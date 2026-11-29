El emprendimiento español pide reformar la Ley de Startups para reforzar la competitividad en todo el mundo

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LO ESENCIAL Las claves Adigital y Es Tech reclaman reformar la Ley de Startups para extender sus ventajas fiscales y de gestión a las scaleups que superan los cinco años de vida. El ecosistema tecnológico español multiplica su valor por más de dos en cinco años, alcanzando los 125.000 millones de euros y sumando 15 unicornios. Se presenta el primer mapa interactivo del sector en España para conectar a emprendedores, inversores y administraciones públicas con proyectos de alto potencial. Expertos y directivos del sector instan a mejorar el acceso a la financiación a largo plazo y reducir las trabas regulatorias para competir a nivel global. Preguntas ¿Por qué pide Adigital reformar la Ley de Startups para extender beneficios a las scaleups? Adigital considera que la ley de 2022 introdujo incentivos fiscales útiles para startups jóvenes pero pierde eficacia cuando las empresas superan cinco años y entran en fase de crecimiento, por eso proponen ampliar ventajas mediante una certificación del Plan Nacional de Escabilidad. ¿Qué cambios concretos plantea el Plan Nacional de Escabilidad para las empresas que crecen? El plan propone crear una certificación específica que extienda las ventajas fiscales y regulatorias actuales a las compañías en fase de escalado para mantener incentivos tras el lustro inicial. ¿Qué impacto financiero tiene hoy el ecosistema tecnológico español según el barómetro citado en la jornada? El barómetro señala que el valor del ecosistema se ha duplicado en cinco años hasta 125.000 millones de euros y que, hasta septiembre, las startups captaron 3.827 millones en 274 operaciones. ¿Qué papel juegan los unicornios como HappyRobot, Multiverse Computing y Xoople en el argumento para reformar la ley? La aparición de tres nuevos unicornios este año muestra que España genera compañías de gran valor y respalda la demanda de adaptar la ley para apoyar su crecimiento y convertir startups en campeones globales. ¿Cómo afectaría a los ciudadanos una reforma que transforme la Ley de Startups en una ley de scaleups? Lo ya ocurrido: la reforma consolidaría incentivos fiscales y facilidades que favorecerían la creación de empleo y la facturación de empresas tecnológicas; lo que podría ocurrir: facilitaría mayor inversión internacional y más servicios digitales avanzados disponibles para consumidores.

“La agenda digital puede suponer uno de los grandes consensos de la próxima legislatura”. Con estas palabras abría Susana Voces, presidenta de Adigital, la cuarta edición del ‘Scalability Day’. Un evento organizado por la patronal tecnológica junto con la plataforma de scaleups Es Tech que, un año más, ha puesto de manifiesto la buena salud del sector del emprendimiento en España.

Sin embargo, la jornada ha servido también para reivindicar la necesidad de reformar la Ley de Startups con el objetivo de que España pueda llegar a “liderar” la agenda europea. Desde los organismos consideran que la norma, aprobada en 2022, introdujo importantes incentivos fiscales y facilidades para las empresas emergentes, pero que sus beneficios se quedan cortos cuando estas superan el lustro de vida. Justo en el momento, afirman, en el que afrontan su fase de mayor crecimiento.

Por ello, la directiva apelaba al Plan Nacional de Escabilidad de 2024, en el que se propone crear una certificación específica que extienda las ventajas a las compañías que siguen repuntando. “España no puede conformarse con ser un buen lugar para implantar tecnología, sino el sitio donde se desarrolle y se construyan grandes organizaciones capaces de competir globalmente”, aseveraba.

En este sentido, añadía: “Tenemos que avanzar mediante la conformación de un relato común para todo el ecosistema. La ambición es exactamente la misma pero muchas veces se expone de maneras distintas”

Precisamente, y debido a la necesidad de transitar por un camino común, se ha creado el primer mapa interactivo de la industria que refleja cómo el tejido nacional es cada vez más maduro, competitivo y diversificado. “Se trata de una herramienta para que emprendedores, socios e inversores puedan identificar proyectos con potencial. Y, por supuesto, para que las administraciones públicas puedan tomar decisiones basadas en el conocimiento”.

“Queremos que sea un recurso vivo. Saber nuestras capacidades es el primer paso: entender qué está funcionando, dónde tenemos oportunidades y qué barreras están frenando a nuestras empresas”.

Los datos en España

De este modo, y según el barómetro, el valor del ecosistema tecnológico español se ha multiplicado por más de dos en el último lustro, hasta alcanzar los 125.000 millones de euros. Y, hasta septiembre de este año, las startups habían captado 3.827 millones de euros en 274 operaciones, superando ya a todo lo que supuso 2025 en su ejercicio completo.

Asimismo, el país cuenta ya con 15 unicornios (firmas que alcanzan la valoración de 1.000 millones de euros) sumando tres nuevos este año a su órbita: HappyRobot, Multiverse Computing y Xoople, tal y como se desvela en el último informe de la venture capital Atomico.

Y, en conclusión, las scaleups superan la cifra de 670, lo que supone un aumento del 38,8% interanual. Además, añadía Chema Blasco, director ejecutivo para el crecimiento y la competitividad del ICEX, hay 400 startups que facturan al menos tres millones de euros anuales.

Con estos datos en la mano, decía: “Es el momento de que se valore al sector en su justa medida como elemento clave en la infraestructura productiva de España. Al respecto, también se refirió a la demandada reforma de la Ley de Startups. “Más pronto que tarde se acabará ajustando hasta ser una ley de scaleups, que es hacia donde debemos transitar”.

Financiación y regulación

La jornada continuó con la intervención de representantes de firmas como KFund, BME, Monei, Qilimanjaro o Sateliot, entre otros. El debate se centró en el acceso a la financiación, la simplificación regulatoria e iniciativas europeas como la alianza de startups comunitaria o el recientemente anunciado Sovereign Tech Equity Fund, dotado con hasta 50.000 millones de euros.

“La construcción de campeones tecnológicos globales necesita una visión compartida entre los agentes públicos y privados que impulsan la innovación en nuestro país”, subrayaba Alister Moreno, presidente de Es Tech y CEO de Clikalia. “Es fundamental seguir facilitando el acceso a financiación a largo plazo, además de impulsar políticas que incentiven a las grandes corporaciones a incorporar soluciones desarrolladas por empresas tecnológicas españolas. No hay mejor validación para una compañía que tener clientes”.