresos para sostener la acción social, al mismo tiempo que ofrecemos una alternativa natural.

Umoa inició la comercialización en el canal digital, que sigue siendo su principal vía de ingresos, y ahora prepara su entrada en las farmacias.

Un salto que supone competir en un entorno más regulado y exigente. El 10% de los beneficios se destina a financiar Beyond Suncare.

Todavía habrá que esperar para conocer al ganador. Por delante, una ardua tarea para el jurado independiente que dará a conocer su fallo durante la gala del próximo 15 de octubre en Madrid. La cuenta atrás ha comenzado.