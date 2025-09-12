DISRUPTORES Innovation Awards 2025: estos son los finalistas en 'Mejor iniciativa de aceleración del año'

César Tello (ADIGITAL) y David Sánchez (Polo Positivo) en la entrega del premio a 'Mejor aceleradora del año' en 2024. José Verdugo

La aceleración de startups ha sido una de las claves que explica la etapa actual de mayor madurez del emprendimiento español. Durante la última década, fundadores, aceleradoras e incubadoras, corporaciones y sector del capital han evolucionado en los modelos de aceleración, desde los más clásicos a los más disruptivos, para impulsar el ecosistema startup hacia un prometedor futuro de la mano de la tecnología y la digitalización.

Este próximo 23 de octubre, en el Palacio Neptuno de Madrid, la quinta edición de los DISRUPTORES Innovation Awards volverá a premiar la labor de estas compañías en la construcción de un emprendimiento acorde con las exigencias de la nueva economía digital.

En total, se fallarán los ganadores de las diez categorías que reconocen las iniciativas y profesionales que están liderando el cambio y que marcan el futuro de la digitalización en sectores clave de la economía.

Además, a los asistentes también se les entregará una nueva edición en papel del anuario ‘Los 50 más Disruptores’, donde se recogen los proyectos de todos los finalistas junto a opiniones de representantes y figuras destacadas del sector tecnológico y digital.

La gala se convierte como cada año en una ocasión única de networking al más alto nivel al congregar a representantes de empresas del IBEX, corporaciones, tecnológicas, startups, business angels y fondos de inversión, además de investigadores y responsables de la Administración pública.

En esta ocasión, conocemos los nombres de los cinco finalistas que optan al premio en la categoría 'Mejor iniciativa de aceleración del año' que se fallará durante la gala del próximo 23 de octubre.

La elección por parte del equipo de DISRUPTORES no ha sido sencilla. Cabe recordar que el primer cribado lo realiza nuestro equipo editorial eligiendo 50 finalistas -cinco por categoría- entre los temas publicados durante los últimos 12 meses. Después, es el jurado independiente quien asume la responsabilidad de elegir al ganador.

BIND

El hub de innovación abierta impulsado por la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial -SPRI, el Gobierno vasco y UpEuskadi cumple nueve años como una de las plataformas de colaboración público-privada más consolidadas de Europa.

Desde 2016 ha acelerado más de 240 startups y puesto en marcha más de 310 proyectos innovadores en sectores estratégicos como industria, energía o salud.

En un momento marcado por la transformación digital y el auge de la inteligencia artificial, BIND refuerza su papel como nexo entre startups y grandes empresas industriales del País Vasco. Su modelo se ha consolidado como una referencia internacional de innovación abierta orientada a resultados reales.

Actualmente BIND cuenta con tres iniciativas capitales como son: BIND Corporate, para grandes empresas; BIND SME, para pymes; y BIND GovTech, para sociedades públicas vascas.

Cemex Ventures

La aceleradora corporativa de Cemex se ha convertido en uno de los motores clave de la transformación digital en el sector de la construcción. A través de Cemex Ventures, la corporación impulsa startups que redefinen la productividad, sostenibilidad y cadena de suministro de la industria, con un enfoque centrado en tecnología disruptiva.

Con 22 startups en su portfolio de inversión, Cemex Ventures estructura su actividad en cuatro ejes: construcción verde, mejora de la productividad, cadena de suministro de la construcción y futuro de la construcción.

Su estrategia combina inversión y acompañamiento para acelerar el impacto real de las soluciones respaldadas.

De esta forma, Cemex Ventures actúa como un cliente importante para las startups a través de la realización de proyectos piloto y acuerdos comerciales que no solo les ayuden a posicionarse dentro del ecosistema de la construcción, sino que también les proporcionen una excelente experiencia de aprendizaje junto a una empresa líder en materiales de construcción con más de un siglo de experiencia en la industria.

Órbita

Órbita es una propuesta de aceleración centrada en ofrecer apoyo personalizado y conectar a emprendedores con mentores e inversores de alto nivel. Impulsada por el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Castellón (CEEI Castellón) y la Diputación Provincial de Castellón, prioriza la calidad sobre la cantidad, una tesis que le ha permitido conseguir un 92% de supervivencia entre las empresas que han seguido su programa.

En 2022 fue reconocida por Funcas como la mejor aceleradora del país. Nada más que diez empresas pasan por sus aulas de mentoría y formación cada año y, de ellas, cinco se reparten 100.000 euros en premios.

Entre las startups que figuran en su catálogo están Internxt o Arkadia Space. José Carlos Cortizo, Jesús Alonso Gallo, Fares Kameli, Mathieu Carenzo, Tom Horsey o Juanma Varo figuran entre sus mentores habituales.

Órbita también cuenta con El Club de Inversión, conformado por inversores locales privados, inversores profesionales y empresarios que quieren invertir en startups.

Pascual Innoventures

Pascual Innoventures es el vehículo de corporate venturing de la familia Pascual, creado en 2021 como sociedad independiente para desarrollar nuevas soluciones agroalimentarias.

Su aceleradora Mylkcubator se ha consolidado como referente global en foodtech, con startups que ya han generado un valor conjunto de 280 millones de euros y han captado 96 millones en inversión.

La aceleradora está fomentado la innovación en el sector lácteo. Busca transformar la industria láctea a través de ciencia basada en biotecnología, como puede ser la fermentación de precisión, la agricultura celular y otras alternativas sostenibles a la producción tradicional de leche. Esto permite desarrollar productos más eficientes, saludables y respetuosos con el medio ambiente.

La plataforma combina inversión, aceleración y exploración de tecnologías de vanguardia para transformar la cadena alimentaria y, para ello, se beneficia de todo el expertise y estructura de Grupo Pascual.

De esta forma, Pascual apuesta por esta fórmula para salvaguardar su futuro empresarial ante los desafíos del sector agroalimentario y mantener una posición relevante a escala global.

Eria

La historia de la compañía energética y de telecomunicaciones Estabanell, uno de los referentes en Cataluña, es un caso paradigmático de ADN emprendedor adelantado a sus tiempos que ha sabido adaptarse a las necesidades de cada momento con un espíritu visionario que atesora en sus -casi- 125 años de trayectoria.

ERIA, la propuesta del vehículo de corpore venturing de Estabanell, cuenta con un programa de aceleración y con una iniciativa de venture client, donde se buscan startups que den solución a retos de sus unidades de negocio para desarrollar una prueba de concepto y validar su tecnología.

Zenit, Clever Solar Devices, Wattium, eRoots o Clevergy son algunas de sus startups aceleradas. Lo que más valoran las startups en su programa de aceleración son las mentorías de profesionales muy especializados en aquel ámbito en los que las compañías sufren más carencias.

Eria se apoya en la red de mentores de Aticco, quien aporta tres profesionales, y por el lado de Estabanell, Eria facilita mentores en temas muy técnicos orientados a negocio. Sesiones de formación, elaboración de un business plan y recomendaciones sobre las relaciones entre los socios son otras áreas que aborda Eria en su programa de aceleración.

En definitiva, cinco candidatos a alzarse con el prestigioso premio 'Mejor iniciativa de aceleración del año' que se conocerá el próximo 23 de octubre en el Palacio Neptuno de Madrid.