Pere Duran (4YFN): "Este año demostraremos la enorme comercialización de productos de IA por parte de las startups"

Las claves nuevo Generado con IA 4YFN, la plataforma de startups del MWC en Barcelona, refuerza su identidad global y su papel como punto de encuentro clave para innovación, inversión y colaboración en el sector tecnológico. La edición de 2026 apuesta por la inteligencia artificial aplicada en sectores como salud, finanzas, clima, creatividad y gaming, mostrando soluciones reales y comercialización de productos por parte de startups. Se implementan nuevas iniciativas como áreas específicas de creatividad y ciberseguridad, además del 4YFN AttendeePass para mejorar la experiencia de los asistentes enfocados en el ecosistema startup. España destaca en los 4YFN Awards con seis startups finalistas, reflejando la madurez y diversidad del ecosistema emprendedor nacional, y Barcelona se consolida como hub tecnológico europeo.

El Mobile World Congress que arranca mañana en Barcelona no se entendería ya sin el evento 4YFN, punto de obligada parada durante la próxima semana para el ecosistema emprendedor a escala global.

Esta plataforma de startups, que nació al calor del MWC, atesora en la actualidad una identidad propia que la sitúa en el calendario global del emprendimiento internacional y que contribuye, a su vez, a posicionar a Barcelona como hub tecnológico europeo.

Esas señas de identidad propia se refuerzan más si cabe en la edición de 2026, una convocatoria que marcará un antes y un después, como confirma a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL el director de 4YFN, Pere Duran, en la antesala del evento.

"4YFN es la plataforma global de lanzamiento para fundadores ambiciosos, un espacio único que reúne a algunas de las startups más prometedoras, junto con fundadores e inversores estratégicos de primer nivel. Hoy tiene un rol claramente definido dentro del ecosistema internacional: es el lugar donde convergen la innovación, la inversión y la colaboración, ya sea en Shanghái, Doha o aquí, en Barcelona", indica Duran.

La convocatoria de 2026 introduce nuevas iniciativas que refuerzan este posicionamiento, explica, con nuevas propuestas "como las nuevas áreas de creatividad, ciberseguridad y gaming, así como proyectos diseñados para facilitar conexiones más directas entre startups, fundadores, inversores y socios estratégicos".

Participantes en una edición anterior de 4YFN.

Y como gran estreno, los asistentes podrán disfrutar por primera vez del 4YFN AttendeePass, una entrada específica que permite a los participantes centrados exclusivamente en el ecosistema startup, acceder directamente a las experiencias más relevantes para ellos.

Porque ese concepto, la experiencia del participante, está en la cúspide de la lista de prioridades de la organización este año.

"Queremos maximizar el valor de la experiencia para cada asistente. Podrán acceder al evento a través de una entrada exclusiva. El Hall 8 albergará dos plantas repletas de startups expositoras, conferencias y sesiones especializadas".

"Cada persona tendrá acceso a experiencias cuidadosamente seleccionadas y distribuidas en estas dos plantas: desde la zona expositiva hasta las conferencias, talleres y espacios de networking. Todo está pensado para fomentar el encuentro entre quienes desarrollan innovación y quienes pueden impulsarla", detalla Duran.

"Queremos maximizar el valor de la experiencia, cada asistente accederá con una entrada exclusiva. Todo está pensado para fomentar el encuentro entre quienes desarrollan innovación y quienes pueden impulsarla"

La inteligencia artificial será, como no podía ser de otra manera, la tendencia tecnológica hegemónica del MWC 2026. Y las startups, el ecosistema del emprendimiento en general, tienen mucho que decir en el aterrizaje de esta tecnología tan transformadora en la economía real. El foco de este año, Infinite AI, constituye toda una manifestación de intenciones.

"Si el año pasado marcó una clara aceleración del papel de la inteligencia artificial dentro del ecosistema startup, Infinite AI refleja su evolución continua y su impacto transversal en la economía. La agenda está diseñada para abordar no sólo la dimensión tecnológica, sino también a las personas, organizaciones y modelos de negocio que permiten la transformación impulsada por IA".

Así, el programa pone el foco en cómo startups, inversores y corporaciones están aplicando la IA de forma práctica y escalable para transformar sectores como la salud, las finanzas, el clima, la creatividad y los videojuegos.

"Además, 4YFN mostrará la enorme comercialización de productos de IA por parte de las startups, subrayando soluciones que ya están en el mercado, generan ingresos y están escalando internacionalmente".

"En lugar de presentar la IA solo como una promesa futura, 4YFN26 se centra en casos de uso reales, soluciones ya implementadas y oportunidades de crecimiento tangibles"

Para apoyar este enfoque, los tracks de 4YFN exploran la IA aplicada desde múltiples perspectivas, incluyendo climate tech, health tech, fintech, innovación corporativa y universidades y spinoffs, junto a nuevas áreas como creatividad, ciberseguridad y gaming.

"En lugar de presentar la IA solo como una promesa futura, 4YFN26 se centra en casos de uso reales, soluciones ya implementadas y oportunidades de crecimiento tangibles, conectando a quienes desarrollan tecnologías de IA con quienes pueden escalarlas, invertir en ellas e integrarlas en sus organizaciones", reitera el director del escaparate de startups del MWC.

Pero ¿cuál es la radiografía de España y qué startups estarán en la primera línea este año en 4YFN? Pere Duran defiende el liderazgo del ecosistema y su gran potencial de cara al futuro.

"España cuenta con un ecosistema emprendedor sólido y cada vez más maduro, con empresas que están transformando modelos de negocio y atrayendo inversión significativa. Este año, las startups españolas están especialmente bien representadas entre los finalistas de los 4YFN Awards. De las 20 startups seleccionadas, seis son españolas, reflejando tanto la diversidad como la calidad del talento emprendedor en el país.

El director de 4YFN, Pere Duran en una imagen de archivo.

"En climatetech, Uraphex trabaja en la regeneración de aguas industriales mediante procesos sostenibles y sin químicos, reduciendo significativamente el impacto ambiental en industrias de alto consumo de recursos. En la categoría digital horizons, NeuralTrust permite a las empresas desplegar y escalar IA generativa de manera segura, protegiendo aplicaciones y agentes de IA contra usos indebidos y fugas de datos. En fintech, Dost optimiza operaciones financieras para empresas de alto crecimiento mediante la automatización de flujos de trabajo clave impulsada por IA".

Además, en health tech, Duran pone el foco en dos startups españolas. Biorce, que recientemente cerró una ronda de financiación de 44,5 millones de euros, aplica agentes de IA para automatizar operaciones en ensayos clínicos, optimizando la planificación y ejecución para equipos de investigación.

Por su parte, Sycai Medical utiliza inteligencia artificial en imagen médica para identificar y monitorizar lesiones pancreáticas precancerosas, permitiendo intervenciones más tempranas y mejores resultados para los pacientes.

Por último, "dentro de mobile frontiers, las startups que impulsan innovación en telecomunicaciones y definen el futuro de la conectividad, se encuentra Kreios Space SL que desarrolla sistemas para alargar la vida útil de satélites en órbitas terrestres muy bajas". "Estas empresas ejemplifican cómo las startups españolas están aprovechando la IA y la innovación tecnológica para abordar retos complejos en sectores clave, con soluciones que ya demuestran relevancia global".

Barcelona, hub tecnológico de referencia en Europa

Entender el papel de Barcelona como hub tecnológico europeo es crucial para enmarcar el profundo proceso de cambio en marcha al que pertenece 4YFN.

"Barcelona ha consolidado su posición como uno de los principales hubs tecnológicos de Europa. Eventos como MWC y 4YFN juegan un papel fundamental al posicionar la ciudad como punto estratégico de encuentro para startups, inversores y corporaciones internacionales", reconoce con orgullo Duran.

"Más allá de su contribución a la innovación, estos eventos generan un impacto económico significativo: atraen inversión, turismo de negocios y talento, además de crear empleo"

Más allá de su contribución a la innovación, "estos eventos generan un impacto económico significativo: atraen inversión, turismo de negocios y talento, crean empleo y fomentan alianzas estratégicas a nivel local e internacional".

En la edición anterior, más de 1.000 startups y 900 inversores asistieron al evento, con acceso a fondos de inversión que representan 60.000 millones de euros en activos. "Estas cifras subrayan el papel de Barcelona no solo como hub de innovación, sino también como motor de impacto económico y social en Europa y más allá".

4YFN: talento en estado puro

Por último, Pere Duran pone en valor los 4YFN Awards, uno de los hitos clave de la próxima semana que ponen sobre la mesa el talento emprendedor a escala global.

Este 2026 las startups compiten en cinco categorías: healthTech, fintech, climatetech, mobile frontiers y digital horizons. Las 20 startups seleccionadas participarán en las semifinales, donde presentarán sus proyectos en una competición de pitch en directo.

"De este grupo, se elegirán cinco finalistas el primer día de 4YFN26 para competir en la final en el escenario principal el miércoles 4 de marzo, con la posibilidad de ganar un premio en efectivo de 20.000 euros otorgado por GSMA Foundry".

"Los Awards ofrecen una plataforma única para mostrar talento emergente y conectar con inversores internacionales de primer nivel", concluye el director de 4YFN. Todo lo que ocurra a partir de mañana en la edición de este año, se lo contaremos muy de cerca como cada año desde DISRUPTORES - EL ESPAÑOL.