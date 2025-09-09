DISRUPTORES Innovation Awards 2025: estos son los cinco finalistas en Startups

El Palacio de Neptuno de Madrid volverá a ser el próximo 23 de octubre el escenario de la gala de fallo y entrega de los DISRUPTORES Innovation Awards que este 2025 llegan a su quinta edición tras el éxito de las anteriores convocatorias.

La cita es uno de los acontecimientos marcados en rojo en el calendario de eventos con foco en la transformación digital en el ámbito de habla hispana y constituyen un reconocimiento a los proyectos y profesionales que están liderando el cambio y marcando el futuro de la digitalización en sectores clave de la economía.

Durante la gala, sólo con acceso para profesionales, se dará a conocer el ganador en cada una de las diez categorías de los premios, acontecimiento que cada año se convierte además en una oportunidad de networking al más alto nivel para los profesionales del sector.

A los asistentes también se les entregará una nueva edición en papel del anuario ‘Los 50 más Disruptores’, donde se recogen los proyectos de todos los finalistas junto a opiniones de representantes y figuras destacadas del sector tecnológico y digital.

Por fin, ha llegado la hora de conocer el nombre de las cinco startups que optan a alzarse con el premio en la categoría 'Mejor startup o scaleup del año'.

El ecosistema emprendedor español goza de una madurez que está dando lugar a proyectos sólidos que están transformando la economía tal y como la conocemos de la mano de la digitalización y la tecnología.

Emprendedores que van ya por la segunda y tercera generación de startups están tejiendo sólidas sinergias con el resto de agentes protagonistas del ecosistema -aceleradoras, fondos de inversión, business angels, universidades, centros de investigación y parques tecnológicos, Administración pública, etc.- hasta configurar un sector que reivindica su espacio a escala global con unas señas de identidad muy definidas. Los cinco nombres que a continuación les presentamos son la prueba fehaciente de ello.

Arkadia Space

La compañía aeroespacial Arkadia Space, con sede en Castellón, ha logrado en 2025 un hito histórico al convertirse en la primera startup en validar en órbita un motor 'verde' basado en peróxido de hidrógeno. Este avance abre nuevas posibilidades para el futuro de la propulsión espacial sostenible en Europa.

El motor ha superado este año con éxito todas las pruebas en condiciones reales tras su lanzamiento del pasado marzo, lo que marca el inicio de la fase comercial. El equipo fundador, con un pasado común con la alicantina PLD Space, está desarrollando proyectos con la Agencia Espacial Europea y ampliando sus instalaciones en el Aeropuerto de Castellón.

Con una apuesta por la innovación desde España, Arkadia Space se consolida como uno de los actores clave en el nuevo ecosistema espacial europeo. El éxito de la misión le permite ya entablar conversaciones con nuevos clientes para cerrar nuevos acuerdos tras el contrato firmado con MaiaSpace a principios de 2025.

En un momento geopolítico clave para la autonomía espacial europea, Arkadia se consolida como un nuevo proveedor de propulsión estratégico para el continente gracias a la reciente validación técnica y científica de su propuesta tecnológica.

Multiverse Computing

Multiverse Computing se ha consolidado como una de las startups españolas más prometedoras del ecosistema deeptech, gracias a su enfoque pionero: aplicar la computación cuántica a problemas reales mediante software avanzado, sin necesidad de hardware cuántico.

Desde su fundación en 2019, ha desarrollado soluciones para sectores como banca, energía o ciberseguridad, y tecnologías como CompactifAI, capaz de comprimir grandes modelos de lenguaje (LLM) hasta en un 95% sin pérdida de rendimiento.

El pasado junio cerró una ronda Serie B de 189 millones de euros, una de las mayores del año en España, que la acerca al estatus de unicornio.

La inversión permitirá acelerar la adopción generalizada de la tecnología, haciendo frente a los elevados costes que hoy limitan la implementación de modelos de los LLMs, y revolucionar así el mercado de inferencia de IA. Con oficinas en seis países y una plantilla de 165 personas, trabaja con entidades como BBVA, Repsol o el Banco de Canadá.

Pazy

La startup Pazy ha irrumpido en el sector funerario español con una propuesta digital que redefine por completo el tradicional seguro de decesos. Fundada por Alejandro Nieto, y nacida de una experiencia personal, la startup plantea una alternativa transparente, flexible y adaptada a los nuevos valores sociales.

En lugar de pagar cuotas durante décadas por un servicio estandarizado, permite diseñar funerales personalizados a precio cerrado, con pago único o financiado, y con una media de ahorro del 60% frente al modelo tradicional.

Más allá del coste, Pazy introduce un elemento poco frecuente en este sector: la personalización real del servicio funerario. Además del funeral en sí, Pazy ofrece gestión legal, asesoramiento psicológico durante un año, y una peculiaridad creciente en tiempos digitales: la eliminación de la huella digital del fallecido, desde redes sociales hasta suscripciones.

La startup creció por diez en 2024, y para este año prevé multiplicar entre tres y cuatro veces sus cifras. En ese camino, la internacionalización está en el radar, pero Pazy se centrará los próximos años en consolidar su presencia en España.

Wooptix

La spin-off canaria Wooptix se ha consolidado como un referente en metrología óptica aplicada al sector de los semiconductores, un ámbito estratégico ante el auge de la inteligencia artificial y la necesidad de los

Este 2025 la startup ha cerrado una ronda de financiación de 10 millones de euros con la participación de Samsung, tras haber sido la primera seleccionada por la SETT para sus inversiones.

Su tecnología permite fabricar chips más complejos y miniaturizados, en un momento de alta presión para la industria global. Entre sus desarrollos más avanzados destaca Phemet, una herramienta de metrología de semiconductores para laboratorio que supone un salto cualitativo en la inspección óptica.

La clave está en su tecnología que detecta fase de frente de onda, "lo que permite una precisión sin precedentes en la metrología de semiconductores, analizamos la deformación de las obleas de chips en su proceso de fabricación". Su propuesta refuerza la posición de España como actor relevante en el ámbito deeptech, con una base científica sólida y potencial de escalado industrial.

XRF

La startup canaria XRF se ha convertido en uno de los referentes nacionales en el desarrollo de soluciones de realidad extendida para el sector de la defensa. Ha colaborado con el Ministerio de Defensa, el Ejército de Tierra y la Armada, y forma parte de un grupo de trabajo de la OTAN que diseña herramientas de realidad virtual para planificación y análisis geoespacial en 3D.

También está desarrollando la "app del soldado desembarcado" junto a la Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica (JCISAT).

Fundada por exalumnos de la Universidad de La Laguna y participada por JME Ventures, Kfund y GoHub, XRF ha sido una de las pocas compañías españolas seleccionadas en programas europeos de innovación en defensa como el EUDIS Business Accelerator.

Su modelo demuestra cómo las tecnologías inmersivas también pueden escalar desde ecosistemas periféricos como Canarias y convertirse en una propuesta transformadora y generadora de valor para múltiples ámbitos, entre ellos, la siempre exigente industria de la defensa que ha repuntado su demanda de innovación y tecnología en los últimos tiempos.

Para conocer el ganador habrá que esperar al próximo 23 de octubre en Madrid. La cuenta atrás ha comenzado.