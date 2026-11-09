El círculo virtuoso de WA4STEAM: multiplica por 3,2 cada euro invertido en startups lideradas por mujeres

Martina Klien, Lola Elejalde, Patricia Acosta y Peña Solano, parte del equipo que ha liderado el proyecto de medición de impacto de la asociación. DISRUPTORES

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves WA4STEAM genera un impacto socioeconómico superior a los 12 millones de euros desde su fundación en 2018. Cada euro invertido directamente por las socias de la red multiplica por 3,2 el valor socioeconómico para emprendedoras, inversoras y el ecosistema. La asociación cuenta con 170 socias en nueve países y más de 275 mujeres formadas como inversoras tecnológicas. El 51,8% del impacto generado (6,23 millones) se destina a impulsar startups y emprendedoras del sector STEAM. Preguntas ¿Qué demuestra la Memoria de Impacto de WA4STEAM sobre su influencia en startups lideradas por mujeres? El informe aplica la metodología SROI y concluye que WA4STEAM ha generado más de 12 millones de euros de impacto socioeconómico desde su creación. Señala que, por cada euro invertido directamente por sus socias (3,78 M€), la red genera 3,2 euros de valor para emprendedoras, inversoras y el ecosistema. ¿Cómo repercute la actividad de WA4STEAM en la financiación y crecimiento de las startups STEAM? WA4STEAM aporta inversión directa en deeptech, biotech, salud digital, fotónica, IA y cleantech y su due diligence colectiva actúa como “efecto sello” que atrae coinversión. El informe valora 6,23 M€ de impacto para emprendedoras, incluyendo 1,13 M€ inducidos en I+D y casi 1 M€ por ese efecto reputacional. ¿Qué beneficio económico han obtenido las socias inversoras de WA4STEAM? Las inversiones de las socias registran una rentabilidad neta positiva de 2,24 millones de euros, según la memoria, sumando exits como Innovamat, GoodGut y Emotion Research Lab y descontadas las pérdidas. Además, la red ha generado más de 1 M€ en profesionalización inversora y capital relacional. ¿Quiénes forman parte de WA4STEAM y cómo ha crecido la asociación desde 2018? Fundada en 2018 por 34 mujeres bajo Regina Llopis, la red suma 170 socias activas en nueve países a comienzos de 2026; el 40% tiene formación ejecutiva o MBA, el 30% son ingenieras y el 20% doctoras. Más de 275 mujeres se han formado como inversoras tecnológicas dentro de la red. ¿Qué impacto tiene WA4STEAM en el ecosistema de innovación y en la sociedad en general? El informe atribuye 2 M€ al impacto en ecosistema y sociedad, incluyendo mayor supervivencia de equipos diversos, creación de empleo cualificado e incidencia pública e institucional; la asociación además preside AEBAN desde 2023 y participa en foros como 4YFN y South Summit.

La igualdad de género es una de las asignaturas pendientes del ecosistema emprendedor español, mucho más maduro y consolidado que hace tan sólo unos años, pero con importantes brechas latentes por recortar. Que la mujer tenga más presencia al frente de los equipos fundadores de startups y que su papel sea mucho más activo en el ámbito de la inversión son algunas de las cuentas pendientes del sector.

Sin embargo, se sigue avanzando en la buena dirección, aunque quizás no con la velocidad que exige una cuestión tan crítica para gozar de una mayor diversidad y, por tanto, riqueza de voces y talentos, en el ecosistema. WA4STEAM (Women Angels for STEAM), la asociación internacional de mujeres business angels que impulsa el emprendimiento femenino en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, ha dado un paso al frente para cuantificar su labor, siguiendo esa máxima que reza 'lo que no se ve, no existe'.

Porque ellas no sólo existen, sino que su ardua labor en el ecosistema -ahora ya cuantificable, medible económicamente- va mucho más allá. El acompañamiento, la escucha activa y los consejos que brinda WA4STEAM conforman las señas de identidad de una red que no ha parado de crecer y afianzarse en nuestro país.

Pero, pese a todo, no se trata de una asociación filantrópica y la rentabilidad de su labor y, no menos importante, el impacto socioeconómico que genera en todo el ecosistema, ahora sí permite poner negro sobre blanco con cifras que no han dejado a nadie indiferentes. Ellas han sido las primeras sorprendidas y para bien.

Lo ha hecho posible el grupo de trabajo de impacto de WA4STEAM, liderado por Patricia Aconde Soler, socia también de la asociación.

Su primera Memoria de Impacto (El poder regenerativo de una red) aplica la metodología internacional de Retorno Social de la Inversión (SROI) junto a un proceso de escucha con más de 90 entrevistas y encuestas a actores del ecosistema.

La primera cifra es incontestable: el valor real generado por la entidad desde su creación asciende a más de 12 millones de euros de impacto socioeconómico consolidado.

La principal conclusión del estudio es el efecto multiplicador de su modelo de smart capital: por cada euro invertido directamente por las socias de WA4STEAM en startups en fases tempranas (3,78 millones de euros en 2026), la red genera 3,2 euros de valor socioeconómico para las emprendedoras, las propias inversoras y el ecosistema de innovación.

El informe parte de una anomalía estructural del mercado. Aunque la evidencia internacional demuestra que los equipos fundadores con mujeres generan 2,5 veces más ingresos por cada unidad de capital recibido y presentan menores tasas de fracaso, las startups lideradas por mujeres apenas captan el 1% del capital total disponible.

170 socias en nueve países

Desde su fundación en 2018 por 34 mujeres bajo el liderazgo de su presidenta de honor, Regina Llopis, WA4STEAM ha multiplicado por cinco su base asociativa hasta alcanzar las 170 socias activas en 9 países a comienzos de 2026 (con un perfil altamente cualificado donde el 40% cuenta con formación ejecutiva o MBA, un 30% son ingenieras y un 20% doctoras).

En total, más de 275 mujeres se han formado como inversoras tecnológicas dentro de la red, y más del 80% afirma haber desarrollado competencias clave para liderar operaciones de inversión y entrar en consejos de administración.

El modelo de impacto, basado en la Teoría del Cambio, ha sido desarrollado por el grupo de trabajo de impacto de la asociación, integrado por Patricia Acosta, Paz Usandizaga, Lola Elejalde, Martina Klien, Belén López, Peña Solano Ubiergo, María José Manjón y ha contado con la colaboración de María García Bufill, experta en impacto de la consultora Management Solutions.

A través de este modelo, el informe desglosa los más de 12 millones de euros en tres grandes grupos de interés.

El desglose de los 12 millones

En primero, el de las emprendedoras y startups STEAM, con un total de 6,23 millones de euros, lo que supone el 51,8% del impacto.

Además de la inversión directa en capital (3,78 M€) en compañías de alta complejidad técnica (deeptech, biotech, salud digital, fotónica, IA o cleantech), la actividad de WA4STEAM genera un retorno social inducido en I+D de 1,13 millones de euros y un potente "efecto sello" valorado en cerca de 1 millón de euros, ya que su rigurosa due diligence colectiva actúa como garantía reputacional que reduce costes de análisis y atrae coinversión de fondos de venture capital.

A ello se suman más de 350.000 euros derivados del acceso estructurado a redes comerciales, mentoría pro-bono y sostén psicosocial ante la soledad del liderazgo. El 92,3% de las fundadoras afirma que WA4STEAM ha impulsado el crecimiento de su startup y más del 90% destaca la mejora en su confianza y resiliencia.

En segundo lugar, se dirige a las socias, con 3,81 millones de euros, es decir, el 31,6% del impacto.

El informe derriba el mito de que la inversión de impacto sacrifica retorno financiero: las inversiones de las socias WA4STEAM arrojan una rentabilidad neta positiva de 2,24 millones de euros (sumando las desinversiones o exits de éxito como Innovamat, GoodGut y Emotion Research Lab y su revalorización, una vez deducidas las pérdidas de proyectos fallidos).

Además, la asociación actúa como una escuela práctica de liderazgo financiero, generando más de 1 millón de euros en profesionalización inversora (upskilling), board readiness y en capital relacional.

Ecosistema y sociedad

Por último, la parte concentrada en el conjunto del ecosistema de innovación y la sociedad con dos millones de euros -16,6% del impacto-. Recoge el valor de introducir diversidad y madurez ética en la toma de decisiones empresariales (asociados a la mayor supervivencia de equipos diversos), la creación de empleo directo cualificado y una intensa labor de incidencia pública e institucional.

Más allá de la inversión directa, WA4STEAM se ha consolidado como un agente de cambio sistémico: ostenta desde 2023 la presidencia de AEBAN (Asociación Española de Business Angels Networks) a través de Marta Huidobro (Cofundadora de WA4STEAM) y participa en el Foro Nacional de Empresas Emergentes del Gobierno de España. Asimismo, sus socias han protagonizado más de 250 intervenciones en foros de referencia (como 4YFN o South Summit) e impulsan iniciativas propias como los Premios WA4STEAM y el Female Founders Forum.