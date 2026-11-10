Ploot lleva al siguiente nivel su tecnología para convertir oportunidades en clientes con el apoyo de Angels Capital

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Ploot ha cerrado una ronda de financiación de 400.000 euros liderada por Angels Capital, la sociedad de inversión de Juan Roig, con la participación de Juan Pablo Tejela, CEO de Metricool. La startup, fundada por Marc Jardí, emplea inteligencia artificial para analizar señales en el mercado e identificar qué empresas tienen mayor intención de compra. La plataforma suma más de 3.000 usuarios y ha detectado más de 23.000 oportunidades comerciales, ayudando a sus clientes a multiplicar por seis sus respuestas frente a la prospección en frío tradicional. El capital captado se destinará a reforzar el equipo, perfeccionar la detección de oportunidades comerciales y desarrollar un agente de ventas propio impulsado por inteligencia artificial. Preguntas ¿Por qué Angels Capital, la sociedad de inversión de Juan Roig, ha liderado la ronda de 400.000 euros en Ploot? Angels Capital ha invertido porque valora el equipo fundador y la escalabilidad del producto; según Angels, la visión y ambición de Marc Jardí fueron determinantes para la decisión. ¿Qué señaló Ploot sobre la eficacia de su plataforma para generar ventas? Ploot afirma que sus clientes obtienen hasta seis veces más respuestas que con prospección en frío y que la plataforma ha identificado más de 23.000 oportunidades que han generado más de tres millones de euros en facturación. ¿Cómo identifica Ploot las oportunidades de compra en las empresas? Su IA monitoriza continuamente señales como visitas a la web, cierres de ronda, interacciones con la competencia y cambios en el equipo directivo para anticipar la predisposición de compra. ¿Qué va a permitir financiar la inversión de 400.000 euros en Ploot? La ronda permitirá reforzar el equipo, mejorar la detección de oportunidades comerciales y desarrollar un agente de ventas basado en inteligencia artificial. ¿Qué papel tiene Marc Jardí en Ploot y qué experiencia aporta? Marc Jardí es fundador y CEO de Ploot; con 25 años y más de ocho años creando empresas, lidera la estrategia comercial y el desarrollo del producto desde el lanzamiento.

Ploot, la startup especializada en identificar señales de intención de compra en empresas, ha cerrado una ronda de financiación de 400.000 euros liderada por Angels Capital, la sociedad de inversión de Juan Roig, y en la que también ha participado Juan Pablo Tejela, cofundador y CEO de Metricool.

Fundada por Marc Jardí, de 25 años, la startup ha desarrollado una solución de inteligencia artificial que monitoriza el mercado e identifica señales de predisposición por parte de las empresas.

En un entorno marcado por la saturación de comunicaciones comerciales automatizadas, Ploot apuesta por una prospección más precisa, adaptada a las señales de intención de compra de cada sector, que permite anticiparse a las necesidades del cliente, identificar el momento más adecuado para establecer contacto y priorizar las oportunidades con mayor potencial comercial, frente a las estrategias basadas en prospección masiva.

Para identificar estas oportunidades, la inteligencia artificial de Ploot monitoriza el mercado de forma continua y analiza señales que pueden anticipar una decisión de compra, como las visitas a la web, el cierre de una ronda de inversión, las interacciones con la competencia o los cambios en el equipo directivo.

Los clientes de Ploot consiguen hasta seis veces más respuestas que mediante otras estrategias de prospección en frío. Hasta la fecha, la plataforma ha identificado más de 23.000 oportunidades comerciales, una cifra que se ha cuadruplicado en el último trimestre respecto al anterior. Estas oportunidades han contribuido a generar más de tres millones de euros en facturación para sus clientes.

"Nuestro objetivo es sencillo: identificar quién tiene más probabilidades de comprar antes que los demás. Porque vender no debería consistir en probar suerte, sino en saber dónde están las oportunidades y atacarlas en el momento adecuado", afirma Marc Jardí, fundador y CEO de Ploot.

"En lo que más nos fijamos desde Angels cuando invertimos es en el Nº1 de la empresa, y la visión y ambición de Marc fueron determinantes para decidirnos", afirma Pepe Peris, director general de Angels.

"Nuestro objetivo es sencillo: identificar quién tiene más probabilidades de comprar antes que los demás. Porque vender no debería consistir en probar suerte" Marc Jardí, fundador y CEO de Ploot

"Ploot resuelve el problema más caro de cualquier empresa: a quién vender y cuándo. Marc ha construido en meses lo que a otros les lleva años, y lo ha hecho vendiendo desde el primer día", señala Juan Pablo Tejela, cofundador y CEO de Metricool.

La inversión permitirá a Ploot reforzar su equipo, mejorar su capacidad para detectar oportunidades comerciales y desarrollar su agente de ventas basado en inteligencia artificial.

Ploot es el software de ventas que detecta señales de compra y las convierte en reuniones. Con más de 3.000 usuarios y cientos de empresas como clientes. Fundada por Marc Jardí, joven emprendedor y creador de contenido de 25 años que lleva más de 8 años creando empresas, ahora Ploot une toda su experiencia previa.

Por su parte, fundada en 2015 e impulsada por Juan Roig, Marina de Empresas está compuesta por la escuela de negocios EDEM (presidida por Hortensia Roig), la aceleradora Lanzadera y la sociedad de inversión Angels. Marina de Empresas impulsa el talento individual para fortalecer el tejido empresarial y mejorar la sociedad. Angels tiene como objetivo invertir en líderes emprendedores para desarrollar empresas sostenibles y conectarlas con inversores. Desde su creación, Angels ha invertido más de 40 millones de euros en 70 empresas.