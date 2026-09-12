DISRUPTORES Innovation Awards 2026: estos son los nombres de los cinco finalistas a Mejor Inversor/a

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Las claves Generado con IA DISRUPTORES Innovation Awards 2026 premia a los mejores inversores/as del ecosistema startup español, destacando su impacto y evolución en el sector. Los cinco finalistas a Mejor Inversor/a son Enrique Penichet (Draper B1), Marc Badosa (4Founders Capital), Rocío Pillado (Adara Ventures), Íñigo Laucirica (Samaipata) y Sonia Fernández (Kibo Ventures). La gala de entrega se celebrará el 15 de octubre en el Palacio Neptuno de Madrid, reuniendo a líderes de fondos, startups y corporaciones tecnológicas. El evento reconoce la importancia de la empatía, la diversidad y la profesionalización en la inversión para fortalecer la nueva economía digital española.

Sería difícil entender el punto de madurez y consolidación que han alcanzado las startups españolas sin un sector del capital que también ha crecido, evolucionado y adaptado al paso del tiempo.

Equipos fundadores e inversores están en el mismo barco y, aunque ejercen roles muy diferentes, el éxito -o el fracaso- de los proyectos que impulsan no sólo pasa por las métricas y la frialdad de los números -muy necesarios-, sino cada vez más, por las personas y las relaciones que se establecen entre ellas a lo largo de todo el camino.

Un año más, DISRUPTORES - EL ESPAÑOL quiere poner en valor el papel de los fondos de capital riesgo, business angels y demás figuras del capital español a la hora de construir esta nueva economía digital en marcha, cada vez más competitiva y reconocida dentro y fuera de nuestras fronteras.

DISRUPTORES INNOVATION AWARDS 2025 Cristina Villarino

La categoría Mejor Inversor/a forma parte de las diez distinciones que el próximo jueves 15 de octubre concederá esta casa en una gala en el Palacio Neptuno de Madrid donde se congregará una nutrida representación del sector innovador y tecnológico en habla hispana.

El evento se convierte como cada año en una ocasión única de networking al más alto nivel al reunir a representantes de empresas del IBEX, corporaciones, tecnológicas, startups, business angels y fondos de inversión, además de investigadores y responsables de la Administración pública.

Esa tarde se hará público el fallo del jurado independiente -formado por distinguidas personalidades del sector- en cada una de las diez categorías y se entregará el trofeo a los galardonados.

Además, los asistentes también recibirán una nueva edición en papel del anuario ‘Los 50 más Disruptores’, donde se recogen los proyectos de todos los finalistas junto a opiniones de representantes y figuras destacadas del sector tecnológico y digital.

La selección de la redacción de DISRUPTORES entre los perfiles a inversores e inversoras publicados en el último año no se lo ha puesto fácil al jurado. Todos destacan por su trayectoria, aportación al ecosistema startup español y señas de identidad propias.

Llega el momento de conocer los nombres de los cinco finalistas que optan al premio este año en la categoría Mejor Inversor/a:

Enrique Penichet (Draper B1)

El socio fundador de Draper B1, miembro oficial de la Draper Venture Network (DVN), la red global de fondos fundada por el inversor estadounidense Tim Draper, personifica una nueva visión del venture capital que rompe con los rígidos cánones del sector.

Con una marcada personalidad, Penichet ha demostrado que es posible desde Valencia poner en marcha una firma de capital riesgo con vocación global capaz de integrar el talento de múltiples geografías transitando por su propio carril.

Su ADN emprendedor le llevó a poner en marcha BBooster, la primera aceleradora de España y la tercera de Europa con un programa estructurado de cuatro meses y mentores de primer nivel.

Cronoshare o Forvenues son algunas de las startups de éxito que han marcado su trayectoria, aunque también lo hizo Efimarket, una startup que, aunque terminó cerrando debido a cambios regulatorios, es recordada con especial cariño por el inversor debido al "impacto vital" en su fundadora. Y es que más allá de las cifras, esa visión humana del venture capital es una de sus cualidades más definitorias.

Marc Badosa (4Founders Capital)

El cofundador y Managing Partner de 4Founders Capital ha hecho de la cultura del esfuerzo, el orden y la responsabilidad su leitmotiv, una máxima que también aplica a la hora de impulsar las ideas de la nueva economía digital.

Con 134 millones de euros bajo gestión, 4Founders se ha consolidado como la gestora de mayor tamaño especializada en etapas pre-semilla en España, con una fuerte vinculación con SeedRocket, la icónica aceleradora impulsada por otro socio fundador, Jesús Monléon.

Desde su creación en 2017, 4Founders Capital ha logrado 11 exits, incluyendo Holded, Securitize, Flanks y The Hotels Network.

Siempre destaca que haber vivido su propio proceso de emprendimiento al montar su propia gestora, le ha permitido desarrollar una gran empatía hacia los fundadores, y eso es algo que acaba sumando y se nota a la hora de encaminar un proyecto hacia el éxito.

Rocío Pillado (Adara Ventures)

La inversora fue la primera mujer promocionada a socia dentro de un fondo de venture capital español. Con una formación como ingeniera, su perfil contribuye a reducir la brecha de género en la inversión en startups en España y ahonda en un capital riesgo más profesionalizado que no olvida la empatía por las necesidades de los fundadores.

Rocío Adara conoce también muy bien qué se siente al otro lado, pues por sus venas corre sangre emprendedora.

Cofundó con su marido Club-MBA, empresa referente durante más de diez años para las personas que querían ir al extranjero a estudiar un máster o un MBA, una experiencia que le ha facilitado acercarse a las necesidades y preocupaciones de los fundadores desde otro punto de vista.

Seedtag y Quibim son startups clave en su trayectoria. Seedtag fue la primera empresa que encontró a través de su red y de la que asumió la máxima responsabilidad en el fondo; Quibim fue la primera compañía de salud en la que Adara Ventures fijó su mirada gracias al convencimiento general de que el sector de la salud necesitaba la tecnología que ellos conocían.

Íñigo Laucirica (Samaipata)

Principal en Samaipata, uno de los fondos más activos en España, Íñigo Laucirica pertenece a las nuevas generaciones de inversores que están inyectando nuevos puntos de vista en el ecosistema emprendedor español.

Su juventud no está reñida con la seguridad que demuestra a la hora de gestionar equipos de fundadores y detectar aquellos proyectos emprendedores con mayor protección.

En Samaipata ha encontrado la horma de su zapato para apaciguar su apetito curioso por todo lo que le rodea, una característica que define al inversor desde su infancia.

Vivla e Imperia son dos startups donde su papel ha sido más determinante desde Samaipata.

Sonia Fernández (Kibo Ventures)

La socia de Kibo Ventures es un referente del capital español y un perfil inspirador para fomentar el avance de perfiles femeninos en la inversión en startups en España y Europa.

La inversora encarna el perfil del profesional que aporta valor a los fundadores, cose ecosistema y deja la prisa y la celeridad a un lado a la hora de apostar por una startup.

Reconocida por el ecosistema como voz autorizada, su trabajo ha contribuido a que el emprendimiento español haya alcanzado su madurez actual.

"Intento no dejarme llevar por la marea y poner un poco de perspectiva en la medida de lo posible. Estamos en un segmento donde muchas veces se impone el 'corre, corre, corre' porque si no decides hoy, ya no entras". Ella, muy al contrario, prefiere imponer sus propios tiempos.

En definitiva, cinco candidatos de primer nivel tratarán de alzarse con el prestigioso premio 'Mejor inversor/a del año' que se conocerá el próximo 15 de octubre en el Palacio Neptuno de Madrid. La cuenta atrás está en marcha.