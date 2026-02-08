Lista para jugar en las 'grandes ligas' de la fotónica: así acelera Wooptix, la primera inversión de la SETT, un año después

La tecnología Phemet de Wooptix responde a la creciente necesidad de un mayor control de los procesos en la fabricación de semiconductores a gran escala

Wooptix, spin-off de la Universidad de La Laguna, fue la primera startup en recibir inversión de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), junto a capital de actores internacionales como Samsung. La empresa ha destinado la financiación a su expansión internacional, el crecimiento de su plantilla y el desarrollo de su tecnología estrella, Phemet®, especializada en metrología óptica para semiconductores. Phemet® permite medir ambas caras de una oblea de silicio con alta precisión y velocidad, optimizando procesos y aumentando el rendimiento en la fabricación de chips avanzados. Wooptix está inmersa en una ronda de financiación de 70 millones de euros y planea abrir una fábrica en Tenerife para producir sus propios módulos ópticos, contribuyendo a la diversificación económica de Canarias.

El 9 de enero de 2025 se hizo público que la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) había elegido a una spin-off de la Universidad de La Laguna de Tenerife para estrenar sus inversiones en startups españolas que ayuden a construir una economía más competitiva en un momento apasionante para el sector tecnológico y digital.

La industria de los semiconductores era entonces -y continúa, más si cabe, siéndolo un año después- estratégica y crítica para conseguir precisamente esas metas, de ahí que la elección del organismo público no fuera al azar.

Wooptix es un nombre propio en el puntero sector de la metrología óptica para semiconductores, con productos muy sofisticados como su buque insignia, Phemet®, una herramienta que permite, entre otras funcionalidades, fabricar estos dispositivos con un menor coste energético.

La SETT coinvirtió con más de cuatro millones de euros en Wooptix de la mano de otros actores internacionales estratégicos, entre ellos Samsung, que elevaron la entrada de capital en la compañía canaria a más de 10 millones de euros.

La startup acaparó en aquel momento los focos y los flases al convertirse en la primera participada de la SETT, pero ¿cómo impactó aquella operación en Wooptix durante el resto de 2025 cuando la atención mediática dejó de ser tan intensa?

DISRUPTORES - EL ESPAÑOL ha conversado un año después de aquella operación con el CEO de Wooptix, José Manuel Rodríguez Ramos, para radiografiar qué supuso aquella entrada de capital y en qué punto se encuentra la empresa en estos primeros compases de 2026.

La financiación obtenida se ha dirigido fundamentalmente en tres líneas la expansión internacional, el crecimiento de su plantilla y el desarrollo de su tecnología estrella, Phemet®

El producto estrella de Wooptix

Esta máquina está basada en una tecnología "única en el mercado". "Permite medir ambas caras de una oblea (con y sin circuitos) de forma vertical para evitar el efecto de la gravedad, operando actualmente a una velocidad de 70 obleas por hora con potencial de alcanzar las 180", explica a esta redacción el CEO de la spinoff canaria.

Phemet responde a la creciente necesidad de un mayor control de los procesos en la fabricación de semiconductores a gran escala, en un contexto en el que la industria avanza hacia dispositivos de mayor rendimiento debido a la demanda de potencia de cómputo y eficiencia energética de la inteligencia artificial (IA), cada vez más pequeños y complejos, basados en geometrías nanométricas y nuevos enfoques de integración.

José Manuel Rodríguez Ramos, CEO de la spinoff canaria Wooptix.

Según explica el CEO, "la principal ventaja competitiva de este sistema radica en la capacidad de capturar, en una sola imagen, millones de puntos de datos con resolución subnanométrica y a una velocidad ultrarrápida, estableciendo un nuevo estándar en metrología avanzada".

Como sistema de metrología completamente robotizado, "Phemet mide la totalidad de la oblea de silicio, obteniendo con alta precisión su forma y nanotopografía, así como parámetros críticos como la curvatura, previsión de comportamientos de los materiales y otras métricas personalizadas".

Su versatilidad le permite trabajar con obleas planas, con patrones o ya unidas, lo que lo convierte en una solución especialmente adecuada para aplicaciones de alto rendimiento como hybrid bonding y memorias 3D NAND y de alto ancho de banda (HBM) de próxima generación, lo que se conoce como Advanced Packaging, explica el responsable de Wooptix.

Además, su elevada resistencia a las vibraciones y su bajo nivel de ruido "mejoran significativamente la precisión de las mediciones". El sistema proporciona datos en bruto que permiten a los ingenieros identificar el origen de errores de solapamiento y otros defectos críticos, optimizando el rendimiento del proceso y maximizando el número de chips obtenidos por oblea.

"Solvencia y reputación": claves para un salto cualitativo

Al mismo tiempo, durante 2025 Wooptix ha logrado establecer una presencia global estratégica, con avances en importantes mercados que comunicará en los próximos meses, un crecimiento en el mercado asiático y las primeras conversaciones con distribuidores de EEUU.

Pero el verdadero campo de batalla se centra ahora en el equipo, en la capacidad de la compañía para dotarse de una plantilla lo suficientemente amplia y preparada para dar el salto a las grandes ligas de su sector, donde se medirán con los gigantes de este nicho de mercado, tan estratégico y determinante para todos los países en estos convulsos tiempos donde la geopolítica marca la agenda.

"La solvencia y reputación necesarias para negociar con grandes clientes que exigen soporte técnico 24/7" José Manuel Rodríguez Ramos, CEO de Wooptix

Tras la inversión de la SETT en 2025, Wooptix incrementó su plantilla con casi 30 empleados, cerrando el año 2025 con un total de aproximadamente 70 perfiles en plantilla. El ritmo no se ha frenado, consiguiendo alcanzar casi los 80 empleados en lo que llevamos de 2026.

"Hoy somos casi 80 personas en la compañía, y la previsión a cierre de 2026 es ser alrededor de 100 empleados, con el objetivo de dar el siguiente salto de nivel, pasar a competir en las grandes ligas, donde nos enfrentamos a compañías mucho más grandes que Wooptix", indica Rodríguez Ramos.

"En este sector de los semiconductores la reputación lo es todo. Has de ser capaz de prestar un servicio de calidad al cliente de forma eficiente, rápida y de acuerdo a lo que se exige en este nicho de mercado tan puntero con grandes multinacionales como competidores nuestros. Nuestro presente está en ser capaces ahora de dar ese salto", indica el responsable canario.

"El compromiso con la excelencia que tiene Wooptix está directamente relacionado con, por un lado, la importancia que le damos a la investigación y desarrollo que nos asegura el valor del futuro y por otro lado, la calidad de los perfiles que estamos contratando, apostando por el talento local, pero también atrayendo perfiles internacionales con un recorrido en la industria que nos ayuda a elevar los estándares de calidad", matiza el CEO.

Ronda de 70 millones

Otro de los grandes proyectos en los que la compañía está inmersa este año es el cierre de la ronda C por valor de 70 millones de euros. "Esperamos poder reforzar nuestro posicionamiento internacional y continuar desarrollando el producto aumentando los equipos de I+D y desarrollo de producto entre otros".

Además, parte de la inversión será destinada al desarrollo de la infraestructura global -aperturas de salas blancas, entre otros- que facilitará a la startup seguir testando e integrando la tecnología y productos de una manera autónoma y eficiente. "Estamos en un proceso de expansión imparable y los recursos son necesarios para poder llevar a cabo todos los proyectos", recalca Rodríguez Ramos.

La spinoff canaria está inmersa en una ronda C destinada al desarrollo de la infraestructura global y contempla abrir una fábrica en Canarias para producir sus propios módulos ópticos

El emprendedor también anuncia a esta redacción que planean construir una fábrica en Tenerife para la producción de sus propios módulos ópticos, "asegurando así el control de su propiedad intelectual".

Por último, José Manuel Rodríguez Ramos ha puesto en valor que las inversiones de la SETT han llegado a puntos muy diversos de la geografía española, a través de proyectos en Galicia, Extremadura, Málaga o Valencia.

La SETT y la diversificación económica

"Para regiones como Canarias, este apoyo es vital para la diversificación económica, ayudando a superar el monocultivo del turismo mediante la creación de una industria tecnológica propia. A pesar de que Tenerife no cuenta con una tradición industrial o en semiconductores, la SETT ha respetado el lugar donde nació la tecnología de Wooptix, y es de agradecer", recalca el CEO.

En este sentido, aplaude que en ese apoyo que España necesita para comenzar a tener un posicionamiento en el sector de los conductores, "la Administración no haya comenzado por Madrid o Barcelona, sino por otras regiones como Canarias, donde "el dinero recibido puede ayudar a fidelizar talento y diversificar", concluye.