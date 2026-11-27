Una de las mesas redondas del congreso de este año en Valencia. DISRUPTORES

Reinventarse con una vuelta a los orígenes: el 'business angel' reivindica su papel ante la ola de la inteligencia artificial

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Más de 200 'business angels' se reúnen en el XII BIGBAN Investors Congress en Valencia y reivindican volver a lo básico para afrontar los retos de la inteligencia artificial. Inversores alertan sobre la necesidad de evitar modas efímeras y centrar la IA en casos de uso con impacto real en la economía, así como en infraestructuras y datos. El sector 'healthtech' se consolida como la opción preferida de inversión para 2025 en España, según el BIGBAN Annual Report 2026. La Noche de la Inversión Privada premia a referentes del ecosistema como Juanjo Mostazo, PLD Space, Rocío Pillado, Mundi Ventures, Repsol y Ana Herrera. Preguntas ¿Por qué los business angels reclaman volver “a los básicos” ante la ola de la inteligencia artificial? Porque la IA ha introducido incertidumbre y ruido de moda que dificulta valorar startups; los inversores piden centrarse en casos de uso reales, equipos y escalado operativo. ¿Qué consecuencias tiene para los business angels que el venture capital entre en etapas más tempranas? Ya está expulsando al inversor privado de fases semilla, reduciendo su participación y presión sobre valoraciones; puede obligar a los business angels a especializarse o salir al venture capital. ¿Cómo afecta a las oportunidades de inversión que el BIGBAN Annual Report 2026 señale healthtech como sector preferido? Ya ha situado a healthtech como prioridad de tesis en 2025, concentrando demanda de capital e incentivos fiscales y orientando business angels hacia digitalización sanitaria y soluciones con datos estructurados. ¿Qué hay detrás de la recomendación de invertir en “infraestructura invisible” como ciberseguridad y governance? La idea es que estas capas son menos copiables y aportan ventaja competitiva sostenible frente a aplicaciones finales, aprovechando una fortaleza europea en tecnología de base. ¿Qué pueden hacer los business angels para seguir siendo relevantes, según los participantes del XII BIGBAN Investors Congress? Formarse en herramientas de IA, centrarse en equipos fundadores, ajustar valoraciones de entrada y conectar mejor con ciencia, incubadoras y fondos para medir resultados reales.

Cuando se afronta un momento tan crítico como el que plantea la inteligencia artificial en el mundo de la tecnología y el emprendimiento, muchas veces, lo más sensato es apostar por valores seguros. Aquello que ha funcionado y funciona, dejémoslo tal cual está.

Sin embargo, defender esta máxima al hablar de un sector como el de las startups, donde el riesgo es algo inherente a su propia esencia, podría sonar contradictorio. Pero nada más lejos de la realidad.

En la era de la inteligencia artificial, donde todo sucede tan rápido, con transformaciones tecnológicas casi en tiempo real, apostar por la filosofía del back to basics puede ser la opción más sensata y eficiente. Así lo han defendido los más de 200 business angels reunidos esta semana en Valencia en el XII BIGBAN Investors Congress.

La IA ha cambiado las reglas del juego y el impacto en este actor protagonista del ecosistema innovador y tecnológico de España es ya más que notable. Tanto como para empezar a frenar la llegada de nuevos business angels, e incluso, para que aquellos que hasta ahora ejercían como tal hayan dado el salto al mundo del venture capital.

Es el efecto de la incertidumbre existente, la entrada del venture capital cada vez en etapas más tempranas, y la eliminación de las barreras de entrada que conlleva esta tecnología tan disruptiva.

Sobre estas cuestiones se ha centrado la mesa redonda Oportunidades y retos de la inversión celebrada este 26 de noviembre en el marco del evento nacional de inversión. Orfeo Balboa, Investment Manager en First Drop, describe la IA como el "elefante en la habitación" que genera falta de visibilidad y cautela en los inversores.

Defiende que lo importante "no es la IA por sí sola, sino el caso de uso concreto en sectores con impacto real (salud, agua, cambio climático) y ha alertado sobre "el peligro del hype" y la "dependencia excesiva del optimismo de terceros" en futuras rondas.

Una de las mesas redondas celebradas este 26 de noviembre en Valencia. DISRUPTORES

"Tenemos que reconocer que no existe una bola de cristal, hay que abandonar tesis de inversión ultra sofisticadas y volver a enfocarse en servir al escalado del capital y apoyar a las empresas", ha indicado.

El inversor también apuesta por optimizar mejor las infraestructuras que ya existen. "Hay que conectar mejor los actores actuales (ciencia, incubadoras, fondos) y medir el éxito por operaciones reales realizadas, no por startups registradas".

Por su parte, José Antonio González, business angel impulsor de StartupmeUp en Deloitte, ha puesto la nota más optimista en la conversación al definir el momento actual como “de gran incertidumbre, pero repleto de oportunidades”.

Señala que la IA requiere "orden y datos estructurados", lo que abre un enorme mercado en la digitalización de la mediana empresa y la salud.

Al mismo tiempo, ha denunciado la falta de liquidez en España (DPI bajo) frente a activos de la economía real y ha planteado con ironía crear una "Sareb de Business Angels" para “dar salida a participadas ilíquidas o zombis”.

Lejos de caer en el catastrofismo sobre qué futuro depara a este tipo de inversor en España, González insta a formarse e ir a por todas: "Hay que volver a remangarse por mucho tiempo que tengáis llevando equipos, hay que ponerse a aprender ChatGPT y entender lo que viene".

Vuelta 'a los básicos'

Paloma Cañete, directora de Inversiones en Fides Capital, ha explicado que el inversor privado que arriesga su propio patrimonio se encuentra en una posición cada vez más difícil y está siendo expulsado de las fases tempranas debido a la competencia de los fondos, “el dinero público mal encauzado y la pérdida de incentivos fiscales al coinvertir a través de vehículos colectivos”.

La inversora ha advertido sobre el riesgo de "guiarse por modas tecnológicas o sectoriales efímeras". "Intentemos entre todos simplificar las cosas... volver a lo básico, a lo que tiene sentido y ver entre todos los actores del ecosistema qué funciona y qué no funciona".

“Hay que enfocarse en la calidad humana del equipo emprendedor y ajustar las valoraciones de entrada a niveles razonables para asegurar retornos en periodos complejos”, ha indicado Paloma Cañete.

Además, considera crítico simplificar la burocracia y alinear el sector público con el privado: “Es necesario eliminar trabas administrativas complejas y medir con transparencia la efectividad del dinero público, superando la brecha actual donde el sector público y el privado hablan idiomas distintos".

Huir de las modas

Sobre las tendencias de inversión, la mesa conformada por Rocío Pillado, partner de Adara Venture; Enrique Penichet, socio fundador de DraperB1 y Enrique Dupuy de Lôme, director de Venture Capital and Open Innovation de Hijos de Rivera, dio algunas de las claves para afrontar esta realidad tan cambiante.

Rocío Pillado defendió cómo desde Adara Ventures vienen apostando por la infraestructura tecnológica – la capa profunda- frente a aplicaciones superficiales.

"Nosotros nos estamos centrando en la infraestructura de datos, la ciberseguridad, la 'governance'; hay una buena oportunidad en invertir en todo lo que está debajo de la IA y no es visible" Rocío Pillado, Partner de Adara Ventures

Defiende invertir en la infraestructura 'invisible' que sostiene la transformación tecnológica (ciberseguridad, infraestructura de datos y governance), “donde Europa posee una experiencia diferencial frente a competidores de EEUU, evitando capas superiores o aplicaciones finales que son fácilmente copiables”.

En esta línea, Pillado apuesta por un criterio de inversión basado en "la convicción personal, no en tendencias de moda" y recomienda a los inversores independientes centrarse en proyectos que entiendan donde puedan aportar valor, en lugar de guiarse por modas o intentar predecir salidas secundarias.

Mesa sobre tendencias de inversión. DISRUPTORES

"Nos estamos centrando sobre todo en la infraestructura que apoya todo ese cambio; todo lo que es la infraestructura de datos, la ciberseguridad, la governance... pensamos que hay una buena oportunidad en invertir en todo lo que está abajo, que no se ve y que no es tan claro".

El enfoque corporativo y de corporate venturing ha llegado al evento de la mano de Hijos de Rivera. Enrique Dupuy de Lôme ha expuesto que existe una oportunidad en el sector de la alimentación funcional para lograr inversiones muy interesantes en la actualidad.

La hiperpersonalización

El inversor ha identificado una tendencia clara y sostenida en alimentos y bebidas orientados a la salud y bienestar mediante la incorporación de moléculas e ingredientes funcionales –"como el consumo creciente de matcha enriquecido"-.

En esta línea, ha destacado cómo la IA permite "hiperpersonalizar estos productos alimenticios" según las necesidades del consumidor.

"La IA 'per se' no es un sector, sino que está empujando otros sectores que sí que son economía real y que por lo tanto sí que está fundamentada" Enrique Penichet, socio fundador de DraperB1

Por último, Enrique Penichet, inversor de venture capital en fase semilla con conexión estratégica con EEUU a través de la red de Tim Draper, ha sostenido en la conversación que la IA no es un sector independiente, sino un catalizador transversal de otros sectores de la economía real (computación cuántica, energía, etc.)

Al mismo tiempo, ha alertado de que la inversión en centros de datos "puede estar sobrevalorada, ya que la tendencia tecnológica apunta al procesamiento local (on-device)".

Además, ha insistido en que el talento técnico europeo "es excepcional, pero para competir a escala de capital y mercado se debe salir a jugar en EEUU desde etapas iniciales".

Respecto a la dinamización del capital, aboga por buscar un punto medio en compañías que levantan rondas sucesivas de financiación, pero "sin un gasto en capital (CAPEX -Capital Expenditure o gasto de capital-) tan intensivo que diluya al inversor inicial".

'Healthcare', el foco

Por otra parte, el BIGBAN Annual Report 2026, con datos de 2025, presentado este 26 de noviembre en el XII BIGBAN Investors Congress arroja algunos datos interesantes para el ecosistema de inversión en España.

El documento señala que healthtech es el sector preferido en la tesis de inversión de business angels, venture capital y family office en 2025. Tres de los cuatro tipos de inversor piden sobre todo incentivos fiscales (entre el 68% y el 79%), mientras que los corporate priorizan el sandbox regulatorio y la coinversión público-privada (44% cada uno). València, por su parte, es la segunda ciudad por sedes de family office (33%) y de corporate (12%) entre los inversores participantes.