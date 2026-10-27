Vera Health, la startup de IA clínica utilizada por uno de cada cuatro médicos en España, capta 32 millones de dólares

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LO ESENCIAL Las claves Vera Health ha captado 32 millones de dólares tras cerrar una ronda de financiación Serie A liderada por Threshold Ventures para impulsar su motor de búsqueda de IA clínica. La herramienta funciona como una biblioteca científica inteligente para consultar volúmenes de literatura médica sin sustituir la toma de decisiones ni el criterio clínico del médico. Un 25% de los médicos en España ya utiliza esta plataforma de IA, con un peso especialmente relevante entre los profesionales de atención primaria y de urgencias. La compañía busca facilitar el acceso equitativo a la información científica actualizada, poniendo foco en su crecimiento en zonas rurales y de mayor dispersión geográfica para 2027. Preguntas ¿Por qué Vera Health ha recaudado 32 millones de dólares ahora y quién lidera la Serie A? La startup ha cerrado una Serie A de 28,5 millones para escalar su motor de IA clínica y consolidar su despliegue internacional; la ronda está liderada por Threshold Ventures y con la participación ampliada de Y Combinator y Gradient. ¿Qué hace exactamente la IA de Vera Health y en qué se diferencia de otras herramientas clínicas? Vera ofrece un buscador de IA clínica que razona como un clínico para localizar y evaluar la evidencia científica, mostrando la solidez y límites de los estudios en lugar de dar respuestas definitivas. ¿Quién usa Vera Health en España y qué especialidades la emplean más? Más de una cuarta parte de los médicos en activo en España usan Vera; los médicos de familia son el grupo mayoritario (37%), seguidos por urgencias, medicina interna, pediatría y anestesiología. ¿Qué garantías ofrece Vera Health sobre privacidad y fiabilidad de sus modelos? Vera asegura cumplimiento del RGPD, certificación SOC 2 tipo II, revisiones diarias de respuestas y escalado inmediato de incidentes graves a personal humano para mantener fiabilidad. ¿Qué impacto real puede tener Vera Health en la medicina rural y por qué lo señala la compañía? Vera puede reducir la brecha de acceso a evidencia clínica en zonas con pocos especialistas, porque permite a médicos rurales consultar literatura y guías en segundos desde cualquier lugar.

La salud es uno de los sectores donde la implementación de la inteligencia artificial puede tener un mayor impacto en la calidad de vida de las personas. Sin embargo, por estas mismas razones, es en este ámbito donde urge más poner negro sobre blanco e identificar aquellos proyectos que hacen un uso preciso, seguro y ético de una tecnología tan disruptiva y transformadora.

Vera Health es uno de esos nombres propios, presente ya en 190 países, que ha convencido a uno de cada cuatro médicos en España. La compañía ofrece un motor de búsqueda de inteligencia artificial clínica que razona como un clínico para ayudar a los médicos a encontrar y evaluar evidencias científicas en cuestión de segundos.

Este 27 de octubre la startup da un paso al frente a su proyecto con una ronda de financiación de 32 millones de dólares con la que da un salto cualitativo a su iniciativa

En concreto, la operación se sustenta en una ronda de financiación Serie A de 28,5 millones de dólares, liderada por Threshold Ventures.

Los inversores existentes Y Combinator y Gradient han triplicado su apuesta por la compañía en esta ronda, elevando la financiación total de Vera a los 32 millones de dólares anunciados.

DISRUPTORES - EL ESPAÑOL recoge las valoraciones de Taieb Bennani, cofundador de Vera Health, en este punto de inflexión para la compañía. Y pronto los conceptos de fiabilidad y honestidad afloran en la conversación.

"Cuando se desarrolla tecnología para el ámbito sanitario, no hay nada más importante que la fiabilidad. Si tuviera que elegir una sola palabra para definir lo que debería exigirse a la inteligencia artificial en medicina, sería honestidad. Los modelos de lenguaje están diseñados para expresarse con seguridad, pero en medicina rara vez existen certezas absolutas. Un modelo de propósito general produce frases verosímiles; la medicina, en cambio, necesita respuestas verificables", indica el cofundador.

"A menudo se presentan las exigentes normas europeas sobre inteligencia artificial como un obstáculo. Yo lo veo justo al contrario: en un ámbito en el que la confianza es el principal factor limitante, exigir pruebas constituye una ventaja" Taieb Bennani, cofundador de Vera Health

Según explica, cada nueva versión de Vera "se evalúa antes de llegar a los médicos, las respuestas reales se revisan a diario y cualquier incidencia grave llega a una persona de nuestro equipo en cuestión de minutos". "Nuestro asesor científico jefe, el doctor Bernard Chang, de la Universidad de Columbia, también está trasladando este trabajo a centros médicos académicos. Además, nunca utilizamos para entrenar los modelos lo que escriben los médicos: Vera cumple el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y cuenta con la certificación SOC 2 de tipo II", detalla.

Y lanza un claro consejo para cualquier médico u hospital que esté eligiendo este tipo de herramientas: "Que ignore las promesas de 'cero alteraciones' y exija transparencia. Hay que probarlas en situaciones en las que la evidencia científica sea escasa y esperar respuestas matizadas".

"A menudo se presentan las exigentes normas europeas sobre inteligencia artificial como un obstáculo. Yo lo veo justo al contrario: en un ámbito en el que la confianza es el principal factor limitante, exigir pruebas constituye una ventaja. La confianza se ganará en la forma en que estas herramientas gestionen las zonas grises".

De esta forma, Vera Health nunca sustituye el criterio clínico del humano. "Ese límite es una condición indispensable para generar confianza. Una herramienta que prive a los profesionales de su capacidad de decisión no será adoptada y, además, no debería serlo".

Una "biblioteca científica diferente"

El cofundador lo deja meridianamente claro: "Vera no es una herramienta de apoyo a la toma de decisiones clínicas. En nuestro sector, especialmente en Estados Unidos, hemos visto cómo algunas soluciones de inteligencia artificial llegan incluso a renovar recetas de forma autónoma. Nosotros tenemos una visión diferente: los profesionales sanitarios deben seguir ocupando el centro del proceso, y nuestra tecnología está diseñada para ayudarles".

La realidad a la que se enfrentan estos profesionales es compleja. Según explica Bennani, cada año se incorporan más de un millón y medio de artículos científicos a la literatura médica: más de 4.000 al día, uno nuevo cada 21 segundos. "Ningún médico ni ningún servicio puede seguir ese ritmo, pero, aun así, lo intentan. Es humanamente imposible y, sin embargo, sigue siendo la realidad cotidiana de nuestros profesionales sanitarios, además de todas las demás responsabilidades que soportan. Nunca podremos agradecerles lo suficiente ese esfuerzo".

"Vera es una biblioteca científica inteligente: facilita la consulta de grandes volúmenes de literatura científica y de información sobre práctica clínica" Taieb Bennani, cofundador de Vera Health

"Nosotros solo intentamos ayudarles a resolver precisamente ese problema. Vera es una biblioteca científica inteligente: facilita la consulta de grandes volúmenes de literatura científica y de información sobre práctica clínica, y muestra qué dice la evidencia, cuál es su solidez y cuáles son sus límites. Un sistema sanitario mejor solo puede surgir si se prioriza a los profesionales sanitarios y se construye en torno a ellos".

Esta propuesta ha tenido una gran acogida entre los médicos españoles, donde uno de cada cuatro utiliza Vera Health. En concreto, el médico de familia es el perfil que más peso ha ganado entre sus usuarios.

"Más de un tercio de los médicos de familia y médicos generalistas de España utilizan Vera (el 37%), y representan el 30% del total de médicos que utilizan la plataforma en España. Seguidamente, se sitúan los médicos de Urgencias, seguidos de los especialistas en Medicina Interna, Pediatría y Anestesiología. También, la utilizan un tercio de los ginecólogos (el 33%) y una cuarta parte de los pediatras (el 25%). En conjunto, más del 25% de los médicos en activo en España utiliza Vera", puntualiza Bennani.

"Es lógico. La medicina de familia, la medicina de urgencias y la medicina interna son especialidades generalistas que se nutren de prácticamente todas las demás disciplinas, desde la cardiología y las enfermedades infecciosas hasta la endocrinología y la farmacología".

La estrategia en España en 2027

"Cada una de estas áreas tiene sus propias guías clínicas y su propia base de evidencia científica, y todas evolucionan constantemente. Mantenerse al día en todas ellas es uno de los grandes retos de estas especialidades, y los profesionales sanitarios se enfrentan a él cada día. Suelo decir que son los mejores científicos de datos que he conocido. Es precisamente ahí donde Vera resulta más útil: reúne todo ese conocimiento en un único lugar, donde puede consultarse en cuestión de segundos".

En España, la evolución ha sido muy rápida. A principios de este año, apenas el 0,1% de los médicos utilizaba Vera. "Hoy, la cifra supera el 25%, con presencia en todas las comunidades autónomas, y sigue creciendo cada mes. El uso es mayor en grandes ciudades como Madrid por una razón sencilla: la mayor parte de nuestro crecimiento se debe al boca a boca, a los profesionales sanitarios que recomiendan la herramienta a otros compañeros".

"De aquí a 2027, el lugar de España donde ejerza un médico no debería determinar el conocimiento al que puede acceder" Taieb Bennani, cofundador de Vera Health.

"Y esas recomendaciones se propagan más rápido allí donde los médicos trabajan codo con codo. Sin embargo, no se trata de un fenómeno exclusivo de las grandes ciudades. Galicia, donde la población está repartida entre miles de pequeñas localidades, supera la media nacional", argumenta. Y es que llegar a la España rural es una responsabilidad para la compañía.

"Las regiones del interior, como Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León, son las que ofrecen un mayor margen de crecimiento y, a menudo, también aquellas donde más se necesita este conocimiento. Un médico de familia en un pueblo de Soria no tiene una biblioteca universitaria a la vuelta de la esquina ni especialistas a los que consultar en el despacho de al lado, como sí puede ocurrirle a un cardiólogo de un hospital universitario de Madrid".

"Merece tener el mismo acceso al conocimiento médico. Y esa responsabilidad va más allá de España: alcanza a todas las zonas del mundo con escasez de recursos sanitarios, donde los médicos trabajan con medios muy limitados. Es ahí donde vemos el futuro de Vera".

"De aquí a 2027, el lugar de España donde ejerza un médico no debería determinar el conocimiento al que puede acceder", concluye el cofundador.