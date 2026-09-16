DISRUPTORES Innovation Awards 2026: estos son los finalistas en mejor Iniciativa de Impulso al Ecosistema

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Las claves Generado con IA Se anuncian los cinco finalistas al premio Mejor Iniciativa de Impulso al Ecosistema en los DISRUPTORES Innovation Awards 2026. Los finalistas son: Santander X, Business Factory Climatech, Patio Campus, KM ZERO Food Innovation Hub y Opentop (Fundación Valenciaport). El galardón reconoce proyectos que han fortalecido el ecosistema emprendedor español a través de apoyo, innovación y colaboraciones. La entrega de premios será el 15 de octubre en el Palacio Neptuno de Madrid, reuniendo a líderes del sector tecnológico y emprendedor.

El ecosistema emprendedor español se levanta en la actualidad sobre una sólida red de actores protagonistas que han ido tejiendo férreas sinergias en los últimos diez años hasta lograr un círculo virtuoso de apoyo y respaldo a los equipos fundadores.

Corporaciones, empresas, startups, fondos de capital riesgo, business angels, family offices, aceleradoras, centros de investigación, parques tecnológicos, universidades, Administraciones públicas y otras entidades de soporte al emprendedor han llevado el ecosistema a esta etapa de esplendor y reconocimiento dentro y fuera de nuestras fronteras.

Un año más, DISRUPTORES - EL ESPAÑOL quiere poner en valor el papel de todos ellos con el premio Mejor Iniciativa de Impulso al Ecosistema, un prestigioso galardón que reconoce su esfuerzo y dedicación para llevar al ecosistema al siguiente nivel.

DISRUPTORES INNOVATION AWARDS 2025 Cristina Villarino

La categoría Mejor Iniciativa de Impulso al Ecosistema forma parte de las diez distinciones que el próximo jueves 15 de octubre concederá esta casa en una gala en el Palacio Neptuno de Madrid donde se congregará una nutrida representación del sector innovador y tecnológico en habla hispana.

El evento se convierte como cada año en una ocasión única de networking al más alto nivel al reunir a representantes de empresas del IBEX, corporaciones, tecnológicas, startups, business angels y fondos de inversión, además de investigadores y responsables de la Administración pública.

Esa tarde se hará público el fallo del jurado independiente -formado por distinguidas personalidades del sector- en cada una de las diez categorías y se entregará el trofeo a los galardonados.

Además, los asistentes también recibirán una nueva edición en papel del anuario ‘Los 50 más Disruptores’, donde se recogen los proyectos de todos los finalistas junto a opiniones de representantes y figuras destacadas del sector tecnológico y digital.

No ha sido sencillo para la redacción de DISRUPTORES - EL ESPAÑOL elegir este año a los cinco finalistas. Durante el último curso han sido nutridas las propuestas de soporte al ecosistema startup español reflejadas en nuestro vertical con una gran calidad en sus planteamientos. El jurado, de nuevo, no lo tendrá fácil para decantarse por una de ellas este próximo otoño.

Llega el momento de conocer los nombres de los cinco finalistas de 2026 en la categoría Mejor Iniciativa de Impulso al Ecosistema:

Santander X

La iniciativa global de Banco Santander echó a andar en 2017 para acompañar a las empresas en todas sus etapas: desde la concepción de una idea hasta la consolidación internacional de una scaleup.

Sólo en el último ejercicio, Santander X ha impulsado el crecimiento de casi 60.000 empresas y emprendedores en una decena de países.

Su dinamismo le convierte en uno de los actores protagonistas más activos del ecosistema emprendedor español.

La oferta global de Santander X integra, por tanto, una visión 360 grados que va desde formación especializada, retos de innovación, premios, beneficios y descuentos exclusivos a eventos y soluciones financieras personalizadas.

Business Factory Climatech

La aceleradora gallega con foco en la economía comenzó su andadura de la mano de la Xunta de Galicia a través del Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) y por Viratec, el Clúster Galego de Solucións Ambientais e Economía Circular.

Su primera convocatoria se celebró en 2024 y en la actualidad ya van por la tercera convocatoria con 14 proyectos en fase de aceleración.

Se trata del primer programa de incubación, aceleración y consolidación de proyectos del sector ambiental de Galicia, muy alineados con su compromiso de brindar soluciones para hacer frente a la emergencia climática.

Galicia ha sido reconocida como Región Emprendedora Europea 2025, lo que ilustra bien su trayectoria de madurez y proyección internacional de su ecosistema startup.

Patio Campus

Se trata de una propuesta singular de impulso al ecosistema emprendedor español que nació con el propósito de no convertirse en otra aceleradora que acumulara ideas sin ejecutar.

L’Oréal, BMW, Iberia, Inditex, L’Oréal, Mahou San Miguel, Merlin Properties, Moeve y Pascual están detrás de su arranque, pero la red ya supera la veintena de firmas.

Aplican el concepto de "polinización cruzada": una startup puede entrar para trabajar con una compañía y "acaba colaborando con tres o cuatro".

Su visión práctica y dinámica le ha hecho abrirse un hueco en el sector startup nacional.

KM ZERO Food Innovation Hub

El think tank impulsado por la Familia Martínez se ha convertido en un protagonista en el sector agrifoodtech a los dos lados del Atlántico.

A través de iniciativas como su programa de innovación abierta KM Open Innovation, y su icónico evento 'ftalks', celebrado en edición en Valencia y edición en México cada año, cose el ecosistema emprendedor e innovador en España/Europa y Latinoamérica para crear desde el presente la alimentación del futuro.

Ha acompañado a más de cien startups con una tasa de supervivencia superior al 80% y una financiación cercana a los 40 millones de euros.

Su conocimiento de las tendencias que marcarán el futuro de la alimentación les permite impulsar, junto a su comunidad, iniciativas con capacidad de llegar al mercado lo antes posible.

Opentop (Fundación Valenciaport)

Opentop es la herramienta creada por la Fundación Valenciaport para conectar a empresas emergentes con las necesidades de las infraestructuras portuarias.

Su estrategia ha virado hacia una oferta permanente de impulso al ecosistema startup que permite recoger propuestas o inscripciones de startups en cualquier momento, independientemente de que tenga una convocatoria específica de innovación abierta.

Este 2026 ha dado un salto cualitativo a su proyecto con su nueva herramienta web que responde a la filosofía de invitar a startups, y también a corporaciones e inversores, a formar parte de un ecosistema de innovación abierta del sector logístico-portuario en Valenciaport, uno de los polos más activos en este nicho.

En el portal web también hay información de las actividades que organiza Opentop, como el Hackathon Valenciaport, el videopodcast portuario 'OpenTalks' o el PEIC (Congreso Internacional de Emprendimiento Portuario, por sus siglas en inglés).

En definitiva, cinco dignos candidatos a ser la mejor Iniciativa de Impulso al Ecosistema que se fallará el próximo 15 de octubre en el Palacio Neptuno de Madrid.