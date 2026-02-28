España, lista para ser el gran laboratorio de la alimentación del futuro a prueba de retos geopolíticos y climáticos

Más de 150 líderes globales en innovación alimentaria se han dado cita en Madrid en la segunda convocatoria del colectivo The Food Changemakers, fundado por la organización española KM ZERO Food Innovation Hub.

Construir la alimentación del futuro desde el presente es una de las grandes prioridades de la sociedad de nuestro tiempo. La transformación del sector agroalimentario, a través de la tecnología y la adaptación al cambio climático, avanza a pasos agigantados en un momento crítico a escala global donde la geopolítica se ha autoinvitado a la 'fiesta'.

España emerge en este contexto como uno de los actores protagonistas por su experiencia y conocimiento profundo del sector, capaz de aportar soluciones y aunar sinergias más allá de sus fronteras para recabar las mejores ideas sin importar desde dónde sean formuladas.

No ha sido casualidad que haya sido precisamente Madrid la sede elegida para la segunda convocatoria del colectivo The Food Changemakers, fundado por KM ZERO Food Innovation Hub, uno de los nombres propios que está cosiendo ecosistema agrifoodtech no sólo en España y Europa, sino también en Latinoamérica.

Porque la palabra colaboración ha sido uno de los conceptos más reiterados este 24 de febrero en la reunión del mayor think tank de innovación alimentaria de Europa. Más de 150 líderes han avanzado en la que debe ser la hoja de ruta para encontrar las soluciones que permitan navegar al sector en entornos de incertidumbre y escasez de recursos como los actuales.

Startups, fondos de inversión, corporaciones y entidades público-privadas participaron a través de varias mesas redondas en la parte pública del evento que se desarrolló por la mañana este 24 de febrero en la capital de España.

Por la tarde, los asistentes procedieron al profundo intercambio de ideas a puerta cerrada con voces líderes de todos los sectores de la cadena alimentaria, entre ellos más de 100 CEOs y directivos de compañías como Kerry, Risi, Alsea, Central Lechera Asturiana o Hijos de Rivera, que se unieron a investigadores, fondos de inversión como PeakBridge VC, GOTA Ventures, Swanlaab Venture Factory o Zintinus y representantes de entidades como la Comisión Europea, ICEX, FIAB, ASEDAS, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el clúster Madrifood, Good Food Institute Europe o European Clusters Alliance, entre otros.

"Las empresas reunidas en nuestro foro alimentan cada día a más de mil millones de personas en todo el mundo. Esta comunidad tiene la capacidad de generar un impacto real en la vida de las personas, en los ecosistemas y en la economía", ha destacado Beatriz Jacoste, CEO de KM ZERO Food Innovation Hub, durante sus palabras de bienvenida.

Beatriz Jacoste, CEO de KM ZERO Food Innovation Hub, en las palabras de bienvenida en la apertura del evento de este 24 de febrero.

"The Food Changemakers nace para conectar a los expertos y a los agentes que lideran los distintos eslabones de la cadena alimentaria, para construir una visión compartida y coordinada del futuro de la alimentación".

DISRUPTORES - EL ESPAÑOL pudo adentrarse en este prolífico ecosistema de ideas y recabar las reflexiones de los protagonistas, en la parte del evento público celebrado durante la mañana. Varias ideas quedan claras desde el minuto uno.

La primera, poner los pilares de la alimentación del futuro desde el presente no es una mera manifestación de intenciones, es una urgencia global que la sociedad civil y los gobiernos se han tomado en serio como consecuencia de la emergencia climática y las tensiones geopolíticas que azotan el planeta.

En segundo lugar, la industria agroalimentaria ha pasado de una etapa de inversiones especulativas a una enfocada en la eficiencia del capital y resultados tangibles, donde España está muy bien posicionada para jugar sus cartas y contribuir a este mayúsculo reto con su experiencia.

Yoni Glickman, Managing Partner del fondo de capital riesgo europeo PeakBridge.

Así lo ha dejado patente, Yoni Glickman, Managing Partner del venture capital PeakBridge -uno de los fondos más activos en Agrifoodtech a nivel europeo – con más de 20 de inversiones desde su creación en 2018-, durante su conferencia en el foro organizado por KM Zero.

El inversor defendió "el fin de una era" donde los inversores generalistas inflaban las valoraciones esperando salidas rápidas, para pasar a un modelo donde "la viabilidad económica y la eficiencia en el uso del capital" son la nueva "estrella del norte" para el éxito.

"La estrategia de 'crecimiento a toda costa' se considera agotada, y las empresas deben ser capaces de ofrecer nutrición y sabor a un precio que el consumidor esté realmente dispuesto a pagar", ha defendido el inversor.

Durante el evento, esta redacción ha conversado con la ingeniera Mercedes Iborra, cofundadora de la empresa visualNACErt, que ha sido galardonada este año con el premio Food Changemaker en la categoría Futuro de la Agricultura, sobre el papel de España en este profundo proceso de cambio para el sector agroalimentario.

Mercedes Iborra, durante su parlamento tras recoger el premio Food Changemaker en la categoría 'Futuro de la Agricultura' por su aportación a la digitalización del campo.

La experta defiende el liderazgo de España por "anticipación climática". "Nuestro país ya opera en un entorno con climas diversos y enfrenta retos críticos como la escasez de agua y la pérdida de biodiversidad. Al haber sido 'sufridores', los actores de este ecosistema "aprendieron a adaptarse antes que otros".

"España posee una información y un conocimiento que otras zonas templadas o áridas necesitarán en los próximos 15 a 30 años", afirma en la entrevista concedida de DISRUPTORES.

Iborra pone sobre la mesa el cambio de paradigma que está afrontando el sector y que pasa por "aprender rápido" ante la incertidumbre. "En un contexto de emergencia climática, ya no basta con intentar producir lo máximo con el mínimo de recursos. Mercedes propone un cambio de modelo basado en el aprendizaje rápido y probado para adaptarse a entornos donde ni siquiera se sabe de cuántos recursos se dispondrá en el futuro".

La jornada se completó con varias mesas sobre el papel de la empresa tradicional en el sector agroalimentario, en la que participaron Elisa Carbonell. Consejera Delegada ICEX; Raúl Martín. CEO Familia Martínez y María José Félix. CEO Helados Estiu, donde se puso en valor el peso de la tradición a la hora de innovar sin perder el ADN de las compañías, y un panel con líderes del ecosistema emprendedor e inversor como Miguel Arias, General Partner Kfund e Iñaki Berenguer, Managing Partner LifeX Ventures, quienes aportaron su visión sobre la evolución del capital en el sector agrifoodtech y el impacto de la IA en este nicho.

Sin duda, una segunda reunión del think tank The Food Changemakers a la que pronto le seguirá una tercera y donde, a buen seguro, KM ZERO Food Innovation Hub y España seguirán teniendo una voz protagonista de la mano de los líderes globales que están transformando este sector.