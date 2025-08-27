De la 'performance' de los 'influencers' a la conexión real usuario-marca: la pionera plataforma que lo hace posible

El grado de madurez que ha alcanzado la transformación digital de la economía permite conocer casi a diario disruptoras propuestas que continúan avanzando en la forma en que se crean empresas y se generan negocios en todos los sectores económicos.

La conexión de las marcas con sus usuarios es, sin duda, una de las áreas más dinámicas para la implementación de prometedoras soluciones digitales que están revolucionando el marketing digital y la forma en que se mejora la experiencia del cliente a través de las redes sociales y los diferentes canales de comunicación en esta sociedad cada día más digital y tecnológica.

No hay dudas: el contenido digital vive un momento de transformación radical. Lo que antes se entendía como algo complementario -un vídeo casero, un testimonio natural o una recomendación sin guión- ha tomado el protagonismo en las estrategias de comunicación de las marcas.

Bajo esta nueva dinámica emerge con fuerza una figura a la que ya se dedican 6.000 personas en España: el creador UGC (User Generated Content), alguien que no necesita seguidores, pero sí autenticidad y creatividad.

El concepto de UGC hace referencia a cualquier tipo de contenido que es creado y compartido directamente por los usuarios, es decir, es un tipo de contenido que se diferencia por su origen ya que proviene de personas reales y no de las propias marcas o empresas.

La fuerza de este contenido nace de su autenticidad y la proximidad que genera con los consumidores, ya que este ha sido creado por gente cercana, no grandes celebridades o influencers. Es importante recalcar que este mercado que elimina intermediarios y procesos complejos facturó 781 millones de euros en 2024.

En este contexto ha visto la luz en España UGC Slalom, pionera startup impulsada por Pia Mill y Berta Quirante, para precisamente para dar estructura y profesionalización a este nuevo perfil. La plataforma conecta marcas con creadores reales, y lo hace "desde un enfoque ético, transparente y laboral".

Personas reales con historias propias: la clave

"El contenido que realmente influye no lo crean celebridades ni agencias: lo crean personas comunes, con historias propias, desde cualquier lugar del mundo. Puede ser creado por tu vecina, tu madre o tu amiga, y esa es la auténtica revolución del contenido que supone el concepto UGC", explican desde la compañía.

"La presencia del creador UGC ha ido creciendo. Las marcas han ido viendo que la creación de videos con profesionales que no son influencers o youtubers, sino con creadores más caseros o auténticos, funcionan muy bien, además pueden poner paid y el coste es mucho más reducido. La visualizaciones y las impresiones si ponen paid se asemejan mucho a influencers", explica Pia Mill a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL.

Cofundadoras de UGC Slalom.

Su propuesta también brinda una flexibilidad más amplia que los influencers o un youtuber con sus derechos: "los tienen durante una semana como mucho, durante un mes como muchísimo. Los derechos de una UGC son más flexibles. Se prevé que en un año hayan el doble de UGC’s y que pasado este primer año haya el doble o el triple. La mayoría de marcas tienen una estrategia UGC que hace un año no se veía y ahora todas las marcas tienen la estrategia UGC en su estrategia de marketing digital", añade la cofundadora.

Helena Sánchez es uno de los 100 profesionales activo con los que ya cuenta la plataforma UGC Slalom y ha trabajado previamente con Slalom. Se trata de un perfil muy potente en TikTok, en la actualidad trabaja en proyectos como BonÀrea y fue de las primeras en creación de street content.

Helena Sánchez: creadora profesional de contenido

Sobre la propuesta de Pia y Berta, afirma: "La principal ventaja es que los tienes todos en el mismo lugar y que hay una ética detrás de la plataforma, que es que un UGC hoy en día tiene un precio y en la plataforma se refleja muy bien lo que vale un vídeo, cuánto vale, y lo sabes desde el minuto uno tanto lo que vas a cobrar si eres UGC como si eres marca lo que te va a costar".

"Este método es mucho más económico que trabajar con un influencer, pero realmente la plataforma es muy sencilla y muy fácil de usar. Al final tenerlos todos en la misma plataforma para las marcas está súper bien, saber lo que les cuesta de primera sin estar negociando es mucho más fácil y el contrato también está dentro de la plataforma, así que es muy sencillo tanto para las marcas como para los creadores de contenido", añade Helena Sánchez.

"Saber lo que les cuesta sin estar negociando es mucho más fácil y el contrato también está dentro de la plataforma, así que es muy sencillo tanto para las marcas como para los creadores de contenido" Helena Sánchez, creadora profesional de contenido

Además, el perfil del creador de contenido profesional acapara un amplio espectro de edades. "Realmente al principio pensábamos que había un público potencial, pero viendo en la práctica nuestra plataforma, hemos constatado que hay UGC’s de todas las edades y sexos, desde 18 años hasta un caso concreto de una mujer de 70 años", matiza Pia Mill.

"Cualquier persona que tenga un teléfono móvil de buena calidad puede grabar vídeos y puede hacer de UGC, lógicamente. En la plataforma nosotros tenemos unos requerimientos de que el vídeo sea correcto y que el portfolio de UGC sea correcto, pero no hay límite ni hay un público potencial".

El objetivo es claro: alcanzar 1.000 creadores en los próximos seis meses, garantizando calidad, legalidad y afinidad con los valores de las marcas.

El ticket medio por contenido se sitúa entre los 250 y 300 euros, y el modelo de negocio se basa en un sistema de margen variable por transacción. "Si el cliente requiere más trabajo de producción o edición, el porcentaje para UGC Slalom es mayor; cuando se trata de campañas más autónomas, el margen se ajusta a un nivel más bajo", precisan desde la startup.

UGC Slalom prevé facturar un millón de euros en su primer año, con un crecimiento exponencial que llevaría a la plataforma a alcanzar los 7,7 millones de euros de facturación en su tercer año de actividad. Aunque aún no ha levantado una ronda de financiación, el equipo fundador prevé iniciar el proceso en septiembre de este año, con el objetivo de seguir escalando producto, tecnología y crecimiento internacional.