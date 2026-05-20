Así es el nuevo ‘backstage’ del cine que ya está cambiando cómo se crean, producen y consumen películas y series

Las claves

Las claves Generado con IA La inteligencia artificial y los datos están revolucionando el sector audiovisual, transformando la forma en que se crean, producen y consumen películas y series. Startups como Hulahoop y Quickets ofrecen soluciones innovadoras para la financiación y la recuperación de público en las salas de cine, adaptándose a nuevos hábitos de consumo. Herramientas basadas en IA, como las desarrolladas por Quantic Brains Technologies y Current Anima, automatizan procesos de producción y creación visual en la industria. El Festival de Cine de San Sebastián impulsa la Zinemaldia Startup Challenge, una competición para startups tecnológicas audiovisuales que ofrece premios y opciones de financiación para desarrollar proyectos en Euskadi.

Un algoritmo que escribe un guion, un sistema que genera escenas en 3D a partir de texto o una plataforma que llena butacas vacías y conecta con los espectadores en tiempo real.

La transformación de lo audiovisual no sucede únicamente delante de las cámaras con mejoras en el audio, la imagen o los escenarios. En el backstage también se está fraguando una nueva etapa de este sector de la mano de los datos y la inteligencia artificial, y con las empresas emergentes como artífices.

El mundo del cine es consciente de la aportación que pueden realizar estas startups a su forma de crear, producir y distribuir películas y series, y al modo en el que los espectadores las consumen.

Una evolución que acerca este negocio al modelo de las plataformas digitales o de las compañías de software.

Para generar esa conexión entre emprendedores y compañías audiovisuales, el Festival de Cine de San Sebastián impulsa desde hace años Zinemaldia Startup Challenge. La competición,que en septiembre celebra su octava edición, está dirigida a startups europeas centradas en tecnologías audiovisuales.

Financiar películas y recuperar público

Por este programa han pasado iniciativas dirigidas a la operación y gestión del negocio audiovisual. Entre ellas figura Hulahoop, una fintech especializada en la búsqueda de modelos alternativos de inversión. “La financiación sigue siendo un gran reto para los productores, que son expertos en su actividad pero normalmente carecen de conocimientos para financiar sus proyectos”, explica a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL David Guerrero, fundador de la compañía.

Guerrero señala que las productoras “cada vez son más conscientes de las diferentes herramientas de las que disponen para financiar sus proyectos”, en un mercado donde levantar capital resulta cada vez más complejo.

La tecnología también busca ayudar a las salas a recuperar público. “Hoy los usuarios deciden qué hacer con su tiempo libre en el último momento”, apunta a este medio Felipe Ortiz, CEO de Quickets, especializada en entradas de última hora y reconocida con dos premios en 2025.

El directivo explica que el comportamiento del público ha cambiado mucho en los últimos años y el sector tiene que adaptarse. “Quickets permite llenar butacas vacías, atraer nuevos espectadores y competir con plataformas desde el móvil”. Todo ello en un contexto en el que las salas buscan fórmulas para mantener su atractivo frente al consumo digital.

La IA entra en el nuevo ‘backstage’

La inteligencia artificial es otra de las tecnologías que más rápido empieza a ganar peso. Compañías como Quantic Brains Technologies trabajan con herramientas que automatizan distintas fases de producción, desde guiones hasta voces sintéticas, música, animación o sincronización labial.

Por Zinemaldia también ha pasado el equipo de Emotional Films, un laboratorio de investigación y desarrollo centrado en el uso de IA para industrias creativas y digitales; y Current Anima, que ha desarrollado HechicerIA, una tecnología que permite generar vídeo 3D a partir de texto, y constituyen un ejemplo de la carrera por automatizar parte de la creación visual.

Detrás de todas estas startups hay una misma idea: la nueva etapa del cine ya no depende sólo de cámaras y grandes estudios,.Más allá de la parte más creativa y visual, el interés de la industria por acelerar procesos de producción, automatizar tareas repetitivas y reducir costes en un momento en el que las productoras buscan hacer más con menos recursos.