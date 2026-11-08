El Gobierno Vasco empuja sus políticas digitales con un 17% más de presupuesto para 2027 tras bajarlo este año

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves El Departamento de Gobernanza del Gobierno Vasco contará con 192,4 millones de euros en 2027, lo que supone un incremento de casi 24 millones tras la reducción del 7% sufrida en el ejercicio anterior. La Viceconsejería de Administración Digital dispondrá de 140 millones de euros, un 17% más, impulsando la plataforma de inteligencia artificial ArgIA, el portal único DENA y la cartera digital NEU. Se invertirán 12 millones en administración electrónica, 26 millones en sistemas de información, 10 millones en ciberseguridad y 3 millones para reforzar la autonomía digital sobre datos e infraestructuras. El presupuesto impulsará la Ley de Transparencia con la creación de la Autoridad Vasca GARDENA y destinará 31,6 millones a empleo público para afrontar las jubilaciones mediante nuevas OPE. Preguntas ¿Por qué el Gobierno Vasco sube un 17% el presupuesto de la Viceconsejería de Administración Digital para 2027? Porque busca consolidar la transformación digital de la Administración con más recursos para modernizar servicios, formar personal y desplegar tecnologías como IA; el artículo señala que la Viceconsejería contará con 140 millones, un 17% más, para estos fines. ¿Qué impacto tendrá la ampliación de ArgIA en la gestión pública vasca? Ampliar ArgIA permitirá automatizar y simplificar procesos administrativos, apoyar la toma de decisiones y mejorar la atención al público, siempre con supervisión humana, según el plan del Gobierno Vasco. ¿Qué mejoras concretas recibirán los ciudadanos con DENA y la cartera digital NEU en 2027? DENA y NEU recibirán 1,3 millones para facilitar un acceso único, seguro y multiplataforma a servicios, datos y expedientes, de modo que la ciudadanía pueda relacionarse con la administración cuándo, dónde y cómo quiera. ¿Qué medidas incluye el presupuesto para afrontar la renovación de personal en la Administración vasca? El presupuesto financia el Plan Eki y la nueva era del empleo público con 31,6 millones para incorporar perfiles, formación continua y transferencia de conocimiento; además se destinan 2,1 millones para nuevas ofertas públicas de empleo y procesos selectivos por competencias.

A la hora de anunciar los presupuestos del año en curso, si hubo un sector que se vio sorprendentemente afectado en la planificación de gastos del Gobierno Vasco fue el que tenía que ver con la tecnología. Las políticas digitales sufrieron una reducción financiera de aproximadamente el 7% con respecto a las cuentas de 2025.

Es un dato a tener en cuenta, asumiendo que el País Vasco es una de las regiones más pujantes en todo lo que tiene que ver con industria 4.0 o computación cuántica, por poner solo unos ejemplos.

Pero ha llegado el momento de resarcirse. El Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno dispondrá en 2027 de 192,4 millones de euros, casi 24 millones más que en el ejercicio anterior. El presupuesto permitirá consolidar la transformación de la Administración con un objetivo: facilitar la vida cotidiana de las personas, mejorar los servicios públicos y reforzar la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

El proyecto responde a los tres pilares compartidos por el Gobierno Vasco: fortalecer los servicios públicos, dar respuesta a los problemas reales de las personas e invertir en las transformaciones necesarias para preparar Euskadi para el futuro.

Más concretamente, la Viceconsejería de Administración Digital y Servicios Generales contará con 140 millones de euros, un 17% más, para consolidar la transformación digital y la modernización de la administración.

La inteligencia artificial será una palanca estratégica de esta transformación. A través de ArgIA, la plataforma propia de IA del Gobierno Vasco, se ampliará su uso para simplificar procesos, apoyar al personal, mejorar la atención y facilitar la toma de decisiones, siempre bajo supervisión humana.

Para que la ciudadanía pueda relacionarse con la administración cuándo, dónde y cómo quiera, el portal único DENA y la cartera digital vasca NEU contarán con 1,3 millones de euros. Estas herramientas facilitarán un acceso sencillo y seguro a los servicios, los datos y los expedientes de todas las administraciones.

La atención ciudadana seguirá siendo un pilar de la transformación. Se destinarán 1,5 millones de euros a una atención omnicanal, cercana y personalizada. Además, se invertirán 10,6 millones en adecuar las sedes y los espacios de atención, incluidos el edificio Arca, en Vitoria-Gasteiz, y las oficinas de Zuzenean.

Esta transformación se apoyará también en infraestructuras resilientes. El presupuesto destinará 12 millones de euros a potenciar la administración electrónica; 26 millones a los sistemas de información que garantizan la continuidad de los servicios; 10 millones a la ciberseguridad; y 9,4 millones a seguir modernizando las comunicaciones de Euskadi a través de Itelazpi.

Las personas que integran la Administración son esenciales para su transformación. Ante las jubilaciones previstas, el Plan Eki y la nueva era del empleo público buscan incorporar nuevos perfiles y talento, impulsar la formación continua y facilitar la transferencia de conocimiento para garantizar la calidad de los servicios públicos. La Viceconsejería de Empleo Público contará con 31,6 millones de euros para avanzar en estos objetivos.

En 2027 se convocarán nuevas ofertas públicas de empleo estructuradas y procesos selectivos basados en competencias. Para su desarrollo, el presupuesto se incrementa en 2,1 millones de euros. Junto al despliegue del Plan Eki, se impulsarán medidas de prevención y conciliación para mejorar el bienestar del personal.

También el próximo año se desarrollará la Ley de Transparencia de Euskadi. La Viceconsejería de Relaciones Institucionales contará con 5,4 millones de euros para avanzar hacia instituciones más abiertas, transparentes, participativas y evaluables.

Las principales actuaciones incluyen la puesta en marcha de GARDENA, Autoridad Vasca de Transparencia; la elaboración del primer Plan de Transparencia del Gobierno Vasco; y el desarrollo del Registro de Grupos de Interés y del Decreto de Grupos de Participación. Asimismo, se pondrán en marcha el sistema de evaluación de políticas públicas y nuevos instrumentos de participación.

Justicia digital

El presupuesto permitirá integrar y mejorar los portales de transparencia, participación y acceso a la información. También se elaborará, junto con el resto de las instituciones vascas, una guía común de herramientas de participación ciudadana. El objetivo es que la ciudadanía disponga de más información para ejercer sus derechos, más oportunidades de participar y mayor capacidad de control sobre la actuación pública.

La defensa del autogobierno es un eje transversal del presupuesto. La Viceconsejería de Régimen Jurídico contará con 7,8 millones de euros para modernizar y digitalizar los servicios jurídicos, defender al sector público vasco y garantizar la capacidad de decisión de Euskadi. De esta cantidad, 5,3 millones se destinarán a la defensa y la seguridad jurídica y 1,6 millones a la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi.

El autogobierno tiene también una dimensión tecnológica. El presupuesto reserva 3 millones de euros para reforzar la autonomía digital: mantener el control institucional sobre los datos, la inteligencia artificial y las infraestructuras críticas, desarrollar capacidades propias y colaborar de forma permanente con el ecosistema tecnológico vasco.

Las cuentas para 2027 consolidan una forma de gobernar basada en menos burocracia y mejores servicios; más innovación, cercanía y accesibilidad; y mayor transparencia, evaluación y rendición de cuentas. La tecnología al servicio de las personas, el nuevo modelo de OPE y la formación y el bienestar del personal son las bases de una Administración preparada para el futuro.

"Las personas nos demandan agilidad, cercanía, eficiencia y transparencia. Debemos situar a la persona en el centro de toda acción política. Sobre este marco político y estratégico se asientan nuestras prioridades para 2027: simplificar para servir mejor; unificar el acceso a los servicios públicos; escalar la inteligencia artificial para ofrecer un servicio público más eficiente y de mayor calidad; garantizar una atención cercana e inclusiva; consolidar la nueva era del empleo público para preparar la Administración del futuro; fortalecer la calidad democrática avanzando hacia instituciones más abiertas, transparentes, evaluables y participativas; y defender el autogobierno y la labor del Gobierno Vasco para preservar nuestra capacidad de gestión, decisión y actuación en beneficio del bienestar de las personas que vivimos en Euskadi", ha concluido la consejera Ubarretxena.