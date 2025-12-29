Vivla, lista para escalar su copropiedad de segundas residencias; así se pasa de startup "promesa" a consolidada

Las claves nuevo Generado con IA Vivla ha obtenido 55 millones de euros en financiación para escalar su modelo de copropiedad de segundas residencias, con el apoyo de Fasanara Capital y Extension Fund. La empresa gestiona actualmente una cartera de más de 70 viviendas valoradas en más de 100 millones de euros y una comunidad de más de 400 familias propietarias en 12 destinos de España y el sur de Europa. Vivla prioriza la consolidación y estandarización de su modelo en mercados europeos, aunque estudia oportunidades en Latinoamérica a medio plazo. La compañía ha movilizado 64 millones de euros en financiación en 2025, consolidándose como uno de los actores más sólidos del sector de copropiedad inmobiliaria en Europa.

La proptech española Vivla cierra 2025 con una magnífica noticia para el futuro de la compañía y su expansión a escala internacional.

Su disruptivo modelo de copropiedad de segundas residencias acaba de experimentar un punto de inflexión con los 55 millones de euros de financiación obtenidos en una operación liderada por Fasanara Capital, con sede en Londres y más de 5.500 millones de dólares en activos bajo gestión, que ha proporcionado la financiación senior. El tramo junior ha sido aportado por Extension Fund.

"Hasta ahora, Vivla ya operaba con una cartera activa superior a los 100 millones de euros y más de 70 viviendas en distintas fases de adquisición y rotación. Lo que cambia con esta operación es la capacidad de escalar ese modelo de forma continua, disciplinada y mucho más eficiente en el uso del capital".

Hablan para DISRUTORES - EL ESPAÑOL Carlos Gómez y Carlos Floría, coCEOs de la compañía. Según explican a esta redacción, la línea de financiación les "permite trabajar con una capacidad anual de adquisición superior a los 200 millones de euros, manteniendo un plazo medio de rotación de activos cercano a los tres meses".

En la práctica, eso significa que "no se trata solo de duplicar el tamaño de la cartera, sino de multiplicar la velocidad, la liquidez y la recurrencia del modelo, algo clave para una plataforma inmobiliaria de estas características", inciden.

"Este acuerdo confirma que Vivla ha dejado de ser una promesa para convertirse en una infraestructura inmobiliaria sólida", matiza Carlos Gómez, CEO y cofundador de la compañía.

De esta forma, la empresa continúa eligiendo las viviendas "una a una, con un profundo conocimiento de cada mercado, pero dentro de un marco operativo que nos permite estandarizar procesos, optimizar capital y gestionar el riesgo de forma eficiente".

Este enfoque combina "curaduría y disciplina financiera, y nos permite escalar de manera sostenida, con visibilidad a largo plazo y un control muy preciso del despliegue de capital, sin convertir el crecimiento en una cuestión de volumen", explican a esta redacción los dos CEO.

A cierre de 2025, Vivla gestiona una comunidad de más de 400 familias propietarias, con presencia en 12 destinos estratégicos de España y el sur de Europa, y una cartera activa de más de 70 viviendas en distintas fases de adquisición y rotación, con un valor superior a los 100 millones de euros.

En los últimos meses, Vivla ha registrado un fuerte impulso comercial en destinos prime como Baqueira, Cantabria, e Ibiza, donde la elevada demanda y la rápida absorción de los activos han reforzado la validación del modelo incluso en mercados de alta exigencia, ticket elevado y oferta limitada.

"España sigue siendo nuestro principal laboratorio por profundidad de mercado, pero también estamos analizando activamente otros destinos europeos con dinámicas similares, siempre bajo el mismo criterio: liquidez, estabilidad de precios, adopción del modelo, uso real por parte de familias y capacidad de rotación eficiente. No buscamos volumen por volumen, sino mercados donde el modelo de copropiedad tenga sentido a largo plazo".

Consolidar Europa, la prioridad

En este escenario, la prioridad es claramente "consolidar Europa". "Estamos en una fase en la que el mayor valor está en profundizar, escalar y estandarizar el modelo en mercados que ya conocemos muy bien".

De todas formas, Latinoamérica es un mercado que podría ser clave en los próximos años para Vivla.

"Latam es un mercado que seguimos con mucho interés, especialmente por el perfil del inversor y del propietario, que encaja muy bien con nuestra propuesta de valor. En este sentido, Madrid ya actúa como un punto natural de entrada para el mercado latinoamericano, tanto por afinidad cultural como por dinámica de inversión".

Explorar ese mercado se abordaría, de todos modos, con el mismo enfoque que ha desarrollado la startup desde sus inicios y que ha venido marcado por ser siempre "muy prudente": "primero consolidar la plataforma, la tecnología y el modelo operativo; y solo después, replicarlo en nuevos mercados. Europa todavía ofrece un recorrido enorme y queremos ejecutarlo con rigor y excelencia, antes de dar cualquier salto geográfico adicional", relatan a esta redacción.

64 millones de financiación en 2025

Desde su lanzamiento, Vivla ha desarrollado un modelo que combina tecnología propia, eficiencia operativa y gestión integral de la copropiedad, alineado con nuevas tendencias de uso, flexibilidad y estilo de vida.

Esta operación de deuda se suma a la ronda de capital de 8 millones de euros cerrada en julio de 2025, ampliada con un millón adicional suscrito por propietarios de viviendas VIVLA en diciembre.

En conjunto, la compañía ha movilizado 64 millones de euros en financiación a lo largo de 2025, reforzando su posición como uno de los actores más sólidos y capitalizados del nuevo mercado de la copropiedad inmobiliaria en Europa, han concluido desde la startup. Sin duda, una propuesta de talento español que está preparada para seguir posicionándose dentro y fuera de nuestras fronteras.