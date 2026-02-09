Un 'virus contagioso' llamado emprendimiento innovador en Vitoria: una apuesta que ya dura más de dos décadas

Las claves nuevo Generado con IA Vitoria lleva más de dos décadas impulsando el emprendimiento innovador a través de la iniciativa Álava Emprende. El certamen 'Tu idea Cuenta', con 22 ediciones, premia las mejores ideas y proyectos emprendedores con 11 galardones y más de 10.000 euros en premios. La programación incluye el Ekin Day, jornada central para el networking y la inspiración, y la Feria de Empresas Escolares, que este año ha batido récord de participación. Álava Emprende organiza también encuentros Ekin Coffee, fomentando la colaboración y el desarrollo de proyectos emprendedores en diferentes sectores.

Hay ciudades sobre las que no hay ningún género de dudas. El emprendimiento está en su ADN. Sucede, en cualquier caso, que hay algunas que saben venderse mejor que otras. Las hay que trabajan sin pausa y de manera más silenciosa que otras desde hace años para que la innovación brote cada vez con mayor fuerza.

Un ejemplo es Vitoria. Nadie diría, salvo quien conoce el día a día de una de las capitales de provincia del País Vasco, que esta ciudad lleva ya más de dos décadas impulsando de manera constante ese espíritu emprendedor basado en la innovación.

Y lo hace con una iniciativa llamada Álava Emprende. Un ejemplo de su trabajo es echar un vistazo a la programación prevista para este año, en la que no falta de nada.

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Diputación Foral de Álava, el Gobierno Vasco, a través del Grupo SPRI y BIC Araba, y Fundación Vital Fundazioa han titulado la edición de este año 'Contagio emprendedor'.

Con esta idea central, Álava Emprende quiere hacer énfasis en esta ocasión en la necesidad de poner el foco en los ejemplos del emprendimiento existentes en el territorio, darles apoyo y visibilidad y ponerlos en valor para que su ejemplo contribuya a una expansión, a ese contagio a otras personas que pueden tener una idea de negocio y estén valorando ponerla en marcha.

"Junto con esta idea, se quiere trasladar también la importancia del ecosistema emprendedor existente en Álava, en el que la multitud de agentes, ayudas, espacios e iniciativas existentes suponen un caldo de cultivo excepcional para poner en marcha nuevos proyectos emprendedores", explican sus impulsores.

La concejala de Promoción Económica, Comercio, Empleo y Turismo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, María Nanclares, la diputada de Desarrollo Económico y Sostenibilidad de la Diputación Foral de Álava Saray Zarate, la directora de Emprendimiento e Internacionalización de Gobierno vasco, Ane Miren de Ariño y la directora ejecutiva de Vital Fundazioa, Idoia Aguillo, han desgranado los detalles de esta edición.

Una de las acciones centrales de este certamen es el concurso 'Tu idea Cuenta', que este año cumple 22 años y que premia las mejores ideas y proyectos emprendedores del territorio. En total serán 11 galardones que suman un importe de más de 10.000 euros para los premiados.

Las categorías principales, en esta edición 2026 son el premio a la mejor idea, a la idea más sostenible, el premio de comercio y turismo, la mejor iniciativa agroalimentaria, la mejor iniciativa industrial y la mejor iniciativa en el ámbito de la salud.

Además de estas categorías principales, todas ellas premiadas con 1.000 euros, se entregan varios premios especiales y acumulativos, como el premio de transformación social empresarial, el premio al impulso de la movilidad y logística sostenibles, la mejor presentación del proyecto, y el premio al proyecto que mejor incorpore IA. De nuevo, cada uno de estos premios especiales está dotado con 1.000 euros y hay un premio especial más, en esta ocasión elegido entre el público asistente en la presentación de las ideas finalistas y valorado en 300 euros, que es el Premio Especial del Público.

El plazo para la presentación de solicitudes está abierto ya y se prolongará hasta el 13 de marzo. Cabe destacar que por este certamen han pasado, a lo largo de su historia, cerca de 1.000 iniciativas emprendedoras.

Pero hay más iniciativas, como la del Ekin Day, que será la jornada central de Álava Emprende y que en esta ocasión se celebrará el 21 de mayo en el Palacio Europa y se convertirá en un punto de encuentro y lugar de inspiración y networking para el emprendimiento.

El acto contará con dos partes diferenciadas: una primera dirigida a la orientación de las personas emprendedoras, en esta ocasión centrándose especialmente en el tema de la financiación.

Inspiración

La segunda parte, se enfocará a la inspiración, con la participación, a través de la intervención de una persona con una trayectoria emprendedora destacada que pueda servir de ejemplo y aprendizaje y también habrá un importante espacio para el reconocimiento y la entrega de premios.

En el acto se darán a conocer y se entregarán los galardones del concurso 'Tu idea cuenta' y también los Premios Álava Emprende 2026, otorgados a una joven iniciativa emprendedora y a toda una trayectoria profesional en el ámbito del emprendimiento.

Pero la programación no solo se conjuga en futuro. Porque ya ha se ha celebrado este año el desarrollo de la Feria de Empresas Escolares en la Pérgola de la Plaza de Santa Bárbara, un evento que supone la puesta en escena final del programa Ikasenpresa, a través del cual, alumnado de Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado superior de distintos centros del territorio alavés puede tomar contacto con el mundo de la empresa desde las aulas, trabajando así su potencial emprendedor.

En esta edición, fueron 73 los proyectos o ideas de negocio escolares presentados, procedentes de 7 centros de FP alaveses: CIFP Mendizabala LHII, CIFP Ciudad Jardín LHII, Eraiken CIFP Construcción LHII, Egibide Jesús Obrero, Egibide Arriaga, Egibide Molinuevo y CIFP Agrario de Arkaute LHII.

Este año esta actividad ha obtenido cifras récord, aumentando muy significativamente la participación de empresas escolares, siendo 26 más que en la anterior edición y los proyectos que pudimos ver son una muestra del enorme talento emprendedor de las personas jóvenes de nuestro territorio y de su potencial para aportar nuevas soluciones a los retos actuales de nuestra sociedad.

Como cada año, la Feria acogió propuestas diversas e innovadoras, siendo la tecnología una de las principales áreas de desarrollo de negocio, pero también la sostenibilidad, desde perspectivas muy diversas, además de otras áreas que se muestran como de gran interés para el alumnado como son la alimentación y el deporte.

Álava Emprende desarrollará también durante este año un nuevo programa de Ekin Coffee, pequeños encuentros temáticos gratuitos sobre diferentes sectores y aspectos del emprendimiento en el territorio.

El programa de encuentros Ekin Coffee cuenta ya con una importante trayectoria dentro de esta iniciativa y, durante el ejercicio 2025 ha experimentado cierta transformación, buscando espacios diferentes para su celebración, siempre muy ligados a la temática que centra el encuentro y buscando sinergias con entidades referentes en cada uno de los ámbitos temáticos en los que se centran.